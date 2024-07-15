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Akamai Technologies Limelight Networks

Akamai Technologies - Limelight Networks


15.07.2024 «Дыру» в PHP используют для распространения троянов и проведения DDoS-атак

Уязвимость позволяет удаленно выполнять команды в Windows-системах ИБ-специалисты Akamai предупредили, что множество злоумышленников используют обнаруженную недавно уязвимость в PHP для распространения троянов удаленного доступа, криптовалютных майнеров и организации DDoS-ат
03.09.2014 Мобильный интернет изменил мир

зни людей, так как предоставляет доступ к информации и разнообразному контексту. По данным компании Akamai Technologies, регулярно исследующей возможности доступа к глобальной сети, в 2014 г. с
21.01.2014 ТТК развивает инфраструктуру по доставке контента в сотрудничестве с Akamai

Компания ТТК подписала договор о сотрудничестве с компанией Akamai, глобальным провайдером облачной инфраструктуры. В рамках первого этапа сотрудничества ТТК разместила на своем новом узле в Москве комплект кеш-серверов Akamai, что позволит повыс
09.12.2013 МТС и Akamai ускорят доступ пользователей к зарубежным интернет-ресурсам

Компании МТС и Akamai Technologies сообщили о подписании соглашения в рамках которого на сети МТС будут инте
02.12.2013 Крупнейший специалист по защите от DDoS-атак продан за $370 млн

Американская компания Akamai Technologies, расположенная в Кембридже, штат Массачусетс, США, объявила о подписании

30.10.2013 IBM предложила облачное решение для борьбы с DDoS-атаками

одействовать DDoS-атакам. Новое программное обеспечение и сервисы разработаны совместно с компанией Akamai Technologies. Основываясь на результатах мониторинга систем безопасности более чем 4 т
28.06.2012 Amadeus и Akamai заключили договор о глобальном сотрудничестве

Компания Amadeus, технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиаперевозок, объявила о подписании договора о глобальном сотрудничестве с компанией Akamai – поставщиком облачных решений. Облачная платформа Akamai предоставляет безопасный и высокоэффективный доступ к приложениям на любом из мобильных устройств, а также позволяет повы
29.02.2012 Akamai и Riverbed анонсировали совместное решение для ускорения работы SaaS-приложений

Компании Akamai Technologies и Riverbed Technology представили Steelhead Cloud Accelerator — совместно
27.10.2011 Основной кандидат на пост СЕО Yahoo Дэвид Кенни ушел из Akamai

Дэвид Кенни (David Kenny), член совета директоров Yahoo и один из основных кандидатов на пост исполнительного директора этой компании, объявил о том, что покидает должность президента Akamai, крупнейшего в мире оператора сетей доставки контента. Таким образом, Кенни полностью свободен для вступления на должность исполнительного директора Yahoo в том случае, если он захочет э
13.10.2011 Google может купить сеть доставки контента Akamai

Компания Google планирует в скором времени приобрести Akamai, одного из лидирующих в мире операторов сетей доставки контента. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на около дюжины осведомленных источников как среди сотрудников Googl
13.10.2011 Слух: Google намерен купить крупнейшего CDN-оператора Akamai

Компания Google планирует в скором времени приобрести Akamai, одного из лидирующих в мире операторов сетей доставки контента. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на около дюжины осведомленных источников как среди сотрудников Googl
31.05.2011 Akamai и Riverbed оптимизируют работу приложений в гибридных облачных сетях

Компании Akamai Technologies, Inc., поставщик сервисов для оптимизации облачных вычислений, и Riverbed
15.02.2011 Ericsson и Akamai будут создавать новые мобильные решения на базе «облачных» технологий

Компании Ericsson и Akamai Technologies объявили о заключении эксклюзивного стратегического союза, целью которого
09.08.2010 На сети доставки контента приходится 50% мирового интернет-трафика

ставки контента (CDN). Рынок CDN впервые был освоен стартап-проектами, в первую очередь такими, как Akamai, Limelight Networks и CDNetworks. Исторически телеком-операторы позволяли этим компани
10.07.2009 Россия выбыла из Топ-10 генераторов трафика

Контент-провайдер Akamai обнародовал данные своего ежеквартального отчета о состоянии Сети во всем мире. Рост скоростей доступа и развитие технологий в этой области не подверглись негативному влиянию мирового кр
22.05.2009 Limelight Networks купила стартап Kiptronic за $12 млн

