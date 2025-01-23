MIND Software MIND Guard
MIND Guard – универсальный инструмент отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры. Программный модуль поддерживает широкий перечень отечественных и зарубежных операционных систем и платформ виртуализации, и может применяться в различных сценариях: для защиты сервисов внутри инфраструктуры заказчика, в публичных облаках и в гибридных средах. MIND Guard позволяет обеспечить высокую доступность для сервисов, не имеющих собственных механизмов защиты, а также отказаться от использования десятка разных подходов по защите приложений и сервисов, которые требуют участия большого числа разноплановых специалистов, предложив простой и универсальный подход для защиты и восстановления данных.
MIND Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Груздев Антон 15 2
|Мензовитый Алексей 15 2
|Евдокимов Игорь 50 1
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1010 1
|Александров Александр 70 1
|Андрианов Павел 84 1
|Смирнов Максим 44 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Каримов Руслан 25 1
|Карпов Евгений 40 1
|Дорожко Алексей 6 1
|Порошин Тимур 30 1
|Сургунд Роман 5 1
|Бутов Максим 2 1
|Житнушкина Ксения 1 1
|Русин Максим 4 1
|Нек Артур 4 1
|Костин Вячеслав 2 1
|Чунина Анна 4 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Натрусов Артем 284 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 313 1
|Сотин Денис 205 1
|Панченко Иван 138 1
|Семенов Александр 145 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|Сивцев Илья 140 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Спирин Антон 61 1
|Кузеванов Дмитрий 17 1
|Стоянов Алексей 41 1
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|Gartner - Гартнер 3556 1
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