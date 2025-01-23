MIND Guard – универсальный инструмент отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры. Программный модуль поддерживает широкий перечень отечественных и зарубежных операционных систем и платформ виртуализации, и может применяться в различных сценариях: для защиты сервисов внутри инфраструктуры заказчика, в публичных облаках и в гибридных средах. MIND Guard позволяет обеспечить высокую доступность для сервисов, не имеющих собственных механизмов защиты, а также отказаться от использования десятка разных подходов по защите приложений и сервисов, которые требуют участия большого числа разноплановых специалистов, предложив простой и универсальный подход для защиты и восстановления данных.