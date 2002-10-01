InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome

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СОБЫТИЯ
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|01.10.2002
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Excite@Home требует от провайдеров кабельных каналов вернуть $600 млн.
Интернет-провайдер из США Excite@Home, обанкротившийся год назад и закрытый в начале этого года, подал в суд на своих бывших партнеров, провайдеров кабельных каналов Cox Communications и Comcast, требуя вернуть $600 млн
|10.12.2001
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AT&T не выдерживает наплыва 850 тысяч пользователей Excite@Home
AT&T сообщила об успешном подключении к своей сети 850 тысяч пользователей кабельного доступа в интернет, отключенных Excite@Home. На самом деле, как сообщает CNET, все не так уж и хорошо. Возмущенные клиенты атакуют офисы компании жалобами - на снизившуюся скорость связи, на перебои в доступе к сайтам и даже
|05.12.2001
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ExciteAtHome отключила от интернета 850 тыс. пользователей AT&T
Интернет-провайдер Excite@Home отключил от своей сети 850 тысяч клиентов, пользующихся кабельным доступом через корпорацию AT&T. Сейчас Excite ведет переговоры с другими кабельными компаниями, в частности, с теми
|03.12.2001
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Excite@Home может в любой момент закрыть службы скоростного доступа в интернет
Суд Сан-Франциско по делам о несостоятельности постановил, что обанкротившаяся корпорация Excite@Home имеет право закрыть свою службу высокоскоростного доступа в интернет, число абонентов которой превышает 4 миллиона человек. В решении суда говорится, что держатели облигаций Excite
|19.11.2001
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Excite@Home: убытки в годовом исчислении возросли в шесть раз
Доживающий, по-видимому, последние дни дот-ком Excite@Home, тем не менее, остается неистощимым источником новостей. Компания, инвестиции в развитие которой за недолгое время ее существования составили $7.8 млрд., недавно передала поддержива
|12.11.2001
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Excite@Home продает акции своего интернет-портала.
Практически прекратил существование еще один дот-ком. Спустя два года, вложив в портал Excite.com $ 7,8 млрд. компания Excite@Home соглашается продать свое убыточное детище всего за каких-то $10 млн. Исход этой непростой сделки, которой еще предстоит прохождение через суд по делам о банкротстве, приведет к тому
|01.10.2001
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ExciteAtHome обанкротился и продает свою сеть AT&T
одан другому покупателю. Объявление о банкротстве является частью соглашения между AT&T и компанией Excite@Home, которая должна перейти в полную собственность AT&T к началу следующего года, в т
|01.10.2001
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ExciteAtHome продаст AT&T свою высокоскоростную сеть доступа в интернет
рд., которую стоило слияние компаний Excite и AtHome в 1999 г. Сделка должна быть одобрена американским судом и может быть отменена, если возникнет более выгодное предложение. Соглашение между AT&T и ExciteAtHome завершило многомесячную борьбу интернет-компании за свое выживание и поиск покупателя для всех ее подразделений.
|26.09.2001
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ExciteAtHome продолжит сокращения штата
Провайдер широкополосного интернет-доступа ExciteAtHome объявил о закрытии MatchLogic - подразделения интерактивного маркетинга. Кроме того, в ближайшие три месяца в компании будет произведено сокращение пятисот рабочих мест. Объясняетс
|28.08.2001
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Кредиторы требуют с ExciteAtHome $50 млн.
