InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome

Excite@Home требует от провайдеров кабельных каналов вернуть $600 млн. Интернет-провайдер из США Excite@Home, обанкротившийся год назад и закрытый в начале этого года, подал в суд на своих бывших партнеров, провайдеров кабельных каналов Cox Communications и Comcast, требуя вернуть $600 млн

AT&T не выдерживает наплыва 850 тысяч пользователей Excite@Home AT&T сообщила об успешном подключении к своей сети 850 тысяч пользователей кабельного доступа в интернет, отключенных Excite@Home. На самом деле, как сообщает CNET, все не так уж и хорошо. Возмущенные клиенты атакуют офисы компании жалобами - на снизившуюся скорость связи, на перебои в доступе к сайтам и даже

ExciteAtHome отключила от интернета 850 тыс. пользователей AT&T Интернет-провайдер Excite@Home отключил от своей сети 850 тысяч клиентов, пользующихся кабельным доступом через корпорацию AT&T. Сейчас Excite ведет переговоры с другими кабельными компаниями, в частности, с теми

Excite@Home может в любой момент закрыть службы скоростного доступа в интернет Суд Сан-Франциско по делам о несостоятельности постановил, что обанкротившаяся корпорация Excite@Home имеет право закрыть свою службу высокоскоростного доступа в интернет, число абонентов которой превышает 4 миллиона человек. В решении суда говорится, что держатели облигаций Excite

Excite@Home: убытки в годовом исчислении возросли в шесть раз Доживающий, по-видимому, последние дни дот-ком Excite@Home, тем не менее, остается неистощимым источником новостей. Компания, инвестиции в развитие которой за недолгое время ее существования составили $7.8 млрд., недавно передала поддержива

Excite@Home продает акции своего интернет-портала. Практически прекратил существование еще один дот-ком. Спустя два года, вложив в портал Excite.com $ 7,8 млрд. компания Excite@Home соглашается продать свое убыточное детище всего за каких-то $10 млн. Исход этой непростой сделки, которой еще предстоит прохождение через суд по делам о банкротстве, приведет к тому

ExciteAtHome обанкротился и продает свою сеть AT&T одан другому покупателю. Объявление о банкротстве является частью соглашения между AT&T и компанией Excite@Home, которая должна перейти в полную собственность AT&T к началу следующего года, в т

ExciteAtHome продаст AT&T свою высокоскоростную сеть доступа в интернет рд., которую стоило слияние компаний Excite и AtHome в 1999 г. Сделка должна быть одобрена американским судом и может быть отменена, если возникнет более выгодное предложение. Соглашение между AT&T и ExciteAtHome завершило многомесячную борьбу интернет-компании за свое выживание и поиск покупателя для всех ее подразделений.

ExciteAtHome продолжит сокращения штата Провайдер широкополосного интернет-доступа ExciteAtHome объявил о закрытии MatchLogic - подразделения интерактивного маркетинга. Кроме того, в ближайшие три месяца в компании будет произведено сокращение пятисот рабочих мест. Объясняетс

Кредиторы требуют с ExciteAtHome $50 млн. Известный интернет-портал и провайдер высокоскоростного интернета ExciteAtHome отрицает факт неверного представления финансовых данных компании двум кредиторам, которые теперь требуют от компании возвращения $50 млн. к концу недели, сообщает The Standard. Дел

ExciteAtHome кончается Руководство компании заявило, что ExciteAtHome не соответствует более требованиям, предъявляемым компаниям, котирующимся на NASDAQ. В письме, направленном компанией в Комиссию США по биржевым операциям (SEC), сказано, что "комп

Известный провайдер ExciteAtHome может прекратить свое существование Американская провайдерская компания ExciteAtHome, владеющая популярным интернет-порталом Excite, признала, что финансовых средств, находящихся в ее распоряжении, может не хватить для того, чтобы нормально продолжать работу, сообщ

ExciteAtHome уволит более 200 сотрудников Провайдер контента и интернет-доступа ExciteAtHome Corp. заявил в прошлую пятницу о планируемом увольнении более 200 своих сотрудни

Excite@Home возобновила переговоры с AT&T по созданию сетей оптоволоконной связи Компания Excite@Home, провайдер услуг широкополосного доступа в интернет, заявила во вторник о возобновлении переговоров с AT&T по поводу развертывания сети оптоволоконной связи и o расширении переговор

ExciteAtHome закроет свои филиалы в Европе Сегодня ExciteAtHome сообщил, что он прекратит свою информационную деятельность во Франции, Германии и Испании, сконцентрировав усилия на Великобритании и Италии. Крупный провайдер интернета и контента

ExciteAtHome расторгла соглашение с UnitedGlobalCom Компания ExciteAtHome отменила сделку, целью которой было создание совместного предприятия с датской к

Excite@Home открыла музыкальный канал в Сети Компании Excite@Home и MTVi Group открыли новый совместный музыкальный канал - Excite Music. Впервые о

Потери провайдера ExciteAtHome совпали с прогнозируемыми экспертами Интернет-провайдер ExciteAtHome Corp. объявил финансовые результаты своей работы в третьем квартале года, сообща

Excite@Home приобрела игровую площадку pogo.com В Excite@Home, видимо, пришли к выводу, что фирме необходимы новые клиенты, и Excite решила пойти одним из самых легких путей, который может выбрать провайдер, чтобы привлечь максимальное количес

