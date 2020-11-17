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Compal Electronics
СОБЫТИЯ
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|17.11.2020
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Производитель техники для Apple и Lenovo пал жертвой шифровальщика, убившего человека
1100 биткоинов Корпорация Compal, занимающаяся производством ноутбуков для крупнейших мировых брендов, атакована шифровальщиком DoppelPaymer. По данным Bleeping Computer, злоумышленники требуют с компании 1100 биткоинов
|24.10.2011
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Microsoft посадила "на крючок" более половины рынка Android и Chrome OS
объявила о заключении лицензионного соглашения с тайваньским контрактным производителем электроники Compal Electronics, согласно которому Compal будет платить Microsoft лицензионные отчисления
|27.06.2011
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Nokia отдаст производство Windows Phone-смартфонов сборщику Compal
Корпорация Nokia обратилась к контрактному сборщику Compal Electronics по вопросу производства первой партии смартфонов на Windows Phone. Об этом
|26.08.2010
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Второй по величине сборщик ноутбуков фиксирует снижение спроса
ика США слаба, а развивающиеся страны, включая Китай, демонстрируют очень медленные темпы». Новость Compal Electronics прозвучала на фоне сообщения о замедлении потребительской активности в США
|12.05.2009
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Compal Electronics – крупнейший производитель ноутбуков по контракту
Тайваньская компания Compal Electronics по итогам апреля 2009 г. заняла первое место среди контрактных производите
|18.07.2008
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Rover поссорился с поставщиками
екращает партнерские взаимоотношения с двумя крупнейшими поставщиками комплектующих для ноутбуков - Compal Electronics и Quanta Computers. Это решение принято руководством компании по итогам пе
|10.04.2008
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Dell выпустит свой ноутбук за $500
устить свой мини-ноутбук (так называемый netbook) по цене $500. Сборкой компьютера будет заниматься Compal Electronics, и появится компьютер в июне 2008 г., сообщает CNN со ссылкой на официальн
|21.06.2004
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Palmax z710 – КПК, стоимостью по 2 $ за грамм
вполне соответствует общепринятому уровню, сомневаться не приходится. К примеру, продукцию компании Compal Electronics покупают и Toshiba, и Hitachi, да и, в общем-то, не жалуются. Посему, знак
|13.02.2003
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Compal Electronics отмечает рекордные объемы продаж и прибыли за 2002 г.
достижимой целью. По его мнению, еще в первом полугодии будет разрешен конфликт между США и Ираком. Compal Electronics: предварительные финансовые итоги за 2002 г. (млрд. тайв. долл.) 2002 Рост
|27.01.2003
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Compal будет производить ноутбуки для HP
В соответствии с источниками, Compal Computer недавно получила новый заказ на изготовление ноутбуков от Hewlett-Packard. Уже в мае Compal начнет поставлять ноутбуки под кодовыми названиями Martin и Square. Всего необ
|15.01.2003
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Во 2 квартале Acer запускает в производство широкоэкранные ноутбуки
ном (с соотношением сторон 16:10). В настоящий момент партнерами компании являются 3 производителя: Compal Electronics и Quanta Computer, занимающие устойчивые и примерно равные позиции на рынк
|10.01.2003
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Quanta остается крупнейшим мировым производителем ноутбуков
продаж ноутбуков. В декабре объем продаж составил $16,555 млрд., общегодовой показатель - 142,314 млрд. тайваньских долларов. Объем продаж на 22% превышает показатели ближайшего конкурента - компании Compal Electronics. Общий объем поставок ноутбуков за год составил от 5.2 млн. до 5.3 млн. моделей, что на 20% больше, чем в прошлом году. В этом месяце компания рассчитывает поставить 700 тыс.
