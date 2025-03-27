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Шеранов Дмитрий



27.03.2025 Arenadata и DAOGroup начинают сотрудничество в Кыргызстане 1
20.03.2025 Группа Arenadata вышла на рынок Узбекистана, заключив партнерство с RealSoft 1
13.03.2025 Arenadata стала партнером в Таджикистане ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шеранов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 260 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 12 1
RealSoft - Реалсофт СНГ 1 1
DAOGroup 1 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2199 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20980 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 364 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9590 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4477 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6788 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1746 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6413 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 18 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 26 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 28 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 19 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 17 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 14 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 114 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 157 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 57 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 43 1
Пустовой Максим 34 1
Нурахунов Хабибулла 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1292 1
Узбекистан - Республика 1765 1
Таджикистан - Республика 877 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 900 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4013 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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