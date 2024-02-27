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НТЦ ИТ Роса Кобальт Linux

  • РОСА «КОБАЛЬТ» – универсальная операционная система, имеющая в своем составе встроенные механизмы защиты информации от несанкционированного доступа. Предназначена для организации вычислительного процесса в защищенных автоматизированных системах различного назначения на аппаратных платформах с архитектурой x86. ОС выпускается в десктопном и серверном исполнении и сертифицирована ФСТЭК. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 1999).
  • ОС РОСА Кобальт Рабочая станция – универсальная операционная система общего назначения, подходит для оснащения рабочих мест пользователей в корпоративной среде, где важна защита информации.

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27.02.2024 Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт»

аммы «ГРАНД-Смета» (версия 2023.2, Linux) и аппаратного ключа Guardant Code с операционной системой РОСА Кобальт 7.9 Рабочая станция. Об этом CNews сообщили представители РОСА. МГК «Гранд» испо
26.02.2024 Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт»

ммы «Гранд-Смета» (версия 2023.2, Linux) и аппаратного ключа Guardant Code с операционной системой «РОСА Кобальт 7.9 Рабочая станция». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». МГК
12.01.2024 HOSTVM и компания «Роса» успешно провели испытания своих решений на совместимость

аботе платформы виртуализации HOSTVM и операционных систем «Роса Хром 12 Сервер», Рабочая станция, «Роса Кобальт 7.9 Сервер», Рабочая станция. Об этом CNews сообщили представители «Роса». Инжен
28.11.2023 Серверные платформы UTINET Corenetic серии R совместимы с ОС «РОСА кобальт 7.9 сервер»

о завершили испытания совместимости серверов серии UTINET Corenetic серии R и операционной системы «РОСА кобальт 7.9 сервер». Об этом CNews сообщили представители РОСА. В ходе работ эксперты пр
14.11.2022 Операционная система РОСА успешно прошла проверку ФСТЭК России

Российская ОС РОСА «КОБАЛЬТ» для серверов и рабочих станций получила сертификат Федеральной службы по техни
19.10.2022 Графический редактор «Автограф» совместим с операционными системами РОСА

ьный графический редак-тор технической документации «Автограф» успешно запускается и работает на ОС РОСА «КОБАЛЬТ» 7.9 и ОС РОСА «ХРОМ» 12. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. «Ав
19.07.2022 Axiom JDK Pro и Libercat совместимы с ОС «Роса»

ого сервера приложений Libercat и доверенной среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro с ОС «Роса «Кобальт» 7.9» и ОС «Роса «Хром» 12». Гарантии совместимости позволят ускорить проекты и
21.04.2022 Подтверждена совместимость СУБД «Ред база данных» с операционными системами «РОСА»

своих продуктов. Подтверждена корректность работы СУБД «Ред база данных» с операционными системами «РОСА Кобальт» и «РОСА Хром». «РОСА Хром» – операционная система общего назначения, выпускаетс
30.03.2021 «Ростелеком-Солар» использовал ОС РОСА «Кобальт» в рамках проекта «Национальный киберполигон»

«Ростелеком-Солар» («Ростелеком») использовал операционную систему РОСА «Кобальт» для серверных систем, сертифицированную ФСТЭК России, для проекта «Национальны
20.03.2020 Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт»

своих программных продуктов - системы управления персоналом «Босс-Кадровик» и операционной системы РОСА «Кобальт» в клиентском и серверном вариантах. В ходе проведенных испытаний подтверждена

27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков

планирует ли министерство тиражировать проект на другие свои подразделения. Что собой представляет РОСА «Кобальт» На сайте разработчика говорится, что семейство операционных систем РОСА «Ко
19.12.2018 ОС «Роса Кобальт» получила сертификат соответствия ФСТЭК России

НТЦ ИТ «Роса» объявил о том, что операционная система «Роса Кобальт», разработанная компанией и производимая НПО «Ангстрем», получила сертификат соо
03.12.2018 CommuniGate объявила о совместимости СommuniGate Pro и ОС «НТЦ ИТ РОСА»

terprise Desktop (RED); ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD); ROSA Enterprise Linux Server (RELS); «РОСА КОБАЛЬТ рабочая станция»; «РОСА КОБАЛЬТ сервер»; ROSA Virtualization Российская к
21.04.2015 Смарт-карты и USB-токены JaCarta совместимы с семействами ОС «Роса Кобальт» и «Роса Хром»

тайны в госструктурах и промышленных предприятиях, работающих с органами государственной власти, и «Роса Кобальт», служащих для защиты конфиденциальной информации, включая персональные данные,

31.03.2015 Inoventica пополнила линейку продуктов отечественной защищенной ОС от «НТЦ ИТ Роса»

ет предоставлять услуги аренды виртуальных серверов с предустановленной сертифицированной ФСТЭК ОС «Роса Кобальт». Данный продукт впервые виртуализирован как продукт в «облаке», до этого ОС «

27.01.2015 ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» протестированы на серверах НР класса Superdome X

защищенных ОС «НТЦ ИТ Роса» провели тестирование и проверку работоспособности серверных ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» на сервере HP Integrity Superdome X. Об этом CNews сообщили в «НТЦ

06.10.2014 «ЛИССИ-Софт» протестировала свои продукты на ОС «Роса Кобальт»

и заключения соглашения NDA специалисты «ЛИССИ-Софт» провели тестирование продуктов компании на ОС «Роса Кобальт» (32, 64) производства «НТЦ ИТ Роса». Операционная система «Роса Кобальт»

Публикаций - 188, упоминаний - 307

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 73
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Microsoft Corporation 25775 8
Ростелеком 10948 6
Broadcom - VMware 2610 6
Yandex - Яндекс 9215 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
9594 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 5
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 4
HP Inc. 5883 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 4
Qtech - Кьютэк 211 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 3
Google LLC 12688 3
SAP SE 5601 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
Код Безопасности 812 3
АйТи 1519 3
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 84 2
АйТи Бастион - IT Bastion 154 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 2
Ruteq - Рутек 41 2
BAE Systems 179 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
Термика Консалтинговая группа 24 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 26 2
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 2
Гранд МГК 4 2
Планар НПО 25 2
Россети Ленэнерго 1699 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Dyson 157 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 2
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
RusProfile - Руспрофайл 31 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
ЭФКО ГК 31 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Резонанс НПП 407 1
LME - London Metal Exchange - Лондонская биржа металлов 5 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
МетПром 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Tesla Motors 461 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Татнефть 243 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 72
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Администрация Перми 23 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 98
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 67
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 63
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 53
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 28
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 19
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 11
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 10
Repository - Репозиторий 1176 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 62 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 9
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 634 8
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 8
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 55
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 44
Linux OS 11533 36
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 35
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 24
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 22
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 44 20
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 19
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 19
Microsoft Windows 16882 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 8
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 8
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 6
Broadcom - VMware vSphere 614 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 4
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 4
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 4
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
Aladdin JaCarta PKI 90 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 3
ALMI AlterOS 117 3
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 39 3
Qtech QSRV - серия СХД 18 3
Карпицкий Олег 84 20
Кадомский Вячеслав 107 14
Васильев Владислав 59 11
Рейман Леонид 1065 6
Тагиев Аркадий 14 4
Щеглов Петр 85 2
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 2
Климов Михаил 15 2
Поздняков Павел 20 2
Челышев Сергей 11 2
Матреницкий Тимофей 9 2
Громов Олег 8 2
Соломонов Юрий 11 2
Chambers Scott - Чамберс Скотт 2 2
Шевцов Дмитрий 8 2
Левицкая Татьяна 2 2
Абакумов Артем 6 2
Рашид Карим 8 2
Kirkpatrick Doug - Киркпатрик Даг 2 2
Заостровных Сергей 2 2
Mayes Eric - Майес Эрик 2 2
Gilles Pascal - Жиллес Паскаль 3 2
Penkacik Aaron - Пенкакик Аарон 2 2
Bennett Phil - Беннетт Фил 2 2
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