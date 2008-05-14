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Индексная книга (каталог) CNews*
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Brightcom Group Lycos Lycos Network

Brightcom Group - Lycos - Lycos Network


14.05.2008 Yahoo может купить поисковик Lycos

Компания Lycos Europe в скором времени может быть куплена одним из лидеров интернет-рынка. Об этом соо
12.04.2007 Lycos «омолодил» Gamesville на 11 лет

Интернет-портал Lycos представил свой портал интерактивных игр Gamesville в том виде, в котором он был открыт
04.04.2007 Lycos представит набор веб-приложений Jubii в Европе

Интернет-портал Lycos представит в апреле для европейских пользователей набор веб-приложений Jubii: доступ к 
28.03.2006 Lycos выходит на рынок VoIP

Интернет-портал Lycos выпустила Lycos Phone, приложение для VoIP (voice over Internet Protocol), присо
28.11.2005 Нидерланды: провайдера обязали выдать пользователя

Верховный суд Голландии обязал интернет-компанию Lycos раскрыть координаты пользователя, против которого собираются подать гражданский иск. Решение может положить начало новому виду гражданских отношений в интернете – судебным разбирательства
09.12.2004 Вирусописатели дискредитировали антиспамерский скринсейвер Lycos

Неудавшаяся инициатива портала Lycos по атакам сайтов, рекламируемых спамерами, была перехвачена вирусописателями. На этой неделе в интернете появился троянец, замаскированный в  скринсейвере Lycos Make love not spam,
06.12.2004 Lycos капитулировала перед спамерами

остоянной перегрузке известных спамерских сайтов путем увеличения трафика. Разработчики ожидали, что это приведет к закрытию многих из них. В ответ спамеры предприняли столь масштабные DoS-атаки, что Lycos пришлось приостановить распространение программы. В настоящее сайт Makelovenotspam не является интерактивным, при его загрузке появляется лишь одна картинка, сообщил РС Рro.
30.11.2004 Lycos анонсировала скринсейвер, атакующий спамеров

Интернет-портал Lycos представил бесплатную программу-скринсейвер (screensaver, хранитель экрана), которая бо
26.07.2004 Terra Lycos сократил убытки за полугодие

Испанский интернет-провайдер Terra Lycos в первом полугодии 2004 года сократил чистые убытки до €69 млн., уменьшив их на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года. Для достижения этой цели компания сократила численность

25.02.2004 Terra Lycos потерял €172,7 млн.

Чистые убытки испанского интернет-провайдера Terra Lycos в 2003 году составили €172,7 млн. - немногим больше ожиданий аналитиков, сообщила компания в среду. Выручка Terra Lycos, которая контролируется испанским телекоммуникационным гиган
03.11.2003 Lycos забудет русский язык

продуктах и услугах, предлагают зарегистрироваться на портале, ориентированном на какую-либо другую страну, например, на Великобританию. Зарегистрированные пользователи уже существующих аккаунтов на Lycos.ru продолжат получать доступ к услугам до конца 2003 года. Начиная с января 2004 года никакие сервисы на Lycos.ru не будут доступны, а с сайта поставят редирект на один из европейс
05.09.2003 Почтовый сервис Lycos работает с перебоями

Пользователи почтового сервиса на портале Lycos не могут получить доступ к своей почте на этой неделе из-за проблем с программным обеспечением, возникших в ходе обновления. По официальной информации компании, система останется в нерабо
30.06.2003 Terra Lycos согласен на предложение Telefonica

Совет директоров интернет-провайдера Terra Lycos в пятницу, 27 июня, одобрил предложение испанской телекоммуникационной компании Telefonica о приобретении 62% акций Terra Lycos. Сумма сделки составит €1,95 млрд. В результате Tele
26.02.2003 Terra Lycos понесла убытки в $2,16 млрд.

Интернет-компания Terra Lycos в 2002 году понесла убытки на рекордную сумму в $2,16 млрд. после списания нематериальных активов, говорится в сообщении компании. Terra, 39% акций которой принадлежат испанской компании

07.02.2003 Интернет-портал Lycos Europe впервые получил прибыль

Интернет-портал Lycos Europe впервые получил прибыль благодаря сокращению расходов и сезонному росту выручки,
24.12.2002 Alcatel и Lycos Asia представят совместные решения по мобильному доступу в интернет для стран азиатско-тихоокеанского региона

Крупнейшая паназиатская интернет-сеть Lycos Asia Limited и французский поставщик сетевого оборудования и инфраструктур Alcatel объя
15.12.2002 Lycos составил рейтинг самых востребованных слов

Поисковая система Lycos опубликовала список слов, наиболее часто набиравшихся ее пользователями. На первом месте оказалось слово Dragonball - так называется новый японский комикс. В первую тройку также вошли ком
02.07.2002 Terra Lycos продаст свою долю акций Lycos Korea

Корпорация Terra Lycos объявила о продаже своей доли акций компании Lycos Korea. Новым владельцем пакет
17.06.2002 Неделя в Сети: расцвет пиратства, упадок моды, домены наступают и выигрывают

