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ГПБ ГС-инвест Arenadata Пикодата Picodata

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata

ООО «Пикодата» — производитель ПО для высоконагруженных систем.

ПО Picodata — распределенный сервер приложений со встроенной распределенной базой данных, служит для быстрой обработки больших потоков информации. Продукт является решением класса In-Memory Data Grid и совмещает хранение данных и их обработку, что позволяет масштабировать наиболее сложные компоненты корпоративной ИТ инфраструктуры. Ключевым отличием ПО является фокус на отказоустойчивости и управляемости больших кластеров.


14.03.2025 СУБД Picodata получила сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия 1
03.12.2024 РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata 1
26.11.2024 Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata 1
10.10.2024 СУБД Picodata получила сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России 1
21.05.2024 Как должны взаимодействовать наука и бизнес? Выясняли на True Tech Day 1
21.11.2023 Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети» 1
27.09.2023 НТЦ ИТ «Роса» и «Пикодата» стали технологическими партнерами 3
21.09.2023 К 2027 году российский рынок СУБД и инструментов обработки данных составит 170 млрд руб 2
11.04.2023 «Лига цифровой экономики» будет разрабатывать и внедрять ИТ-решения с использованием отечественного ПО Picodata 3
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 244 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12883 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4942 1
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Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3989 1
Базальт СПО - BaseALT 667 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 312 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 46 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Content AI - Контент ИИ 78 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 137 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 947 1
Oracle Corporation 6726 1
Код Безопасности 630 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 242 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Atlassian 120 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 46 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Кварта ВК - Quarta 12 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 57 1
Т1 Иннотех 179 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Infracode - Инфракод 2 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 323 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 201 1
Broadcom - VMware - Greenplum 100 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 254 1
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
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Газпром нефть 626 1
РЖД - Российские железные дороги 1920 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 244 1
Газпром ПАО 1348 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 894 1
Газпром - МТС Live Холл 12 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 1
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Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 717 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 105 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 107 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 977 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 104 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Intel x86 - архитектура процессора 1872 1
Т1 Иннотех - Мирион 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис 794 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 20 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 67 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
VK Teams 66 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 67 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 245 1
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NitrosData - NitrosBase SQL 3 1
IBM DB2 371 1
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VK Assistant 6 1
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Ливанов Дмитрий 52 1
Кантор Виктор 19 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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