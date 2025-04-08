Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT

Microsoft ломает ключевой компонент Windows 11. Мир возвращается во времена ненавистной всеми Windows 8. Опрос P, к середине 2025 г. он превратился в монструозное меню на весь экран, да еще и с кнопкой посередине панели задач. На 13 лет назад Пользователи Windows ранее сталкивались с подобным. В 2012 г. вышла Windows 8 с новым плиточным интерфейсом Modern UI, который был призван заменить стандартную оконную концепцию. По крайней мере, так считала Microsoft. В этом интерфейсе стартовое меню занимало

Случайный «эникейщик» за пять минут решил проблему, над которой Microsoft и Adobe безуспешно бились неделями нт мучился неделями, и с которой ему не сумели помочь специалисты корпораций Adobe и Microsoft. Как пишет The Register, суть беды заключалась в том, что на ПК пользователя, работавшем под управлением Windows 8, никак не хотела устанавливаться и запускаться новая версия Acrobat – софта для работы с PDF-документами. Клиент каждый день в течение двух недель проводил несколько часов, общаясь со

Microsoft «похоронит» частичку Windows, которую некогда считала сверхважной и очень удобной го Корпорация Microsoft уберет из новой Windows 11 последние элементы интерфейса устаревшей системы Windows 8, пишет профильный ресурс Windows Latest. Единственное что в новой ОС осталось от

Найден способ бесплатно превратить старую ОС Microsoft в Windows 10 я на тот, факт, что Microsoft завершила кампанию по бесплатному обновлению систем на ОС Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 еще в 2016 г., до сих пор существует как минимум один официальный с

Microsoft «убьет» Windows 8 на четыре года раньше, чем обещала Полное прекращение поддержки Windows 8 перестанет получать обновления приложений из Microsoft Store с 1 июля 2019 г., то е

Новый Microsoft Office не будет работать c Windows 7 и Windows 8.1 Совместимость Office 2019Компания Microsoft вывесила список операционных систем, с которыми будет работать грядущий Microsoft Office 2019. В перечне отсутствуют Windows 7 и Windows 8.1, то есть Office 2019 можно будет использовать только с Windows 10. Полный список ОС имеет следующий вид: все поддерживаемые релизы Windows 10 SAC, релизы Windows 10 Enterprise LTSC

Nvidia отказалась от поддержки 32-битных ОС. Под угрозой Windows 7, Windows 8 и Windows 10 й Release 390 или более ранними версиями». Список 32-битных операционных систем, которые останутся без дальнейшей поддержки Nvidia, включает все варианты Linux и FreeBSD, а также Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1 и Windows 10. 32-битные динозаврыСогласно информации портала ArsTechnica, официальный выпуск очередного универсального пакета драйверов Nvidia версии Release 390 ожидается ориенти

Из Microsoft уходит автор дизайна Windows 8 и «ленты» в MS Office возможности. В Microsoft Ларсон-Грин работала над разными проектами, начиная от софта Windows и заканчивая аппаратной частью Xbox и Surface. Она известна в первую очередь тем, что возглавила редизайн Windows 8, который пришелся по вкусу не всем пользователям, а также добавила набор панелей инструментов в виде ленты в верхней части главного окна Office.Некоторое время назад Ларсон-Грин верну

Microsoft проговорилась о возрождении Windows RT тказ от RT Первая операционная система с приставкой «RT» была выпущена Microsoft в 2012 г. вместе с Windows 8 и носила название «Windows 8 RT». Внешне операционные системы были одинаковы

Microsoft Surface: долгая дорога к успеху ресным агрегатом. В его основе лежит платформа Intel Haswell, а в качестве ОС выступает полноценная Windows 8.1 со всеми плюшками. Благодаря чехлу с клавиатурой он легко превращается в ультрабу

Ноутбуки с сенсорным экраном: хроники провалов благополучно забывали и периодически вспоминали в последующие годы. И толчок развитию придала новая Windows 8, где основным элементом управления были плитки Metro UI.Всемирный провалившийся заг

Лучшие планшеты на Windows: выбор ZOOM настольных ПК (включая ноутбуки), но и на смартфонах (имеем в виду Windows Phone), и на планшетах (Windows 8.1, Windows RT и Windows with Bing). Причем последняя ниша далеко не столько многочи

Microsoft назвала дату выхода новой ОС и условия обновления. Скриншоты у в России 29 июля 2015 г. и будет доступна в виде бесплатного обновления пользователям Windows 7 и Windows 8.1, сообщили в Microsoft. В корпорации добавили, что бесплатное обновление будет дос

Официально: Microsoft представила бюджетную модель планшета Surface управлением полноценной Windows, а не Windows RT. Surface 3 поступит в продажу с предустановленной Windows 8.1. Впоследствии владелец сможет бесплатно выполнить переход на Windows 10. Новинка

70 грамм настоящей Windows 8.1 лжна заинтересовать новика компании Unitcom, представившей модель Picoretta на операционной системе Windows 8.1. Компьютер Picoretta выполнен в привычном для микрокомпьютеров форм-факторе стика

Paragon Software выпустила «Словари Slovoed» для Windows 8.1 х устройств, выпустила приложение «Словари Slovoed» для компьютеров и портативных устройств на базе Windows 8.1. Об этом CNews сообщили в Paragon. Приложение включает «Словари Slovoed» для самы

Microsoft и Citi представили бизнес-приложение для планшетов на Windows 8.1 банковской корпоративной площадки и теперь доступно на трех основных мобильных платформах, включая Windows 8.1. Приложение на русском языке клиенты программы могут скачать бесплатно в магазине

Microsoft убил Windows RT поддержкой 3G, но не имел полноразмерного USB-порта. Windows RT — модификация операционной системы Windows 8, предназначенная для мобильных процессоров с архитектурой ARM. Из-за иной архитекту

