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MIND Software MIND Guard


MIND Guard – универсальный инструмент отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры. Программный модуль поддерживает широкий перечень отечественных и зарубежных операционных систем и платформ виртуализации, и может применяться в различных сценариях: для защиты сервисов внутри инфраструктуры заказчика, в публичных облаках и в гибридных средах. MIND Guard позволяет обеспечить высокую доступность для сервисов, не имеющих собственных механизмов защиты, а также отказаться от использования десятка разных подходов по защите приложений и сервисов, которые требуют участия большого числа разноплановых специалистов, предложив простой и универсальный подход для защиты и восстановления данных.


23.01.2025 Rosa Virtualization усиливает катастрофоустойчивость и защиту данных корпоративных систем с помощью Mind Guard 1
07.10.2024 Платформа виртуализации SpaceVM и программный модуль Mind Guard успешно прошли тестирование на совместимость 1
02.09.2024 MIND Guard – новый универсальный инструмент отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры 1
05.08.2024 «Айтеко.Cloud» и Mind Software заключили соглашение о партнерстве 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
11.10.2022 OCS начинает продвижение семейства миграционных продуктов MIND 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

MIND Software и организации, системы, технологии, персоны:

MIND Software 19 4
Broadcom - VMware 2360 2
Microsoft Corporation 24630 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 2
8218 2
Oracle Corporation 6690 2
Рексофт - Reksoft 419 1
Ростелеком 9706 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 450 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
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Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Flant - Флант 95 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 1
Neogenda 1 1
Yandex - Яндекс 7347 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Intel Corporation 12197 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Ред Софт - Red Soft 703 1
ESET - ESET Software 1133 1
Red Hat 1305 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
TeamViewer 119 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
One Identity 11 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11637 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4749 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2501 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19311 5
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5257 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3530 2
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1738 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 2
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Linux OS 9948 3
Microsoft Windows 15663 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 2
MIND Software - MIND Migrate 8 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2749 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 57 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Microsoft Office Excel 1197 1
MIND Software - MIND Flow 1 1
MIND Software - MIND Migration 1 1
MIND Software - MIND Clone 1 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 979 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 137 1
Apple iPhone 6 4862 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 12 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Jenkins 44 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
IVA Connect 33 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1246 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 1
Microsoft Office 3736 1
Microsoft Azure 1408 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Груздев Антон 15 2
Мензовитый Алексей 15 2
Евдокимов Игорь 50 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1010 1
Александров Александр 70 1
Андрианов Павел 84 1
Смирнов Максим 44 1
Федечкин Эдуард 55 1
Юдин Дмитрий 23 1
Каримов Руслан 25 1
Карпов Евгений 40 1
Дорожко Алексей 6 1
Порошин Тимур 30 1
Сургунд Роман 5 1
Бутов Максим 2 1
Житнушкина Ксения 1 1
Русин Максим 4 1
Нек Артур 4 1
Костин Вячеслав 2 1
Чунина Анна 4 1
Рустамов Рустам 412 1
Натрусов Артем 284 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 313 1
Сотин Денис 205 1
Панченко Иван 138 1
Семенов Александр 145 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Добровинский Александр 35 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Сивцев Илья 140 1
Булгаков Кирилл 104 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Спирин Антон 61 1
Кузеванов Дмитрий 17 1
Стоянов Алексей 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Казахстан - Республика 5527 1
Индия - Bharat 5447 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5417 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14326 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51039 4
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6056 2
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