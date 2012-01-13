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Hulu онлайн-кинотеатр

Hulu - онлайн-кинотеатр

УПОМИНАНИЯ


13.01.2012 Доходы Hulu в 2011 г. выросли на 60% до $420 млн

Доходы попуярного видеосервиса Hulu в прошлом году выросли более чем на 60% по сравнению с 2010 г. и составили около $420 млн. Об этом сообщил исполнительный директор Hulu Джейсон Килар (Jason Kilar), пишет TechCrunch
08.12.2011 Verizon собиралась приобрести видеосервис Hulu

Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications всерьез рассматривал возможность приобретения популярного потокового видеосервиса Hulu, когда тот был выставлен на продажу своими владельцами. Об этом сообщил Лоуэлл МакАдам (Lowell McAdam), исполнительный директор Verizon, во время своего выступления на конференции UBS в Нь
14.10.2011 Владельцы Hulu передумали продавать видеосервис

Владельцы популярного видеосервиса Hulu - News Corporation, Providence Equity Partners и компания Walt Disney – опубликовали совместное с руководителями Hulu заявление, в котором сообщили, что решили прекратить процесс пр
27.09.2011 Провайдер спутникового ТВ Dish хочет купить Hulu за $1,9 млрд

Провайдер спутникового телевидения Dish сделал наиболее значительное предложение о приобретении популярного видеосервиса Hulu, обойдя своих конкурентов. Компания Dish предложила заплатить за покупку Hulu $1,9 млрд, что превышает предложения Amazon и Yahoo. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылк
12.08.2011 Видеосервис Hulu выйдет на рынок Японии

Популярный в США видеосервис Hulu объявил о том, что планирует впервые выйти на международный рынок. Сервис намерен запустить версию своего сайта в Японии. Представители Hulu не сообщают подробностей, однако известн
22.07.2011 Apple борется с Google и Yahoo за видеотеку Disney

Компания Apple обдумывает возможность приобретении Hulu - популярного видеосервиса, в покупке которого уже заинтересованы многие крупные игроки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника. По словам собеседни
22.07.2011 Apple обдумывает покупку видеосервиса Hulu

Компания Apple сейчас обдумывает возможность сделать предложение о приобретении Hulu, популярного видеосервиса, в покупке которого уже заинтересованы многие крупные игроки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника. По их словам, сейчас
21.07.2011 Dailymotion обогнал YouTube и Hulu по росту аудитории в США

, чем в предыдущем месяце. Этот показатель выше, что у Yahoo, Facebook и других крупных сервисов. В общем рейтинге видеосервисов Dailymotion занял шестое место. На первом месте – YouTube, на втором – Hulu.
20.07.2011 Yahoo может приобрести видеосервис Hulu за $2 млрд

Компания Yahoo готова приобрести популярный видеосервис Hulu у его нынешних владельцев - Disney, News Corporation, Comcast и Providence Equity Partners – за $2 млрд. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на осведомленные источники. Вп
05.07.2011 Слух: Google хочет купить видеосервис Hulu

Компания Google, наряду с некоторыми другими крупными интернет-компаниями, сделала свою заявку на приобретение видеосервиса Hulu. Об этом сообщает издание The Los Angeles Times со ссылкой на осведомленные источники. Помимо Google, в приобретении Hulu заинтересованы также такие компании, как Yahoo и Microsoft.
22.06.2011 Yahoo может приобрести видеосервис Hulu

Компания Yahoo недавно обратилась к руководству Hulu с предложением о приобретении этого популярного американского видеосервиса. Об этом сообщает издание LATimes со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечают аналитики, пока неизвестно,
11.11.2010 Доходы Hulu в 2010 г. превысят $240 млн

Популярный онлайн-видеосервис Hulu объявил о том, что его доходы в текущем году должны превысить $240 млн. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года, когда доходы компании составили только $108 млн, сообща
27.02.2010 Инвестор Hulu вложит $50 млн в новый видеосервис от Baidu

Венчурный фонд Providence Equity Partners, который ранее инвестировал значительные средства в популярный видеосервис Hulu, планирует вложить $50 млн в новый видеопроект, созданный крупнейшим китайским поисковиком Baidu. Baidu около двух месяцев назад объявил о своих планах по запуску нового видеосервиса, кото
23.07.2009 Видеосервис Hulu может стать платным