Microsoft сняла с производства планшеты на Windows RT dows RT не последовало. Был представлен только Surface Pro 3 под управлением стандартной x86-версии Windows 8. Весь прошлый год зарубежные СМИ говорили о том, что дни Windows RT сочтены. А в ок

Вышла PayDox с поддержкой Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 СЭД PayDox оптимизирован так, чтобы для всех основных операций количество нажатий на экран или кликов мыши было минимальным, рассказали в компании. СЭД PayDox может устанавливаться на компьютеры с ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 (как и на более ранние версии Windows), при этом доступ к СЭД и работа со всеми основными функциями системы возможны практически с любых мобильных устройств

Security Studio Endpoint Protection 7.7 с поддержкой ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 поступил в продажу По словам разработчиков, в данной версии Security Studio Endpoint Protection содержатся исправления и улучшения, внесенные по результатам эксплуатации продукта, а также реализована поддержка новых ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2. В SSEP 7.7 увеличены показатели производительности и стабильности работы. Для пользователей предыдущих версий SSEP обновление продукта в рамках действующей

«Тамак» внедрил «Windows 8 Профессиональную» Производственный холдинг «Тамак» внедрил ОС «Windows 8 Профессиональная» для стандартизации своей ИТ-инфраструктуры. Как сообщили CNews в

Владельцы Windows 8 получат Windows 9 бесплатно Переход с Microsoft Windows 8 на Windows 9 будет бесплатным, сообщает Detik.com со ссылкой на Андреаса Дианторо (

«Экодолье» обновила парк компьютеров и перешла на Windows 8.1 астройщик «Экодолье» обновила парк корпоративных компьютеров и перешла с Windows XP на новейшую ОС «Windows 8.1 Профессиональная». Инструменты, входящие в пакет «Office 365 профессиональный плю

Digital Design анонсировала «АРМ руководителя» для Windows 8.1 сто руководителя» («АРМ руководителя») станет доступно заказчикам и на планшетах под управлением ОС Windows 8.1. Об этом CNews сообщили в компании Digital Design, разработчике системы. Функцион

Названа дата появления Windows 9 Анонсировать следующую за Windows 8 версию операционной системы корпорация Microsoft планирует ориентировочно 30 сентяб

Windows 8 начала терять рыночную долю Доля операционной системы Microsoft Windows 8 (включая 8.1) в июне 2014 г. сократилась впервые с даты запуска этой системы в октя

Планшет IRU Tablet PC C1101W на ОС Windows 8.1 сти использования планшета в удаленном от офисного центра режиме, но с поддержкой всех привычных офисных, дизайнерских, бухгалтерских и каких угодно приложений. В этом и заключалась изначальная идея Windows 8 с её метро-интерфейсом — масштабируемость и преемственность от офисных десктопных компьютеров к ноутбукам, планшетам и смартфонам. И если смотреть на планшет IRU C1101W сквозь призму

У Windows 9 будут привычный интерфейс, активация как у Apple и «фантастический бюджет на рекламу» В последующих обновлениях Windows 8 не появится никаких новшеств, а при создании Windows 9 разработчики Microsoft после

Планшет-трансформер на Windows 8.1 от IRU ия IRU представила на рынке планшет-трансформер, работающий под управлением операционной системы ОС Windows 8.1 SST, С114G. Солидный экран IRU С114G с диагональю 11,6 дюйма позволяет использова

Запрет на Windows 8 способен оживить рынок открытых ОС в Китае 20 мая 2014 г. служба государственных закупок при правительстве Китая официально отказалась закупать новые ПК на базе Windows 8, обосновав это тем, что государство не хочет зависеть от иностранного поставщика ПО. К такому решению власти Поднебесной пришли после того, как Microsoft прекратила поддержку Windows

В правительстве Китая запретили Windows 8 ляторы Китая запретили использование в правительственных структурах новых ПК на платформе Microsoft Windows 8. Решение было принято центральной службой обеспечения правительства, сообщает Reute

Microsoft продлила срок обновления Windows Embedded 8.1 Версия Windows 8.1 Update увидела свет в середине апреля 2014 г. Тогда компания объявила, что к 13 м

Обзор планшета Acer Iconia Tab W4: имеет ли Windows 8.1 право на жизнь? полная совместимость с устройством всех "десктопных" программ, в том числе офисных пакетов. Также велика вероятность, что корпоративное ПО, совместимое хотя бы с Windows 7, заработает и на планшете с Windows 8. Acer Iconia Tab W4 Конечно, у Windows-планшетов в целом имеется ряд недостатков. Кроме выше перечисленных, это специфический интерфейс системы, который, на наш взгляд, не всегда уд

Раскрыты первые подробности о Windows 8.2 и Windows 9 Кнопка «Пуск» с ярлыками приложений появится в Windows 8 осенью 2014 г., в очередном крупном обновлении операционной системы. Об этом сообщи

Softline перевела ИТ-парк «Красносельского Ювелирпрома» на Microsoft Windows 8 Компания Softline выполнила поставку ПО Microsoft Windows 8 для завода «Красносельский Ювелирпром». Новые программные ресурсы позволили модерни

Microsoft обновила IE 11 для Windows 7/8.1 и анонсировала IE 11 для Windows Phone Корпорация Microsoft объявила о выходе обновлений IE 11 для Windows 7 и Windows 8.1, а также о выходе Internet Explorer 11 для Windows Phone. Обновление призвано уве

Microsoft вернула в Windows 8 рабочий стол. Windows стала бесплатной, но не для всех Microsoft в рамках конференции Build в Сан-Франциско официально представила обновление Update 1 для Windows 8.1, о котором издание CNews сообщало неоднократно. Это первое крупное обновление пос