Компания Limelight Networks вчера, 22 мая, объявила о приобретении Kiptronic, стратапа, который предоставляет своим клиентам сервис доставки видеорекламы и контента на мобильные устройства. Сумма сделки
06.06.2008 В Akamai Download Manager есть критическая уязвимость
07.06.2007 Akamai поместил интернет «под лупу»

стоящий момент какой-либо страной, от общего мирового показателя, сравнивать между собой и с сетями Akamai пропускную способность сетей различных стран, оценивать показатели трафика и т.д. Еще

07.06.2007 Akamai выследит трафик в любом уголке мира

ых медленных и 10 самых быстрых по скорости доступа в интернет городов мира. Отдельно показано движение музыкальных файлов, запросов к новостным сайтам и интернет-магазинам. Сервис находится на сайте Akamai; на него можно попасть со страницы www.akamai.com/html/technology/visualizing_akamai.htm. Для просмотра карты требуется Flash Player.
23.05.2007 Limelight Networks ставит на контент: 14,4 млн акций для IPO

об убытках в $3,7 млн при продажах $64 млн. В июле 2006 года Goldman Sachs купил контрольный пакет Limelight, вложив $130 млн. Limelight будет торговать на NASDAQ под индексом LLNW.
13.04.2007 Akamai купила P2P-сеть Red Swoosh за $15 млн
16.06.2004 Хакеры атакуют крупнейшие порталы России и мира

ни и продолжались около 2 часов, сообщил представитель компании Джефф Янг (Jeff Young). На серверах Akamai Technologies, расположенных в разных точках земного шара, размещены зеркала популярней
31.01.2003 Akamai сообщила о падении доходов и снижении убытков

Компания Akamai Technologies, обслуживающая инфраструктуры электронной коммерции, объявила о падении д
26.08.2002 Суд запретил Cable&Wireless использовать технологии Akamai

которая, по заявлению истца, нарушила ряд патентов на технологии доставки контента. В конце прошлой недели федеральный судья в Бостоне запретил C&W использовать спорную технологию. CEO и председатель Akamai Джорж Конрэйдс (George Conrades) заявил, что это "существенная победа", и следующим шагом компании будет требование компенсации за долгосрочное нарушение патента. Сумма, которую запросит
12.08.2002 Cable&Wireless USA подала еще один иск против Akamai

В конце прошлой недели компания Cable&Wireless USA Inc. подала второй иск против Akamai Technologies Inc. за последние два месяца. В заявлении, поданном в oкружной cуд США, говорится, что Akamai и ее филиал Sockeye Networks Inc. (обе компании находятся в штате Массач
14.05.2002 Akamai будет использовать ПО IBM для доставки веб-услуг на Java

Компания Akamai Technologies сообщила об установки на свои серверы программного обеспечения IBM для до
12.10.2001 Akamai уволит четверть персонала после убыточного квартала

Компания Akamai Technologies, занимающаяся распространением интернет-контента, сообщила о чистом кварт
18.09.2001 Akamai выкупит собственные акции на $20 млн.

Дистрибьютор интернет-контента, компания Akamai, в течение полугода намерена выкупить собственные акции на $20 млн. Этот шаг был одобрен на заседании совета директоров. В понедельник, когда снова открылась биржа Nasdaq, курс акций

06.08.2001 Akamai отрицает нечестную игру в отношениях со своим филиалом Sockeye

В прошлом году, когда бизнес Akamai Technologies пошел на спад, компания сформировала независимый филиал Sockeye, ставший

31.05.2001 Akamai улучшила свое положение за счет сделки с правительством США

Во вторник курс акций Akamai повысился на 5% до $11,13 после того, как компания заявила о подписании контрактов с правительством США по обеспечению услуг веб-инфраструктуры для Census Bureau, Правительственного Офис
31.01.2001 Akamai обеспечит работу резервных DNS-серверов в Microsoft

По сообщению The Wall Street Journal, компания Microsoft подписала соглашение с Akamai Technologies Inc., по которому Akamai будет поддерживать работу четырех резервных серверов доменных имен в сети Microsoft. Компания Akamai занимается поддержкой более восьм
22.09.2000 Война между Akamai и Digital Island может замедлить развитие электронной коммерции

в случае удачного исхода дела с патентом, победившей стороне удастся, если не уничтожить своего врага экономически, то, по крайней мере, принудить его заплатить серьезный штраф. Напомним, что недавно Akamai подала в суд на Digital Island за нарушение интеллектуальных прав. Последняя тут же вчинила конкуренту встречный иск, так что теперь можно говорить о настоящей патентной войне. В настоящ
20.09.2000 Akamai готова судиться с Digital Island из-за нарушения патента

