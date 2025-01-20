Карпицкий Олег
Карпицкий Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1049 12
|Путин Владимир 3171 4
|Эйгес Павел 97 3
|Ласкин Иван 12 2
|Грешнев Олег 35 2
|Чеботова Виктория 12 2
|Давыдов Олег 10 2
|Зеленова Екатерина 6 2
|Смирнов Алексей 242 2
|Шумилин Андрей 2 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Майорова Аюна 3 2
|Багдасарян Артуш 3 2
|Иванов Сергей 388 1
|Васильев Владислав 58 1
|Лившиц Дмитрий 23 1
|Воробьев Михаил 51 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Буняк Анатолий 2 1
|Серова Елена 319 1
|Демидов Михаил 133 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Фролов Павел 84 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Казарян Карен 74 1
|Калганов Игорь 51 1
|Трандин Сергей 91 1
|Карпов Роман 59 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Анфимов Павел 48 1
|Дмитриева Евгения 4 1
|Паршин Дмитрий 17 1
|Деревянкин Михаил 1 1
|Барабанова Мария 1 1
|Комлев Николай 95 1
|Рыбчинский Михаил 27 1
|Лашин Ренат 69 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Бугрецов Антон 22 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
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