Германия Штутгарт

Германия - Штутгарт

СОБЫТИЯ


25.02.2026 Гигантская российская ИТ-компания проиграла суд против банка, который безвозвратно отправил ее деньги за границу 1
20.06.2024 Литиевым аккумуляторам рано на свалку. Найден способ решить сразу две их фундаментальных проблемы, увеличить емкость и срок службы 1
17.04.2024 Совершена первая в истории успешная передача квантовой информации 1
28.01.2022 Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: ИТ-компаниям жизненно необходимо заниматься внутренней цифровизацией 1
28.05.2019 Учёные получили аромат темного шоколада, смешав запахи дыма и уксуса 1
15.08.2018 Mercedes-Benz обучает сотрудников с помощью Microsoft HoloLens 1
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler 1
05.07.2018 Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки 2
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 1
21.06.2017 Lenovo представила суперкомпьютер на базе процессоров Intel следующего поколения 1
30.03.2017 IBM запускает облачные инструменты для разработки финансовых сервисов 1
14.12.2016 Как сделать данные более доступными для бизнеса и ускорить ERP-систему 1
30.11.2016 Inmarsat, Deutsche Telekom, Nokia и Thales провели испытания авиационной телеком-сети EAN 1
18.05.2016 Марк Мур назначен новым управляющим директором Citizen Systems Europe 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
14.03.2016 Lufthansa развивает сервисы цифровой обработки багажа 1
17.11.2015 Lenovo откроет новый инновационный центр высокопроизводительных вычислений в Пекине 1
20.01.2014 В Москве пройдет специализированная выставка индустрии машинного зрения Vision 2
27.08.2013 Luxoft в Германии возглавит эксперт из автомобильной отрасли 1
15.07.2013 Разработана ручка с проверкой орфографии 1
09.08.2012 Одиночный фотон гарантирует защиту связи 1
15.11.2010 «ЭнергоФихтнер» внедрил Microsoft Dynamics NAV с помощью «Корус Консалтинг» 1
20.10.2010 Система слежения за глазами не даст уснуть на дороге 1
02.08.2010 Электрические маршрутки Mercedes-Benz готовы выйти в город 1
02.09.2009 Новые трубки Nokia. ФОТО 1
27.08.2009 Nokia запускает свою платежную систему 1
24.08.2009 Первый нетбук Nokia. ФОТО 1
15.04.2009 ИТ в Кремле: в Оружейной палате появились е-гиды HP 2
10.04.2009 Электронные Гиды НР начинают работу в музеях Московского Кремля 1
10.04.2009 Экскурсия по Оружейной Палате – теперь с электронным гидом HP 1
20.02.2009 Три монитора – скорость работы выше на 36% 2
23.07.2008 Три новых мобильника от Sony Ericsson. ФОТО 1
22.04.2008 Разработана новая технология кристаллизации кремния 1
27.02.2008 Parallels Virtuozzo Containers преобразовал систему веб-конференций в виртуальное приложение 1
10.07.2007 Хобот слона послужил прототипом руки-протеза 1
29.05.2007 Скоростные поезда связали Францию и Германию 1
17.05.2007 Раскрыта загадка марсианских дюн 1
25.04.2007 Новые детали механизма распознавания у молекул: подробности 1
24.04.2007 Раскрыты новые детали механизма распознавания молекул 1
27.03.2007 Новое лекарство уменьшит вклад коров в глобальное потепление 1

