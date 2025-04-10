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Apache Hadoop Hive система управления базами данных



10.04.2025 Российские студенты создали для БПЛА наземный порт с автоматической заменой аккумуляторов 1
09.12.2024 Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера 1
03.12.2024 РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata 1
25.11.2024 Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер 1
12.11.2024 Новый троян атакует серверы FreeBSD. Хакеры целятся в критическую инфраструктуру 1
28.08.2024 Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop 1
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 1
25.07.2024 Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным 1
01.07.2024 В Merlion доступны блоки питания Azza мощностью от 550W до 850W с высоким КПД 1
28.06.2024 Компьютерные корпуса AZZA: «стандарт+» 1
16.05.2024 Arenadata Catalog расширяет возможности управления данными в экосистеме Arenadata Hadoop 1
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 1
05.12.2023 IT_ONE разработала ETL-продукт для наполнения хранилищ данных – OneData 1
25.10.2023 Arenadata Hadoop теперь обрабатывает данные с кратно большей производительностью 1
04.10.2023 Российский хакер сжег паспорт, чтобы не было соблазна уехать за границу. ФБР дает $10 млн за его голову 1
20.09.2023 Китайцы освоили новый способ тайной атаки на ОС Linux 1
15.06.2023 Обязательное обновление Windows 11 запретило запускать браузер Chrome. Как это исправить 1
02.06.2023 Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью сервиса Hive Metastore 1
15.05.2023 Смертельно больной хакер и его знаменитый шифровальщик начали атаковать системы на Linux. Атаки по силам даже дилетантам 1
21.03.2023 Зафиксирована активность шпионского ПО, созданного при участии ЦРУ 1
24.01.2023 Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper 1
23.01.2023 Рынок хакерского шифрования обрушился. Жертвы массово отказываются платить 1
17.01.2023 Опасная эволюция: Group-IB предупредила о главных киберугрозах 2023 года 1
11.01.2023 Более 700 организаций атакованы таргетированными группами шифровальщиков в IV квартале 2022 года 1
14.12.2022 Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха 1
05.12.2022 Хакеры набросились на российские Linux 1
08.09.2022 Positive Technologies: число атак на промышленность выросло на 53% 1
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями 1
16.06.2022 Серверы Microsoft Exchange под атакой нового шифровальщика 1
08.06.2022 «Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно 1
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч 1
13.05.2022 Youth RIGF-2022 1
14.02.2022 «Сибур» провел в Западной Сибири испытания российского дронопорта 1
15.11.2021 Успешный шифровальщик под Windows удивил экспертов бездарной попыткой переключиться на Linux 1
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1
04.03.2021 Gaskar Group внедрила в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
22.09.2020 AeroCool представила новый корпус Hive 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 1
13.05.2020 Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных 1

Публикаций - 79, упоминаний - 82

Apache Hadoop Hive и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6741 15
Microsoft Corporation 24764 13
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 256 8
Teradata - Терадата 213 7
Google LLC 11897 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4989 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1473 6
SAP SE 5311 5
X Corp - Twitter 2874 5
Cloudera 58 5
Conti - Хакерская группировка 37 5
Amazon Inc - Amazon.com 3031 4
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 139 4
IBM - International Business Machines Corp 9462 4
Meta Platforms - Facebook 4454 4
REvil - Хакерская группировка 48 4
Broadcom - VMware - Greenplum 107 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13017 3
Apple Inc 12217 3
Neoflex - Неофлекс 223 3
Yandex - Яндекс 7570 3
Informatica 126 3
ESET - ESET Software 1135 3
Cloudera - Hortonworks 27 3
BlackMatter - Хакерская группировка 12 3
Trend Micro 608 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 148 2
ИКС 327 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 802 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
Иннодата - Innodata 22 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 2
Ростелеком 9848 2
Softline - Софтлайн 2910 2
Yahoo! 3699 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 534 2
VisionLabs - ВижнЛабс 223 2
Citrix Systems 820 2
Tibco Software 82 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 2
eBay Inc 1622 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 244 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
AgroScout 1 1
Tesla Motors 401 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
Почта России ПАО 2142 1
BMW Group 453 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Microsoft - LinkedIn 656 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 485 1
Volvo Cars 253 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 390 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Airbnb 92 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 461 1
Expedia Group 134 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 22 1
Связной ГК 1372 1
X5 Group - Перекрёсток 558 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 249 1
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 7 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Fintech Hive - Бизнес-акселератор 1 1
Colonial Pipeline 33 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Cargo Air 2 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 1
Аэропорт Тобольск имени Семёна Ремезова 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1067 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5538 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3087 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1148 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 59 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 29 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 205 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1020 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4880 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 441 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6032 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1395 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 482 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3314 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 17 9
ASF - Apache Software Foundation 211 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
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