Россиянина приговорили к полутора годам за старую Windows на рабочем ПК

Жителя России, сотрудника института Минобороны, приговорили к полутора годам ограничения свободы за использование на рабочем ПК пиратской сборки Windows, известной в России под названием Zver. Его осудили по статье за изготовление и распространение вредоносного ПО. Он мог получить четыре года тюрьмы и крупный штраф. В последний раз сборка Zver обновлялась более двух лет назад – разработчики до сих пор не выпустили Zver-версию Windows 11 и продвигают старую Windows 10.

Windows – это вирус

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал россиянина Николая Уразовского, работника института Минобороны, виновным в нарушении ч.1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) за использование на рабочем ПК пиратской версии ОС Windows. Он работал в сборке под названием Zver, одной из самых известных в России и в прошлом очень популярной.

Согласно Telegram-каналу «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга», дело Уразовского рассматривалось «в особом порядке». Он признал свою вину и получил полтора года ограничения свободы, что является очень мягким наказанием за нарушение ч.1 ст. 273 УК РФ.

Данная статья дает возможность приговорить виновного к четырем годам ограничения свободы и бросить его в тюрьму на тот же срок. Также ему могут присудить четыре года принудительных работ и штраф до 200 тыс. руб. или в размере его заработной платы или иного дохода за период до полутора лет.

«Очень опасная» ОС

Исходя из заключения суда, ОС Windows в пиратской сборке Zver представляет собой вредоносное программное обеспечение. «Заведомо зная о вредоносных свойствах операционной системы Windows Zver, и желая нейтрализации средств защиты компьютерной информации, (Уразовский – прим. CNews) осуществил установку на служебную ПЭВМ нелицензионной операционной системы Windows Zver и вредоносного программного обеспечения, относящегося к классу вредоносных программ и сценариев, созданных с использованием языка JavaScript, предназначенный для несанкционированного получения конфиденциальной информации пользователя без его согласия, а также позволяющего внедрить на компьютер иные вредоносные программы путем изменения настроек системы безопасности операционной системы, устанавливаемого с вышеуказанной операционной системой, которые являются вредоносными программными продуктами в псевдоподлинном полнофункциональном режиме способом, не предусмотренным правообладателем», – указано в Telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Публикация о вердикте суда

Также в этой публикации сказано, что свое злодеяние Уразовский проделал «не позднее» 20 сентября 2023 г. Утверждается, что он находился в «служебном кабинете НИЦ БТС "12ЦНИИ" Минобороны России, расположенном по адресу: г. СПб, ул. Новосельковская, д.39», и что все действия он совершил «через вверенный ему ноутбук, предназначенный для обработки служебной информации ограниченного распространения».

О каких именно «вредоносных свойствах» Windows Zver якобы знал Уразовский, в судах Санкт-Петербурга уточнять не стали.

От Windows XP до Windows 10

Проект Zver существует как минимум с 2007 г. В начале своего пути это были доработанные версии Windows XP с решенным вопросом активации системы, модифицированным реестром, сборником часто используемых программ и другими улучшениями.

Проект Zver еще существует

Сборки обновлялись регулярно – раз в несколько месяцев. В них появлялись свежие версии дополнительного ПО а также обновления для самой ОС.

Проект очень быстро стал популярным по всей России – жители страны что в 2007 г., что в 2024 г. не любят платить за лицензионное ПО, особенно за Windows. Споры о наличии в Zver встроенных вирусов и прочих вредоносов появились сразу после появления самой первой сборки и не утихали годами.

Авторы проекта крайне избирательно подходят к выбору ОС

Интерес пользователей к сборкам Zver стал угасать после того, как авторы проекта решили отказаться от дальнейшего выпуска модифицированной Windows XP (к тому времени система давно морально устарела), не стали делать сборку любимой миллионами Windows 7 и отдали предпочтение Windows 8. Эта система была провальной – она оказалась никому не нужна и была воспринята пользователями со всего мира резко негативно, особенно из-за нового плиточного интерфейса. В дальнейшем стали выходить сборки Zver для Windows 10.

К моменту выхода материала проект Zver не обновлялся более двух лет – с октября 2022 г. При этом сайт и форум проекта функционировали, хотя и не открывались без известных всем россиянам манипуляций. Доступ к самому дистрибутиву тоже имелся. Сборка для Windows 11 не существовала.

Пиратские сборки Windows в свободном доступе

Также редакция CNews обнаружила коллекцию ранних сборок Zver на нескольких легитимных сайтах. Например, с «Интернет-архива» (Internet Archive) можно было без регистрации и дополнительных технических средств скачать архив с пятью сборками – по две за 2007 и 2009 гг. и одну за 2013 г. Архив был загружен в сентябре 2023 г.