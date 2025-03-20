Группа Arenadata вышла на рынок Узбекистана, заключив партнерство с RealSoft

Группа Arenadata, российский разработчик систем управления и обработкой данных, и RealSoft, поставщик ИТ-решений с более чем 20-летним опытом внедрения технологий, объединили усилия для продвижения современных решений в области управления данными и аналитики. Это партнерство предоставит клиентам из Узбекистана доступ к инструментам, которые помогут ускорить цифровую трансформацию и повысить эффективность бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

RealSoft стал первым локальным партнером Arenadata в Узбекистане.

«RealSoft за годы работы зарекомендовал себя как надежный и профессиональный партнер, успешно реализующий сложные технологические проекты. Мы гордимся тем, что наши программные продукты, которые уже доказали свою эффективность в госсекторе, банковской сфере, промышленности, ритейле и телекоммуникационной индустрии России, теперь станут доступны и для компаний Узбекистана», — отметил Дмитрий Шеранов, директор по международному развитию бизнеса группы Arenadata.

На сегодняшний день технологический стек группы Arenadata включает следующие продукты, являющиеся компонентами единой платформы: аналитическое хранилище данных Arenadata DB (ADB) на базе Greenplum\Greengage; экосистему хранения, обработки и анализа больших объемов данных любого типа Arenadata Hadoop (ADH), в состав которой входят такие сервисы, как: Spark, Trino, Impala и др. c возможностью хранения как в HDFS так и в S3-совместимом хранилище Ozone; СУБД для быстрой аналитики на структурированных данных Arenadata QuickMarts (ADQM) на базе ClickHouse; продукт для обмена данными между корпоративными информационными системами Arenadata Streaming (ADS); универсальную систему управления базами данных Arenadata Postgres (ADPG); инструмент для автоматизированной установки, настройки и обновления всех компонентов платформы Arenadata — Arenadata Cluster Manager (ADCM); систему управления корпоративными данными Arenadata Catalog (ADС); систему хранения и обработки информации для задач реального времени Picodata (PD); продукт для выполнения проверок данных в предварительно описанной предметной области по разрабатываемым алгоритмам Data Quality Framework (DQF).

«Мы рады стать первым партнером Arenadata в Узбекистане и уверены, что это сотрудничество откроет новые горизонты для цифровой трансформации бизнеса в регионе. Совместно с Arenadata мы планируем реализовать проекты в финансовом секторе, розничной торговле и телекоммуникациях, предоставляя передовые решения для хранения, обработки и анализа данных. Наши клиенты получат доступ к высокотехнологичным инструментам, которые помогут им оптимизировать процессы, повысить операционную эффективность и добиться конкурентных преимуществ», — отметил Хикматулло Насруллаев, генеральный директор компании RealSoft.