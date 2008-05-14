Brightcom Group - Lycos - Lycos Network

Yahoo может купить поисковик Lycos Компания Lycos Europe в скором времени может быть куплена одним из лидеров интернет-рынка. Об этом соо

Lycos «омолодил» Gamesville на 11 лет Интернет-портал Lycos представил свой портал интерактивных игр Gamesville в том виде, в котором он был открыт

Lycos представит набор веб-приложений Jubii в Европе Интернет-портал Lycos представит в апреле для европейских пользователей набор веб-приложений Jubii: доступ к

Lycos выходит на рынок VoIP Интернет-портал Lycos выпустила Lycos Phone, приложение для VoIP (voice over Internet Protocol), присо

Нидерланды: провайдера обязали выдать пользователя Верховный суд Голландии обязал интернет-компанию Lycos раскрыть координаты пользователя, против которого собираются подать гражданский иск. Решение может положить начало новому виду гражданских отношений в интернете – судебным разбирательства

Вирусописатели дискредитировали антиспамерский скринсейвер Lycos Неудавшаяся инициатива портала Lycos по атакам сайтов, рекламируемых спамерами, была перехвачена вирусописателями. На этой неделе в интернете появился троянец, замаскированный в скринсейвере Lycos Make love not spam,

Lycos капитулировала перед спамерами остоянной перегрузке известных спамерских сайтов путем увеличения трафика. Разработчики ожидали, что это приведет к закрытию многих из них. В ответ спамеры предприняли столь масштабные DoS-атаки, что Lycos пришлось приостановить распространение программы. В настоящее сайт Makelovenotspam не является интерактивным, при его загрузке появляется лишь одна картинка, сообщил РС Рro.

Lycos анонсировала скринсейвер, атакующий спамеров Интернет-портал Lycos представил бесплатную программу-скринсейвер (screensaver, хранитель экрана), которая бо

Terra Lycos сократил убытки за полугодие Испанский интернет-провайдер Terra Lycos в первом полугодии 2004 года сократил чистые убытки до €69 млн., уменьшив их на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года. Для достижения этой цели компания сократила численность

Terra Lycos потерял €172,7 млн. Чистые убытки испанского интернет-провайдера Terra Lycos в 2003 году составили €172,7 млн. - немногим больше ожиданий аналитиков, сообщила компания в среду. Выручка Terra Lycos, которая контролируется испанским телекоммуникационным гиган

Lycos забудет русский язык продуктах и услугах, предлагают зарегистрироваться на портале, ориентированном на какую-либо другую страну, например, на Великобританию. Зарегистрированные пользователи уже существующих аккаунтов на Lycos.ru продолжат получать доступ к услугам до конца 2003 года. Начиная с января 2004 года никакие сервисы на Lycos.ru не будут доступны, а с сайта поставят редирект на один из европейс

Почтовый сервис Lycos работает с перебоями Пользователи почтового сервиса на портале Lycos не могут получить доступ к своей почте на этой неделе из-за проблем с программным обеспечением, возникших в ходе обновления. По официальной информации компании, система останется в нерабо

Terra Lycos согласен на предложение Telefonica Совет директоров интернет-провайдера Terra Lycos в пятницу, 27 июня, одобрил предложение испанской телекоммуникационной компании Telefonica о приобретении 62% акций Terra Lycos. Сумма сделки составит €1,95 млрд. В результате Tele

Terra Lycos понесла убытки в $2,16 млрд. Интернет-компания Terra Lycos в 2002 году понесла убытки на рекордную сумму в $2,16 млрд. после списания нематериальных активов, говорится в сообщении компании. Terra, 39% акций которой принадлежат испанской компании

Интернет-портал Lycos Europe впервые получил прибыль Интернет-портал Lycos Europe впервые получил прибыль благодаря сокращению расходов и сезонному росту выручки,

Alcatel и Lycos Asia представят совместные решения по мобильному доступу в интернет для стран азиатско-тихоокеанского региона Крупнейшая паназиатская интернет-сеть Lycos Asia Limited и французский поставщик сетевого оборудования и инфраструктур Alcatel объя

Lycos составил рейтинг самых востребованных слов Поисковая система Lycos опубликовала список слов, наиболее часто набиравшихся ее пользователями. На первом месте оказалось слово Dragonball - так называется новый японский комикс. В первую тройку также вошли ком

Terra Lycos продаст свою долю акций Lycos Korea Корпорация Terra Lycos объявила о продаже своей доли акций компании Lycos Korea. Новым владельцем пакет

Неделя в Сети: расцвет пиратства, упадок моды, домены наступают и выигрывают гом "Помоги себе сам", звукозаписывающие магнаты продолжают наступление на пиратство самостоятельно, кто как умеет. Вслед за Pressplay и MusicNet в Сети появился еще один платный музыкальный проект — Lycos Rhapsody, запущенный Terra Lycos совместно с Listen.com. На настоящий момент Lycos Rhapsody представляет собой всего лишь платную интернет-радиостанцию, а в будущем добавитс