Исполнительный директор компании Walt Disney Боб Игер (Bob Iger) в своем интервью заявил, что популярный видеосервис Hulu, часть которого принадлежит Disney, может когда-то начать брать деньги за контент. По его словам, множество людей готовы тратить деньги на медиа контент. Согласно статистическим данным, за
05.06.2009 Видеосервис Hulu может начать брать деньги с пользователей

Популярный видеосервис Hulu в ближайшем будущем может начать брать с пользователей деньги за доступ к различному контенту. Об этом заявил Джонатан Миллер (Jonathan Miller), глава цифрового подразделения News Corp., в
21.05.2008 Hulu получил новых партнеров

Видеосервис Hulu, принадлежащий компаниям News Corp. и NBC Universal, вчера, 20 мая, объявил о подписании соглашений о сотрудничестве еще с семью веб-сайтами. Теперь видео с Hulu будет демонстрирова
14.04.2008 Hulu станет международным

Видеосервис Hulu в скором времени начнет работать в качестве международного портала. Как сообщает издание TechCrunch, создатели Hulu планируют начать вещание в Канаде, Великобритании и Австралии. На
13.03.2008 Медиагиганты открыли «убийцу» YouTube

Состоялся официальный публичный запуск нового видеосервиса Hulu от компаний NBC Universal и News Corp. Множество сериалов и фильмов на сервисе теперь бесплатно доступны для просмотра всем пользователям. Зарабатывать компания рассчитывает на онлайн-рекл
13.03.2008 NBC Universal и News Corp. открыли «убийцу» You Tube

Вчера, 12 марта, состоялся официальный публичный запуск нового видеосервиса Hulu от компаний NBC Universal и News Corp. Напомним, что бета-версия Hulu была запущена 29 октября 2007 г. Доступ к ней можно было получить лишь по приглашениям. Все видеоролики на серв
11.03.2008 Hulu открывается для широкой публики

Представители нового видеосервиса Hulu от компаний NBC Universal и News Corp. официально объявили о том, что его публичный запуск состоится 12 марта. Напомним, что бета-версия Hulu была запущена 29 октября 2007 г. Доступ
29.10.2007 Hulu: началось бета-тестирование «убийцы YouTube»

Сегодня, 29 октября, началось бета-тестирование нового видеосервиса Hulu от компаний NBC Universal и News Corp. Доступ к бета-версии Hulu будет предоставляться пользователям только по приглашениям. По словам представителей NBC, публичный запуск Hulu

10.09.2007 Hulu: имя довело «убийцу» YouTube до суда

Небольшая американская интернет-компания Lulu подала судебный иск против NBC Universal и News Corp., обвиняя последних в том, что они нарушили права на товарный знак, назвав свой видеосервис Hulu. По словам представителей Lulu, которая расположена в Северной Каролине, сервис Hulu своим названием эксплуатирует доброе имя их компании. «Такое название сервиса вводит потребителе
31.08.2007 Hulu: «убийцу» YouTube придется подождать

Представители компаний NBC Universal и News Corp. официально объявили новые подробности о своем совместном онлайн-видеосервисе, который должен стать конкурентом YouTube. Сервис будет называться Hulu. По словам исполнительного директора Джейсона Киллара (Jason Killar), они хотели подобрать простое, легко произносимое название, и «Hulu» подошло идеально. Также сервис начал приним

Публикаций - 97, упоминаний - 97

Hulu и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12035 40
Meta Platforms - Facebook 4485 21
Yahoo! 3700 21
Microsoft Corporation 24980 18
Amazon Inc - Amazon.com 3075 16
Apple Inc 12346 13
X Corp - Twitter 2891 9
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Netcraft 59 3
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MSD Capital 14 5
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eBay Inc 1627 3
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Providence Equity Partners 17 3
Vimeo - Видеохостинг 69 3
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 59 3
BV Capital - Eventure Capitale 10 3
Lionsgate Entertainment Corporation 25 3
Unsplash 1123 3
Microsoft - LinkedIn 667 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 2
e.ventures 11 2
Index Ventures 49 2
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Delta Air Lines - авиакомпания 89 1
Nike 188 1
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