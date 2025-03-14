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ГПБ ГС-инвест Arenadata Пикодата Picodata
ООО «Пикодата» — производитель ПО для высоконагруженных систем.
ПО Picodata — распределенный сервер приложений со встроенной распределенной базой данных, служит для быстрой обработки больших потоков информации. Продукт является решением класса In-Memory Data Grid и совмещает хранение данных и их обработку, что позволяет масштабировать наиболее сложные компоненты корпоративной ИТ инфраструктуры. Ключевым отличием ПО является фокус на отказоустойчивости и управляемости больших кластеров.
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