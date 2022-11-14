Операционная система РОСА успешно прошла проверку ФСТЭК России

Российская ОС РОСА «КОБАЛЬТ» для серверов и рабочих станций получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Об этом CNews сообщили представители «НТЦ ИТ РОСА».

РОСА «КОБАЛЬТ» – это универсальная операционная система с встроенными механизмами защиты информации от несанкционированного доступа, которые поддерживают: идентификацию и аутентификацию пользователей, регистрацию событий безопасности, ограничение программной среды, контроль целостности, надёжное функционирование и фильтрацию сетевого потока.

Сертификат ФСТЭК России №4039 был переоформлен 31 октября 2022 г. и действует до 7 декабря 2023 г. Он удостоверяет, что ОС РОСА «КОБАЛЬТ» соответствует требованиям к средствам защиты информации по 4 уровню доверия «Профиль защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты (ИТ.ОС.А4.ПЗ)» и может использоваться в государственных информационных системах 1-го класса защищенности, а также в информационных системах персональных данных 1-го уровня защищенности.

Операционная система РОСА «КОБАЛЬТ» совместима со многими программными средствами и аппаратными решениями. Бинарно совместима с популярным Linux-дистрибутивом CentOS 7 и подходит компаниям, планирующим переход на российскую ОС с таких операционных систем, как Red Hat Enterprise Linux и CentOS.

В дистрибутиве есть несколько вариантов ядер (3.10 и 5.15 под платформу x86_64), что позволяет использовать ОС на различном оборудовании. Система сборки пакетов ABF позволяет создать свой репозиторий и подключить к нему системы на базе ОС РОСА «КОБАЛЬТ». Установщик Anaconda делает инсталляцию ОС простой и интуитивно понятной.

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«Сертификат официально подтверждает возможность использования продукта для защиты ГИС, информационных систем обрабатывающих персональные данные, сложных комплексных решений и ИТ-инфраструктуры», – отметил Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА.

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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа центра включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.