Известный интернет-портал и провайдер высокоскоростного интернета ExciteAtHome отрицает факт неверного представления финансовых данных компании двум кредиторам, которые теперь требуют от компании возвращения $50 млн. к концу недели, сообщает The Standard. Дел
|21.08.2001
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ExciteAtHome кончается
Руководство компании заявило, что ExciteAtHome не соответствует более требованиям, предъявляемым компаниям, котирующимся на NASDAQ. В письме, направленном компанией в Комиссию США по биржевым операциям (SEC), сказано, что "комп
|21.08.2001
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Известный провайдер ExciteAtHome может прекратить свое существование
Американская провайдерская компания ExciteAtHome, владеющая популярным интернет-порталом Excite, признала, что финансовых средств, находящихся в ее распоряжении, может не хватить для того, чтобы нормально продолжать работу, сообщ
|20.08.2001
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ExciteAtHome уволит более 200 сотрудников
Провайдер контента и интернет-доступа ExciteAtHome Corp. заявил в прошлую пятницу о планируемом увольнении более 200 своих сотрудни
|20.06.2001
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Excite@Home возобновила переговоры с AT&T по созданию сетей оптоволоконной связи
Компания Excite@Home, провайдер услуг широкополосного доступа в интернет, заявила во вторник о возобновлении переговоров с AT&T по поводу развертывания сети оптоволоконной связи и o расширении переговор
|06.06.2001
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ExciteAtHome закроет свои филиалы в Европе
Сегодня ExciteAtHome сообщил, что он прекратит свою информационную деятельность во Франции, Германии и Испании, сконцентрировав усилия на Великобритании и Италии. Крупный провайдер интернета и контента
|05.12.2000
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ExciteAtHome расторгла соглашение с UnitedGlobalCom
Компания ExciteAtHome отменила сделку, целью которой было создание совместного предприятия с датской к
|16.11.2000
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Excite@Home открыла музыкальный канал в Сети
Компании Excite@Home и MTVi Group открыли новый совместный музыкальный канал - Excite Music. Впервые о
|25.10.2000
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Потери провайдера ExciteAtHome совпали с прогнозируемыми экспертами
Интернет-провайдер ExciteAtHome Corp. объявил финансовые результаты своей работы в третьем квартале года, сообща
|01.09.2000
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Excite@Home приобрела игровую площадку pogo.com
В Excite@Home, видимо, пришли к выводу, что фирме необходимы новые клиенты, и Excite решила пойти одним из самых легких путей, который может выбрать провайдер, чтобы привлечь максимальное количес
|18.08.2000
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AT&T сможет увеличить свою долю в Excite@Home до 74%
Оператор кабельного ТВ, компания Cablevision Systems, и провайдер высокоскоростного доступа в интернет, компания Excite@Home, и ее акционеры, наконец, достигли согласия в вопросе распределения акций Excite@Home. Первоначально Cablevision, владеющая крупным пакетом акций провайдера, пыталась воспреп
|08.08.2000
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Excite@Home и Media 100 создают веб-видео сервис
Один из ведущих американских провайдеров и популярный портал Excite@Home и компания Media 100 Inc., занимающаяся созданием программного обеспечения, объявили 7 августа о своих планах по запуску специального бесплатного сетевого сервиса, с помощью которог
|31.07.2000
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Исследование Excite@Home показало, что время, проведенное пользователями в Сети, напрямую зависит от скорости соединения
Американский провайдер Excite@Home поручил исследовательской компании Harris Interactive Inc. провести исследование статистики пользования услугами скоростного доступа в Интернет и обычного модемного. Результаты апре
|31.07.2000
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Исследование Excite@Home показало, что время, проведенное пользователями в Сети, напрямую зависит от скорости соединения
Американский провайдер Excite@Home поручил исследовательской компании Harris Interactive Inc. провести исследование статистики пользования услугами скоростного доступа в Интернет и обычного модемного. Результаты апре
|26.07.2000
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Microsoft, AT&T и ExciteAtHome потребуют от AOL открыть доступ к своей системе Интернет-пейджеров
Конкуренты AOL в области систем мгновенного обмена сообщениями, или Интернет-пейджеров, Microsoft Corp., AT&T Corp., ExciteAtHome Corp. и другие, намерены объединиться для нажима на America Online с целью заставить последнюю открыть доступ к системам мгновенного обмена сообщениями для систем этих компаний. По
|19.07.2000
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Excite@Home создаст крупнейшую службу кабельного доступа в Интернет за пределами Северной Америки
