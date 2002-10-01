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InterActiveCorp Excite@Home ExciteAtHome

InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome

СОБЫТИЯ

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01.10.2002 Excite@Home требует от провайдеров кабельных каналов вернуть $600 млн.

Интернет-провайдер из США Excite@Home, обанкротившийся год назад и закрытый в начале этого года, подал в суд на своих бывших партнеров, провайдеров кабельных каналов Cox Communications и Comcast, требуя вернуть $600 млн
10.12.2001 AT&T не выдерживает наплыва 850 тысяч пользователей Excite@Home

AT&T сообщила об успешном подключении к своей сети 850 тысяч пользователей кабельного доступа в интернет, отключенных Excite@Home. На самом деле, как сообщает CNET, все не так уж и хорошо. Возмущенные клиенты атакуют офисы компании жалобами - на снизившуюся скорость связи, на перебои в доступе к сайтам и даже

05.12.2001 ExciteAtHome отключила от интернета 850 тыс. пользователей AT&T

Интернет-провайдер Excite@Home отключил от своей сети 850 тысяч клиентов, пользующихся кабельным доступом через корпорацию AT&T. Сейчас Excite ведет переговоры с другими кабельными компаниями, в частности, с теми
03.12.2001 Excite@Home может в любой момент закрыть службы скоростного доступа в интернет

Суд Сан-Франциско по делам о несостоятельности постановил, что обанкротившаяся корпорация Excite@Home имеет право закрыть свою службу высокоскоростного доступа в интернет, число абонентов которой превышает 4 миллиона человек. В решении суда говорится, что держатели облигаций Excite

19.11.2001 Excite@Home: убытки в годовом исчислении возросли в шесть раз

Доживающий, по-видимому, последние дни дот-ком Excite@Home, тем не менее, остается неистощимым источником новостей. Компания, инвестиции в развитие которой за недолгое время ее существования составили $7.8 млрд., недавно передала поддержива
12.11.2001 Excite@Home продает акции своего интернет-портала.

Практически прекратил существование еще один дот-ком. Спустя два года, вложив в портал Excite.com $ 7,8 млрд. компания Excite@Home соглашается продать свое убыточное детище всего за каких-то $10 млн. Исход этой непростой сделки, которой еще предстоит прохождение через суд по делам о банкротстве, приведет к тому
01.10.2001 ExciteAtHome обанкротился и продает свою сеть AT&T

одан другому покупателю. Объявление о банкротстве является частью соглашения между AT&T и компанией Excite@Home, которая должна перейти в полную собственность AT&T к началу следующего года, в т
01.10.2001 ExciteAtHome продаст AT&T свою высокоскоростную сеть доступа в интернет

рд., которую стоило слияние компаний Excite и AtHome в 1999 г. Сделка должна быть одобрена американским судом и может быть отменена, если возникнет более выгодное предложение. Соглашение между AT&T и ExciteAtHome завершило многомесячную борьбу интернет-компании за свое выживание и поиск покупателя для всех ее подразделений.
26.09.2001 ExciteAtHome продолжит сокращения штата

Провайдер широкополосного интернет-доступа ExciteAtHome объявил о закрытии MatchLogic - подразделения интерактивного маркетинга. Кроме того, в ближайшие три месяца в компании будет произведено сокращение пятисот рабочих мест. Объясняетс
28.08.2001 Кредиторы требуют с ExciteAtHome $50 млн.

Известный интернет-портал и провайдер высокоскоростного интернета ExciteAtHome отрицает факт неверного представления финансовых данных компании двум кредиторам, которые теперь требуют от компании возвращения $50 млн. к концу недели, сообщает The Standard. Дел
21.08.2001 ExciteAtHome кончается

Руководство компании заявило, что ExciteAtHome не соответствует более требованиям, предъявляемым компаниям, котирующимся на NASDAQ. В письме, направленном компанией в Комиссию США по биржевым операциям (SEC), сказано, что "комп
21.08.2001 Известный провайдер ExciteAtHome может прекратить свое существование

Американская провайдерская компания ExciteAtHome, владеющая популярным интернет-порталом Excite, признала, что финансовых средств, находящихся в ее распоряжении, может не хватить для того, чтобы нормально продолжать работу, сообщ
20.08.2001 ExciteAtHome уволит более 200 сотрудников

Провайдер контента и интернет-доступа ExciteAtHome Corp. заявил в прошлую пятницу о планируемом увольнении более 200 своих сотрудни
20.06.2001 Excite@Home возобновила переговоры с AT&T по созданию сетей оптоволоконной связи

Компания Excite@Home, провайдер услуг широкополосного доступа в интернет, заявила во вторник о возобновлении переговоров с AT&T по поводу развертывания сети оптоволоконной связи и o расширении переговор
06.06.2001 ExciteAtHome закроет свои филиалы в Европе

Сегодня ExciteAtHome сообщил, что он прекратит свою информационную деятельность во Франции, Германии и Испании, сконцентрировав усилия на Великобритании и Италии. Крупный провайдер интернета и контента
05.12.2000 ExciteAtHome расторгла соглашение с UnitedGlobalCom

Компания ExciteAtHome отменила сделку, целью которой было создание совместного предприятия с датской к
16.11.2000 Excite@Home открыла музыкальный канал в Сети

Компании Excite@Home и MTVi Group открыли новый совместный музыкальный канал - Excite Music. Впервые о
25.10.2000 Потери провайдера ExciteAtHome совпали с прогнозируемыми экспертами

Интернет-провайдер ExciteAtHome Corp. объявил финансовые результаты своей работы в третьем квартале года, сообща
01.09.2000 Excite@Home приобрела игровую площадку pogo.com

В Excite@Home, видимо, пришли к выводу, что фирме необходимы новые клиенты, и Excite решила пойти одним из самых легких путей, который может выбрать провайдер, чтобы привлечь максимальное количес
18.08.2000 AT&T сможет увеличить свою долю в Excite@Home до 74%

Оператор кабельного ТВ, компания Cablevision Systems, и провайдер высокоскоростного доступа в интернет, компания Excite@Home, и ее акционеры, наконец, достигли согласия в вопросе распределения акций Excite@Home. Первоначально Cablevision, владеющая крупным пакетом акций провайдера, пыталась воспреп
08.08.2000 Excite@Home и Media 100 создают веб-видео сервис

Один из ведущих американских провайдеров и популярный портал Excite@Home и компания Media 100 Inc., занимающаяся созданием программного обеспечения, объявили 7 августа о своих планах по запуску специального бесплатного сетевого сервиса, с помощью которог
31.07.2000 Исследование Excite@Home показало, что время, проведенное пользователями в Сети, напрямую зависит от скорости соединения

Американский провайдер Excite@Home поручил исследовательской компании Harris Interactive Inc. провести исследование статистики пользования услугами скоростного доступа в Интернет и обычного модемного. Результаты апре
31.07.2000 Исследование Excite@Home показало, что время, проведенное пользователями в Сети, напрямую зависит от скорости соединения

Американский провайдер Excite@Home поручил исследовательской компании Harris Interactive Inc. провести исследование статистики пользования услугами скоростного доступа в Интернет и обычного модемного. Результаты апре
26.07.2000 Microsoft, AT&T и ExciteAtHome потребуют от AOL открыть доступ к своей системе Интернет-пейджеров

Конкуренты AOL в области систем мгновенного обмена сообщениями, или Интернет-пейджеров, Microsoft Corp., AT&T Corp., ExciteAtHome Corp. и другие, намерены объединиться для нажима на America Online с целью заставить последнюю открыть доступ к системам мгновенного обмена сообщениями для систем этих компаний. По
19.07.2000 Excite@Home создаст крупнейшую службу кабельного доступа в Интернет за пределами Северной Америки

Интернет за пределами Северной Америки. Она будет создана в результате слияния одного из отделений Excite@Home с голландской компанией Chello Broadband и создании на их основе новой компании E
11.07.2000 Теперь любой желающий может обзавестись собственным электронным магазином ExciteAtHome бесплатно

Американский провайдер ExciteAtHome Corp предоставлял всем желающим мелким бизнесменам комплекс услуг по открытию не
26.06.2000 AT&T приостановит план по увеличению своей доли в Excite@Home

AT&T объявила о своем решении приостановить реализацию плана по увеличению своего контроля над Excite@Home до окончания судебного процесса с Cablevision Systems, одного из инвесторов Excite@Home. Cablevision выступила против соглашения Excite с Comcast Corp. и Cox Communications,

