Hulu - онлайн-кинотеатр

Доходы Hulu в 2011 г. выросли на 60% до $420 млн Доходы попуярного видеосервиса Hulu в прошлом году выросли более чем на 60% по сравнению с 2010 г. и составили около $420 млн. Об этом сообщил исполнительный директор Hulu Джейсон Килар (Jason Kilar), пишет TechCrunch

Verizon собиралась приобрести видеосервис Hulu Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications всерьез рассматривал возможность приобретения популярного потокового видеосервиса Hulu, когда тот был выставлен на продажу своими владельцами. Об этом сообщил Лоуэлл МакАдам (Lowell McAdam), исполнительный директор Verizon, во время своего выступления на конференции UBS в Нь

Владельцы Hulu передумали продавать видеосервис Владельцы популярного видеосервиса Hulu - News Corporation, Providence Equity Partners и компания Walt Disney – опубликовали совместное с руководителями Hulu заявление, в котором сообщили, что решили прекратить процесс пр

Провайдер спутникового ТВ Dish хочет купить Hulu за $1,9 млрд Провайдер спутникового телевидения Dish сделал наиболее значительное предложение о приобретении популярного видеосервиса Hulu, обойдя своих конкурентов. Компания Dish предложила заплатить за покупку Hulu $1,9 млрд, что превышает предложения Amazon и Yahoo. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылк

Видеосервис Hulu выйдет на рынок Японии Популярный в США видеосервис Hulu объявил о том, что планирует впервые выйти на международный рынок. Сервис намерен запустить версию своего сайта в Японии. Представители Hulu не сообщают подробностей, однако известн

Apple борется с Google и Yahoo за видеотеку Disney Компания Apple обдумывает возможность приобретении Hulu - популярного видеосервиса, в покупке которого уже заинтересованы многие крупные игроки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника. По словам собеседни

Apple обдумывает покупку видеосервиса Hulu Компания Apple сейчас обдумывает возможность сделать предложение о приобретении Hulu, популярного видеосервиса, в покупке которого уже заинтересованы многие крупные игроки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника. По их словам, сейчас

Dailymotion обогнал YouTube и Hulu по росту аудитории в США , чем в предыдущем месяце. Этот показатель выше, что у Yahoo, Facebook и других крупных сервисов. В общем рейтинге видеосервисов Dailymotion занял шестое место. На первом месте – YouTube, на втором – Hulu.

Yahoo может приобрести видеосервис Hulu за $2 млрд Компания Yahoo готова приобрести популярный видеосервис Hulu у его нынешних владельцев - Disney, News Corporation, Comcast и Providence Equity Partners – за $2 млрд. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на осведомленные источники. Вп

Слух: Google хочет купить видеосервис Hulu Компания Google, наряду с некоторыми другими крупными интернет-компаниями, сделала свою заявку на приобретение видеосервиса Hulu. Об этом сообщает издание The Los Angeles Times со ссылкой на осведомленные источники. Помимо Google, в приобретении Hulu заинтересованы также такие компании, как Yahoo и Microsoft.

Yahoo может приобрести видеосервис Hulu Компания Yahoo недавно обратилась к руководству Hulu с предложением о приобретении этого популярного американского видеосервиса. Об этом сообщает издание LATimes со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечают аналитики, пока неизвестно,

Доходы Hulu в 2010 г. превысят $240 млн Популярный онлайн-видеосервис Hulu объявил о том, что его доходы в текущем году должны превысить $240 млн. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года, когда доходы компании составили только $108 млн, сообща

Инвестор Hulu вложит $50 млн в новый видеосервис от Baidu Венчурный фонд Providence Equity Partners, который ранее инвестировал значительные средства в популярный видеосервис Hulu, планирует вложить $50 млн в новый видеопроект, созданный крупнейшим китайским поисковиком Baidu. Baidu около двух месяцев назад объявил о своих планах по запуску нового видеосервиса, кото

Видеосервис Hulu может стать платным Исполнительный директор компании Walt Disney Боб Игер (Bob Iger) в своем интервью заявил, что популярный видеосервис Hulu, часть которого принадлежит Disney, может когда-то начать брать деньги за контент. По его словам, множество людей готовы тратить деньги на медиа контент. Согласно статистическим данным, за

Видеосервис Hulu может начать брать деньги с пользователей Популярный видеосервис Hulu в ближайшем будущем может начать брать с пользователей деньги за доступ к различному контенту. Об этом заявил Джонатан Миллер (Jonathan Miller), глава цифрового подразделения News Corp., в

Hulu получил новых партнеров Видеосервис Hulu, принадлежащий компаниям News Corp. и NBC Universal, вчера, 20 мая, объявил о подписании соглашений о сотрудничестве еще с семью веб-сайтами. Теперь видео с Hulu будет демонстрирова

Hulu станет международным Видеосервис Hulu в скором времени начнет работать в качестве международного портала. Как сообщает издание TechCrunch, создатели Hulu планируют начать вещание в Канаде, Великобритании и Австралии. На

Медиагиганты открыли «убийцу» YouTube Состоялся официальный публичный запуск нового видеосервиса Hulu от компаний NBC Universal и News Corp. Множество сериалов и фильмов на сервисе теперь бесплатно доступны для просмотра всем пользователям. Зарабатывать компания рассчитывает на онлайн-рекл

NBC Universal и News Corp. открыли «убийцу» You Tube Вчера, 12 марта, состоялся официальный публичный запуск нового видеосервиса Hulu от компаний NBC Universal и News Corp. Напомним, что бета-версия Hulu была запущена 29 октября 2007 г. Доступ к ней можно было получить лишь по приглашениям. Все видеоролики на серв

Hulu открывается для широкой публики Представители нового видеосервиса Hulu от компаний NBC Universal и News Corp. официально объявили о том, что его публичный запуск состоится 12 марта. Напомним, что бета-версия Hulu была запущена 29 октября 2007 г. Доступ

Hulu: началось бета-тестирование «убийцы YouTube» Сегодня, 29 октября, началось бета-тестирование нового видеосервиса Hulu от компаний NBC Universal и News Corp. Доступ к бета-версии Hulu будет предоставляться пользователям только по приглашениям. По словам представителей NBC, публичный запуск Hulu

Hulu: имя довело «убийцу» YouTube до суда Небольшая американская интернет-компания Lulu подала судебный иск против NBC Universal и News Corp., обвиняя последних в том, что они нарушили права на товарный знак, назвав свой видеосервис Hulu. По словам представителей Lulu, которая расположена в Северной Каролине, сервис Hulu своим названием эксплуатирует доброе имя их компании. «Такое название сервиса вводит потребителе