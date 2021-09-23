Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НТЦ ИТ Роса
Кобальт
Linux
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 70
НТЦ ИТ Роса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Скайсофт Виктори 2 1
|Технопарк-Мордовия 11 1
|Васильев Владислав 39 6
|Поздняков Павел 19 2
|Никифоров Николай 1126 1
|Кучик Евгений 13 1
|Ибрагимов Рустем 17 1
|Бочерова Елена 10 1
|Васильева Владислава 2 1
|Савельев Александр 29 1
|Хромов Максим 9 1
|Мещеряков Кирилл 22 1
|Минаев Виктор 3 1
|Кудрявцев Евгений 3 1
|Александров Сергей 7 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru