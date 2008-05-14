Brightcom Group Lycos Lycos Network
|14.05.2008
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Yahoo может купить поисковик Lycos
Компания Lycos Europe в скором времени может быть куплена одним из лидеров интернет-рынка. Об этом соо
|12.04.2007
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Lycos «омолодил» Gamesville на 11 лет
Интернет-портал Lycos представил свой портал интерактивных игр Gamesville в том виде, в котором он был открыт
|04.04.2007
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Lycos представит набор веб-приложений Jubii в Европе
Интернет-портал Lycos представит в апреле для европейских пользователей набор веб-приложений Jubii: доступ к
|28.03.2006
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Lycos выходит на рынок VoIP
Интернет-портал Lycos выпустила Lycos Phone, приложение для VoIP (voice over Internet Protocol), присо
|28.11.2005
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Нидерланды: провайдера обязали выдать пользователя
Верховный суд Голландии обязал интернет-компанию Lycos раскрыть координаты пользователя, против которого собираются подать гражданский иск. Решение может положить начало новому виду гражданских отношений в интернете – судебным разбирательства
|09.12.2004
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Вирусописатели дискредитировали антиспамерский скринсейвер Lycos
Неудавшаяся инициатива портала Lycos по атакам сайтов, рекламируемых спамерами, была перехвачена вирусописателями. На этой неделе в интернете появился троянец, замаскированный в скринсейвере Lycos Make love not spam,
|06.12.2004
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Lycos капитулировала перед спамерами
остоянной перегрузке известных спамерских сайтов путем увеличения трафика. Разработчики ожидали, что это приведет к закрытию многих из них. В ответ спамеры предприняли столь масштабные DoS-атаки, что Lycos пришлось приостановить распространение программы. В настоящее сайт Makelovenotspam не является интерактивным, при его загрузке появляется лишь одна картинка, сообщил РС Рro.
|30.11.2004
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Lycos анонсировала скринсейвер, атакующий спамеров
Интернет-портал Lycos представил бесплатную программу-скринсейвер (screensaver, хранитель экрана), которая бо
|26.07.2004
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Terra Lycos сократил убытки за полугодие
Испанский интернет-провайдер Terra Lycos в первом полугодии 2004 года сократил чистые убытки до €69 млн., уменьшив их на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года. Для достижения этой цели компания сократила численность
|25.02.2004
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Terra Lycos потерял €172,7 млн.
Чистые убытки испанского интернет-провайдера Terra Lycos в 2003 году составили €172,7 млн. - немногим больше ожиданий аналитиков, сообщила компания в среду. Выручка Terra Lycos, которая контролируется испанским телекоммуникационным гиган
|03.11.2003
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Lycos забудет русский язык
продуктах и услугах, предлагают зарегистрироваться на портале, ориентированном на какую-либо другую страну, например, на Великобританию. Зарегистрированные пользователи уже существующих аккаунтов на Lycos.ru продолжат получать доступ к услугам до конца 2003 года. Начиная с января 2004 года никакие сервисы на Lycos.ru не будут доступны, а с сайта поставят редирект на один из европейс
|05.09.2003
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Почтовый сервис Lycos работает с перебоями
Пользователи почтового сервиса на портале Lycos не могут получить доступ к своей почте на этой неделе из-за проблем с программным обеспечением, возникших в ходе обновления. По официальной информации компании, система останется в нерабо
|30.06.2003
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Terra Lycos согласен на предложение Telefonica
Совет директоров интернет-провайдера Terra Lycos в пятницу, 27 июня, одобрил предложение испанской телекоммуникационной компании Telefonica о приобретении 62% акций Terra Lycos. Сумма сделки составит €1,95 млрд. В результате Tele
|26.02.2003
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Terra Lycos понесла убытки в $2,16 млрд.
Интернет-компания Terra Lycos в 2002 году понесла убытки на рекордную сумму в $2,16 млрд. после списания нематериальных активов, говорится в сообщении компании. Terra, 39% акций которой принадлежат испанской компании
|07.02.2003
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Интернет-портал Lycos Europe впервые получил прибыль
Интернет-портал Lycos Europe впервые получил прибыль благодаря сокращению расходов и сезонному росту выручки,
|24.12.2002
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Alcatel и Lycos Asia представят совместные решения по мобильному доступу в интернет для стран азиатско-тихоокеанского региона
Крупнейшая паназиатская интернет-сеть Lycos Asia Limited и французский поставщик сетевого оборудования и инфраструктур Alcatel объя
|15.12.2002
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Lycos составил рейтинг самых востребованных слов
Поисковая система Lycos опубликовала список слов, наиболее часто набиравшихся ее пользователями. На первом месте оказалось слово Dragonball - так называется новый японский комикс. В первую тройку также вошли ком
|02.07.2002
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Terra Lycos продаст свою долю акций Lycos Korea
Корпорация Terra Lycos объявила о продаже своей доли акций компании Lycos Korea. Новым владельцем пакет
|17.06.2002
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Неделя в Сети: расцвет пиратства, упадок моды, домены наступают и выигрывают
гом "Помоги себе сам", звукозаписывающие магнаты продолжают наступление на пиратство самостоятельно, кто как умеет. Вслед за Pressplay и MusicNet в Сети появился еще один платный музыкальный проект — Lycos Rhapsody, запущенный Terra Lycos совместно с Listen.com. На настоящий момент Lycos Rhapsody представляет собой всего лишь платную интернет-радиостанцию, а в будущем добавитс
|20.05.2002
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Terra Lycos станет сетевым промоутером и "платиновым спонсором" "Манчестер Юнайтед"
Один из ведущих клубов британской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" распроcтранил информацию о заключении соглашения с интернет-корпорацией Terra Lycos. В результате достигнутых договоренностей Terra Lycos будет способствовать созданию и развитю сетевых сообществ поклонников британского клуба, не владеющих английским языком. В зад
|18.05.2002
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"Халява" в Сети: можно ли заставить пользователей платить?