AT&T сможет увеличить свою долю в Excite@Home до 74% Оператор кабельного ТВ, компания Cablevision Systems, и провайдер высокоскоростного доступа в интернет, компания Excite@Home, и ее акционеры, наконец, достигли согласия в вопросе распределения акций Excite@Home. Первоначально Cablevision, владеющая крупным пакетом акций провайдера, пыталась воспреп

Excite@Home и Media 100 создают веб-видео сервис Один из ведущих американских провайдеров и популярный портал Excite@Home и компания Media 100 Inc., занимающаяся созданием программного обеспечения, объявили 7 августа о своих планах по запуску специального бесплатного сетевого сервиса, с помощью которог

Исследование Excite@Home показало, что время, проведенное пользователями в Сети, напрямую зависит от скорости соединения Американский провайдер Excite@Home поручил исследовательской компании Harris Interactive Inc. провести исследование статистики пользования услугами скоростного доступа в Интернет и обычного модемного. Результаты апре

Исследование Excite@Home показало, что время, проведенное пользователями в Сети, напрямую зависит от скорости соединения Американский провайдер Excite@Home поручил исследовательской компании Harris Interactive Inc. провести исследование статистики пользования услугами скоростного доступа в Интернет и обычного модемного. Результаты апре

Microsoft, AT&T и ExciteAtHome потребуют от AOL открыть доступ к своей системе Интернет-пейджеров Конкуренты AOL в области систем мгновенного обмена сообщениями, или Интернет-пейджеров, Microsoft Corp., AT&T Corp., ExciteAtHome Corp. и другие, намерены объединиться для нажима на America Online с целью заставить последнюю открыть доступ к системам мгновенного обмена сообщениями для систем этих компаний. По

Excite@Home создаст крупнейшую службу кабельного доступа в Интернет за пределами Северной Америки Интернет за пределами Северной Америки. Она будет создана в результате слияния одного из отделений Excite@Home с голландской компанией Chello Broadband и создании на их основе новой компании E

Теперь любой желающий может обзавестись собственным электронным магазином ExciteAtHome бесплатно Американский провайдер ExciteAtHome Corp предоставлял всем желающим мелким бизнесменам комплекс услуг по открытию не

AT&T приостановит план по увеличению своей доли в Excite@Home AT&T объявила о своем решении приостановить реализацию плана по увеличению своего контроля над Excite@Home до окончания судебного процесса с Cablevision Systems, одного из инвесторов Excite@Home. Cablevision выступила против соглашения Excite с Comcast Corp. и Cox Communications,

Excite@Home начнет работу в Японии Провайдер Excite@Home заявил о скором открытии японского сегмента сети компании. Представители компании сказали в понедельник, что японское отделение Excite уже ведет работы по прокладке кабеля в Токио и

Компания Excite@Home запускает новую поисковую программу Крупный американский интернет-провайдер компания Excite@Home объявила 17 июня о начале использования своей новой поисковой программы, доступно

Excite@Home представила новую версию поисковой системы Американский провайдер Excite@Home представил новую версию программы Excite Precision Search, предназначенной для по

Excite@Home выйдет на индийский и китайский рынки Провайдер высокоскоростного доступа в Интернет, Excite@Home объявила о ведении переговоров на предмет сотрудничества с индийскими и китайскими компаниями, предоставляющими кабельные услуги. Названия компаний объявлены не были. Несмотря на за

Провайдер Excite@Home заключил соглашение с Akamai Technologies, iBeam Broadcasting и Microcast Вчера американская компания Excite@Home, предоставляющая скоростной доступ в Интернет, объявила о заключении серии контрактов с кэширующими компаниями Akamai Technologies, iBeam Broadcasting и Microcast. Компании заплатят

Excite@Home открыла Web-портал для мобильных телефонов Компания Excite@Home объявила об открытии нового портала для мобильных телефонов и карманных компьютер

Excite@Home по итогам 1-го финансового квартала вновь стала убыточной Крупнейший провайдер высокоскоростного кабельного доступа в Интернет, компания Excite@Home, опубликовала результаты своего первого финансового квартала. Несмотря на все старания, так и не удалось избежать убытка, который составил $4.6 млн. или 1 цент на акцию. Стоит отмет

Excite@Home предложит высокоскоростной доступ в Интернет по телефонным линиям Сегодня Excite@Home намерена объявить о введении новой услуги - высокоскоростного доступа в Интернет по телефонным линиям. Новшество стало возможным благодаря сотрудничеству Excite@Home с Rhytms

AT&T усилила свой контроль над Excite@Home Крупнейший провайдер высокоскоростного доступа в Интернет, Excite@Home, отказался от своих планов по выпуску отдельных акций для мониторинга состояния ее медиа-холдинга. Этот шаг позволил бы Excite@Home добиться большей автономии от ее главного

Генеральный директор Excite@Home подает в отставку Tom Jermoluk, генеральный директор компании Excite@Home намерен подать в отставку. Его обязанности будет выполнять George Bell, который в настоящее время занимает пост президента компании. При этом Jermoluk сохранит за собой пост председ

Миллион пользователей Excite@Home может лишиться доступа к конференциям новостей Администраторы Usenet, всемирного объединения конференций новостей, готовы к тому, чтобы заблокировать возможность написания писем в конференции для пользователей Excite@home, численность которых достигает 1 миллиона. Решение было вызвано большим потоком спама, отправляемого в конференции с адресов домена Excite@home. Excite@Home предполага

Excite@Home предложит бесплатный доступ в Интернет двигать, но не удалять. Желающие смогут скачать необходимые для подключения материалы прямо с сайта Excite@Home. Доступ будет осуществляться через низкоскоростные линии, в то время как за деньг