|09.01.2003
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Apple выбрал партнеров для производства своих новинок в 2003 году
ено в октябре прошлого года. Производство 17-дюймового плоскопанельного iMac будет закончено в июне Compal Electronics 17" PowerBook 15,4" PowerBook Нет - Elitegroup Computer Systems (ECS) iBoo
|04.01.2003
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Compal подвел итоги года
Представители Compal Electronics заявили, что в декабре компанией было отгружено 360 тыс. ноутбуков, что по
|31.12.2002
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Asustek и Compal получили лицензии на использование операционной системы MS Smartphone
Ведущие тайваньские производители электроники - Asustek, производитель материнских плат, и Compal, специализирующийся в производстве ноутбуков, - заключили с Microsoft соглашение о производстве мобильных устройств, работающих под управлением ОС Windows для смартфонов (Stinger). До си
|05.11.2002
|Compal опубликовал рекордно высокие результаты по продажам за октябрь
|24.10.2002
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Compal намеревается поставить 5 млн. ноутбуков в 2003 году
тавки ноутбуков вырастут в будущем году до 5 млн. штук с 4,1-4,2 млн. в этом году, заявил президент Compal Рэй Чен (Ray Chen). Среди основных клиентов компании Dell Computer, Toshiba, Acer, Hew
|22.10.2002
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Compal может в этом году превзойти Quanta по количеству проданных ноутбуков
объявленных поставках, документах таможенной очистки и другой информации, можно говорить о том, что Compal продаст в этом году примерно 4,1-4,2 млн. ноутбуков, в то время, как продажи Quanta со
|02.07.2002
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Compal Electronics достигла рекордного уровня прибыли во втором квартале
Валовая прибыль компании Compal Electronics перед проведением аудиторской проверки составила 28,43 млрд. новых тайвань
|24.09.2001
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Иностранные инвесторы забирают деньги из тайваньских IT-холдингов
экономического спада. Без вливаний иностранных инвесторов цены на акции компаний Quanta Computer и Compal Electronics упали до своего нижнего предела 20 сентября, в результате чего их было про
|08.08.2001
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Dell станет самым крупным заказчиком Compal
Компания Compal Electronics планирует в следующем году поставить на мировой рынок 3,5 миллиона ноутбук
|29.12.2000
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Compal Electronic откроет новые заводы по производству ноутбуков в Китае
Тайваньская Compal Electronic Inc., ранее активно инвестировавшая в производство ноутбуков в Китае, сообщ
|31.08.2000
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Compal намерена занять второе место среди тайваньских производителей ноутбуков
Компания Compal намерена получить заказ на более чем миллион единиц переносных компьютеров от компании Toshiba, что составит 45% от общего количества производимых Compal компьютеров. Начиная с ко
|09.08.2000
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По прогнозам тайваньской Compal Group, ее валовой доход в 2000 г. составит $3.2 млрд.
, особенно TFT-LCD мониторов, персональных органайзеров и мобильных телефонов. В 2000 г. в холдинге Compal Group рассчитывают получить $3.2 млрд. валового дохода и более $290 млн. прибыли. В ко
Compal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
|DigiTimes - Издание 1331 64
|Commercial Times 110 6
|Taipei Times 32 5
|Bloomberg 1627 4
|Times 661 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|BleepingComputer - Издание 458 3
|DailyTech 96 2
|InfoSync 35 2
|Electonista 3 2
|The Verge - Издание 619 2
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|Tom’s Hardware 600 2
|Engadget - Блог о технологиях 429 2
|Мобильные системы 118 1
|Silicon.com 364 1
|Huffington Post 34 1
|The Economist 49 1
|Redmond Developer News - Redmond magazine - Redmondmag 5 1
|Direct2Dell 3 1
|Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
|AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
|Economic Daily News 32 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|ZDnet 663 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
|The Washington Post 350 1
|VentureBeat 90 1
|Digital Trends - Издание 35 1
|Ars Technica 450 1
|Inquirer 463 1
|Gizmodo 133 1
|AppleInsider 400 1
|Android Authority 62 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
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