гом "Помоги себе сам", звукозаписывающие магнаты продолжают наступление на пиратство самостоятельно, кто как умеет. Вслед за Pressplay и MusicNet в Сети появился еще один платный музыкальный проект — Lycos Rhapsody, запущенный Terra Lycos совместно с Listen.com. На настоящий момент Lycos Rhapsody представляет собой всего лишь платную интернет-радиостанцию, а в будущем добавитс
20.05.2002 Terra Lycos станет сетевым промоутером и "платиновым спонсором" "Манчестер Юнайтед"

Один из ведущих клубов британской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" распроcтранил информацию о заключении соглашения с интернет-корпорацией Terra Lycos. В результате достигнутых договоренностей Terra Lycos будет способствовать созданию и развитю сетевых сообществ поклонников британского клуба, не владеющих английским языком. В зад
18.05.2002 "Халява" в Сети: можно ли заставить пользователей платить?

ледует общей стратегии европейского Лайкоса,- сообщил Антон Володькин, менеджер по развитию бизнеса Lycos Europe.- Основными источниками доходов являются: стандартная реклама, нестантартные рек
15.05.2002 Terra Lycos внедрит платный почтовый сервис

Испанская медиа-корпорация Terra Lycos объявила об открытии платного почтового сервиса. Пользователи новой службы Lycos Mail Plus получат почтовый ящик размером 25 МB, с возможностью наращивания пространства, отведенног
12.04.2002 Неделя в Сети: виртуальные отели, разоренный Penthouse и вечно молодые геймеры

о квартала 2002 г,зафиксировав рост объемов продаж, товарооборота и числа покупателей. А российский Lycos продолжает расширять экспансию во все сферы электронной деятельности: теперь с его помо
08.04.2002 Российский Lycos будет резервировать отели в онлайне

Российское представительство международной системы бронирования отелей Horse XXI и российское отделение портала Lycos объявили о заключении партнерского соглашения, в рамках которого на российском сайте Lycos запущен совместный раздел. Посетители портала теперь могут подобрать отель в 59 странах м
19.03.2002 Terra Lycos запускает новый игровой веб-сервис

Интернет-корпорация Terra Lycos объявила о запуске нового игрового веб-сервиса, в рамках которого пользователи Сети смогут играть в популярные игры для ПК через интернет, без установки на стороне клиента соответствующих
14.03.2002 Lycos Europe фиксирует убытки и сокращает персонал

Компания Lycos Europe объявила результаты операционной деятельности за второе полугодие 2001 г. Соглас
26.02.2002 Lycos Europe готовится взымать плату за листинги

Портал Lycos Europe объявил о том, что в связи с принятым решением своего учредителя, компании Terra
18.02.2002 SK Telecom ведёт переговоры о приобретении Lycos Korea

Южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom ведёт переговоры с испанской медиа-группой Terra Lycos о приобретении Lycos Korea. Lycos Korea является совместным предприятием

15.02.2002 Lycos представляет подробности реорганизации сервиса Tripod

Корпорация Lycos снова запускает свой проект Tripod, представляющий собой набор сервисов и утилит для создания и обслуживания сайтов, в том числе с поддержкой технологий электронной коммерции. Открытие пр
17.01.2002 Terra Lycos заключает партнерское соглашение с порталом FoxSports.com

Корпорация Terra Lycos, занимающаяся поддержкой информационного и поискового портала Lycos.com, объявил
20.12.2001 Terra Lycos запускает коммерческие версии порталов бесплатного хостинга

На фоне снизившейся активности на рынке интернет-рекламы, сетевые компании пытаются найти другие способы получения доходов. Так, корпорация Terra Lycos объявила о запуске коммерческих версий своих популярных сайтов Angelfire.com и Tripod.com, предоставляющих бесплатный хостинг и помощь в создании домашних страничек. Теперь пользователи э
11.12.2001 Первый квартал жизни российского Lycos увенчался успехом

Первые статистические данные за три месяца своего существования опубликовал проект Lycos.ru, ставший четырнадцатым по счету региональным проектом сети порталов Lycos Eur
08.11.2001 Terra Lycos объявила результаты за третий квартал

Доход интернет-компании Terra Lycos в третьем квартале составил 28,285 млн. песет (170 млн. евро), что несколько ниже показателей за 2-й квартал текущего года, но на 24% выше показателей за аналогичный период 2000 года. Убы
05.11.2001 Terra Lycos привлекла 10000 абонентов ADSL-линий за 10 дней

Terra Lycos, интернет-подразделение испанской Telefonica, после запуска в конце октября новых услуг высокоскоростного доступа в интернет посредством асимметричных цифровых линий (ADSL) привлекло боле
19.10.2001 Портал Lycos Asia приостановит свою деятельность в Индии

Крупнейший в регионе интернет-портал Lycos Asia объявил о закрытии своих операций в Индии и увольнении 17 сотрудников, входящих в

26.09.2001 Lycos Europe стремительно движется к окупаемости?

Известный европейский портал Lycos Europe сообщил о том, что компания сделала значительные шаги в достижении прибыльности,
14.09.2001 Увольнения в Lycos не затронут российский филиал

