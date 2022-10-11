OCS начинает продвижение семейства миграционных продуктов MIND

OCS Distribution, российский ИТ-дистрибьютор, начинает продвижение импортозамещающих программных решений для миграции ИТ-сред от компании MIND Software. Флагманский продукт вендора, MIND Migration, представляет собой полностью автоматизированный, универсальный и защищенный инструмент для миграции нагрузок между различными типами ИТ-инфраструктур, включая физические серверы и широко используемые облачные платформы. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

MIND Migration анализирует конфигурации ресурсов исходной и целевой инфраструктуры, оценивает возможность миграции, перемещает приложение на целевую инфраструктуру. Миграционная технология MIND позволяет работать с ядром Linux и внутренними компонентами Windows для создания моментальных снимков томов/файловых систем, даже во время их функционирования. MIND создает консистентную read-only-копию тома на определенный момент времени, поэтому данные не изменяются и не блокируются во время выполнения миграции.

Решение разработано для облачных провайдеров и ИТ-интеграторов, работающих с большими ИТ-инфраструктурами или устаревшими стеками заказчиков, ищущих гибридные или on-premise инструменты для миграции private-to-private или из частного сектора в государственный.

Семейство продуктов MIND включает следующие функциональные инструменты: MIND Control – централизованная панель управления для всех продуктов MIND, облегчающая процессы создания, управления и контролирования миграциями; MIND Flow – инструмент создания синхронной копии ИТ-окружения заказчика, поддерживающее синхронную копию приложения на целевой инфраструктуре и работу инфраструктуры источника до финального переключения; MIND Scan обеспечивает автоматизированный анализ и выявление характерных особенностей ИТ-окружения заказчика с целью обеспечения оптимальной миграции сложных, многоуровневых приложений; MIND Guard обеспечивает высокий уровень доступности благодаря созданию и поддержанию синхронной копии ИТ-окружения, которая будет использована в случае внеплановой недоступности основного окружения; MIND Clone – решение для создания множественных копий исходного окружения для тех случаев, когда требуется создать консистентную копию окружения более чем в одном месте; MIND Advice – инструмент для детального анализ эффективности использования ресурсов и оптимизации инфраструктуры.

Продвижением программных продуктов семейства MIND в канал занимается департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution. Команда пресейлов, инженеров и экспертов оказывает партнерам и их заказчика необходимые технические консультации, помогает внедрять решение в комплексные проекты. Также партнерам по направлению доступен полный пул дистрибьюторских сервисов OCS, которых на данный момент насчитывается более сотни – компания оказывает поддержку дилерам в области финансовых и юридических вопросов, в технических, цифровых и маркетинговых сферах.

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Российская компания MIND Software, основанная в 2021 г., развивает семейство технологий, позволяющих переносить ИТ-сервисы с одной инфраструктуры на другую быстрее, удобнее, без дополнительных сложных шагов и ошибок. Среди партнеров и клиентов – OCS, Ростелеком, Astra Linux и др.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 году предложила рынку сервисы в области инженерии, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью порядка 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 24 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.