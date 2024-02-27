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НТЦ ИТ Роса Кобальт Linux
- РОСА «КОБАЛЬТ» – универсальная операционная система, имеющая в своем составе встроенные механизмы защиты информации от несанкционированного доступа. Предназначена для организации вычислительного процесса в защищенных автоматизированных системах различного назначения на аппаратных платформах с архитектурой x86. ОС выпускается в десктопном и серверном исполнении и сертифицирована ФСТЭК. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 1999).
- ОС РОСА Кобальт Рабочая станция – универсальная операционная система общего назначения, подходит для оснащения рабочих мест пользователей в корпоративной среде, где важна защита информации.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.02.2024
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Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт»
аммы «ГРАНД-Смета» (версия 2023.2, Linux) и аппаратного ключа Guardant Code с операционной системой РОСА Кобальт 7.9 Рабочая станция. Об этом CNews сообщили представители РОСА. МГК «Гранд» испо
|26.02.2024
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Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт»
ммы «Гранд-Смета» (версия 2023.2, Linux) и аппаратного ключа Guardant Code с операционной системой «РОСА Кобальт 7.9 Рабочая станция». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». МГК
|12.01.2024
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HOSTVM и компания «Роса» успешно провели испытания своих решений на совместимость
аботе платформы виртуализации HOSTVM и операционных систем «Роса Хром 12 Сервер», Рабочая станция, «Роса Кобальт 7.9 Сервер», Рабочая станция. Об этом CNews сообщили представители «Роса». Инжен
|28.11.2023
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Серверные платформы UTINET Corenetic серии R совместимы с ОС «РОСА кобальт 7.9 сервер»
о завершили испытания совместимости серверов серии UTINET Corenetic серии R и операционной системы «РОСА кобальт 7.9 сервер». Об этом CNews сообщили представители РОСА. В ходе работ эксперты пр
|14.11.2022
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Операционная система РОСА успешно прошла проверку ФСТЭК России
Российская ОС РОСА «КОБАЛЬТ» для серверов и рабочих станций получила сертификат Федеральной службы по техни
|19.10.2022
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Графический редактор «Автограф» совместим с операционными системами РОСА
ьный графический редак-тор технической документации «Автограф» успешно запускается и работает на ОС РОСА «КОБАЛЬТ» 7.9 и ОС РОСА «ХРОМ» 12. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. «Ав
|19.07.2022
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Axiom JDK Pro и Libercat совместимы с ОС «Роса»
ого сервера приложений Libercat и доверенной среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro с ОС «Роса «Кобальт» 7.9» и ОС «Роса «Хром» 12». Гарантии совместимости позволят ускорить проекты и
|21.04.2022
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Подтверждена совместимость СУБД «Ред база данных» с операционными системами «РОСА»
своих продуктов. Подтверждена корректность работы СУБД «Ред база данных» с операционными системами «РОСА Кобальт» и «РОСА Хром». «РОСА Хром» – операционная система общего назначения, выпускаетс
|30.03.2021
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«Ростелеком-Солар» использовал ОС РОСА «Кобальт» в рамках проекта «Национальный киберполигон»
«Ростелеком-Солар» («Ростелеком») использовал операционную систему РОСА «Кобальт» для серверных систем, сертифицированную ФСТЭК России, для проекта «Национальны
|20.03.2020
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Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт»
своих программных продуктов - системы управления персоналом «Босс-Кадровик» и операционной системы РОСА «Кобальт» в клиентском и серверном вариантах. В ходе проведенных испытаний подтверждена
|27.12.2019
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Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков
планирует ли министерство тиражировать проект на другие свои подразделения. Что собой представляет РОСА «Кобальт» На сайте разработчика говорится, что семейство операционных систем РОСА «Ко
|19.12.2018
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ОС «Роса Кобальт» получила сертификат соответствия ФСТЭК России
НТЦ ИТ «Роса» объявил о том, что операционная система «Роса Кобальт», разработанная компанией и производимая НПО «Ангстрем», получила сертификат соо
|03.12.2018
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CommuniGate объявила о совместимости СommuniGate Pro и ОС «НТЦ ИТ РОСА»
terprise Desktop (RED); ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD); ROSA Enterprise Linux Server (RELS); «РОСА КОБАЛЬТ рабочая станция»; «РОСА КОБАЛЬТ сервер»; ROSA Virtualization Российская к
|21.04.2015
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Смарт-карты и USB-токены JaCarta совместимы с семействами ОС «Роса Кобальт» и «Роса Хром»
тайны в госструктурах и промышленных предприятиях, работающих с органами государственной власти, и «Роса Кобальт», служащих для защиты конфиденциальной информации, включая персональные данные,
|31.03.2015
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Inoventica пополнила линейку продуктов отечественной защищенной ОС от «НТЦ ИТ Роса»
ет предоставлять услуги аренды виртуальных серверов с предустановленной сертифицированной ФСТЭК ОС «Роса Кобальт». Данный продукт впервые виртуализирован как продукт в «облаке», до этого ОС «
|27.01.2015
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ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» протестированы на серверах НР класса Superdome X
защищенных ОС «НТЦ ИТ Роса» провели тестирование и проверку работоспособности серверных ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» на сервере HP Integrity Superdome X. Об этом CNews сообщили в «НТЦ
|06.10.2014
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«ЛИССИ-Софт» протестировала свои продукты на ОС «Роса Кобальт»
и заключения соглашения NDA специалисты «ЛИССИ-Софт» провели тестирование продуктов компании на ОС «Роса Кобальт» (32, 64) производства «НТЦ ИТ Роса». Операционная система «Роса Кобальт»
НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпицкий Олег 84 20
|Кадомский Вячеслав 107 14
|Васильев Владислав 59 11
|Рейман Леонид 1065 6
|Тагиев Аркадий 14 4
|Щеглов Петр 85 2
|Goodenough John - Гуденаф Джон 5 2
|Климов Михаил 15 2
|Поздняков Павел 20 2
|Челышев Сергей 11 2
|Матреницкий Тимофей 9 2
|Громов Олег 8 2
|Соломонов Юрий 11 2
|Chambers Scott - Чамберс Скотт 2 2
|Шевцов Дмитрий 8 2
|Левицкая Татьяна 2 2
|Абакумов Артем 6 2
|Рашид Карим 8 2
|Kirkpatrick Doug - Киркпатрик Даг 2 2
|Заостровных Сергей 2 2
|Mayes Eric - Майес Эрик 2 2
|Gilles Pascal - Жиллес Паскаль 3 2
|Penkacik Aaron - Пенкакик Аарон 2 2
|Bennett Phil - Беннетт Фил 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Рубанов Владимир 76 1
|Панченко Иван 197 1
|Рубин Дмитрий 54 1
|Кучик Евгений 19 1
|Новодворский Алексей 114 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Куканов Алексей 14 1
|Ибрагимов Рустем 23 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Слизень Виталий 244 1
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 1
|Бочерова Елена 46 1
|Черкасов Дмитрий 43 1
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