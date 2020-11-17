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Compal Electronics

Compal Electronics

СОБЫТИЯ

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17.11.2020 Производитель техники для Apple и Lenovo пал жертвой шифровальщика, убившего человека

1100 биткоинов Корпорация Compal, занимающаяся производством ноутбуков для крупнейших мировых брендов, атакована шифровальщиком DoppelPaymer. По данным Bleeping Computer, злоумышленники требуют с компании 1100 биткоинов
24.10.2011 Microsoft посадила "на крючок" более половины рынка Android и Chrome OS

объявила о заключении лицензионного соглашения с тайваньским контрактным производителем электроники Compal Electronics, согласно которому Compal будет платить Microsoft лицензионные отчисления

27.06.2011 Nokia отдаст производство Windows Phone-смартфонов сборщику Compal

Корпорация Nokia обратилась к контрактному сборщику Compal Electronics по вопросу производства первой партии смартфонов на Windows Phone. Об этом
26.08.2010 Второй по величине сборщик ноутбуков фиксирует снижение спроса

ика США слаба, а развивающиеся страны, включая Китай, демонстрируют очень медленные темпы». Новость Compal Electronics прозвучала на фоне сообщения о замедлении потребительской активности в США
12.05.2009 Compal Electronics – крупнейший производитель ноутбуков по контракту

Тайваньская компания Compal Electronics по итогам апреля 2009 г. заняла первое место среди контрактных производите
18.07.2008 Rover поссорился с поставщиками

екращает партнерские взаимоотношения с двумя крупнейшими поставщиками комплектующих для ноутбуков - Compal Electronics и Quanta Computers. Это решение принято руководством компании по итогам пе
10.04.2008 Dell выпустит свой ноутбук за $500

устить свой мини-ноутбук (так называемый netbook) по цене $500. Сборкой компьютера будет заниматься Compal Electronics, и появится компьютер в июне 2008 г., сообщает CNN со ссылкой на официальн
21.06.2004 Palmax z710 – КПК, стоимостью по 2 $ за грамм

вполне соответствует общепринятому уровню, сомневаться не приходится. К примеру, продукцию компании Compal Electronics покупают и Toshiba, и Hitachi, да и, в общем-то, не жалуются. Посему, знак
13.02.2003 Compal Electronics отмечает рекордные объемы продаж и прибыли за 2002 г.

достижимой целью. По его мнению, еще в первом полугодии будет разрешен конфликт между США и Ираком. Compal Electronics: предварительные финансовые итоги за 2002 г. (млрд. тайв. долл.) 2002 Рост
27.01.2003 Compal будет производить ноутбуки для HP

В соответствии с источниками, Compal Computer недавно получила новый заказ на изготовление ноутбуков от Hewlett-Packard. Уже в мае Compal начнет поставлять ноутбуки под кодовыми названиями Martin и Square. Всего необ
15.01.2003 Во 2 квартале Acer запускает в производство широкоэкранные ноутбуки

ном (с соотношением сторон 16:10). В настоящий момент партнерами компании являются 3 производителя: Compal Electronics и Quanta Computer, занимающие устойчивые и примерно равные позиции на рынк
10.01.2003 Quanta остается крупнейшим мировым производителем ноутбуков

продаж ноутбуков. В декабре объем продаж составил $16,555 млрд., общегодовой показатель - 142,314 млрд. тайваньских долларов. Объем продаж на 22% превышает показатели ближайшего конкурента - компании Compal Electronics. Общий объем поставок ноутбуков за год составил от 5.2 млн. до 5.3 млн. моделей, что на 20% больше, чем в прошлом году. В этом месяце компания рассчитывает поставить 700 тыс.
09.01.2003 Apple выбрал партнеров для производства своих новинок в 2003 году

ено в октябре прошлого года. Производство 17-дюймового плоскопанельного iMac будет закончено в июне Compal Electronics 17" PowerBook 15,4" PowerBook Нет - Elitegroup Computer Systems (ECS) iBoo
04.01.2003 Compal подвел итоги года

Представители Compal Electronics заявили, что в декабре компанией было отгружено 360 тыс. ноутбуков, что по
31.12.2002 Asustek и Compal получили лицензии на использование операционной системы MS Smartphone

Ведущие тайваньские производители электроники - Asustek, производитель материнских плат, и Compal, специализирующийся в производстве ноутбуков, - заключили с Microsoft соглашение о производстве мобильных устройств, работающих под управлением ОС Windows для смартфонов (Stinger). До си
05.11.2002 Compal опубликовал рекордно высокие результаты по продажам за октябрь
24.10.2002 Compal намеревается поставить 5 млн. ноутбуков в 2003 году

тавки ноутбуков вырастут в будущем году до 5 млн. штук с 4,1-4,2 млн. в этом году, заявил президент Compal Рэй Чен (Ray Chen). Среди основных клиентов компании Dell Computer, Toshiba, Acer, Hew
22.10.2002 Compal может в этом году превзойти Quanta по количеству проданных ноутбуков

объявленных поставках, документах таможенной очистки и другой информации, можно говорить о том, что Compal продаст в этом году примерно 4,1-4,2 млн. ноутбуков, в то время, как продажи Quanta со
02.07.2002 Compal Electronics достигла рекордного уровня прибыли во втором квартале

Валовая прибыль компании Compal Electronics перед проведением аудиторской проверки составила 28,43 млрд. новых тайвань
24.09.2001 Иностранные инвесторы забирают деньги из тайваньских IT-холдингов

экономического спада. Без вливаний иностранных инвесторов цены на акции компаний Quanta Computer и Compal Electronics упали до своего нижнего предела 20 сентября, в результате чего их было про
08.08.2001 Dell станет самым крупным заказчиком Compal

Компания Compal Electronics планирует в следующем году поставить на мировой рынок 3,5 миллиона ноутбук
29.12.2000 Compal Electronic откроет новые заводы по производству ноутбуков в Китае

Тайваньская Compal Electronic Inc., ранее активно инвестировавшая в производство ноутбуков в Китае, сообщ
31.08.2000 Compal намерена занять второе место среди тайваньских производителей ноутбуков

Компания Compal намерена получить заказ на более чем миллион единиц переносных компьютеров от компании Toshiba, что составит 45% от общего количества производимых Compal компьютеров. Начиная с ко
09.08.2000 По прогнозам тайваньской Compal Group, ее валовой доход в 2000 г. составит $3.2 млрд.

, особенно TFT-LCD мониторов, персональных органайзеров и мобильных телефонов. В 2000 г. в холдинге Compal Group рассчитывают получить $3.2 млрд. валового дохода и более $290 млн. прибыли. В ко

Публикаций - 137, упоминаний - 174

Compal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Quanta Computer 215 59
Acer Group - Acer Inc 2776 41
Intel Corporation 12811 33
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 33
Apple Inc 13156 27
HP - Hewlett-Packard 3662 26
Microsoft Corporation 25775 25
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 25
Inventec - Kohjinsha 67 24
Samsung Electronics 11065 23
Dell EMC 5180 23
HP Inc. 5883 22
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 22
HTC Corporation 1512 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Dell Technologies - Dell Computer 2219 17
Toshiba Corporation 2980 15
LG Electronics 3735 14
Google LLC 12690 12
Qualcomm Technologies 1974 11
Lenovo Motorola 3566 11
Sony 6739 10
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 9
Lenovo Group 2447 8
Fujitsu 2105 7
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 7
MiTAC 84 6
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
FIC - First International Computer 23 5
ViewSonic 325 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
ZTE Corporation 800 4
Oracle Corporation 7074 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
General Dynamics 60 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Barnes & Noble 171 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
KIA Motors America 3 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Sony Style 30 1
Fubon Financial Holding - Fubon Securities Investment Services 6 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Евросеть 1421 1
Carl Zeiss AG 307 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Block - Square 203 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 82
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 29
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 25
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 20
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 14
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 13
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 11
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 7
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
Google Android устройства-девайсы 849 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
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Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 5
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 4
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
Google Android 15244 18
Apple iPad 4012 14
Microsoft Windows 16882 13
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Microsoft Windows 2000 8678 6
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 5
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HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 3
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Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Intel Core - Семейство процессоров 1251 3
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AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 3
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Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 3
Ксенин Алекс 311 2
Лопатин Виктор 25 2
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 2
Водясов Алексей 222 2
Свириденко Андрей 99 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
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Ермишина Лиана 11 1
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Зудин Игорь 1 1
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
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Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 1
Китай - Тайвань 4245 83
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 37
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Европа 24964 16
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Южная Корея - Республика 7052 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
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Япония 13807 6
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
США - Калифорния 4829 3
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
Европа Восточная 3138 2
Америка - Американский регион 2206 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Франция - Французская Республика 8177 2
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 86 1
Китай - Южный Китай 17 1
Германия - Штутгарт 70 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Индия - Bharat 5870 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Нидерланды 3746 1
Малайзия 922 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 13
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
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