Компания Akamai выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что она подала на своего главного конкурента - Digital Island - иск о нарушении патентных прав. В исковом заявлении, направленном в суд штата Ма
14.08.2000 Intertainer и Akamai объявят сегодня об альянсе

Компании Intertainer и Akamai Technologies намерены объявить сегодня об альянсе по развитию услуг доставки видеофиль
31.07.2000 IBM и Akamai Technologies будут совместно работать над ускорением работы Web-приложений

IBM и Akamai Technologies, Inc. сегодня объявили о подписании соглашения, направленного на улучшени
25.07.2000 Убытки Akamai во 2м квартале увеличились при росте оборота на 151%

Компания Akamai Technologies Inc. сообщила о финансовых результатах второго квартала 2000 года. Убытки компании за указанный период составили $43,4 млн. против $35,4 млн., понесенных в предыдущем кварта
13.07.2000 KPNQwest станет реселлером услуг Akamai в Европе

Сегодня компания Akamai Technologies Inc, занимающаяся доставкой веб-контента и решением вопросов ускорения этого процесса, заявила о соглашении, подписанном с голландской телекоммуникационной компанией KPNQwes
04.07.2000 Акции Akamai повысились в цене после одобрительной оценки аналитиками деятельности компании

Цена на акции Akamai Technologies Inc. поднялась в понедельник после анализа деятельности компании, проведенного Chase H & Q. Курс акций вырос на 6-11/64 пункта и составил 124-3/4, выдвинув таким образом

14.06.2000 Akamai Technologies заявила о сотрудничестве с Alteon WebSystems

гими компаниями. Alteon обладает сетью в 1.600 клиентов и уже продала около 11.000 маршрутизаторов. Akamai имеет более 1.000 клиентов, таких как Yahoo.
09.06.2000 Akamai начала предоставлять услуги по организации аудио- и видеоконференций через Интернет

Компания Akamai Technologies заявила о предоставлении новой услуги аудио- и видеоконференций ограничен

Публикаций - 154, упоминаний - 194

Akamai Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3697 25
Microsoft Corporation 24630 21
Amazon Inc - Amazon.com 2998 20
Google LLC 11782 16
Cisco Systems 5114 16
IBM - International Business Machines Corp 9442 16
Intel Corporation 12197 13
Apple Inc 12103 12
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 116 10
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 9
Yandex - Яндекс 7348 7
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 7
Cloudflare 106 7
RealNetworks Products and Services 353 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1397 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 6
Telegram Group 1988 6
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 37 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 6
Meta Platforms - Facebook 4438 6
AT&T Inc 1679 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 61 6
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 6
HP Compaq Computer Corp 1916 6
OpenText - Vignette 61 6
Ростелеком 9706 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 5
Oracle Corporation 6690 5
JDSU - JDS Uniphase 218 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 5
GitHub 817 5
Commerce One - CMRC 175 5
Verisign 357 5
HPE - Juniper Networks 426 5
FreeMarkets 42 5
X Corp - Twitter 2846 4
Sony 6544 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2726 28
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 23
eBay Inc 1619 9
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 5
Priceline.com - online travel agency 139 5
Merrill Lynch 433 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 4
McDonald’s - Макдоналдс 198 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 3
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 3
Vimeo - Видеохостинг 69 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Unsplash 771 3
Связной ГК 1369 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 2
DuPont - Дюпон 100 2
Lockheed Martin 756 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 2
NetRadio - Eden Prairie 7 2
Alcoa 48 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Warner 533 2
Robertson Stephens 48 2
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Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
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Shopping Live - Директ Трейд 9 1
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Белый Ветер 356 1
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Walt Disney Company 622 1
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UPS 204 1
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Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 1
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ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 615 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
Правительство Польши - органы государственной власти 31 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
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Greenpeace - Гринпис 128 1
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Интернет-видео - ассоциация 19 1
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Google Android 13997 3
ByteDance - TikTok 257 3
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 3
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 3
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 581 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Comodo Internet Security SSL 12 3
FreePik 990 3
WhatsApp Messenger 1083 2
WordPress Foundation - WordPress 224 2
Drupal - CMS-система 80 2
Linux OS 9948 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Oracle Java - язык программирования 3076 2
Mozilla Firefox - браузер 1890 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
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Datamonitor - The Black Book of Outsourcing 6 1
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