Увольнения в Lycos Europe, о которых компания объявила на днях и в ходе которых работы лишиться почти четв
13.09.2001 Lycos Europe сократит 300 рабочих мест

Компания Lycos Europe объявила о сокращении 300 рабочих мест, что составляет примерно 23% от общей чис
27.08.2001 Lycos "заговорил" сразу на многих языках

Сегодня российское представительство известного европейского интернет-портала Lycos Europe и компания "ПРОМТ", разработчик технологий машинного перевода, объявили о запуск
09.08.2001 "Лайкос.Ру" будет служить россиянам

Портал www.lycos.ru станет четырнадцатым в сети европейских порталов "Лайкоса". По словам Кая Болика, ге

Публикаций - 289, упоминаний - 384

Brightcom Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3693 68
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 104 54
Microsoft Corporation 24425 33
Google LLC 11624 25
AOL Inc 1593 21
AltaVista Search Engine 197 20
Yandex - Яндекс 6986 17
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 15
Promt - Промт 282 15
AOL - America Online 718 14
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 884 13
Amazon Inc - Amazon.com 2951 12
Steel Connect - CMGI 140 10
IBM - International Business Machines Corp 9400 10
VK - Mail.ru Group 3423 10
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 121 7
RealNetworks Products and Services 353 7
Akamai Technologies 148 6
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 6
Dell Technologies - Dell Computer 2128 6
Intel Corporation 12078 5
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 5
Vodafone Group 1370 5
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 116 5
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 4
Orange Wanadoo 73 4
Apple Inc 11897 4
HPE - Juniper Networks 425 4
Netscape Communications Corporation 421 4
HP - Hewlett-Packard 3619 4
Oracle - Sun Microsystems 2213 4
HP 3Com 677 4
Verisign 357 3
Walt Disney Company - Go.com - Go Network 25 3
FairMarket 9 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 3
Цифра ГК 2362 3
Exodus Communications 49 3
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 201 3
HP Compaq Computer Corp 1916 3
eBay Inc 1617 20
Bertelsmann 193 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2706 15
Merrill Lynch 433 6
USA Networks 27 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 530 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1221 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1249 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 4
Promo.ru 37 4
Bank of America - Банк Америки 261 3
Priceline.com - online travel agency 139 3
Neuer Markt 20 2
Северсталь ПАО - Severstal 450 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 2
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 2
СПК - Сталепромышленная компания 12 2
Expedia Group 134 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 2
Walt Disney Company 620 2
Visa International 1940 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Меркури - Mercury 213 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 109 2
Barnes & Noble 129 2
TD Ameritrade 64 2
Автокард холдинг 21 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
НОК - Новосибирский оловянный комбинат 5 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 73 2
British Airways - British Midland International 125 1
Barclays 120 1
Neiman Marcus 11 1
Charles Schwab 89 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 102 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 1
McDonald’s - Макдоналдс 197 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 118 1
Warner 533 1
Судебная власть - Judicial power 2280 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5329 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5752 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 86 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
Пенсионный фонд Украины 8 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1466 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 631 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 368 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 289 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 720 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3254 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 187 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1650 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 609 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2941 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11205 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1359 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 175 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1174 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 420 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1012 5
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 107 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 250 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11551 31
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2853 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28856 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12510 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63146 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15295 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25929 17
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4659 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15956 13
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1760 13
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3899 12
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3815 11
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2849 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3703 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6762 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12252 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8320 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10920 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27485 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9185 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23556 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8988 6
LCOS - Liquid Crystal on Silicon - жидкий кристалл на кремнии 57 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48199 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2195 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4708 6
Website URL - Uniform Resource Locator 857 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4359 5
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры 1538 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16823 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3715 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1834 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4730 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9564 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1888 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2821 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17841 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - УКВ - Ультракороткие волны 3708 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 4943 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2176 4
Microsoft Windows 2000 8660 18
Microsoft MSN - Microsoft Network 687 14
Tripod sites - web hosting 16 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 11
Google Android WebView 44 10
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 7
Promt Neural Translation Server 23 6
Apple iPhone 6 4861 4
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 4
Microsoft Windows Live Hotmail 304 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 94 4
Microsoft Office 2000 102 4
Baidu 282 4
Linux OS 9623 4
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4188 3
SDL Trados 30 3
Deep Junior - шахматная программа 22 2
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 2
Microsoft Edge - браузер 1982 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 2
РБК - Informer.ru 33 2
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 56 2
Microsoft Windows 15429 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 248 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 202 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1004 2
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 58 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 570 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1963 2
Microsoft Skype 2051 2
Microsoft Outlook 1367 2
Microsoft Office Word 748 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 427 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 109 1
eBay - Shopping.com 21 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 732 1
Себрант Андрей 23 7
Рейман Леонид 1045 3
Курникова Анна 27 3
Davis Bob - Дэвис Боб 6 3
Davis Robert - Дэвис Роберт 5 3
Бокарев Тимофей 36 3
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Норвегия - Королевство 1801 11
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Индия - Bharat 5366 10
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Дания - Королевство 1288 6
Украина 7538 6
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