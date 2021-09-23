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НТЦ ИТ Роса
Кобальт
Linux


23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 6
25.08.2021 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с ПК Raskat 1
27.07.2021 Подтверждена совместимость продуктов НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно» 1
01.04.2021 «Национальный киберполигон» оборудован отечественной операционной системой 3
30.03.2021 «Ростелеком-Солар» использовал ОС РОСА «Кобальт» в рамках проекта «Национальный киберполигон» 4
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА 4
25.12.2020 «Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов 2
14.10.2020 «Тионикс» и «Роса» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform 2
12.08.2020 Продукт «Ланит» в сфере информационной безопасности включен в реестр российского ПО 2
23.03.2020 «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов 1
20.03.2020 Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт» 2
13.03.2020 НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов 1
27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков 4
10.10.2019 Directum подтвердил совместимость с ОС РОСА 1
10.09.2019 Операционные системы НТЦ ИТ РОСА и продукты КриптоПро официально совместимы 1
15.07.2019 Браузер «Спутник» подтвердил совместимость с ОС «РОСА» 2
16.04.2019 ОС НТЦ ИТ «Роса» и ПО «Р7-Офис» подтвердили совместимость 4
27.02.2019 Dr.Web для Linux подтвердил совместимость с ОС ROSA Enterprise 1
19.12.2018 ОС «Роса Кобальт» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 5
13.12.2018 Три продукта НТЦ ИТ «Роса» внесены в Единый реестр российских программ 1
03.12.2018 CommuniGate объявила о совместимости СommuniGate Pro и ОС «НТЦ ИТ РОСА» 1
23.10.2018 «Актив» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС ROSA 1
27.04.2017 «ИнтерТраст» и «НТЦ ИТ Роса» договорились о технологическом партнерстве 1
21.03.2016 СУБД «Линтер Бастион» рекомендована для применения с ОС «Роса» 2
19.11.2015 Inoventica выбрала отечественное оборудование для проекта Минфина РФ 1
21.10.2015 Дочка Сбербанка разместила ИТ-инфраструктуру в дата-центре Inoventica 1
22.09.2015 «Ланит» представил облачное решение на базе продуктов отечественных производителей 1
21.04.2015 Смарт-карты и USB-токены JaCarta совместимы с семействами ОС «Роса Кобальт» и «Роса Хром» 1
31.03.2015 Inoventica пополнила линейку продуктов отечественной защищенной ОС от «НТЦ ИТ Роса» 4
25.02.2015 «Аксофт» стала главным дистрибутором ПО «НТЦ ИТ Роса» в России 1
01.12.2014 «Ланит» разработал облачное решение на базе OpenStack и российских дистрибутивов Linux 1
06.10.2014 «ЛИССИ-Софт» протестировала свои продукты на ОС «Роса Кобальт» 4
29.09.2014 «НТЦ ИТ Роса» и «Нордавинд» совместно создадут решения для обеспечения общественной безопасности 1
27.02.2014 «Роса» представила семейство отечественных защищенных ОС 1

Публикаций - 35, упоминаний - 70

НТЦ ИТ Роса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Ланит ГК 1164 2
Крипто-ПРО 200 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 2
Ruteq - Рутек 1 1
Roundred - Раунд ред 1 1
Спутник ПП - поисковый портал 4 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 1
Google LLC 7198 1
CompanyMedia 111 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Ангстрем НПО 17 1
Tionix - Тионикс 48 1
АйТи 754 1
SAP SE 3228 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Барс груп 402 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Microsoft Corporation 11226 1
Dr.Web - Доктор Веб 980 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Скайсофт Виктори 2 1
Технопарк-Мордовия 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 3
Flash 480 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
Microsoft Windows приложения 106 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
OpenStack 347 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 27 11
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 6
Linux OS 4288 4
Aladdin JaCarta 147 2
Microsoft Windows 10 6691 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
Актив - Рутокен 2151 7 1
Mirantis OpenStack - MOS 8 1
БОСС-Кадровик 74 1
VLC - VideoLan - медиаплеер 46 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
CUPS - Common Unix Printing System 13 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Актив - Рутокен S 20 1
БАРС BarsUP.Net 12 1
Gemalto SafeNet eToken 122 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
GIMP - Графический редактор 35 1
Актив - Рутокен ЭЦП Bluetooth 11 1
Microsoft Silverlight 138 1
Pidgin - Мессенджер 38 1
Tionix Cloud Platform 10 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Inkscape 14 1
Infotecs - ViPNet Client 53 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 435 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Dr.Web Desktop Security Suite 33 1
Java - Язык программирования 1185 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1184 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
КриптоПро СКЗИ CSP 96 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 89 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 112 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
Васильев Владислав 39 6
Поздняков Павел 19 2
Никифоров Николай 1126 1
Кучик Евгений 13 1
Ибрагимов Рустем 17 1
Бочерова Елена 10 1
Васильева Владислава 2 1
Савельев Александр 29 1
Хромов Максим 9 1
Мещеряков Кирилл 22 1
Минаев Виктор 3 1
Кудрявцев Евгений 3 1
Александров Сергей 7 1
Шевченко Евгений 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
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