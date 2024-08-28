Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop

Arenadata представила новую версию Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративного дистрибутива для хранения, обработки и анализа неструктурированных и слабоструктурированных данных. Релиз расширяет возможности управления данными благодаря поддержке ACID-транзакций и веб-интерфейсу HUE для удобного взаимодействия аналитиков с базами и хранилищами данных.

Новая версия продукта включает в поставку Apache Iceberg — библиотеку поддержки высокопроизводительного открытого табличного формата данных для управления информацией на уровне файловой системы. Apache Iceberg позволяет работать со структурированной информацией в озере данных, используя SQL-запросы, и легко интегрируется в существующую инфраструктуру благодаря совместимости с большинством технологий хранения данных (от HDFS до S3) и популярными вычислительными инструментами, такими как Spark, Impala, Hive и др.

Iceberg решает проблемы традиционных форматов таблиц и обеспечивает новые возможности, включая согласованную параллельную запись данных в разделяемые файлы в кластере, ретроспективные запросы к ранним версиям данных и откат изменений, изменение схемы хранения данных, секционирование данных и др. Использование Iceberg-таблиц позволяет существенно повысить скорость выполнения запросов за счёт инкрементальной обработки данных, быстрого сканирования и фильтрации неактуальных данных.

В новой версии Arenadata Hadoop реализована поддержка HUE (Hadoop User Experience) — популярного веб-интерфейса экосистемы Hadoop, предназначенного для анализа данных. Он способен подключаться к СУБД, вычислительному инструменту или хранилищу данных через нативные коннекторы и упрощает работу с источниками данных. HUE востребован широким кругом пользователей: от бизнес-аналитиков, дата-инженеров и дата-сайентистов до администраторов баз данных и SQL-разработчиков. В составе Arenadata Hadoop HUE содержит преднастроенные интерпретаторы SQL для Impala, Hive, Kyuubi и Spark SQL, а также мониторинг задач YARN и Impala и возможность просмотра файловой системы HDFS.

«На данный момент поддержка Iceberg доступна в сервисах Spark, Impala и ограниченно в Hive (только чтение). В следующем релизе мы расширим функциональность в Hive и добавим поддержку Iceberg-формата в Flink, что увеличит возможности потоковой обработки данных, — комментирует Александр Анисимов, технический руководитель продукта Arenadata Hadoop. — В свою очередь, новый сервис HUE получит дополнительный функционал, связанный с безопасностью и отказоустойчивостью, также будет расширяться список преднастроенных интерпретаторов».

Релиз Arenadata Hadoop включил и другие изменения: обновлены версии сервисов Impala, Spark, Kyuubi и Zeppelin, добавлена LDAP-аутентификация для Impala и Kyuubi и плагин Kyuubi AuthZ в Spark3 для поддержки авторизации в Ranger, упрощено управление SSL-шифрованием для сервисов кластера. Обновлена и подсистема безопасности Arenadata Platform Security: в новой версии введена поддержка доменного контроллера Samba и режим высокой доступности для Ranger KMS.

Полный список изменений версии Arenadata Hadoop 3.2.4.3

Полный список изменений версии Arenadata Platform Security 1.1.2

Возможности Arenadata Hadoop

Arenadata Hadoop (ADH) — корпоративный дистрибутив на базе Apache Hadoop, предназначенный для хранения и обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных.

Решаемые задачи:

На Arenadata Hadoop получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Продукт включён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также в реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации.