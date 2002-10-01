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InterActiveCorp Excite@Home ExciteAtHome

InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome


01.10.2002 Excite@Home требует от провайдеров кабельных каналов вернуть $600 млн.

Интернет-провайдер из США Excite@Home, обанкротившийся год назад и закрытый в начале этого года, подал в суд на своих бывших партнеров, провайдеров кабельных каналов Cox Communications и Comcast, требуя вернуть $600 млн
10.12.2001 AT&T не выдерживает наплыва 850 тысяч пользователей Excite@Home

AT&T сообщила об успешном подключении к своей сети 850 тысяч пользователей кабельного доступа в интернет, отключенных Excite@Home. На самом деле, как сообщает CNET, все не так уж и хорошо. Возмущенные клиенты атакуют офисы компании жалобами - на снизившуюся скорость связи, на перебои в доступе к сайтам и даже

05.12.2001 ExciteAtHome отключила от интернета 850 тыс. пользователей AT&T

Интернет-провайдер Excite@Home отключил от своей сети 850 тысяч клиентов, пользующихся кабельным доступом через корпорацию AT&T. Сейчас Excite ведет переговоры с другими кабельными компаниями, в частности, с теми
03.12.2001 Excite@Home может в любой момент закрыть службы скоростного доступа в интернет

Суд Сан-Франциско по делам о несостоятельности постановил, что обанкротившаяся корпорация Excite@Home имеет право закрыть свою службу высокоскоростного доступа в интернет, число абонентов которой превышает 4 миллиона человек. В решении суда говорится, что держатели облигаций Excite

19.11.2001 Excite@Home: убытки в годовом исчислении возросли в шесть раз

Доживающий, по-видимому, последние дни дот-ком Excite@Home, тем не менее, остается неистощимым источником новостей. Компания, инвестиции в развитие которой за недолгое время ее существования составили $7.8 млрд., недавно передала поддержива
12.11.2001 Excite@Home продает акции своего интернет-портала.

Практически прекратил существование еще один дот-ком. Спустя два года, вложив в портал Excite.com $ 7,8 млрд. компания Excite@Home соглашается продать свое убыточное детище всего за каких-то $10 млн. Исход этой непростой сделки, которой еще предстоит прохождение через суд по делам о банкротстве, приведет к тому
01.10.2001 ExciteAtHome обанкротился и продает свою сеть AT&T

одан другому покупателю. Объявление о банкротстве является частью соглашения между AT&T и компанией Excite@Home, которая должна перейти в полную собственность AT&T к началу следующего года, в т
01.10.2001 ExciteAtHome продаст AT&T свою высокоскоростную сеть доступа в интернет

рд., которую стоило слияние компаний Excite и AtHome в 1999 г. Сделка должна быть одобрена американским судом и может быть отменена, если возникнет более выгодное предложение. Соглашение между AT&T и ExciteAtHome завершило многомесячную борьбу интернет-компании за свое выживание и поиск покупателя для всех ее подразделений.
26.09.2001 ExciteAtHome продолжит сокращения штата

Провайдер широкополосного интернет-доступа ExciteAtHome объявил о закрытии MatchLogic - подразделения интерактивного маркетинга. Кроме того, в ближайшие три месяца в компании будет произведено сокращение пятисот рабочих мест. Объясняетс
28.08.2001 Кредиторы требуют с ExciteAtHome $50 млн.

Известный интернет-портал и провайдер высокоскоростного интернета ExciteAtHome отрицает факт неверного представления финансовых данных компании двум кредиторам, которые теперь требуют от компании возвращения $50 млн. к концу недели, сообщает The Standard. Дел
21.08.2001 ExciteAtHome кончается

Руководство компании заявило, что ExciteAtHome не соответствует более требованиям, предъявляемым компаниям, котирующимся на NASDAQ. В письме, направленном компанией в Комиссию США по биржевым операциям (SEC), сказано, что "комп
21.08.2001 Известный провайдер ExciteAtHome может прекратить свое существование

Американская провайдерская компания ExciteAtHome, владеющая популярным интернет-порталом Excite, признала, что финансовых средств, находящихся в ее распоряжении, может не хватить для того, чтобы нормально продолжать работу, сообщ
20.08.2001 ExciteAtHome уволит более 200 сотрудников

Провайдер контента и интернет-доступа ExciteAtHome Corp. заявил в прошлую пятницу о планируемом увольнении более 200 своих сотрудни
20.06.2001 Excite@Home возобновила переговоры с AT&T по созданию сетей оптоволоконной связи

Компания Excite@Home, провайдер услуг широкополосного доступа в интернет, заявила во вторник о возобновлении переговоров с AT&T по поводу развертывания сети оптоволоконной связи и o расширении переговор
06.06.2001 ExciteAtHome закроет свои филиалы в Европе

Сегодня ExciteAtHome сообщил, что он прекратит свою информационную деятельность во Франции, Германии и Испании, сконцентрировав усилия на Великобритании и Италии. Крупный провайдер интернета и контента
05.12.2000 ExciteAtHome расторгла соглашение с UnitedGlobalCom

Компания ExciteAtHome отменила сделку, целью которой было создание совместного предприятия с датской к
16.11.2000 Excite@Home открыла музыкальный канал в Сети

Компании Excite@Home и MTVi Group открыли новый совместный музыкальный канал - Excite Music. Впервые о
25.10.2000 Потери провайдера ExciteAtHome совпали с прогнозируемыми экспертами

Интернет-провайдер ExciteAtHome Corp. объявил финансовые результаты своей работы в третьем квартале года, сообща
01.09.2000 Excite@Home приобрела игровую площадку pogo.com

В Excite@Home, видимо, пришли к выводу, что фирме необходимы новые клиенты, и Excite решила пойти одним из самых легких путей, который может выбрать провайдер, чтобы привлечь максимальное количес
18.08.2000 AT&T сможет увеличить свою долю в Excite@Home до 74%

Оператор кабельного ТВ, компания Cablevision Systems, и провайдер высокоскоростного доступа в интернет, компания Excite@Home, и ее акционеры, наконец, достигли согласия в вопросе распределения акций Excite@Home. Первоначально Cablevision, владеющая крупным пакетом акций провайдера, пыталась воспреп
08.08.2000 Excite@Home и Media 100 создают веб-видео сервис

Один из ведущих американских провайдеров и популярный портал Excite@Home и компания Media 100 Inc., занимающаяся созданием программного обеспечения, объявили 7 августа о своих планах по запуску специального бесплатного сетевого сервиса, с помощью которог
31.07.2000 Исследование Excite@Home показало, что время, проведенное пользователями в Сети, напрямую зависит от скорости соединения

Американский провайдер Excite@Home поручил исследовательской компании Harris Interactive Inc. провести исследование статистики пользования услугами скоростного доступа в Интернет и обычного модемного. Результаты апре
31.07.2000 Исследование Excite@Home показало, что время, проведенное пользователями в Сети, напрямую зависит от скорости соединения

Американский провайдер Excite@Home поручил исследовательской компании Harris Interactive Inc. провести исследование статистики пользования услугами скоростного доступа в Интернет и обычного модемного. Результаты апре
26.07.2000 Microsoft, AT&T и ExciteAtHome потребуют от AOL открыть доступ к своей системе Интернет-пейджеров

Конкуренты AOL в области систем мгновенного обмена сообщениями, или Интернет-пейджеров, Microsoft Corp., AT&T Corp., ExciteAtHome Corp. и другие, намерены объединиться для нажима на America Online с целью заставить последнюю открыть доступ к системам мгновенного обмена сообщениями для систем этих компаний. По
19.07.2000 Excite@Home создаст крупнейшую службу кабельного доступа в Интернет за пределами Северной Америки

Интернет за пределами Северной Америки. Она будет создана в результате слияния одного из отделений Excite@Home с голландской компанией Chello Broadband и создании на их основе новой компании E
11.07.2000 Теперь любой желающий может обзавестись собственным электронным магазином ExciteAtHome бесплатно

Американский провайдер ExciteAtHome Corp предоставлял всем желающим мелким бизнесменам комплекс услуг по открытию не
26.06.2000 AT&T приостановит план по увеличению своей доли в Excite@Home

AT&T объявила о своем решении приостановить реализацию плана по увеличению своего контроля над Excite@Home до окончания судебного процесса с Cablevision Systems, одного из инвесторов Excite@Home. Cablevision выступила против соглашения Excite с Comcast Corp. и Cox Communications,

20.06.2000 Excite@Home начнет работу в Японии

Провайдер Excite@Home заявил о скором открытии японского сегмента сети компании. Представители компании сказали в понедельник, что японское отделение Excite уже ведет работы по прокладке кабеля в Токио и
19.06.2000 Компания Excite@Home запускает новую поисковую программу

Крупный американский интернет-провайдер компания Excite@Home объявила 17 июня о начале использования своей новой поисковой программы, доступно
19.06.2000 Excite@Home представила новую версию поисковой системы

Американский провайдер Excite@Home представил новую версию программы Excite Precision Search, предназначенной для по
16.06.2000 Excite@Home выйдет на индийский и китайский рынки

Провайдер высокоскоростного доступа в Интернет, Excite@Home объявила о ведении переговоров на предмет сотрудничества с индийскими и китайскими компаниями, предоставляющими кабельные услуги. Названия компаний объявлены не были. Несмотря на за
02.06.2000 Провайдер Excite@Home заключил соглашение с Akamai Technologies, iBeam Broadcasting и Microcast

Вчера американская компания Excite@Home, предоставляющая скоростной доступ в Интернет, объявила о заключении серии контрактов с кэширующими компаниями Akamai Technologies, iBeam Broadcasting и Microcast. Компании заплатят
03.05.2000 Excite@Home открыла Web-портал для мобильных телефонов

Компания Excite@Home объявила об открытии нового портала для мобильных телефонов и карманных компьютер
21.04.2000 Excite@Home по итогам 1-го финансового квартала вновь стала убыточной

Крупнейший провайдер высокоскоростного кабельного доступа в Интернет, компания Excite@Home, опубликовала результаты своего первого финансового квартала. Несмотря на все старания, так и не удалось избежать убытка, который составил $4.6 млн. или 1 цент на акцию. Стоит отмет
11.04.2000 Excite@Home предложит высокоскоростной доступ в Интернет по телефонным линиям

Сегодня Excite@Home намерена объявить о введении новой услуги - высокоскоростного доступа в Интернет по телефонным линиям. Новшество стало возможным благодаря сотрудничеству Excite@Home с Rhytms
30.03.2000 AT&T усилила свой контроль над Excite@Home

Крупнейший провайдер высокоскоростного доступа в Интернет, Excite@Home, отказался от своих планов по выпуску отдельных акций для мониторинга состояния ее медиа-холдинга. Этот шаг позволил бы Excite@Home добиться большей автономии от ее главного

21.01.2000 Генеральный директор Excite@Home подает в отставку

Tom Jermoluk, генеральный директор компании Excite@Home намерен подать в отставку. Его обязанности будет выполнять George Bell, который в настоящее время занимает пост президента компании. При этом Jermoluk сохранит за собой пост председ
14.01.2000 Миллион пользователей Excite@Home может лишиться доступа к конференциям новостей

Администраторы Usenet, всемирного объединения конференций новостей, готовы к тому, чтобы заблокировать возможность написания писем в конференции для пользователей Excite@home, численность которых достигает 1 миллиона. Решение было вызвано большим потоком спама, отправляемого в конференции с адресов домена Excite@home. Excite@Home предполага
06.01.2000 Excite@Home предложит бесплатный доступ в Интернет

двигать, но не удалять. Желающие смогут скачать необходимые для подключения материалы прямо с сайта Excite@Home. Доступ будет осуществляться через низкоскоростные линии, в то время как за деньг
21.12.1999 Excite@Home и Epinions.com открывают совместный Web-сайт

Компании Excite@Home и Epinions.com открыли совместный сайт Excite Reviews http://excitestores.epinion