Terra Lycos станет сетевым промоутером и "платиновым спонсором" "Манчестер Юнайтед" Один из ведущих клубов британской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" распроcтранил информацию о заключении соглашения с интернет-корпорацией Terra Lycos. В результате достигнутых договоренностей Terra Lycos будет способствовать созданию и развитю сетевых сообществ поклонников британского клуба, не владеющих английским языком. В зад

"Халява" в Сети: можно ли заставить пользователей платить? ледует общей стратегии европейского Лайкоса,- сообщил Антон Володькин, менеджер по развитию бизнеса Lycos Europe.- Основными источниками доходов являются: стандартная реклама, нестантартные рек

Terra Lycos внедрит платный почтовый сервис Испанская медиа-корпорация Terra Lycos объявила об открытии платного почтового сервиса. Пользователи новой службы Lycos Mail Plus получат почтовый ящик размером 25 МB, с возможностью наращивания пространства, отведенног

Неделя в Сети: виртуальные отели, разоренный Penthouse и вечно молодые геймеры о квартала 2002 г,зафиксировав рост объемов продаж, товарооборота и числа покупателей. А российский Lycos продолжает расширять экспансию во все сферы электронной деятельности: теперь с его помо

Российский Lycos будет резервировать отели в онлайне Российское представительство международной системы бронирования отелей Horse XXI и российское отделение портала Lycos объявили о заключении партнерского соглашения, в рамках которого на российском сайте Lycos запущен совместный раздел. Посетители портала теперь могут подобрать отель в 59 странах м

Terra Lycos запускает новый игровой веб-сервис Интернет-корпорация Terra Lycos объявила о запуске нового игрового веб-сервиса, в рамках которого пользователи Сети смогут играть в популярные игры для ПК через интернет, без установки на стороне клиента соответствующих

Lycos Europe фиксирует убытки и сокращает персонал Компания Lycos Europe объявила результаты операционной деятельности за второе полугодие 2001 г. Соглас

Lycos Europe готовится взымать плату за листинги Портал Lycos Europe объявил о том, что в связи с принятым решением своего учредителя, компании Terra

SK Telecom ведёт переговоры о приобретении Lycos Korea Южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom ведёт переговоры с испанской медиа-группой Terra Lycos о приобретении Lycos Korea. Lycos Korea является совместным предприятием

Lycos представляет подробности реорганизации сервиса Tripod Корпорация Lycos снова запускает свой проект Tripod, представляющий собой набор сервисов и утилит для создания и обслуживания сайтов, в том числе с поддержкой технологий электронной коммерции. Открытие пр

Terra Lycos заключает партнерское соглашение с порталом FoxSports.com Корпорация Terra Lycos, занимающаяся поддержкой информационного и поискового портала Lycos.com, объявил

Terra Lycos запускает коммерческие версии порталов бесплатного хостинга На фоне снизившейся активности на рынке интернет-рекламы, сетевые компании пытаются найти другие способы получения доходов. Так, корпорация Terra Lycos объявила о запуске коммерческих версий своих популярных сайтов Angelfire.com и Tripod.com, предоставляющих бесплатный хостинг и помощь в создании домашних страничек. Теперь пользователи э

Первый квартал жизни российского Lycos увенчался успехом Первые статистические данные за три месяца своего существования опубликовал проект Lycos.ru, ставший четырнадцатым по счету региональным проектом сети порталов Lycos Eur

Terra Lycos объявила результаты за третий квартал Доход интернет-компании Terra Lycos в третьем квартале составил 28,285 млн. песет (170 млн. евро), что несколько ниже показателей за 2-й квартал текущего года, но на 24% выше показателей за аналогичный период 2000 года. Убы

Terra Lycos привлекла 10000 абонентов ADSL-линий за 10 дней Terra Lycos, интернет-подразделение испанской Telefonica, после запуска в конце октября новых услуг высокоскоростного доступа в интернет посредством асимметричных цифровых линий (ADSL) привлекло боле

Портал Lycos Asia приостановит свою деятельность в Индии Крупнейший в регионе интернет-портал Lycos Asia объявил о закрытии своих операций в Индии и увольнении 17 сотрудников, входящих в

Lycos Europe стремительно движется к окупаемости? Известный европейский портал Lycos Europe сообщил о том, что компания сделала значительные шаги в достижении прибыльности,

Увольнения в Lycos не затронут российский филиал Увольнения в Lycos Europe, о которых компания объявила на днях и в ходе которых работы лишиться почти четв

Lycos Europe сократит 300 рабочих мест Компания Lycos Europe объявила о сокращении 300 рабочих мест, что составляет примерно 23% от общей чис

Lycos "заговорил" сразу на многих языках Сегодня российское представительство известного европейского интернет-портала Lycos Europe и компания "ПРОМТ", разработчик технологий машинного перевода, объявили о запуск