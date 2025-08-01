«Умные» телевизоры Samsung по всему миру перестали запускать приложения. Причина неизвестна

По причине неизвестного крупномасштабного сбоя приложения на умных телевизорах Samsung перестали должным образом загружаться. Представители компании-производителя подтвердили факт наличия проблем с приложениями. Проблема массового сбоя у смарт-телевизорах Samsung активно обсуждается в сети, в частности, в сообществе Reddit.

Крупномасштабного сбой

Телевизоры Samsung перестали запускать приложения по всему миру, пишет Android Authority. Представители компании-производителя 1 августа 2025 г. пока не рассказали, в чем было дело.

После масштабного сбоя, произошедшего 31 июля, работа Samsung Smart TV, судя по всему, восстановилась. Пользователи на Reddit и форумах Samsung сообщали о проблемах с доступом к приложениям, включая YouTube, Apple TV, Hulu и Prime Video. Причина неполадок пока не установлена, и Samsung не публиковала официальных комментариев на своем сайте или в социальных сетях.

Хотя приложения отображались в меню телевизора, при их запуске возникали ошибки, связанные с серверными сбоями, проблемами сертификации и потерей соединения. Многие пользователи заметили, что Netflix функционировал без перебоев, вероятно, благодаря собственной сети доставки контента. Это указывало на то, что проблема затрагивала серверы, используемые другими стриминговыми приложениями.

Freepik - drobotdean Телевизоры Samsung перестали запускать приложения по всему миру

Пользователь Reddit поделился, что связался со службой поддержки Samsung и получил информацию, что компания осведомлена о проблемах с работой телевизоров и ее инженеры активно занимаются их устранением. Судя по отзывам, сбой оказался масштабным, затронув владельцев Samsung TV в разных странах.

1 августа 2025 г. пользователи сообщают о восстановлении работы устройств. Тем, у кого проблемы сохраняются, советуют перезагрузить телевизор, удерживая кнопку питания на пульте дистанционного управления.

Samsung продолжает оставаться крупнейшим производителем смарт-телевизоров в мире, но конкурирующие компании из Китая постепенно сокращают отставание. По данным компании Omdia, доля Samsung на глобальном рынке телевизоров (по количеству поставленных устройств) снизилась с 20,3 % в первом квартале 2023 г. до 18,8 % в I квартале 2024 г. При этом рыночная доля китайской TCL за аналогичный период выросла с 9,8 % до 11,6 %. Доля южнокорейской LG практически не изменилась и составила 11,8 %.

Обновление программного обеспечения

Руководство компании Samsung в 2024 г. объявило, что будет выпускать обновления операционной системы (ОС) Tizen для своих смарт-телевизоров в течение семи лет с момента выхода устройств на рынок. На данном этапе это нововведение касается некоторых моделей, выпущенных в 2023 г., а также телевизоров, которые были представлены в марте 2024 г.

В сообщении сказано, что объявление об изменении политики обновления программного обеспечения (ПО) телевизоров Samsung было сделано вскоре после того, как южнокорейская компания заявила, что ПО смартфонов серии Galaxy S24 также будет обновляться в течение семи лет. «Благодаря бесплатному обновлению Tizen в течение семи лет, применимому к телевизорам с искусственным интеллектом (ИИ), мы увеличим разрыв в доле рынка с китайскими компаниями», — приводит источник слова представителя Samsung.

Конкуренция на рынке смарт-телевизоров стала настолько жесткой, что правительство Южной Кореи подтолкнуло Samsung к сотрудничеству с LG. Совместная работа компаний привела к тому, что Samsung начала продавать телевизоры, оснащенные OLED-панелями от LG Display.

Статистика продаж

Российский рынок телевизоров по итогам 2024 г. обвалился на 11,3% в натуральном выражении, со ссылкой на статистику дистрибьютора «Марвел-Дистрибуция». При этом сами телевизоры явно стали менее доступны для россиян, потому что в денежном выражении рынок вырос на 1,5%, то есть цены на телевизоры выросли.

В общей сложности в России за 2024 г. было продано 7,8 млн телевизоров на общую сумму 234,4 млрд руб. Несмотря на уход в начале 2022 г. компаний Sony, LG и Samsung из России, которые десятилетиями лидировали на российском телевизионном рынке, импортозамещения в этом сегменте пока не случилось — в топе продаж телевизоры китайских брендов.

В 2024 г. на российском рынке телевизоров было шесть основных игроков, если судить по их долям в натуральном выражении. На первом месте – компания Haier (14%), за ней следует Xiaomi (10%). Замыкает тройку лидеров Сбербанк с долей 6%, выпустивший свои первые телевизоры в марте 2022 г. Сравнимую со Сбербанком долю рынка удерживает TCL из Китая. Пятую строчку с долями 5% делят между собой корейская Samsung и китайская Hisense. Все остальные десятки брендов телевизоров, включая многочисленные российские, делят между собой оставшиеся 54% рынка.

По информации «М.Видео-Эльдорадо», рост продаж телевизоров российских брендов, в особенности «Яндекса» и Сберабанка. «Такие телевизоры интересны в первую очередь за счет экосистемы умных устройств», – заявили представители ритейлера.