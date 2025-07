Выпущена нова версия СУБД Picodata — Picodata 25.3

Компания Picodata (входит в группу Arenadata) выпустила новую версию СУБД Picodata — Picodata 25.3. Обновление включает расширенные возможности SQL, механизм автоматического обновления схемы данных, а также повышение стабильности кластера. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Улучшение обратной совместимости

В Picodata 25.3 реализовано автоматическое обновление схемы данных при переходе инстансов на новый релиз Picodata. Этот механизм учитывает сделанные изменения в системных таблицах и сохраняет обратную совместимость при обновлении на следующий релиз СУБД: при переводе кластера на новую версию Picodata необходимые DDL/DML-команды выполнятся без вмешательства администратора, а требуемые в новой схеме внутренние функции также будут созданы автоматически.

Новые возможности SQL

В релиз добавлены новые возможности языка SQL в Picodata, в частности:

Поддержка NULLS FIRST/LAST при сортировке результатов запроса (ORDER BY). Обработка конфликтов при вставке данных в глобальные таблицы (INSERT INTO … ON CONFLICT DO FAIL/REPLACE/NOTHING).

Новая встроенная оконная функция LAST_VALUE(). Оператор % для определения остатка деления по модулю для целых чисел.

Возможность определения лидера raft-группы через функции pico_raft_leader_id() и pico_raft_leader_uuid(). Возможность определения версии текущего инстанса с помощью функции version().

Изменение, связанное с совместимостью: вместо скалярной функции instance_uuid (которая теперь объявлена устаревшей), рекомендуется использовать новую функцию pico_instance_uuid.

Улучшенная совместимость с PostgreSQL

Picodata теперь поддерживает безопасное соединение при обращении к внешнему LDAP-серверу. При подключении через протокол PostgreSQL (например, с помощью клиента psql) с методом аутентификации LDAP можно задействовать TLS-шифрование (при условии, что оно включено на LDAP-сервере). На стороне Picodata для этого потребуется установить значения у трех переменных окружения. Например:

Изменение в конфигурации

Добавлен новый параметр instance.pg.advertise — публичный адрес сервера для подключения по протоколу PostgreSQL. По умолчанию, его значение соответствует значению instance.pg.listen. Этот параметр пригодится в ситуации, когда снаружи инстанс доступен по адресу, отличающемуся от адреса во внутренней сети.

Улучшенный веб-интерфейс

Команда Picodata продолжает развивать компонент webui для Picodata. В версии Picodata 25.3 веб-интерфейс не просто выглядит лучше, он также стал удобнее и информативнее.

На панели Cluster ID отображается больше полезной информации, включая список включенных плагинов. В области просмотра сведений об инстансе теперь присутствует адрес подключения по протоколу PostgreSQL.

Механизм плагинов

При подключении плагина к кластеру Picodata теперь допускается расхождение минорных версий плагина и инстанса (например, плагин, собранный для версии 25.3.1, будет работать в Picodata 25.3.2).

Роль Picodata для Ansible

Выпущена новая версия роли Picodata для Ansible, которая совместима с Picodata 25.3. Изменения в роли: при сборке информации при сбое (тег crash_dump) можно исключить сборку snap- и xlog-файлов; добавлена возможность выполнять lua-команды на инстансах кластера (тег command); исправлена работа с несколькими плагинами в инвентаризационном файле и ряд прочих ошибок.

«В релизе 25.3 мы сосредоточились на том, чтобы сделать систему еще более устойчивой и безопасной — особенно для наших заказчиков из числа операторов критической информационной инфраструктуры. Надежность инсталляций Picodata — наш приоритет, и текущие обновления укрепляют эту основу», — сказала генеральный директор компании Picodata Анна Ерманок.