Публикаций - 70, упоминаний - 75

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9568 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 6
Microsoft Corporation 25352 5
Intel Corporation 12592 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 4
Fujitsu 2070 4
Nokia Alcatel-Lucent Fujitsu - Evolium SAS 11 3
HP Inc. 5778 3
HP - Hewlett-Packard 3645 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 3
Nvidia Corp 3791 3
Lenovo Group 2376 2
Meta Platforms - Facebook 4559 2
Deutsche Telekom 928 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 485 2
ИнфоТех 37 2
Корунд 9 2
КАМИС 21 2
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1006 1
Luxoft Automotive 2 1
Swisscom - Debitel 14 1
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - Centro Nacional de Supercomputación - Барселонский суперкомпьютерный центр 7 1
Dolphin Telecom 3 1
Majesco Entertainment Company - Majesco Sales 14 1
Samsung Electronics 10731 1
МегаФон 10135 1
SAP SE 5468 1
X Corp - Twitter 2916 1
Apple Inc 12778 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
Корус Консалтинг ГК 1376 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
Acer Group - Acer Inc 2682 1
SAS Institute 1043 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Red Hat 1347 1
Sony 6643 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 8
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 185 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 2
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Luftschiffbau Zeppelin - Zeppelin Luftschifftechnik 1 1
Fichtner GmbH - ЭнергоФихтнер 1 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 1
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 1
Mercedes-Benz Group - Daimler Trucks and Buses - Thomas Built 5 1
Связной ГК 1385 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Kickstarter 132 1
Лента - Сеть розничной торговли 2300 1
Евросеть 1417 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 415 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Air France–KLM - Air France - KLM 80 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Immofinanz 3 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Резонанс НПП 388 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 2
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2760 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1031 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. - Федерация немецкой промышленности 2 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28992 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14402 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21850 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25765 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11215 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13081 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12333 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11623 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1483 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13069 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4045 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 4
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 523 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17872 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10542 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4554 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - Node B 37 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9416 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1750 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7723 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9907 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 629 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9826 3
Microsoft Windows 2000 8679 5
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 83 4
Linux OS 11056 3
Nokia Alcatel-Lucent 3GRC - 3G Reality Centres 9 3
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 3
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 2
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 2
Microsoft Windows 16459 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1404 2
Microsoft Windows BitLocker 940 2
Nokia Nseries 538 1
Intel Xeon DP 10 1
IBM Storage - IBM SVC Storage System 10 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Luftschiffbau Zeppelin NT - Zeppelin Neue Technologie 1 1
SITA WorldTracer 4 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 1
FreePik 1538 1
IBM Storage - IBM Easy Tier 2 1
IBM Storage - IBM DS servers 53 1
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 1
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - MareNostrum 9 1
Nielsen Holdings - Gracenote - TrackID 19 1
IBM DB2 392 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 1
Intel x86 - архитектура процессора 1998 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 970 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 288 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 495 1
Apple iPhone 6 4862 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
Microsoft Hololens 75 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 1
HPE ProLiant 400 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 252 1
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 101 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 1
Килин Сергей 3 2
Livingstone Ken - Ливингстон Кен 5 2
Фадеев Михаил 56 2
Гагарина Елена 3 1
Maeke-Kail Matthias - Маеке-Кайл Маттиас 1 1
Robrecht Thorsten - Робрехт Торстен 3 1
Wolsky Falk - Вольски Фальк 2 1
Ефремова Ирина 5 1
Минкевич Михаил 3 1
Ganswindt Thomas - Гансвиндт Томас 6 1
Bernhardt Andreas - Бернардт Андреас 2 1
Öistämö Kai - Ойстамо Кай 6 1
Залесов Александр 1 1
Skaugen Kirk - Скауген Кирк 15 1
Arslan Serkan - Арслан Серкан 1 1
Thomas Sarah - Томас Сара 1 1
Ledingham Patrick - Ледингем Патрик 1 1
Лощинин Дмитрий 40 1
Шилов Сергей 96 1
Мельников Александр 94 1
Циолковский Константин 46 1
Смирнов Сергей 39 1
Krieger Ralph - Кригер Ральф 1 1
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 16 1
Honley Stephen - Хонли Стефан 1 1
Hefner Michael - Хевнер Майкл 1 1
Васильев Алексей 19 1
van Kralingen Bridget - ван Кралинген Бриджет 4 1
McCann Stephen - Маккан Стивен 1 1
Филимонов Сергей 46 1
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 1
Бендин Сергей 10 1
Германия - Федеративная Республика 12974 39
Европа 24701 18
Россия - РФ - Российская федерация 158861 12
Германия - Бавария - Мюнхен 480 11
Великобритания - Лондон 2412 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 8
Франция - Французская Республика 8013 8
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1056 8
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 440 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 7
Япония 13576 7
Италия - Итальянская Республика 4441 7
Германия - Берлин 729 7
Германия - Гамбург 184 7
Земля - планета Солнечной системы 10703 6
Испания - Каталония - Барселона 749 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 5
Китай - Шанхай 812 5
Швеция - Королевство 3721 4
Испания - Мадрид 176 4
США - Калифорния 4783 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 4
Италия - Милан 165 4
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 4
Швеция - Мальмё 14 3
Германия - Баден-Вюртемберг 11 3
Италия - Ломбардия - Вимеркате 3 3
Южная Корея - Республика 6888 3
Азия - Азиатский регион 5774 3
Беларусь - Белоруссия 6088 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 3
США - Нью-Йорк 3156 3
Нидерланды - Амстердам 624 3
Япония - Токио 1011 3
Швейцария - Цюрих 278 3
Люксембург Великое Герцогство 440 3
Швейцария - Женева 328 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4402 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 5
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 659 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1691 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2595 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1328 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4347 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5832 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4692 3
Физика - Physics - область естествознания 2841 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5984 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2966 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1010 2
Молекула - Molecula 1085 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1751 2
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 159 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 377 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5524 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5321 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4950 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11468 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10557 2
Английский язык 6902 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 866 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 358 1
Ergonomics - Эргономика 1693 1
New Scientist 1448 3
AP - Associated Press 2006 2
Newsbytes News Network 379 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
FT - Financial Times 1266 1
23ABC News 176 1
The Guardian - Британская газета 387 1
Science Advances 33 1
Mercury Center 309 1
Commercial Times 104 1
ScienceDaily 400 1
PhysicsWeb 184 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
Fortune Global 100 142 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 6
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 4
King's College London - Королевский колледж Лондона 38 2
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
BarcelonaTech - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 11 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
University of Oxford - Оксфордский университет 209 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 935 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CeBIT 613 1
Связь-Экспокомм 113 1