Публикаций - 123, упоминаний - 123

InterActiveCorp упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AT&T Inc 1625 45
Yahoo! 3556 37
Microsoft Corporation 23868 21
AOL - America Online 660 21
Amazon Inc - Amazon.com 2829 18
AOL Inc 1590 14
Cisco Systems 4914 13
IBM - International Business Machines Corp 9206 11
Oracle - Sun Microsystems 2171 10
Oracle Corporation 6389 10
Cox Communications 42 8
Earthlink 155 8
Intel Corporation 11750 8
JDSU - JDS Uniphase 217 8
Comcast 220 8
Dell Technologies - Dell Computer 825 8
Lycos 268 7
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 829 7
Ciena 202 7
HP Compaq Computer Corp 1648 6
Commerce One 175 6
HP - Hewlett-Packard 3508 6
Verizon - WorldCom 487 6
Dell EMC 4946 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1181 5
AT&T Broadband 62 5
Check Point Software Technologies 723 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1340 5
AltaVista Search Engine 165 5
Exodus Communications 44 5
Microcast 8 5
InfoSpace 61 5
BT Group - British Telecommunications 4 5
Juniper Networks 413 4
TI - Texas Instruments Incorporated 809 4
Lenovo Motorola 3506 3
Akamai Technologies 127 3
AT&T BellSouth 200 3
Прогноз 1232 3
Apple Inc 11211 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 20
eBay Inc 1571 12
Merrill Lynch 1 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 7
Enron - Enrongate 0 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 233 4
Bank of America - Банк Америки 222 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 4
CMGI 130 3
Prudential Securities 68 3
Jefferies Group - Jefferies & Co 64 2
Expedia - Travelocity 48 2
State Street Global Advisors 36 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 342 2
Caterpillar - Катерпиллар 85 2
First Call 239 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 0 2
Меркури - Mercury 232 1
Walt Disney Company 440 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 39 1
Deutsche Bank Investor - Deutsche Bank eVentures - Deutsche Bank Capital Partners 3 1
IAB - Internet Advertising Bureau 1 1
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 16 1
Warner 554 1
Coca-Cola Company 247 1
Россети Ленэнерго 68 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 15 1
Janco 8 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 234 1
Совкомбанк Совесть 92 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
Bertelsmann 174 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 11 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 483 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 313 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 242 2
Судебная власть - Judicial power 538 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 28
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 28 4
Ассоциация менеджеров 15 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 97 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 126 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 43
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2033 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 870 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 6
Телевидение кабельное - CATV - Cable Television 343 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 879 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 57 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 969 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 145 4
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B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 717 4
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 3
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TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 621 2
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Microsoft Windows 2000 940 16
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Microsoft MSN - Microsoft Network 658 10
InterActiveCorp - Excite Inc - Excite.com 11 8
Apple iPhone 6 597 7
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 5 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 839 4
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Microsoft Windows BitLocker 64 2
Microsoft Windows 14705 2
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 1
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США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 122 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 19
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 15
Internet Economy - Интернет-экономика 10 13
ISDEX интернет-индекс 200 12
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 269 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 6
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 504 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 5
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1115 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 3
Финансовые показатели 1013 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 2
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3916 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 2
Аудит - аудиторский услуги 1047 2
Exodus 67 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 600 2
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 2
Зоология - наука о животных 2051 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 22 2
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 376 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 345 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 637 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1336 1
Статистика - Statistics - статистические данные 393 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 733 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2612 1
CNET Networks - CNET News 1604 22
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 534 13
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 470 13
NYT - The New York Times 972 5
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 601 4
Известия ИД 473 4
Newsbytes News Network 379 3
USA Today 125 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 580 2
Mercury Center 309 2
AP - Associated Press 1976 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
ComputerWire 51 1
Internet.com 113 1
Liberty Media 67 1
Times 659 1
Bloomberg Businessweek 78 1
GlobalNetFinancial 1 1
PR Newswire 33 1
MSNBC - телеканал 69 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
Faulkner Information Services 100 1
SiliconValley.com - SV.com 111 1
FT - Financial Times 1073 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 239 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 174 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 155 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 596 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 176 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 1
Internet Stock Report 992 17
S&P 500 101 12
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 391 11
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 241 5
Juniper Research 510 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 149 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 4
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 4
IDC - International Data Corporation 4775 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 32 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 324 1
Thomson Financial - Thomson First Call 128 1
PC Data 51 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 14
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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