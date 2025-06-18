Разделы

Интернет E-commerce
|

AppMetrica поможет маркетологам лучше анализировать целевые действия в приложениях

В AppMetrica появился новый отчет «Конверсии». Он объединяет данные о первичном привлечении и установках приложений (User Acquisition) и повторном вовлечении, например, возвращении пользователей через рекламные кампании (Remarketing). С его помощью маркетологи и аналитики могут более точно отслеживать целевые действия пользователей в мобильных приложениях и определять, какие рекламные кампании и бесплатные источники трафика приводят к установкам, покупкам и подпискам. Об этом CNews сообщили представители AppMetrica.

До появления отчета «Конверсии» приложения передавали AppMetrica все события без разделения на значимые для маркетинга (например, регистрация, начало пробного периода, просмотр рекламы) и технические (отображение элементов на экране, скорость загрузки и т.п.). Однако теперь пользователи могут самостоятельно выделить целевые действия и обозначить их как «конверсии». Правила конверсий можно настроить для разных типов событий — покупок в приложении (E-commerce), доходов от рекламы (Ad revenue), общей выручки (Revenue) и кастомных событий. Это сделает анализ эффективности рекламных кампаний более точным, упростит настройку их отслеживания и передачу событий в рекламные системы. А также поможет получать более релевантные данные для обучения рекламных алгоритмов.

Отчет «Конверсии» строится по дате фактического события, а не по дате установки или вовлечения. Это позволяет увидеть реальные результаты действий пользователей за конкретный период — например, все покупки, совершенные за месяц, независимо от даты установки приложения.

Отличие от классических отчетов User Acquisition и Remarketing также состоит в возможности выбора модели атрибуции:

First touch — конверсия приписывается первому взаимодействию пользователя с каналом: рекламе или органике. В этом случае не учитываются последующие ремаркетинговые кампании, с которыми мог столкнуться пользователь.

Last touch — конверсия приписывается последнему контакту перед целевым действием. Например, диплинку, по которому пользователь открыл приложение перед выполнением действия.

В будущем список доступных моделей атрибуции будет расширен.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Миграция в облако: «Аэрофлот», «Авито» и «Ренессанс Страхование» поделились опытом

Санкции ударили в цель. Крупнейшие в мире производители машин для майнинга бегут из Китая в США

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще