Облачную платформу Cloud.ru Evolution протестировали более 30 тысяч клиентов

За шесть месяцев 2024 г. платформу собственной разработки Cloud.ru Evolution протестировало более 30 тыс. клиентов. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru.

Платформа позволяет клиентам запускать виртуальные машины, использовать сервисы Managed Kubernetes, а также объектные хранилища для своих pet-проектов, обучения и разработки. С момента запуска платформы в марте 2024 г. количество доступных сервисов выросло в 1,5 раза, Cloud.ru Evolution пополнилась еще несколькими востребованными у разработчиков компонентами: новая зона доступности. Запущена вторая зона доступности для облака Cloud.ru Evolution: пользователи могут развертывать отказоустойчивые приложения; управляемые базы данных PostgreSQL. Сервис позволяет автоматизированно развертывать и управлять кластерами PostgreSQL; Container Apps. Дает возможность запускать контейнеры в готовой облачной среде на основе Docker-образов, которые пользователи загружают в реестр Artifact Registry. Container Apps доступен в режиме Preview бесплатно, после коммерческого запуска будет доступен по модели free tier; Bare Metal. Пользователям теперь доступна аренда выделенных физических серверов из личного кабинета без привлечения технических специалистов; мМаркетплейс Cloud.ru. Цифровая витрина объединила программные инструменты для разработки и анализа данных, обеспечения безопасности, создания бизнес-приложений и решения других задач от ведущих вендоров. Теперь в разделе бесплатно доступны самые популярные образы LAMP, Nginx, LEMP, Node.js, MEAN, а также образ Mind Migrate, который можно использовать для миграции инфраструктуры в облако Cloud.ru Evolution; виртуальные машины с GPU. С помощью сервиса компании могут арендовать виртуальные машины с GPU в режиме Preview. На данный момент доступны карты V100, ассортимент доступных карт пополняется. В ближайшее время аренда GPU станет доступна всем пользователям в рамках стандартного функционала платформы; Managed Trino. Массивно-параллельный аналитический SQL-движок для обработки больших объемов данных из разных источников, доступен в Public Preview; Managed Metastore. Cервис для хранения метаданных таблиц из разных источников, так же доступен в режиме Public Preview. Metastore предоставляет клиентским приложениям информацию о том, где хранятся данные, как к ним обращаться и как интерпретировать.

Никита Бутримов, лидер продуктового направления Cloud.ru, сказал: «На сегодняшний день Cloud.ru Evolution – это платформа собственной разработки с набором востребованных сервисов. Среди наиболее популярных сценариев у клиентов – использование облачных ресурсов для тестирования и проверки гипотез, разработка cloud-native приложений, перенос традиционных приложений в облако, аналитика данных. Кроме того, самые актуальные сервисы для разработки и тестирования пользователи могут подключать по модели free tier. Мы будем продолжать совершенствовать Cloud.ru Evolution, чтобы сделать её использование ещё более эффективным для пользователей».