ледует общей стратегии европейского Лайкоса,- сообщил Антон Володькин, менеджер по развитию бизнеса Lycos Europe.- Основными источниками доходов являются: стандартная реклама, нестантартные рек
|15.05.2002
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Terra Lycos внедрит платный почтовый сервис
Испанская медиа-корпорация Terra Lycos объявила об открытии платного почтового сервиса. Пользователи новой службы Lycos Mail Plus получат почтовый ящик размером 25 МB, с возможностью наращивания пространства, отведенног
|12.04.2002
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Неделя в Сети: виртуальные отели, разоренный Penthouse и вечно молодые геймеры
о квартала 2002 г,зафиксировав рост объемов продаж, товарооборота и числа покупателей. А российский Lycos продолжает расширять экспансию во все сферы электронной деятельности: теперь с его помо
|08.04.2002
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Российский Lycos будет резервировать отели в онлайне
Российское представительство международной системы бронирования отелей Horse XXI и российское отделение портала Lycos объявили о заключении партнерского соглашения, в рамках которого на российском сайте Lycos запущен совместный раздел. Посетители портала теперь могут подобрать отель в 59 странах м
|19.03.2002
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Terra Lycos запускает новый игровой веб-сервис
Интернет-корпорация Terra Lycos объявила о запуске нового игрового веб-сервиса, в рамках которого пользователи Сети смогут играть в популярные игры для ПК через интернет, без установки на стороне клиента соответствующих
|14.03.2002
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Lycos Europe фиксирует убытки и сокращает персонал
Компания Lycos Europe объявила результаты операционной деятельности за второе полугодие 2001 г. Соглас
|26.02.2002
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Lycos Europe готовится взымать плату за листинги
Портал Lycos Europe объявил о том, что в связи с принятым решением своего учредителя, компании Terra
|18.02.2002
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SK Telecom ведёт переговоры о приобретении Lycos Korea
Южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom ведёт переговоры с испанской медиа-группой Terra Lycos о приобретении Lycos Korea. Lycos Korea является совместным предприятием
|15.02.2002
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Lycos представляет подробности реорганизации сервиса Tripod
Корпорация Lycos снова запускает свой проект Tripod, представляющий собой набор сервисов и утилит для создания и обслуживания сайтов, в том числе с поддержкой технологий электронной коммерции. Открытие пр
|17.01.2002
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Terra Lycos заключает партнерское соглашение с порталом FoxSports.com
Корпорация Terra Lycos, занимающаяся поддержкой информационного и поискового портала Lycos.com, объявил
|20.12.2001
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Terra Lycos запускает коммерческие версии порталов бесплатного хостинга
На фоне снизившейся активности на рынке интернет-рекламы, сетевые компании пытаются найти другие способы получения доходов. Так, корпорация Terra Lycos объявила о запуске коммерческих версий своих популярных сайтов Angelfire.com и Tripod.com, предоставляющих бесплатный хостинг и помощь в создании домашних страничек. Теперь пользователи э
|11.12.2001
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Первый квартал жизни российского Lycos увенчался успехом
Первые статистические данные за три месяца своего существования опубликовал проект Lycos.ru, ставший четырнадцатым по счету региональным проектом сети порталов Lycos Eur
|08.11.2001
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Terra Lycos объявила результаты за третий квартал
Доход интернет-компании Terra Lycos в третьем квартале составил 28,285 млн. песет (170 млн. евро), что несколько ниже показателей за 2-й квартал текущего года, но на 24% выше показателей за аналогичный период 2000 года. Убы
|05.11.2001
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Terra Lycos привлекла 10000 абонентов ADSL-линий за 10 дней
Terra Lycos, интернет-подразделение испанской Telefonica, после запуска в конце октября новых услуг высокоскоростного доступа в интернет посредством асимметричных цифровых линий (ADSL) привлекло боле
|19.10.2001
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Портал Lycos Asia приостановит свою деятельность в Индии
Крупнейший в регионе интернет-портал Lycos Asia объявил о закрытии своих операций в Индии и увольнении 17 сотрудников, входящих в
|26.09.2001
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Lycos Europe стремительно движется к окупаемости?
Известный европейский портал Lycos Europe сообщил о том, что компания сделала значительные шаги в достижении прибыльности,
|14.09.2001
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Увольнения в Lycos не затронут российский филиал
Увольнения в Lycos Europe, о которых компания объявила на днях и в ходе которых работы лишиться почти четв
|13.09.2001
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Lycos Europe сократит 300 рабочих мест
Компания Lycos Europe объявила о сокращении 300 рабочих мест, что составляет примерно 23% от общей чис
|27.08.2001
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Lycos "заговорил" сразу на многих языках
Сегодня российское представительство известного европейского интернет-портала Lycos Europe и компания "ПРОМТ", разработчик технологий машинного перевода, объявили о запуск
|09.08.2001
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"Лайкос.Ру" будет служить россиянам
Портал www.lycos.ru станет четырнадцатым в сети европейских порталов "Лайкоса". По словам Кая Болика, ге
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