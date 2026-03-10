Разделы

Microsoft Design Language MDL Microsoft Metro UI


10.03.2026 Грандиозный обман Microsoft. В Windows встроили долгожданную суперполезную функцию, которая на деле оказалась пустышкой 1
26.11.2024 Россиянина приговорили к полутора годам за старую Windows на рабочем ПК 1
26.10.2023 Windows искалечат по-крупному. Древнейший компонент заменят на новомодный, который бесит программистов 1
19.10.2023 Microsoft проболталась: Мир не хочет переходить на Windows 11, потому что Windows 10 оказалась слишком хороша 1
04.01.2021 Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств 1
22.07.2020 Microsoft готовит «интерфейс будущего» для Word и Excel. Изменения будут радикальными. Видео 2
15.06.2020 Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft 2
26.02.2020 Microsoft лишит Windows 10 ее главной «фишки» 1
25.07.2019 Microsoft до неузнаваемости меняет меню «Пуск» в Windows 10. Фото 1
16.05.2019 Microsoft добавила новые возможности в Paint, который обещала уничтожить 2
31.01.2019 Microsoft собралась лишить Windows 10 главной «фишки» дизайна? Опрос 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 1
22.02.2017 Windows 10 к концу 2017 г. перейдет на новый дизайн 1
28.11.2016 В Windows 10 ожидается дизайнерская революция 1
26.01.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию продукта Secret Disk Enterprise 1
08.09.2015 Ноутбуки с сенсорным экраном: хроники провалов 1
17.08.2015 История Windows Phone: от Windows Mobile до наших дней 1
10.08.2015 10 причин перейти на Windows Phone 1
04.08.2015 Лучшие планшеты на Windows: выбор ZOOM 2
26.03.2015 Обзор ноутбука Lenovo Z50-70 и первые пробы Windows 10 1
01.10.2014 В десятку: новая версия Microsoft Windows 1
11.09.2014 Windows 9 получит кнопку «Пуск», виртуальные рабочие столы и новые иконки. СКРИНШОТЫ 2
07.04.2014 Line доступен в России на Windows Phone 1
03.04.2014 Microsoft вернула в Windows 8 рабочий стол. Windows стала бесплатной, но не для всех 3
30.10.2013 Рабочий класс: обзор добротного ноутбука Toshiba Satellite C50-A-K9K 1
30.08.2013 Microsoft сделала скидки на планшеты пожизненными 1
15.04.2013 Украинские чиновники объяснили сходство Единого портала госуслуг с Windows 8 1
28.03.2013 Вместе с Windows Blue появится Microsoft Office Gemini 1
28.03.2013 Единый портал госуслуг Украины создали в дизайне Windows 8 1
18.12.2012 Как продавать в Магазине Windows? 1
08.11.2012 Windows 8: как делалась революция на рынке операционных систем? 2
05.10.2012 Представлен Firefox для Windows 8. ФОТО 1
30.08.2012 Вышел Parallels Desktop 8 для Mac: функции Mac OS X Mountain Lion теперь доступны в Windows 8 1
21.08.2012 ABBYY выпустила FineReader для Windows 8 1
16.07.2012 С такими друзьями враги не нужны: обзор топ-смартфона Nokia Lumia 900 1
21.05.2012 Microsoft закрыла Firefox и Chrome дорогу на планшеты с Windows 8 1
10.05.2012 В Windows для планшетов запретят сторонние браузеры 1
30.03.2012 Сервис микроблогов «Футубра» от Mail.Ru выпустил приложение для Windows Phone 7 1
05.03.2012 Вышло приложение Mail.Ru Hub для Windows Phone 7 со всеми сервисами Mail.Ru 1
02.03.2012 Онлайн-кинотеатр ivi.ru выпустил мобильное приложение для Windows Phone 1

