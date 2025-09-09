Разделы

Continuum Analytics Anaconda


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток 1
25.11.2022 «Ред софт» выпустила крупное обновление «Ред ОС» 7.3 1
14.11.2022 Операционная система РОСА успешно прошла проверку ФСТЭК России 1
13.09.2022 Александр Фридман -

Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент

 1
26.10.2021 Компания Seeq расширяет поддержку машинного обучения 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
30.04.2019 «Барс Груп» внедрит в свои системы ИИ и машинное обучения 1
12.10.2018 Nvidia представила открытую платформу GPU-ускорения RAPIDS для анализа больших данных и машинного обучения 1
29.08.2016 Вышла новая версия платформы виртуализации Red Hat Virtualization 1
23.11.2015 Вышла Red Hat Enterprise Linux 7.2 с расширенной поддержкой контейнерных технологий 1
19.03.2013 GPU-ускорение на CUDA теперь доступно пользователям Python 1
26.05.2010 Вышел новый релиз Fedora 13 1
22.07.2008 Обновлен установочный комплект Fedora 9 1
14.05.2008 Вышел релиз Fedora 9 1
30.04.2008 Fedora 9: новые детали ОС 1
25.01.2007 В продаже: «Совершенно секретно. Операция Wintersonne» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Continuum Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3648 3
Red Hat 1335 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
IBM - International Business Machines Corp 9507 1
Oracle Corporation 6803 1
БАРС Груп 555 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Yandex - Яндекс 8085 1
Microsoft Corporation 25040 1
Google LLC 12081 1
VK - Mail.ru Group 3504 1
GitHub 925 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
GlobalDots 4 1
Новый диск 957 1
Behavox 5 1
1С-Битрикс - Bitrix 606 1
Intel Corporation 12420 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Иннотех 189 1
Ред Софт - Red Soft 892 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 306 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 359 1
SAS Institute 1014 1
Teradata - Терадата 216 1
Continuum Analytics 2 1
Ursa Labs 1 1
MetaQuotes 8 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 594 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
Superjob - Суперджоб 664 1
Сбер - СберАвто 33 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 1
Chevron Technology Ventures 2 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4656 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12509 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26569 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16408 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7136 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5608 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6503 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4014 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11670 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5198 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1067 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16687 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5597 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13210 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 946 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21481 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25482 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2866 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14349 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5805 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5630 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5710 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11905 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2324 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 728 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1698 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8423 2
Repository - Репозиторий 979 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 705 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7511 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 325 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4784 1
OpenStack 520 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1061 5
Linux OS 10620 5
Microsoft Windows 16125 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 538 3
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 240 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4954 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 178 2
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 14 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 46 2
Red Hat Enterprise Linux Atomic Host - Linux RHEL 10 2
Docker - Платформа распределённых приложений 401 2
Linux KDE Plasma 241 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 208 2
Red Hat OpenSCAP 7 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5651 2
C/C++ - Язык программирования 815 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 142 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
Apache Hadoop 443 1
Google TensorFlow 93 1
Nvidia RAPIDS 19 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 14 1
Apache Arrow 1 1
Microsoft Azure 1438 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 41 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1053 1
Oracle Java - язык программирования 3280 1
JavaScript - JS - язык программирования 1289 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7241 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 174 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Apple iPod 1538 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 1
Google Cloud Platform - GCP 329 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 609 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 358 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 110 1
Ибрагимов Камиль 7 1
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
Zaharia Matei - Захариа Матей 2 1
Карпицкий Олег 77 1
Фридман Александр 7 1
Totton Jim - Тоттон Джим 5 1
Prouty Kevin - Праути Кевин 1 1
Parsonnet Brian - Парсоннет Брайан 1 1
McKinney Wes - МакКинни Уэс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 4
Германия - Федеративная Республика 12855 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18217 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Канада 4953 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1657 1
Нидерланды 3586 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1813 1
Кипр - Республика 574 1
Германия - Берлин 724 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Канада - Монреаль 70 1
Узбекистан - Республика 1828 1
Израиль 2776 1
Кипр - Лимасол 21 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14631 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5168 2
Английский язык 6819 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1322 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6689 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 1
Аренда 2541 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9377 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6245 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2647 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8826 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8152 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 918 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 931 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6971 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1303 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2138 1
Физика - Physics - область естествознания 2777 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 343 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 93 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Информатика - computer science - informatique 1120 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3139 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17052 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 614 1
Финансовый сектор - Банковская тайна 15 1
TechTarget 13 2
IDC - International Data Corporation 4931 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 927 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

