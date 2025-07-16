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VK Tracer


Tracer — инструмент VK для мониторинга стабильности приложений для Android и iOS в реальном времени. При выявлении проблем сервис создает стектрейс — детальный отчет о сбое, который включает анализ конкретных зависимостей, разделов и модулей приложения, где мог произойти сбой. Стектрейсы могут занимать сотни строк технической информации, в которой не всегда возможно быстро разобраться.

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Линейка устройств ОС «Аврора» пополнилась смартфоном OKO Phone 5 с качественным экраном и мощным процессором 1
22.09.2023 RuStore радикально упростил жизнь разработчикам. Им больше не нужно искать ошибки в приложении, магазин найдет их сам 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

VK Tracer и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12019 1
Microsoft Corporation 24945 1
Yandex - Яндекс 7899 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4244 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1038 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372230, в очереди разбора - 749907.
Создано именных указателей - 178439.
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