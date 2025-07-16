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Линейка устройств ОС «Аврора» пополнилась смартфоном OKO Phone 5 с качественным экраном и мощным процессором

Линейка устройств, поставляющихся на базе ОС «Аврора», пополнилась новым смартфоном OKO Phone 5 от российского разработчика и производителя мобильной электроники «Байтэрг». Мобильное устройство предназначено для корпоративного использования, отличается передовыми характеристиками и современным дизайном, обеспечивая высокую производительность, безопасность и надежность в бизнес-среде. Об этом CNews сообщили представители «Байтэрг».

Высокий показатель быстродействия в аппаратной части обеспечивают мощный восьмиядерный процессор с частотой 2 ГГц и возможность расширения памяти до 512 Гб с помощью карты MicroSD. 6,58-дюймовый дисплей отображает реалистичное изображение с яркими и насыщенными цветами. Емкий аккумулятор 5000 мАч позволяет долго использовать устройство без необходимости подзарядки.

Подробнее о технических характеристиках смартфона OKO Phone 5: операционная система: ОС Аврора 5.1.5; процессор: ARM, 8-ми ядерный с частотой 2 ГГц; память ОЗУ/ПЗУ: 8 ГБ/128 ГБ; экран: жидкокристаллический 6,58 дюймов с разрешением 1080х2408; сенсорная панель: емкостная, мультитач; камера основная: 48 Мп + 2 Мп, автофокус, вспышка; камера фронтальная: 5 Мп, фиксированный фокус; стандарты и диапазоны сотовой сети: 2G (GSM)/3G (UMTS)/4G (LTE); беспроводные интерфейсы: Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4 ГГц + 5 ГГц, Bluetooth 5.0, NFC; навигация: GPS/ГЛОНАСС; интерфейсы ввода/вывода: USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм, сканер отпечатка пальца, динамик - две шт., микрофон - две шт., комбинированный слот с поддержкой до двух SIM-карт и карт памяти MicroSD (XC) до 512 Гб; батарея: 5000 мАч, Li-Pol; датчики: акселерометр и гироскоп, освещённости, приближения, компас; материал корпуса: пластик + стекло.

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Смартфон OKO Phone 5 с качественным экраном и мощным процессором

На смартфоне OKO Phone 5 от компании «Байтэрг» установлена новая версия ОС «Аврора 5.1.5» — это обновление ветки долгой поддержки доверенной ОС «Аврора 5.1». Обновленный релиз ОС «Аврора» улучшает пользовательский опыт взаимодействия с устройством, повышает стабильность работы ОС и безопасность, а также предоставляет новые возможности для разработчиков.

Основные изменения релиза ОС «Аврора 5.1.5»

Значительно улучшены механизмы и API для VPN-решений на основе обратной связи из проектов.

Учтено более 30 запросов на улучшения от партнеров и заказчиков. Например, улучшения в сервисе определения местоположения. При добавлении приложения в список запрещенных – оно закрывается, и многое другое.

Исправлено более 50 уязвимостей в ядре и системных компонентах ОС «Аврора».

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Цифровизация

Улучшена работа сканера отпечатка пальцев на устройстве – уменьшено количество ложных срабатываний.

Для разработчиков приложений добавлена возможность задать параметры для централизованной удаленной конфигурации приложений. Это позволит гибко настраивать приложения в проектах с помощью платформы управления «Аврора Центр».

Для разработчиков появилась возможность удобно анализировать ошибки приложений, возникающие на устройствах в процессе эксплуатации. C помощью бесплатного инструмента VK Tracer разработчики могут отслеживать ошибки в режиме реального времени и оперативно устранять неисправности.

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»
цифровизация

Для разработчиков появилась возможность написания автотестов с использованием драйвера Qtim, что значительно облегчает процесс автоматизации тестирования.

Обновлен WebView на базе движка Chromium до версии 1.8.0.

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