20.06.2000 Excite@Home начнет работу в Японии

Провайдер Excite@Home заявил о скором открытии японского сегмента сети компании. Представители компании сказали в понедельник, что японское отделение Excite уже ведет работы по прокладке кабеля в Токио и
19.06.2000 Компания Excite@Home запускает новую поисковую программу

Крупный американский интернет-провайдер компания Excite@Home объявила 17 июня о начале использования своей новой поисковой программы, доступно
19.06.2000 Excite@Home представила новую версию поисковой системы

Американский провайдер Excite@Home представил новую версию программы Excite Precision Search, предназначенной для по
16.06.2000 Excite@Home выйдет на индийский и китайский рынки

Провайдер высокоскоростного доступа в Интернет, Excite@Home объявила о ведении переговоров на предмет сотрудничества с индийскими и китайскими компаниями, предоставляющими кабельные услуги. Названия компаний объявлены не были. Несмотря на за
02.06.2000 Провайдер Excite@Home заключил соглашение с Akamai Technologies, iBeam Broadcasting и Microcast

Вчера американская компания Excite@Home, предоставляющая скоростной доступ в Интернет, объявила о заключении серии контрактов с кэширующими компаниями Akamai Technologies, iBeam Broadcasting и Microcast. Компании заплатят
03.05.2000 Excite@Home открыла Web-портал для мобильных телефонов

Компания Excite@Home объявила об открытии нового портала для мобильных телефонов и карманных компьютер
21.04.2000 Excite@Home по итогам 1-го финансового квартала вновь стала убыточной

Крупнейший провайдер высокоскоростного кабельного доступа в Интернет, компания Excite@Home, опубликовала результаты своего первого финансового квартала. Несмотря на все старания, так и не удалось избежать убытка, который составил $4.6 млн. или 1 цент на акцию. Стоит отмет
11.04.2000 Excite@Home предложит высокоскоростной доступ в Интернет по телефонным линиям

Сегодня Excite@Home намерена объявить о введении новой услуги - высокоскоростного доступа в Интернет по телефонным линиям. Новшество стало возможным благодаря сотрудничеству Excite@Home с Rhytms
30.03.2000 AT&T усилила свой контроль над Excite@Home

Крупнейший провайдер высокоскоростного доступа в Интернет, Excite@Home, отказался от своих планов по выпуску отдельных акций для мониторинга состояния ее медиа-холдинга. Этот шаг позволил бы Excite@Home добиться большей автономии от ее главного

21.01.2000 Генеральный директор Excite@Home подает в отставку

Tom Jermoluk, генеральный директор компании Excite@Home намерен подать в отставку. Его обязанности будет выполнять George Bell, который в настоящее время занимает пост президента компании. При этом Jermoluk сохранит за собой пост председ
14.01.2000 Миллион пользователей Excite@Home может лишиться доступа к конференциям новостей

Администраторы Usenet, всемирного объединения конференций новостей, готовы к тому, чтобы заблокировать возможность написания писем в конференции для пользователей Excite@home, численность которых достигает 1 миллиона. Решение было вызвано большим потоком спама, отправляемого в конференции с адресов домена Excite@home. Excite@Home предполага
06.01.2000 Excite@Home предложит бесплатный доступ в Интернет

двигать, но не удалять. Желающие смогут скачать необходимые для подключения материалы прямо с сайта Excite@Home. Доступ будет осуществляться через низкоскоростные линии, в то время как за деньг
21.12.1999 Excite@Home и Epinions.com открывают совместный Web-сайт

Компании Excite@Home и Epinions.com открыли совместный сайт Excite Reviews http://excitestores.epinion

Публикаций - 165, упоминаний - 187

InterActiveCorp и организации, системы, технологии, персоны:

AT&T Inc 1726 45
Yahoo! 3726 37
AOL Inc - America Online 1883 30
Microsoft Corporation 25775 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
Cisco Systems 5372 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
Oracle Corporation 7074 10
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
Intel Corporation 12811 8
Comcast 231 8
Cox Communications 46 8
JDSU - JDS Uniphase 219 8
Earthlink 156 8
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 7
Ciena 221 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
Dell EMC 5180 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Verizon - WorldCom 501 6
Commerce One - CMRC 176 6
Microcast 8 5
Exodus Communications 49 5
Check Point Software Technologies 829 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 5
AltaVista Search Engine 202 5
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 4
Earthlink - MindSpring 24 4
Steel Connect - CMGI - Tribal Voice 14 4
TI - Texas Instruments Incorporated 848 4
HPE - Juniper Networks 460 4
Google LLC 12690 4
PMC-Sierra 82 3
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 3
IMUnified 5 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 28
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 20
eBay Inc 1640 12
Merrill Lynch 454 10
Enron - Enrongate 122 6
American Greetings - BlueMountain 18 5
Bank of America - Банк Америки 271 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Prudential Securities 68 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
State Street Global Advisors 36 2
Expedia - Travelocity 60 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Caterpillar - 93 2
Warner 540 1
IAB - Internet Advertising Bureau 24 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 1
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 1
Challenger, Gray & Christmas 64 1
Promethean Investment Group LLC 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Walt Disney Company 647 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Coca-Cola Company 261 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Совкомбанк Совесть 279 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Janco - Janco Partners - Janco Associates 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Bertelsmann 195 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
Ассоциация менеджеров 107 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 43
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 3
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 2
Pop up 48 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 2
DNS - TLD - Top-Level Domain - домен верхнего уровня 38 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 2
Microsoft Windows 2000 8678 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 10
InterActiveCorp - Excite Inc - Excite.com 24 8
Apple iPhone 6 4861 5
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 4
SAP Ariba 309 4
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Google Sites - Google Сайты 53 2
Microsoft Windows 16882 2
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
SEGA Dreamcast - игровая приставка 95 1
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 1
Acer eMachines 70 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 1
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Dell Dimension - серия мониторов 14 1
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Oracle - Sun Microsystems - Sun Tone 6 1
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
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Apple iMac - Серия моноблоков 468 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 34 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 19 1
Bell George - Белл Джордж 6 4
Steinberg Bruce - Штейнберг Брюс 9 4
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 3
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 3
Lamo Adrian - Ламо Адриан 10 3
Case Steve - Кейс Стив 41 3
Hernand Dave - Хернанд Дейв 2 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Webster Robin - Вебстер Робин 5 2
Nussbaum Jay - Нассбом Джей - Нассбаум Джей 3 2
Glassberg Richy - Классберг Ричи 2 2
Johnson Hugh - Джонсон Хью 10 2
Farrell Vickie - Фарелл Вики 2 2
Lehman Michael - Леман Майкл - Lehmann Mike - Леманн Майк 6 2
Курникова Анна 27 1
Carlson Tomas - Карлсон Томас 1 1
Carty Michael - Карти Майкл 20 1
Calderoni Frank - Кальдерони Фрэнк 10 1
Jermoluk Tom - Ермолюк Том 1 1
Levin Blair - Левин Блер 3 1
Eder Sarah - Эдер Сара 1 1
Buchwald Naomi - Бухвальд Наоми 3 1
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Challenger John - Челленджер Джон 24 1
Malone John - Малоун Джон 16 1
Conigliaro Laura - Конильяро Лора 6 1
Malone John - Мэлон Джон 13 1
Miskin Rebecca - Мискин Ребекка 1 1
Hyman Barry - Хайман Барри 40 1
Rivlin Alice - Ривлин Алис 1 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 56
США - Нью-Йорк 3180 8
Европа 24964 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
США - Калифорния 4829 6
Япония 13807 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Канада 5082 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Франция - Французская Республика 8177 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сакраменто 46 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Ближний Восток 3154 3
Испания - Королевство 3840 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Нидерланды 3746 3
Аргентина - Аргентинская Республика 615 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 3
США - Портленд 66 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Индия - Bharat 5870 2
Америка - Американский регион 2206 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
США - Флорида 786 2
США - Техас - Даллас 185 2
США - Делавэр 176 2
США - Индианаполис 41 1
США - Северная Вирджиния 13 1
США - Теннесси - Нашвилл 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Дания - Королевство 1337 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Япония - Токио 1020 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 21
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 13
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AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 5
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 4
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
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Newsbytes News Network 379 3
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Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
USA Today 153 2
Mercury Center 309 2
Faulkner Information Services 100 1
Internet.com 110 1
Liberty Media 71 1
MSNBC - телеканал 89 1
ComputerWire 51 1
Times 661 1
PR Newswire 58 1
GlobalNetFinancial 2 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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