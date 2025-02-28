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Digital Trends Издание



28.02.2025 В обожаемых россиянами дорогих ТВ не нашлось «квантовых точек». В характеристиках они заявлены 1
05.01.2024 Впервые за 30 лет на клавиатуру ПК добавят новую обязательную клавишу. Видео 1
08.02.2022 Исследование: сеть из обычных смартфонов может стать суперкомпьютером 1
27.05.2020 Брат знаменитого наркобарона потребовал от Apple $2,6 миллиарда, потому что его «чуть не убил iPhone» 1
12.03.2020 В Windows 10 вернут полезную функцию, которую удалили год назад. Видео 1
04.12.2019 Брат знаменитого наркобарона выпустил сверхдешевый гибкий смартфон и объявил войну Samsung и Apple 1
25.07.2019 Honor представил смартфон Honor 20 Pro в России. Цена 1
05.03.2019 Фонд Минкомсвязи возглавил сооснователь разработчика российских фитнес-браслетов 1
18.02.2019 Samsung отказалась от выпуска плееров Blu-ray. Легендарный формат умер 1
23.06.2017 Новый хозяин Yahoo закрывает его «лучший» и «культовый» сервис 1
16.06.2017 IBM, Intel, Cray выдадут из казны четверть миллиарда долларов на суперкомпьютеры нового поколения 1
09.03.2017 В Windows 10 появилась реклама 1
22.02.2017 Windows 10 к концу 2017 г. перейдет на новый дизайн 1
22.11.2013 Долгоиграющие планшеты Lenovo поступили в продажу в России 1
20.09.2013 Начались продажи iPhone 5S и iPhone 5C. ЦЕНЫ первого дня в России 1
17.07.2013 Nissan ставит люксовую электронику на «народные» автомобили 1
13.05.2013 В 2013 г. Microsoft заработает на Android в 2,6 раза больше, чем Google 1
08.05.2013 Беженцы из Nokia представят свой смартфон до конца месяца. ВИДЕО 1
16.04.2013 Asus выпускает ультрабук-планшет с двумя экранами 1
09.04.2013 WhatsApp опровергла информацию о продаже корпорации Google 1
08.04.2013 Google покупает "убийцу" SMS 1
17.01.2012 Microsoft блокировала установку Linux на свои планшеты 1
30.12.2011 Продажи Sony PlayStation Vita резко упали 1
03.11.2011 3D-телевизоры по-прежнему не интересны покупателям 1
09.08.2011 Twitter купил социальную сеть для «гиков» Bagcheck 1
08.08.2011 Разработчики не верят в Android-планшеты 1
22.07.2011 Каждое двенадцатое приложение для Andorid содержит троян 1
30.06.2011 BlackBerry отказалась от своего планшета ради «суперфона» 1
15.06.2011 Acer сократил на 60% прогнозируемый объем выпуска планшетов 1
18.05.2011 Смартфоны Intel вновь откладываются 1
28.03.2011 Владельцы iPad 2 жалуются на множество проблем 1
28.03.2011 Владельцы iPad 2 жалуются на проблемы с камерой, экраном и чатом 1
28.02.2011 Nintendo 3DS встретили толпы поклонников 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Digital Trends и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24684 7
Apple Inc 12157 6
Google LLC 11838 6
Samsung Electronics 10296 4
X Corp - Twitter 2850 3
LG Electronics 3620 3
Sony 6555 3
AMD - Advanced Micro Devices 4254 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Meta Platforms - Facebook 4447 2
Intel Corporation 12225 2
Amazon Inc - Amazon.com 3016 2
Lenovo Group 2297 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 2
Yahoo! 3698 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
InfoWatch - Инфовотч 1023 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
BBK OPPO Electronics 385 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Naumen - Наумен 629 1
Indiegogo 57 1
Escobar Inc 1 1
Pablo Phone LTD 1 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
DEG - Digital Entertainment Group 13 1
Open Alliance - Опен Альянс 8 1
IQ One - Икан 15 1
РК-Телеком 6 1
Nvidia Corp 3513 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 425 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
Qualcomm Technologies 1833 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 482 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Runa Capital 158 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
Prostor Capital - Простор Капитал 28 1
Waarde Capital 7 1
Лидер УК 23 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2398 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 60 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Лента - Сеть розничной торговли 2095 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4548 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4797 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1531 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12255 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25553 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12590 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9383 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9676 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5292 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6072 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1029 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9234 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12827 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14465 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24623 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13869 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6756 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27976 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12534 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10593 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4783 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16211 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3498 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7339 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3268 2
ARM64 - Архитектура процессора 539 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8518 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 378 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7120 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12043 2
