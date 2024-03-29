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ИТ-продукт «Росатома» поможет мигрировать с Windows на отечественную ОС «Роса Хром»

«Гринатом Простые Решения» (подразделение компании «Гринатом», ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом») и ведущий российский разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ «Роса» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства компании будут совместно развивать и внедрять комплексную систему для перехода на отечественное программное обеспечение. Она позволит решать различные задачи для корпоративных пользователей от миграции с Windows на отечественную ОС «Роса Хром» до управления инфраструктурой предприятия.

В комплексную систему входит разработанный «Гринатомом» уникальный продукт для автоматизированной миграции на отечественный софт и ОС «Атом.Порт», семейство операционных систем «Роса», среди которых «Роса Хром», «Роса Барий» и «Роса Кобальт», платформа виртуализации Rosa Virtualization и отечественный домен (система службы каталогов) на базе Dynamic Directory – альтернатива Microsoft Active Directory.

Система Dynamic Directory распространяется через партнерский канал НТЦ ИТ «Роса». При этом компания «Роса» обеспечивает гарантии и несет ответственность за функциональное развитие Dynamic Directory.

«Сотрудничество «Гринатом Простые Решения» и компании «Роса» — яркий пример того, что интересы клиентов для нас всегда на первом месте. Мы объединили усилия, чтобы сделать удобными переход на отечественные ИТ-решения и управление инфраструктурой, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса заказчиков», — сказала Светлана Борматова, генеральный директор «Гринатом Простые Решения»

Комплексная система позволит любой компании пройти путь импортозамещения от стадии инвентаризации инфраструктуры до управления ею: подготовить план миграции, перейти на отечественную ОС «Роса Хром» с необходимым списком прикладного программного обеспечения, ввести парк машин в отечественный домен и, впоследствии, управлять всей инфраструктурой, даже если в ней есть несколько Linux-дистрибутивов.

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Цифровизация

«Мы стремимся предложить клиентам самые актуальные и эффективные решения. Благодаря расширению продуктового портфеля системой Dynamic Directory и технологическому партнерству с компанией «Гринатом Простые Решения» мы усилили наш продуктовый портфель новыми эффективными инструментами управления ИТ-инфраструктурой», — отметил Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ «Роса».

Разработка компании «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом») для автоматизации процессов миграции и управления рабочими станциями на базе операционных систем семейств GNU/Linux и Microsoft Windows «Атом.Порт» внесена в реестр отечественного ПО.

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