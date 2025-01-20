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Карпицкий Олег



20.01.2025 «РОСА Мобайл» вошла в перечень рекомендованного ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли 1
15.01.2025 «Р-Фон» с ОС «РОСА Мобайл» включен в реестр ПАК Минцифры России 1
28.11.2024 «Роса Мобайл» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
25.11.2024 RuStore и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.11.2024 «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» 1
14.10.2024 ROSA Virtualization 3.0 получила сертификат ФСТЭК 1
11.10.2024 «РОСА Хром» и ROSA Virtualization включены в перечень ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли 1
10.10.2024 Российскую ОС «Аврора» превратят в Windows. Система будет работать в автомобилях, ТВ и на ПК 1
18.09.2024 Губернатору Ленинградской области представили российский смартфон «Р-Фон» 1
12.09.2024 Студенты РТУ МИРЭА будут писать приложения для ОС «Роса Мобайл» 1
19.08.2024 ГК InfoWatch защитит мобильные клиенты на ОС «Роса Мобайл» от утечек 1
31.07.2024 «ИТ-Экспертиза» и «Роса» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
26.06.2024 На «Р-Фон» реализована поддержка смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC 1
24.06.2024 В «РОСА Мобайл» появится система управления проектами от «Диджитал Маркетс» 1
18.06.2024 «Т1 Облако» и НТЦ ИТ «Роса» обеспечат переход на новые ИТ-решения 1
24.05.2024 «Роса» и Комитет цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.05.2024 Нижегородское правительство договорилось об использовании 20 тыс. лицензий отечественной ОС «РОСА Хром» 1
23.05.2024 Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux 1
19.04.2024 В АРПП создан Комитет по развитию экосистемы российских мобильных продуктов 1
29.03.2024 ИТ-продукт «Росатома» поможет мигрировать с Windows на отечественную ОС «Роса Хром» 1
07.03.2024 РОСА представила платформу виртуализации ROSA Virtualization 3.0 1
04.03.2024 РОСА предлагает альтернативу MS Active Directory 1
01.02.2024 Российский вендор «Роса» и системный интегратор KPBS договорились о стратегическом сотрудничестве в рамках программ импортозамещения 1
16.11.2023 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с компьютерами «Аквариус» 1
25.10.2023 Создатель Rosa Linux и ОС для антишпионского «Р-Фон» провела реорганизацию, скрыв владельцев 1
24.10.2023 НТЦ ИТ РОСА и «Тринити» подтверждают совместимость своих ИТ-решений 1
06.10.2023 У пользователей «Р-фона» появится облачное хранилище «Роса диск» 1
27.09.2023 НТЦ ИТ «Роса» и «Пикодата» стали технологическими партнерами 1
22.09.2023 В России началось производство «антишпионского» смартфона на Linux. За ним стоит бывший министр связи 1
21.09.2023 РОСА «Менеджер ресурсов» включен в Реестр отечественного ПО 1
05.09.2023 Российские операционные системы «Роса» доступны в Yandex Cloud 1
01.09.2023 Студентов РГУ имени И. М. Губкина научили администрировать операционную систему РОСА «Хром»  1
21.08.2023 НТЦ ИТ «Роса» и Naumen стали технологическими партнерами 1
14.08.2023 Надо вложить 300 миллиардов, чтобы «допилить» ОС «Аврора» до iOS и Android 1
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? 1
31.07.2023 «КриптоАРМ ГОСТ» совместим с РОСА «Хром» 1
18.07.2023 НТЦ ИТ РОСА готовится к выпуску собственной мобильной операционной системы 1
29.06.2023 Подтверждена совместимость всей линейки операционных систем РОСА и системы резервного копирования «Кибер бэкап» 1
01.06.2023 «Айти бастион» и НТЦ ИТ РОСА подтвердили технологическую совместимость своих решений 1
21.04.2023 В России нашли нового национального «убийцу» Android. Готовятся к выходу первые смартфоны на ОС РОСА 1

Публикаций - 70, упоминаний - 72

Карпицкий Олег и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 62
Ruteq - Рутек 28 11
АйТи 1365 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 7
Docsvision - ДоксВижн 1008 6
Microsoft Corporation 24623 5
8213 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 4
Базальт СПО - BaseALT 654 4
Ред Софт - Red Soft 700 4
Ростелеком 9699 4
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 3
Haulmont - Хоулмонт 108 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 537 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
СКАУТ 77 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 2
Nvidia Corp 3487 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 2
АйТи Бастион - IT Bastion 100 2
НППКТ 24 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
Directum - Директум 1089 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
IDT 59 1
IDT - АйДиТи - Интеллектуальные Средства Проектирования 5 1
RKIT Group - РКИТ 18 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Oracle Corporation 6687 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Альтернатива Капитал 14 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 22 2
Связной ГК 1369 1
Альфа-Банк 1769 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром нефть 618 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Аэрофлот - Россия ГТК Авиакомпания - Донавиа - Аэрофлот-Дон 12 1
Тануки 19 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Unsplash 762 1
Миэль ГК 38 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
СтройГазКонсалтинг 9 1
Amway - Амвэй 15 1
Генезис 18 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Технопарк-Мордовия 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
СТК - Союз Технологических Компаний - Союз поддержки и развития технологических компаний 3 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 31
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
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