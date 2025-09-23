Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184292
ИКТ 14327
Организации 11122
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26291
Персоны 79185
География 2968
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

MIND Software MIND Migration MIND Migrate


Автоматизированная, универсальная и безопасная  миграция нагрузок между различными типами инфраструктур, включая физические серверы и широко используемые облачные платформы.

 

Антон Груздев, Технический директор, MIND Software "MIND Software: Независимость в выборе платформы виртуальной инфраструктуры. Кроссплатформенные инструменты MIND для миграции и защиты ИТ-сервисов", Конференция CNews "Импортозамещение 2023", 04.04.2023

УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 MIND Software интегрировала свои решения с отечественной платформой KeyVirt 1
25.03.2025 «Ростелеком» перевел 15 тысяч виртуальных серверов с VMware на российскую суверенную платформу 1
07.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) заключил технологическое партнерство с Mind Software 1
20.02.2025 Почему растет спрос на гиперконвергентные системы? 1
05.12.2024 Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса 1
25.10.2024 Облачную платформу Cloud.ru Evolution протестировали более 30 тысяч клиентов 1
05.08.2024 «Айтеко.Cloud» и Mind Software заключили соглашение о партнерстве 1
06.03.2024 Вeeline cloud подвел итоги 2023 года 1
26.02.2024 Beeline Cloud перешел на российскую платформу виртуализации 1
08.11.2023 Mont и Mind Software заключили соглашение о партнерстве 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
11.10.2022 OCS начинает продвижение семейства миграционных продуктов MIND 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

MIND Software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25147 3
MIND Software - Майнд Софт 32 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 495 1
Ростелеком 10227 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2355 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22429 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31541 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14535 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 324 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 936 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17011 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1101 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22644 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 1
MIND Software - MIND Guard 11 1
MIND Software - MIND Flow 1 1
MIND Software - MIND Clone 1 1
Linux OS 10720 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 610 1
Microsoft Windows 16188 1
Казахстан - Республика 5755 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45234 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8253 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7931 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5786 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5824 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8316 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3697 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392475, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 184292.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще