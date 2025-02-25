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Google Android WebView



25.02.2025 Приложение-шантажист скачали из Google Play более ста тысяч раз 1
27.11.2024 «МТС ID» ускорила распознавание документов с помощью сверхлегких нейросетей 1
23.09.2024 Жертвами новой версии троянца Necro могли стать миллионы владельцев Android-устройств 1
06.05.2024 Троян-кликер атакует пользователей умных секс-игрушек 1
10.11.2023 YouTube загоняет пользователей в рекламное рабство. Все приложения, вырезающие рекламу, будут уничтожены 1
02.10.2023 «Лаборатория Касперского» рассказала о новых версиях финансовых зловредов 1
29.05.2023 «Доктор Веб» обнаружила Android-приложения со шпионским модулем SpinOk 1
13.05.2022 Google запретила россиянам устанавливать и обновлять самый популярный в мире браузер. Но уже найдены лазейки 1
30.11.2021 Вышло новое поколение российской мобильной ОС «Аврора» — 4.0 1
01.07.2021 Android-трояны крадут логины и пароли пользователей Facebook 1
30.04.2021 McAfee Mobile Research: Новые «умные» приложения для мошенничества в Google Play 1
08.08.2019 «Доктор Веб»: троянца-кликера из Google Play установили свыше 100 млн пользователей Android 1
21.03.2019 Россияне нашли в Android древнюю дыру, позволяющую ломать мессенджеры и банковские приложения 1
15.10.2018 Обнаружен «троян будущего». Как он ворует деньги пользователей? 1
20.03.2018 «Доктор Веб»: троянец Android.BankBot.149.origin стал оружием киберпреступников 1
13.11.2017 «Доктор Веб» обнаружил в Google Play приложения с троянцем, загруженные более 2 млн раз 1
10.07.2017 Сергей Орлик -

Бизнес живет мифами о защите данных в мобильных устройствах

 1
23.06.2016 Обнаруженные «Доктор Веб» приложения из Google Play содержат троянский плагин 1
26.11.2015 «Доктор Веб» обнаружил Android-программу для показа рекламы поверх большинства запускаемых приложений 1
26.01.2015 Google отказался устранять критическую «дыру» на 60% устройств Android 1
18.04.2014 GXP Xplorer Snap и Google Glass позволят собирать геоинформационные данные 1
17.04.2014 Десятки тысяч южнокорейских пользователей могли стать жертвами Android-трояна 1
17.02.2014 Новый эксплойт поражает 73% устройств на Android 1
11.05.2012 Oracle выпустила Java SE 7 Update 4 и JavaFX 2.1 1
18.03.2011 Эксперты: браузер Android оказался гораздо быстрее iPhone 1
02.11.2010 Платформа Netris WebView получила поддержку Apple iOS 1
02.08.2010 «Нетрис» реализовал концепцию «трех экранов» для интернет-телевидения 1
16.03.2007 «Дочка» ЮКОСа установила системы видеонаблюдения ISS 1
07.02.2006 Linksys представила линейку коммутаторов для малого бизнеса 1
16.07.2002 Alcatel усовершенствовала ПО OmniVista 1
30.05.2002 NEC интегрировала технологии компании ПРОМТ в свои решения 1
20.02.2002 "ПРОМТ" обновила Pocket PROMT 3.0 для MS Windows CE 3.x 1
06.02.2002 "ПРОМТ" начал новую маркетинговую акцию 1
01.02.2002 "ПРОМТ" выпустила новую версию PROMT For TRADOS (P4T) 1
22.01.2002 "ПРОМТ" выпустила новую версию PROMT Terminology Manager 1
10.01.2002 "ПРОМТ" подписала два крупных контракта 1
08.01.2002 "ПРОМТ" выпустила модуль SmarTool XP 1
24.12.2001 "Документум Сервисиз" и "ПРОМТ" провели интеграцию своих продуктов 1
06.12.2001 ПРОМТ стала эксклюзивным дистрибьютором Trados 1
27.09.2001 ПРОМТ выпустила новую линейку корпоративных продуктов 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

Google Android WebView и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11831 17
Promt - Промт 294 17
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 10
Dr.Web - Доктор Веб 1256 9
Apple Inc 12154 4
X Corp - Twitter 2849 2
Oracle Corporation 6710 2
Microsoft Corporation 24675 2
Samsung Electronics 10292 2
Netris - Нетрис 53 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 2
Системы документооборота 498 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1429 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1207 1
Cisco Talos 42 1
Meta Platforms - Facebook 4445 1
Dropbox 498 1
Rapid7 18 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Cisco Systems 5125 1
SAP SE 5285 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Foxconn - Linksys 105 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 1
BAE Systems 172 1
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Check Point Software Technologies 761 1
Citrix Systems 814 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Veracode 8 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Yandex - Яндекс 7431 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Цифра ГК 2439 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Snap Inc 96 1
101Hotels.com 456 3
Почта России ПАО 2119 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Volkswagen Group - VW 282 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Роснефть - РН-Брянскнефтепродукт 1 1
Volkswagen Audi Group 208 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 12 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 247 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3065 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 376 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 19
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12716 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 16
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9230 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 15
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3092 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7447 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12244 8
Google Android устройства-девайсы 728 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4780 6
Google Android-уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 107 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8509 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1028 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1859 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13972 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6197 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11224 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4255 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 987 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7148 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5677 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3911 3
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 3
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Application store - магазин приложений 1211 3
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1729 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1214 2
Google Android 14072 23
Google Play - Google Store - Android Market 3309 13
JavaScript - JS - язык программирования 1198 7
EA Origin 179 6
Microsoft Windows 2000 8661 6
Promt Neural Translation Server 23 6
Apple iOS 7848 5
Microsoft Office 2000 102 4
SDL Trados 30 4
Google Chrome - браузер 1568 3
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4514 3
Microsoft Windows 15732 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 3
Microsoft Office 3757 3
Microsoft Outlook 1393 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 423 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Google YouTube - Видеохостинг 2761 2
Google Gmail 947 2
Mozilla Firefox - браузер 1891 2
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 2
Microsoft Office Word 778 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
Apple iPhone 6 4862 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 1
Linux OS 10025 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
Oracle Java Development Kit - JDK 164 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 115 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 107 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Nestle KitKat 165 1
Google Flutter 55 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 60 1
Google Blogger - Google BlogSpot 109 1
Гинятуллин Роман 61 1
Тошин Сергей 1 1
Schuh Justin - Шух Джастин 3 1
Орлик Сергей 83 1
Коган Алексей 11 1
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 1
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 1
Эфендиев Мурад 15 1
Шишкова Татьяна 14 1
Струганик Анна 4 1
Калинин Дмитрий 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 22
Европа 21810 16
Германия - Федеративная Республика 12708 6
Франция - Французская Республика 7863 6
Испания - Королевство 3717 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 3
Италия - Итальянская Республика 4361 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13346 2
Япония 13309 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 2
Польша - Республика 1964 1
Индия - Bharat 5471 1
Израиль 2738 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Венгрия 813 1
Турция - Турецкая республика 2371 1
Украина 7630 1
Румыния 729 1
Новая Зеландия 719 1
Кения - Республика 153 1
Южная Корея - Республика 6665 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Дания - Королевство 1298 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Швеция - Королевство 3625 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Бельгия - Королевство 1151 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Нидерланды 3531 1
Австрия - Австрийская Республика 1311 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 35 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 1
Канада 4894 1
Перу - Республика 276 1
Бразилия - Федеративная Республика 2374 1
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 948 1
Всероссийская перепись населения 175 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 12 1
Modus operandi - Образ действия 8 1
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Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 27 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6739 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 555 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 1
Айсберг - Eisberg 178 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5042 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3203 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
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Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 697 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 509 1
Лёгкая промышленность массового потребления 16 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 6
The Verge - Издание 560 1
WikiLeaks 119 1
PC Magazine - PCMag 90 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Gartner - Гартнер 3561 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1342651, в очереди разбора - 766421.
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