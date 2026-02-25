Разделы

Гигантская российская ИТ-компания проиграла суд против банка, который безвозвратно отправил ее деньги за границу

ПАО «Софтлайн» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы по иску к «Альфа-банку». Суд решил, что кредитная организация может не возвращать сотню тысяч евро, которые отправила в рамках расчетно-кассового обслуживания на счет в немецком банке, где они были заблокированы. На следующий день после транзакции США ввели блокирующие санкции против «Альфа-банка».

Перевел деньги с концами

Как стало известно CNews, Арбитражный суд Москвы встал на сторону «Альфа-банка» в деле по иску ПАО «Софтлайн». Одна из крупнейших российских ИТ-компаний потребовала возместить убытки на 117 тыс. евро (около 10 млн руб. по текущему курсу).

Иск был подан в апреле 2025 г., а решение было принято в декабре 2025 г. Полный текст судебного решения, включающий в себя мотивировочную часть, изготовлен 16 января 2026 г. 24 февраля 2026 г. «Софтлайн» подал апелляционную жалобу в 9-й арбитражный апелляционный суд.

CNews направил запросы в компанию и банк и продолжает ждать ответы.

Как следует из материалов дела, «Софтлайн» заключил с «Альфа-банком» договор о расчетно-кассовом обслуживании (РКО) в 2014 г. и открыл расчетный счет в евро. 5 апреля 2022 г. компания осуществила платеж в сумме 116,7 тыс. евро. Он был исполнен «Альфа-банком» через корреспондентский счет, открытый в Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW, Штутгарт, Германия). Назначение платежа и получателя суд не раскрыл.

rubl700.jpg
Ivan-chirko, GoodFon.ru
«Софтлайну» отказали в иске к «Альфа-банку»

5 апреля 2022 г. от LBBW была получена квитанция об отправке платежа методом «с покрытием». Сообщение с платежными инструкциями отправлено непосредственно в банк получателя Citibank Europe.

«Софтлайн» указал, что было произведено списание денежных средств с его счета, однако на счет получателя платежа деньги зачислены не были, в связи с чем просит взыскать возникшие убытки в почти 117 тыс. евро.

В судебных документах отмечено, что блокирование евро произошло после введения в отношении «Альфа-банка» блокирующих санкций США — 6 апреля 2022 г., «так как возврат денежных средств был запрошен истцом после введения таких санкций».

Ход событий

6 октября 2022 г. от LBBW российской стороной получено сообщение с просьбой предоставить информацию по комплаенс-запросу от Citibank N.A. United Kingdom «в связи с санкциями». «Альфа-банк» направил дополнительную информацию по платежу 10 октября 2022 г.

Переписка продолжилась уже 15 февраля 2023 г., когда немецкий банк сообщил, что евро были возвращены «банком бенефициара» и в этот же день будут зачислены на корреспондентский счет «Альфа-банка». 27 февраля 2023 г. российский банк поинтересовался судьбой платежа и поделился «информацией о том, что банк понимает, что денежные средства не могут быть возвращены на корсчет», говорится в материалах суда. Через день немецкий банк снова пообещал вот-вот вернуть деньги, но этого так и не произошло.

Уже 22 мая 2024 г. «Альфа-банк» направил в LBBW сообщение с просьбой подтвердить, что платеж был заблокирован на внутреннем счете немецкой кредитной организации. Спустя сутки пришел ответ, что «платеж был заблокирован из-за режима санкций и что возврат возможен, но только с разрешения немецкого регулирующего органа». 17 июля 2024 г. «Альфа-банк» направил снова сообщение в LBBW с просьбой сообщить о статусе платежа и подтвердить, что платеж был заблокирован. 19 июля 2024 г. получен ответ, аналогичный майскому.

Форс-мажор для банка

Судья Елена Фортунатова в судебном решении указала, что у нее могли быть законные основания поддержать «Софтлайн» в данном деле, если бы не блокирующие санкции США против банка, которые она трактовала как форс-мажор.

«Введение в отношении банка экономических санкций со стороны правительства США является обстоятельством, которое представляет собой непреодолимую силу (форс-мажор)», — указала судья Фортунатова.

Санкции против частного «Альфа-банка» являются санкциями против России, поэтому отсутствуют законные основания для отнесения на ответчика негативных последствий, вызванных действиями недружественных государств, говорится в решении суда.

Суд также сослался на ряд решений Верховного суда России, принятых в 2018-2021 гг., и указ президента России от 8 августа 2022 г. №529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте…».

Деньги не пропадут

У «Софтлайн» есть шанс вернуть деньги после снятия санкций, посчитала судья, отказавшись признавать требуемую сумму убытком.

«Истец и получатель платежа не утратили право собственности на сумму перевода, а лишь временно ограничены в праве на распоряжение им. Однако указанное право было ограничено не из-за действий ответчика, а из-за санкций недружественных стран», — подчеркнула судья.

