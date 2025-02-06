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IMPALA the European organisation for independent music companies Ассоциация независимых музыкальных компаний



06.02.2025 «МегаФон» импортозаместил обработку данных 1
09.12.2024 Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера 1
04.12.2024 На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ 1
03.12.2024 РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata 1
28.08.2024 Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop 1
25.07.2024 Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным 1
16.05.2024 Arenadata Catalog расширяет возможности управления данными в экосистеме Arenadata Hadoop 1
25.10.2023 Arenadata Hadoop теперь обрабатывает данные с кратно большей производительностью 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 1
22.01.2020 Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий ИБ на технологиях больших данных 1
16.04.2019 Евросоюз принял закон об авторском праве, после которого интернет не будет прежним 2
20.06.2018 В Европе одобрили удушающий закон об авторском праве в интернете 2
20.04.2016 «Техносерв» готовит специалистов по работе с большими данными 1
21.07.2015 Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop 1
14.11.2012 QlikView Direct Discovery интегрирована с Cloudera Impala для анализа «больших данных» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

IMPALA и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 234 7
Google LLC 11805 3
Meta Platforms - Facebook 4442 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
Cloudera 58 2
Yandex - Яндекс 7378 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Teradata 212 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 1
Oracle Corporation 6702 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Qlik - QlikTech 160 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Amazon Inc - Amazon.com 3006 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 17 1
Ростелеком - Тдата 4 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Ростелеком - TData - ТДата 27 1
Broadcom - VMware - Greenplum 98 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 2
Евросоюз - Европейский совет - European Council - Conseil européen 29 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 1
Creative Commons - некоммерческая организация 38 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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