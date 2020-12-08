«Яндекс.Маркет аналитика» добавила возможность интеграции с AppMetrica

Партнеры сервиса для бизнеса «Яндекс.Маркет аналитика» получили возможность интеграции с AppMetrica. Это позволит сервису обогатить данные о российском рынке онлайн-торговли информацией о заказах в приложениях.

«Яндекс.Маркет аналитика» строит модель всего российского рынка онлайн-торговли на основе собственных данных и обезличенных данных о заказах, которые магазины-партнёры самостоятельно передают сервису. Модель рынка доступна в виде виджетов и дашбордов. Они показывают, например, распределение спроса на товары в категории по ценовым сегментам.

Теперь магазинам стало проще дополнять информацию от «Яндекс.Маркет аналитики» данными о заказах из приложения. Достаточно только настроить интеграцию через сервис AppMetrica — аналитическую платформу «Яндекса» для мобильных приложений, которая позволяет в том числе анализировать спрос на товары внутри приложения и получать детальную статистику по продажам. Интеграцию можно настроить, подключив счётчик приложения в AppMetrica.

Благодаря интеграции, данные о рынке онлайн-торговли, доступные партнёрам Яндекс.Маркет Аналитики, станут более полными. В будущем сервис сможет предоставлять статистику по разным типам устройств, на которых были сделаны заказы.

«По данным исследования Яндекс.Маркета и GfK Rus, в 2020 году 50% онлайн-заказов товаров совершаются на мобильном телефоне или планшете, из них около 60% — именно через приложения, а не мобильные версии сайтов. Поэтому для полной картины очень важно видеть и учитывать эти заказы. За счёт интеграции с AppMetrica мы сможем предоставлять партнёрам более точную аналитику рынка. Например, в категориях “Продукты питания” и “Одежда и обувь”, в которых онлайн-покупатели часто заказывают товары именно через мобильные приложения», — сказал Илья Зинченко, руководитель сервиса «Яндекс.Маркет аналитика».