Руководитель практики по международному бизнесу и финансам, партнер 5D Consulting Михаил Никитин считает, что взыскивать средства с «Альфа-банка» в данном случае бесперспективное занятие. «Мировая практика здесь однозначная: банк-отправитель не несет ответственности за решения банков, которые встречаются платежу «по дороге». Максимум, что он мог и должен был сделать, — предупредить клиента о высоком риске такого маршрута или подобрать альтернативный», — добавляет Никитин.

Эксперт указал CNews, что «Софтлайну» нужно собирать документы и пробовать разблокировать эти средства, нанимать юристов, которые смогут это сделать в Европе. Никитин добавляет, что если деньги перечислялись не за санкционные товары, то шанс вернуть их есть. Однако размер суммы небольшой, а значит не исключено и списание средств.

Шанс оспорить есть

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит заявил CNews, что у «Софтлайн» есть шанс оспорить вынесенное судом первой инстанции решение.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

«Я думаю, что решение суда незаконно. Суд освободил банк от ответственности за неисполнение обязательства по переводу денежных средств их получателю по причине того, что это оказалось невозможным из-за форс-мажора (ч. 3 ст. 401 ГК). Однако банк, в отличие от истца, является профессионалом в области международных банковских расчётов. В силу этого он обязан отслеживать санкции и понимать в каких случаях расчёт возможен, а в каких случаях нет», — считает эксперт.

По его словам, банк, после принятия поручения на международный перевод, обязан убедиться в том, что он возможен и на него имеется все необходимые согласования и разрешения.

«В данном деле банк это не проверил. Он отправил деньги получателю средств в Германию, не убедившись в том, что такой платеж законен и в том, что на него получено разрешение», — пояснил Пустовит. По его оценке, санкции не являются для банка форс-мажором и не освобождают его от ответственности перед плательщиком. Если денежные средства будут все-таки зачислены на счёт получателя, то уже банк будет иметь право требовать от истца возврата выплаченной ему суммы убытков как неосновательного обогащения.

Михаил Никитин полагает, что в данном случае речь шла о стандартном банковском платеже через корреспондентские отношения. Банк, обслуживающий клиента, не может контролировать поведение банков-корреспондентов по цепочке. Тем более, что в расчетах участвовал Citibank в качестве промежуточного звена — а это уже заведомо непредсказуемый элемент с точки зрения санкционного комплаенса, считает эксперт.

Боль ИТ-компаний

«Тема "заблокированных" средств из-за санкций для ИТ-сектора остается актуальной, хотя ее пик пришелся на 2022–2023 гг.», — говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Многие ИТ-компании исторически работали с зарубежными вендорами, облачными сервисами, лицензиями и иностранными заказчиками, поэтому валютные расчеты через европейские банки были обычной практикой. После введения санкций именно такие платежи чаще всего попадали под комплаенс-проверки или прямую блокировку, заявил CNews Владимир Чернов.

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть
Цифровизация

«Это были платежи в евро и долларах за лицензии, программное обеспечение, техподдержку, услуги иностранных подрядчиков, а также расчеты с зарубежными клиентами. До санкций это был самый простой, дешевый и юридически понятный способ международных расчетов через корреспондентские счета и систему международных трансграничных денежных переводов SWIFT. В 2022 году многие платежи уходили по инерции, когда альтернативные маршруты еще не были выстроены», — пояснил эксперт.

ИТ-отрасль при этом сталкивается с блокировками платежей дольше всех: значительная часть программного обеспечения и электроники попала под санкционные ограничения еще в 2014 г.», — добавил Никитин.

Не в первый раз

«Софтлайн» не в первый раз оказывается в затруднительном положении из-за санкций. Как писал CNews, «ВЭБ.РФ» отсудил у компании 34 млн руб. из-за ПО Microsoft, которое корпорация перестала распространять в России. Речь шла об операционных системах и офисных приложениях.

Деньги взысканы за неисполнение обязательств по договору о передаче лицензионных прав на программное обеспечение Microsoft. По заявлению ответчика нарушение договора связано с прекращением Microsoft продаж своих продуктов на российском рынке.

Банк настаивал на том, что «Софтлайн» нарушил условия договора, не обеспечив доступ к ПО на согласованные сроки. Прекращение прав в 2022 г., по мнению «ВЭБ.РФ», привело к неосновательному обогащению ответчика, а отказ от предоставления прав в 2023 г. стал основанием для взыскания неустойки.

Ответчик, в свою очередь, ссылался на форс-мажорные обстоятельства — санкции против России, которые сделали невозможным исполнение обязательств. «Софтлайн» подчеркивал, что действовал в рамках партнерского соглашения с Microsoft, которое не было расторгнуто, а ограничения исходили от правообладателя.

Екатерина Струкова