Интернет за пределами Северной Америки. Она будет создана в результате слияния одного из отделений Excite@Home с голландской компанией Chello Broadband и создании на их основе новой компании E
|11.07.2000
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Теперь любой желающий может обзавестись собственным электронным магазином ExciteAtHome бесплатно
Американский провайдер ExciteAtHome Corp предоставлял всем желающим мелким бизнесменам комплекс услуг по открытию не
|26.06.2000
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AT&T приостановит план по увеличению своей доли в Excite@Home
AT&T объявила о своем решении приостановить реализацию плана по увеличению своего контроля над Excite@Home до окончания судебного процесса с Cablevision Systems, одного из инвесторов Excite@Home. Cablevision выступила против соглашения Excite с Comcast Corp. и Cox Communications,
|20.06.2000
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Excite@Home начнет работу в Японии
Провайдер Excite@Home заявил о скором открытии японского сегмента сети компании. Представители компании сказали в понедельник, что японское отделение Excite уже ведет работы по прокладке кабеля в Токио и
|19.06.2000
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Компания Excite@Home запускает новую поисковую программу
Крупный американский интернет-провайдер компания Excite@Home объявила 17 июня о начале использования своей новой поисковой программы, доступно
|19.06.2000
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Excite@Home представила новую версию поисковой системы
Американский провайдер Excite@Home представил новую версию программы Excite Precision Search, предназначенной для по
|16.06.2000
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Excite@Home выйдет на индийский и китайский рынки
Провайдер высокоскоростного доступа в Интернет, Excite@Home объявила о ведении переговоров на предмет сотрудничества с индийскими и китайскими компаниями, предоставляющими кабельные услуги. Названия компаний объявлены не были. Несмотря на за
|02.06.2000
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Провайдер Excite@Home заключил соглашение с Akamai Technologies, iBeam Broadcasting и Microcast
Вчера американская компания Excite@Home, предоставляющая скоростной доступ в Интернет, объявила о заключении серии контрактов с кэширующими компаниями Akamai Technologies, iBeam Broadcasting и Microcast. Компании заплатят
|03.05.2000
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Excite@Home открыла Web-портал для мобильных телефонов
Компания Excite@Home объявила об открытии нового портала для мобильных телефонов и карманных компьютер
|21.04.2000
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Excite@Home по итогам 1-го финансового квартала вновь стала убыточной
Крупнейший провайдер высокоскоростного кабельного доступа в Интернет, компания Excite@Home, опубликовала результаты своего первого финансового квартала. Несмотря на все старания, так и не удалось избежать убытка, который составил $4.6 млн. или 1 цент на акцию. Стоит отмет
|11.04.2000
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Excite@Home предложит высокоскоростной доступ в Интернет по телефонным линиям
Сегодня Excite@Home намерена объявить о введении новой услуги - высокоскоростного доступа в Интернет по телефонным линиям. Новшество стало возможным благодаря сотрудничеству Excite@Home с Rhytms
|30.03.2000
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AT&T усилила свой контроль над Excite@Home
Крупнейший провайдер высокоскоростного доступа в Интернет, Excite@Home, отказался от своих планов по выпуску отдельных акций для мониторинга состояния ее медиа-холдинга. Этот шаг позволил бы Excite@Home добиться большей автономии от ее главного
|21.01.2000
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Генеральный директор Excite@Home подает в отставку
Tom Jermoluk, генеральный директор компании Excite@Home намерен подать в отставку. Его обязанности будет выполнять George Bell, который в настоящее время занимает пост президента компании. При этом Jermoluk сохранит за собой пост председ
|14.01.2000
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Миллион пользователей Excite@Home может лишиться доступа к конференциям новостей
Администраторы Usenet, всемирного объединения конференций новостей, готовы к тому, чтобы заблокировать возможность написания писем в конференции для пользователей Excite@home, численность которых достигает 1 миллиона. Решение было вызвано большим потоком спама, отправляемого в конференции с адресов домена Excite@home. Excite@Home предполага
|06.01.2000
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Excite@Home предложит бесплатный доступ в Интернет
двигать, но не удалять. Желающие смогут скачать необходимые для подключения материалы прямо с сайта Excite@Home. Доступ будет осуществляться через низкоскоростные линии, в то время как за деньг
|21.12.1999
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Excite@Home и Epinions.com открывают совместный Web-сайт
Компании Excite@Home и Epinions.com открыли совместный сайт Excite Reviews http://excitestores.epinion
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