Microsoft Design Language и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25376 37
Apple Inc 12805 8
Google LLC 12375 5
Nvidia Corp 3797 4
X Corp - Twitter 2917 4
Mozilla Foundation 205 3
Intel Corporation 12605 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 3
Adobe Macromedia 218 2
Samsung Electronics 10752 2
Lenovo Group 2378 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 2
HP Inc. 5782 2
VK - Mail.ru Group 3541 2
Adobe Systems 1574 2
HERE Technologies 109 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 54 1
K2 - К2РУ - SourceCode 128 1
VAIO 475 1
Microsoft Windows Experience 10 1
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 59 1
ЦМД-Софт 43 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 4 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 1
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 1
Парадигма 162 1
ОМК ИТ - ОМК Информационные технологии 8 1
Line Corporation 7 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5346 1
Dell EMC 5112 1
Huawei 4310 1
Qualcomm Technologies 1925 1
Xiaomi 2062 1
Meta Platforms - Facebook 4562 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
Kingston Technology 206 1
AMD - Advanced Micro Devices 4516 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 17
Royal Dutch Shell - Шелл 224 3
Лента - Сеть розничной торговли 2305 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Uber 344 1
Веста 52 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
ТОР Холдинг - ПКРВ НПО - Научно-производственного объединение программных комплексов реального времени 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8356 1
Почта России ПАО 2273 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 227 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 417 1
Carl Zeiss AG 304 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 296 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 950 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 85 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 34
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12776 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25842 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15061 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9761 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6272 12
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3572 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2720 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21895 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9935 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2739 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10395 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23197 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8260 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12370 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10302 5
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12951 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5425 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14428 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7725 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 5
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1921 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7728 4
Оповещение и уведомление - Notification 5449 4
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 652 4
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1171 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7741 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17304 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32365 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16729 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3376 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2030 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4279 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13170 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17904 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5806 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15054 3
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1118 3
Microsoft Windows 16484 41
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1434 32
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1636 21
Microsoft Windows 7 1999 20
Microsoft Windows 10 1908 18
Google Android 14871 12
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 11
Apple iOS 8353 10
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 9
Intel x86 - архитектура процессора 2003 7
Microsoft Windows XP 2423 7
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 7
Microsoft Office 4020 6
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 338 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7441 5
Mozilla Firefox - браузер 1921 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1435 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 5
Microsoft Windows 2000 8679 4
Microsoft Windows Live Tiles - живые плитки 44 4
Apple iPad 3951 4
Linux OS 11082 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 511 4
JavaScript - JS - язык программирования 1352 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 4
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 421 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 4
Microsoft Windows 11 749 3
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 388 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 3
Microsoft Office 365 991 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 505 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 836 3
Apple Safari - браузер 881 3
Adobe Photoshop 799 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 554 3
Microsoft Windows 95 422 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 707 2
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 4
Anderson Harvey - Андерсон Харви 5 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 219 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 2
Белайчук Анатолий 31 1
Пекин Александр 4 1
Бычин Евгений 1 1
Турусов Сергей 2 1
Андреев Илья 3 1
Бондаренко Алла 4 1
Соколова Марина 4 1
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 1
Грылев Алексей 3 1
Бутыркин Вячеслав 14 1
Салтанов Артем 3 1
Кулешов Артем 9 1
Кушников Геннадий 1 1
Еремин Кирилл 2 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 1
Freedman John - Фридман Джон 1 1
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 1
Демидов Михаил 134 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Артюшкин Сергей 6 1
Удовенко Лина 5 1
Lees Andrew - Лиис Эндрю 4 1
Торицын Алексей 2 1
Aksentijević Mirko - Аксентиевич Мирко 5 1
Hachamovitch Dean - Хакамович Дин - Хачамович Дин 12 1
Larson-Green Julie - Ларсон-Грин Джули 9 1
Masuda Jun - Масуда Джун 2 1
Dotzler Asa - Доцлер Аса 6 1
Уразовский Николай 1 1
Lees Andy - Лис Энди 7 1
Rivera Rafael - Ривера Рафаэль 3 1
Bowden Zac - Боуден Зак 1 1
Копаев Геннадий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 159338 15
Европа 24722 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4131 2
Украина 7831 2
США - Калифорния 4786 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5364 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1178 1
Земля - планета Солнечной системы 10716 1
Азия - Азиатский регион 5790 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18895 1
Америка - Американский регион 2193 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
Ближний Восток 3066 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 448 1
Китай - Тайвань 4156 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 1
Америка Латинская 1896 1
Испания - Каталония - Барселона 750 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 813 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26189 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 3
Английский язык 6910 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 903 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17530 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7008 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5309 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5931 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 785 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15347 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1660 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2084 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2732 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 99 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 361 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1064 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 150 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1570 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1664 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1871 1
Reference - Референс 206 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1757 1
Философия - Philosophy 504 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3057 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1546 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5372 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6321 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1078 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7409 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9784 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6812 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8932 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 60 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 219 1
The Verge - Издание 603 3
ZDnet 662 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Windows Central 32 2
WinFuture 13 1
GizmoChina 159 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 645 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
The Register - The Register Hardware 1739 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 255 1
WCCFTech - Издание 92 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 670 1
Digital Trends - Издание 35 1
Windowslatest 14 1
W3Techs 13 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
IDC - International Data Corporation 4953 1
Fortune Global 500 291 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1311 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 2
Microsoft Build - конференция 37 1
Microsoft Ignite 44 1
IT-Лидер - премия 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
