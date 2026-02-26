Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Yandex.AppMetrica АппМетрика аналитика мобильных приложений

Yandex.AppMetrica - АппМетрика - аналитика мобильных приложений

AppMetrica — сервис для трекинга и аналитики мобильных приложений от Яндекса

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.02.2026 Hybrid: российский рынок цифровой рекламы в 2026 году входит в фазу консолидации и умеренного роста 2
06.11.2025 «Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников для рекламодателей и рекламных площадок 1
03.10.2025 Ozon создал собственный счетчик трафика и сертифицировал его в Роскомнадзоре, чтобы держать свои данные при себе 1
18.06.2025 AppMetrica поможет маркетологам лучше анализировать целевые действия в приложениях 1
10.03.2025 От владельцев сайтов требуют получать у Роскомнадзора разрешение на использование Google Analytics 1
26.12.2024 AppMetrica: выручка приложений российских e-commerce брендов выросла на 57% 1
11.11.2024 В AppMetrica появилась возможность обнаруживать фрод 1
28.10.2024 AppMetrica упростила доступ к мобильной аналитике для партнеров рекламной сети «Яндекса» 1
22.10.2024 «Яндекс» представил платформу для запуска ритейл-медиа на базе Adfox 1
15.04.2024 Rostic’s будет создавать нейросети и анализировать данные на платформе Yandex Cloud 1
06.03.2024 в AppMetrica появился новый инструмент прогнозирования: предикты LTV и оттока 1
19.12.2023 Dot запустило направление мобильного перформанс-маркетинга 1
22.09.2023 RuStore радикально упростил жизнь разработчикам. Им больше не нужно искать ошибки в приложении, магазин найдет их сам 1
13.09.2023 «Яндекс» открыл исходный код SDK AppMetrica 2
31.08.2023 В AppMetrica появились «А/Б эксперименты» 1
28.06.2023 Владельцы приложений могут создавать кастомные дашборды для разных задач и команд с помощью Workspaces 2
24.05.2023 Дмитрий Бодунов -

Как объединялись ИТ-инфраструктура, бизнес-процессы и команды «Утконоса» и «Ленты Онлайн»

 1
23.05.2023 Владельцы приложений могут анализировать доход от подписок с помощью AppMetrica 1
11.01.2023 Как инновационные методы когортного анализа могут повысить прибыльность приложений 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
28.01.2021 Государственные мобильные приложения кишат иностранными трекерами. Они воруют данные россиян 1
08.12.2020 «Яндекс.Маркет аналитика» добавила возможность интеграции с AppMetrica 1
20.04.2020 В «Яндекс.Диалогах» появились новые возможности в формате Dev Preview 1
12.11.2018 «Яндекс» запустил рейтинг популярных интернет-проектов 1
11.04.2016 «Яндекс» заплатит 100 тыс. руб. за рекомендацию хорошего мобильного разработчика 1
05.10.2015 «Яндекс» запускает серию обучающих курсов по «Яндекс.Метрике» 1
21.10.2013 «Яндекс» запустил бесплатный аналитический сервис для мобильных разработчиков 1

Публикаций - 27, упоминаний - 30

Yandex.AppMetrica и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8652 20
Google LLC 12360 5
Microsoft Corporation 25356 3
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 49 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 2
ИИ-Технологии 248 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик 38 1
GlobalDots 4 1
Behavox 5 1
MetaQuotes 8 1
AppLovin 3 1
Samsung Electronics 10736 1
Meta Platforms - Facebook 4560 1
9123 1
Oracle Corporation 6909 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 889 1
Корус Консалтинг ГК 1377 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Telegram Group 2675 1
1С-Битрикс - Bitrix 631 1
Salesforce - Tableau Software 115 1
Qlik - QlikTech 162 1
data.ai - App Annie 85 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1115 2
Зарплата.ру 45 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1544 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
DOT Digital Agency - ДОТ 1 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1100 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 297 1
Лента - Сеть розничной торговли 2301 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
Лента - Утконос 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1703 1
ЦИАН - CIAN 170 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 148 1
Superjob - Суперджоб 744 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Сбер - СберАвто 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 536 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2021 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 246 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 230 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 147 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 10
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5175 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8184 7
Data monetization - Монетизация данных 1849 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6023 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13078 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7484 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6043 3
Application store - магазин приложений 1375 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10171 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1512 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 3
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 123 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 639 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 2
Оповещение и уведомление - Notification 5418 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3581 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8241 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9744 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5320 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 973 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1052 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4181 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12751 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 2
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 342 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 395 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2024 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 321 7
Google Android 14851 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 4
Google Analytics - Google Universal Analytics 108 4
Apple iOS 8338 3
Яндекс.Директ - Yandex Direct 329 3
AppsFlyer - платформа измерения мобильной рекламы 14 2
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 19 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1576 2
Microsoft Windows 16462 2
Apple - App Store 3023 2
Huawei AppGallery 327 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 210 2
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 104 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 705 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Crashlytics 8 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 1
Yandex Database - YDB 44 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB - Yandex Managed Service for Spark - Yandex Managed Service for ClickHouse 26 1
Luminati - VPN-сервис 3 1
Яндекс.Маркет Аналитика 13 1
Continuum Analytics - Anaconda 16 1
AppLovin - Adjust 13 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Codeforces 9 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 94 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальный мониторинг 6 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 27 1
Apache Lucene 7 1
SUSE Rancher 25 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 84 1
VK RuStore - Рустор 539 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
VK - Mail.Ru Рейтинги 6 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 324 1
Правительство Московской области - Добродел 39 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Яндекс Реклама - Yandex Mobile Ads SDK 3 1
Спицын Дмитрий 5 1
Сверчков Илья 14 1
Бодунов Дмитрий 5 1
Иванюшкин Глеб 1 1
Сметанников Владимир 1 1
Огай Антон 2 1
Восторгов Даниил 1 1
Голдман Денис 3 1
Штоколов Алексей 1 1
Бастрыкина Анастасия 4 1
Савков Леонид 32 1
Зинченко Илья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 2
Кипр - Лимасол 21 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 1
Казахстан - Республика 5856 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3273 1
Япония 13580 1
Беларусь - Белоруссия 6090 1
Индия - Bharat 5739 1
Канада 5001 1
Израиль 2791 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Россия - СФО - Новосибирск 4725 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1934 1
Турция - Турецкая республика 2510 1
Индонезия - Республика 1023 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 1
Нидерланды 3652 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 601 1
Кипр - Республика 622 1
Таиланд - Королевство 876 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Беларусь - Минск 677 1
Канада - Монреаль 72 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2987 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 3
Английский язык 6902 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6388 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1834 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1524 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1662 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 770 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2576 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 268 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2827 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4938 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6986 1
Аренда 2585 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3189 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1176 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1059 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 349 1
Аудит - аудиторский услуги 3135 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3275 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1445 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1072 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10536 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5350 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6403 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 180 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 983 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 87 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще