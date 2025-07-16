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VK Tracer
Tracer — инструмент VK для мониторинга стабильности приложений для Android и iOS в реальном времени. При выявлении проблем сервис создает стектрейс — детальный отчет о сбое, который включает анализ конкретных зависимостей, разделов и модулей приложения, где мог произойти сбой. Стектрейсы могут занимать сотни строк технической информации, в которой не всегда возможно быстро разобраться.
УПОМИНАНИЯ
VK Tracer и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12019 1
|Microsoft Corporation 24945 1
|Yandex - Яндекс 7899 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4244 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12237 1
|Сверчков Илья 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150932 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17636 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52766 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1038 1
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