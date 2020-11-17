Производитель техники для Apple и Lenovo пал жертвой шифровальщика, убившего человека 1100 биткоинов Корпорация Compal, занимающаяся производством ноутбуков для крупнейших мировых брендов, атакована шифровальщиком DoppelPaymer. По данным Bleeping Computer, злоумышленники требуют с компании 1100 биткоинов

Microsoft посадила "на крючок" более половины рынка Android и Chrome OS объявила о заключении лицензионного соглашения с тайваньским контрактным производителем электроники Compal Electronics, согласно которому Compal будет платить Microsoft лицензионные отчисления

Nokia отдаст производство Windows Phone-смартфонов сборщику Compal Корпорация Nokia обратилась к контрактному сборщику Compal Electronics по вопросу производства первой партии смартфонов на Windows Phone. Об этом

Второй по величине сборщик ноутбуков фиксирует снижение спроса ика США слаба, а развивающиеся страны, включая Китай, демонстрируют очень медленные темпы». Новость Compal Electronics прозвучала на фоне сообщения о замедлении потребительской активности в США

Compal Electronics – крупнейший производитель ноутбуков по контракту Тайваньская компания Compal Electronics по итогам апреля 2009 г. заняла первое место среди контрактных производите

Rover поссорился с поставщиками екращает партнерские взаимоотношения с двумя крупнейшими поставщиками комплектующих для ноутбуков - Compal Electronics и Quanta Computers. Это решение принято руководством компании по итогам пе

Dell выпустит свой ноутбук за $500 устить свой мини-ноутбук (так называемый netbook) по цене $500. Сборкой компьютера будет заниматься Compal Electronics, и появится компьютер в июне 2008 г., сообщает CNN со ссылкой на официальн

Palmax z710 – КПК, стоимостью по 2 $ за грамм вполне соответствует общепринятому уровню, сомневаться не приходится. К примеру, продукцию компании Compal Electronics покупают и Toshiba, и Hitachi, да и, в общем-то, не жалуются. Посему, знак

Compal Electronics отмечает рекордные объемы продаж и прибыли за 2002 г. достижимой целью. По его мнению, еще в первом полугодии будет разрешен конфликт между США и Ираком. Compal Electronics: предварительные финансовые итоги за 2002 г. (млрд. тайв. долл.) 2002 Рост

Compal будет производить ноутбуки для HP В соответствии с источниками, Compal Computer недавно получила новый заказ на изготовление ноутбуков от Hewlett-Packard. Уже в мае Compal начнет поставлять ноутбуки под кодовыми названиями Martin и Square. Всего необ

Во 2 квартале Acer запускает в производство широкоэкранные ноутбуки ном (с соотношением сторон 16:10). В настоящий момент партнерами компании являются 3 производителя: Compal Electronics и Quanta Computer, занимающие устойчивые и примерно равные позиции на рынк

Quanta остается крупнейшим мировым производителем ноутбуков продаж ноутбуков. В декабре объем продаж составил $16,555 млрд., общегодовой показатель - 142,314 млрд. тайваньских долларов. Объем продаж на 22% превышает показатели ближайшего конкурента - компании Compal Electronics. Общий объем поставок ноутбуков за год составил от 5.2 млн. до 5.3 млн. моделей, что на 20% больше, чем в прошлом году. В этом месяце компания рассчитывает поставить 700 тыс.

Apple выбрал партнеров для производства своих новинок в 2003 году ено в октябре прошлого года. Производство 17-дюймового плоскопанельного iMac будет закончено в июне Compal Electronics 17" PowerBook 15,4" PowerBook Нет - Elitegroup Computer Systems (ECS) iBoo

Compal подвел итоги года Представители Compal Electronics заявили, что в декабре компанией было отгружено 360 тыс. ноутбуков, что по

Asustek и Compal получили лицензии на использование операционной системы MS Smartphone Ведущие тайваньские производители электроники - Asustek, производитель материнских плат, и Compal, специализирующийся в производстве ноутбуков, - заключили с Microsoft соглашение о производстве мобильных устройств, работающих под управлением ОС Windows для смартфонов (Stinger). До си

Compal намеревается поставить 5 млн. ноутбуков в 2003 году тавки ноутбуков вырастут в будущем году до 5 млн. штук с 4,1-4,2 млн. в этом году, заявил президент Compal Рэй Чен (Ray Chen). Среди основных клиентов компании Dell Computer, Toshiba, Acer, Hew

Compal может в этом году превзойти Quanta по количеству проданных ноутбуков объявленных поставках, документах таможенной очистки и другой информации, можно говорить о том, что Compal продаст в этом году примерно 4,1-4,2 млн. ноутбуков, в то время, как продажи Quanta со

Compal Electronics достигла рекордного уровня прибыли во втором квартале Валовая прибыль компании Compal Electronics перед проведением аудиторской проверки составила 28,43 млрд. новых тайвань

Иностранные инвесторы забирают деньги из тайваньских IT-холдингов экономического спада. Без вливаний иностранных инвесторов цены на акции компаний Quanta Computer и Compal Electronics упали до своего нижнего предела 20 сентября, в результате чего их было про

Dell станет самым крупным заказчиком Compal Компания Compal Electronics планирует в следующем году поставить на мировой рынок 3,5 миллиона ноутбук

Compal Electronic откроет новые заводы по производству ноутбуков в Китае Тайваньская Compal Electronic Inc., ранее активно инвестировавшая в производство ноутбуков в Китае, сообщ

Compal намерена занять второе место среди тайваньских производителей ноутбуков Компания Compal намерена получить заказ на более чем миллион единиц переносных компьютеров от компании Toshiba, что составит 45% от общего количества производимых Compal компьютеров. Начиная с ко