AppMetrica поможет маркетологам лучше анализировать целевые действия в приложениях

В AppMetrica появился новый отчет «Конверсии». Он объединяет данные о первичном привлечении и установках приложений (User Acquisition) и повторном вовлечении, например, возвращении пользователей через рекламные кампании (Remarketing). С его помощью маркетологи и аналитики могут более точно отслеживать целевые действия пользователей в мобильных приложениях и определять, какие рекламные кампании и бесплатные источники трафика приводят к установкам, покупкам и подпискам. Об этом CNews сообщили представители AppMetrica.

До появления отчета «Конверсии» приложения передавали AppMetrica все события без разделения на значимые для маркетинга (например, регистрация, начало пробного периода, просмотр рекламы) и технические (отображение элементов на экране, скорость загрузки и т.п.). Однако теперь пользователи могут самостоятельно выделить целевые действия и обозначить их как «конверсии». Правила конверсий можно настроить для разных типов событий — покупок в приложении (E-commerce), доходов от рекламы (Ad revenue), общей выручки (Revenue) и кастомных событий. Это сделает анализ эффективности рекламных кампаний более точным, упростит настройку их отслеживания и передачу событий в рекламные системы. А также поможет получать более релевантные данные для обучения рекламных алгоритмов.

Отчет «Конверсии» строится по дате фактического события, а не по дате установки или вовлечения. Это позволяет увидеть реальные результаты действий пользователей за конкретный период — например, все покупки, совершенные за месяц, независимо от даты установки приложения.

Отличие от классических отчетов User Acquisition и Remarketing также состоит в возможности выбора модели атрибуции:

First touch — конверсия приписывается первому взаимодействию пользователя с каналом: рекламе или органике. В этом случае не учитываются последующие ремаркетинговые кампании, с которыми мог столкнуться пользователь.

Last touch — конверсия приписывается последнему контакту перед целевым действием. Например, диплинку, по которому пользователь открыл приложение перед выполнением действия.

В будущем список доступных моделей атрибуции будет расширен.