Наушники - Headphones 4038 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2568 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6211 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7104 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12121 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5084 2
Google Android 14083 10
Microsoft Windows 15744 8
Apple iPad 3867 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 5
Microsoft Windows 10 1771 3
Apple FaceTime 175 3
Apple iOS 7853 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 3
Google Chrome - браузер 1568 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 129 2
Escobar Fold - Серия смартфонов 4 2
Rouyu Technology - FlexPai - Смартфон 17 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4040 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1417 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
WhatsApp Messenger 1092 2
Linux OS 10036 2
Apple iPhone 4 783 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1345 2
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 2
Apple iPhone 6 4862 2
Google Android 3 - Android Honeycomb 186 2
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1561 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 255 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Microsoft Windows Sets 1 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Apple iPhone 11 256 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Honor View - серия смартфонов 36 1
Honor Band - Фитнес-трекер 44 1
Huawei Histen 12 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 1
Huawei GPU Turbo 26 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 63 1
Honor AIS Super Night 10 1
Escobar Fold Royole Flexpai 1 1
Honor FlyPods - серия наушников 2 1
Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 5 2
Escobar Pablo - Эскобар Пабло 5 2
Рейман Леонид 1051 1
Мамонов Михаил 24 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Родионов Павел 2 1
Шипицин Артем 1 1
Поволоцкий Станислав 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 460 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Acton Brian - Эктон Брайан 9 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 64 1
Koum Jan - Кум Ян 13 1
Курочкин Илья 2 1
Miller Stephen - Миллер Стивен 2 1
Wang J.T. - Ван Джей Ти 29 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 45 1
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Dillon Marc - Диллон Марк 7 1
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 15 1
Wong Jim - Вонг Джим 19 1
Arora Neeraj - Арора Нирадж 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 13
Россия - РФ - Российская федерация 145653 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 7
Япония 13311 5
Европа 21812 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3535 2
Канада 4896 2
Япония - Токио 995 2
Китай - Пекин - Beijing 1003 2
Германия - Берлин 716 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
Германия - Федеративная Республика 12712 1
Франция - Французская Республика 7865 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Сингапур - Республика 1857 1
Америка - Американский регион 2167 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1742 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 118 1
США - Северная Каролина 317 1
Финляндия - Финляндская Республика 3611 1
Дания - Королевство 1299 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5116 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24285 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9913 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 806 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 2
Видеокамера - Видеосъёмка 694 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3976 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2137 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4872 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4920 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5183 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3174 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6190 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7051 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1917 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6964 1
Кибернетика - Cybernetics 244 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 567 1
Аудит - аудиторский услуги 2697 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 889 1
Философия - Philosophy 450 1
Энергетика - Energy - Energetically 5134 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 955 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7886 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5903 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1744 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4859 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1041 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6441 1
Металлы - Золото - Gold 1145 1
Made in China - Сделано в Китае 48 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1162 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5927 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 1
PhoneArena 74 1
DxOMark - Издание 36 1
GSM Arena 73 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
MS Power User 3 1
AppleInsider 396 1
Tech Advisor 2 1
Android Authority 47 1
Variety 23 1
Forbes - Форбс 835 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
All Things Digital 167 1
NYT - The New York Times 1058 1
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Wikipedia - Википедия 516 1
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Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
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WCCFTech - Издание 63 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 1
IHS iSuppli 397 1
Gartner - Гартнер 3561 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 376 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Microsoft Ignite 42 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2447 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

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Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
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