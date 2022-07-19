Axiom JDK Pro и Libercat совместимы с ОС «Роса»

Отечественные разработчики «Беллсофт» и НТЦ ИТ «Роса» завершили совместное тестирование новых версий продуктов. Компании подтвердили корректность работы стандартизированного сервера приложений Libercat и доверенной среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro с ОС «Роса «Кобальт» 7.9» и ОС «Роса «Хром» 12». Гарантии совместимости позволят ускорить проекты импортозамещения, в том числе при переходе с продуктов Oracle.

Проведение испытаний стало ответом на возросшие требования государственных органов, компаний с госучастием и корпоративных заказчиков к отечественной ИТ-инфраструктуре. «Беллсофт» и НТЦ ИТ «Роса» непрерывно совершенствуют свои продукты и протестировали актуальные версии: сервера приложений Libercat и среды разработки Axiom JDK Pro с ОС «Роса «Кобальт» 7.9» и ОС «Роса «Хром» 12». В результате проведенных испытаний подтверждена полная совместимость решений, зафиксированная двусторонним сертификатом.

Технологическое сотрудничество ведущих отечественных разработчиков, нацеленное на создание совместимых продуктов, развивается с 2020 года. Компании начинали с проверки работоспособности среды разработки и запуска Java от «Беллсофт» на операционных системах «Роса «Кобальт» 7.3», Rosa Enterprise Linux Desktop (RELD) 7.3 и Rosa Enterprise Desktop.

НТЦ ИТ «Роса» развивает и поддерживает две линейки операционных систем – «Роса «Кобальт» и «Роса «Хром». ОС «Роса «Хром» создана на основе 100% российского репозитория программных пакетов и библиотек. Всеми правами на саму операционную систему, репозиторий и среду сборки дистрибутива владеет НТЦ ИТ «Роса». Серверы, которые задействованы при разработке и дистрибуции ПО, размещены в России. ОС «Роса «Кобальт» соответствует требованиям методического документа ФСТЭК России «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвёртого класса» и может использоваться для обеспечения безопасности конфиденциальных данных, включая персональные, в государственных и корпоративных ИТ-системах. Обе ОС выпускаются в клиентском и серверном вариантах и входят в состав Единого реестра российских программ для ЭВМ и БД.

«Беллсофт» предлагает все необходимые инструменты для разработки и эксплуатации Java-приложений. Продукты компании включены в реестр российского ПО и поддерживают различные ОС, СУБД и аппаратные системы, включая отечественные. Они обеспечивают безопасный, надежный и экономичный подход к созданию и эксплуатации Java-приложений, поскольку создаются в соответствии с концепцией жизненного цикла безопасной разработки (SDL). Кроме того, они унифицируют Java-стек в организации и являются заменой соответствующих продуктов Oracle.

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Стандартизированный сервер приложений Libercat в связке с доверенной средой исполнения Java Axiom JDK Pro предоставляет сертифицированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE. Благодаря сертификации ФСТЭК по 4 УД продукт Axiom JDK Certified может применяться на объектах критической информационной инфраструктуры, в государственных информационных системах и комплексных системах с повышенными требованиями к информационной безопасности до 1 класса защищенности включительно.

«Развертывание решений Axiom JDK Pro и Libercat на наших операционных системах было практически мгновенным, – сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ «Роса». – Наши компании готовы предложить рынку полностью отечественную платформу, предназначенную для создания Java-приложений, обеспечивая ее непрерывной русскоязычной технической поддержкой».

«Мы постоянно инвестируем в подтверждение совместимости и сертификацию технологий в соответствии с российскими требованиями и благодарим партнеров за сотрудничество, – отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK компании «Беллсофт». – Безопасность, суверенность и унификация – главные преимущества, которые обеспечивает Axiom JDK Pro, доверенная среда разработки и исполнения Java. Мы успешно провели ребрендинг продуктовой линейки и уверены, что отечественная платформа, предлагаемая совместно с НТЦ ИТ «Роса», поможет заказчикам и партнерам поддерживать непрерывность бизнеса, повышать надежность и производительность критически важных систем и ускорять разработку в любых экономических условиях».