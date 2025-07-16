Tracer — инструмент VK для мониторинга стабильности приложений для Android и iOS в реальном времени. При выявлении проблем сервис создает стектрейс — детальный отчет о сбое, который включает анализ конкретных зависимостей, разделов и модулей приложения, где мог произойти сбой. Стектрейсы могут занимать сотни строк технической информации, в которой не всегда возможно быстро разобраться.