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Microsoft Windows 8
Microsoft Windows RT

Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT


02.12.2019 Найден способ бесплатно превратить старую ОС Microsoft в Windows 10
19.04.2019 Microsoft «убьет» Windows 8 на четыре года раньше, чем обещала
02.02.2018 Новый Microsoft Office не будет работать c Windows 7 и Windows 8.1
04.03.2016 Microsoft проговорилась о возрождении Windows RT
30.10.2015 Microsoft Surface: долгая дорога к успеху
08.09.2015 Ноутбуки с сенсорным экраном: хроники провалов
04.08.2015 Лучшие планшеты на Windows: выбор ZOOM
03.07.2015 Dell представила новые ноутбуки и планшетный ПК для бизнеса
18.06.2015 Prestigio анонсировала компактный планшет MultiPad Visconte Quad 3G
01.06.2015 Microsoft назвала дату выхода новой ОС и условия обновления. Скриншоты
31.03.2015 Официально: Microsoft представила бюджетную модель планшета Surface
30.03.2015 Microsoft объяснила, кто получит бесплатную Windows 10. Новые подробности
27.03.2015 70 грамм настоящей Windows 8.1
26.03.2015 Microsoft выпустит дешевый планшет на Windows 10
20.03.2015 Microsoft представила Windows-ПК размером с флэшку
19.03.2015 Paragon Software выпустила «Словари Slovoed» для Windows 8.1
27.02.2015 Microsoft и Citi представили бизнес-приложение для планшетов на Windows 8.1
04.02.2015 Microsoft убил Windows RT
28.01.2015 Microsoft сняла с производства планшеты на Windows RT
27.01.2015 Вышла PayDox с поддержкой Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2
26.01.2015 Security Studio Endpoint Protection 7.7 с поддержкой ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 поступил в продажу
15.12.2014 Первый тест в России: планшет Lenovo Yoga Tablet 2
29.09.2014 Владельцы Windows 8 получат Windows 9 бесплатно
23.09.2014 «Экодолье» обновила парк компьютеров и перешла на Windows 8.1
18.09.2014 Digital Design анонсировала «АРМ руководителя» для Windows 8.1
22.08.2014 Названа дата появления Windows 9
21.08.2014 Тест ультрабука HP EliteBook Folio 1040 G1: безопасность — это легко
04.08.2014 Windows 8 начала терять рыночную долю
24.07.2014 Планшет IRU Tablet PC C1101W на ОС Windows 8.1
09.07.2014 У Windows 9 будут привычный интерфейс, активация как у Apple и «фантастический бюджет на рекламу»
15.05.2014 Microsoft продлила срок обновления Windows Embedded 8.1
29.04.2014 Обзор планшета Acer Iconia Tab W4: имеет ли Windows 8.1 право на жизнь?
23.04.2014 Раскрыты первые подробности о Windows 8.2 и Windows 9
07.04.2014 «Инфотекс» представил новые возможности ViPNet Password Generator
04.04.2014 Softline перевела ИТ-парк «Красносельского Ювелирпрома» на Microsoft Windows 8
03.04.2014 Microsoft обновила IE 11 для Windows 7/8.1 и анонсировала IE 11 для Windows Phone
03.04.2014 Microsoft вернула в Windows 8 рабочий стол. Windows стала бесплатной, но не для всех
25.03.2014 Game Insight объявила о 5 млн пользователей своих игр на Windows 8 и Windows Phone 8
07.03.2014 Обзор премиум-планшета Sony VAIO Tap 11 на Windows : слишком много жертв красоте?
03.03.2014 Система переходного периода

Публикаций - 1277, упоминаний - 3210

Microsoft Windows 8 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20962 786
Apple Inc - Эппл Рус 10085 187
Intel Corporation 10778 184
Nvidia Corp 3009 121
Google LLC 9402 119
Samsung Electronics 8922 105
Lenovo Group 1990 105
HP Inc. 5096 77
Dell EMC 4463 75
Acer Group 2177 74
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 74
Sony 5559 62
Nokia Corporation 5231 50
AMD - Advanced Micro Devices 3487 48
Toshiba Corporation 2747 42
Twitter 2280 36
Meta - Facebook 4113 35
Qualcomm Technologies 1521 33
HP - Hewlett-Packard 3423 33
Amazon Inc - Amazon.com 2514 26
IBM 8637 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3736 22
Yandex - Яндекс 4544 22
Zoom Int - Zoom Video Communications 931 21
Oracle Corporation 5770 20
HTC Corporation 1374 20
LG Electronics 3116 19
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 19
Fujitsu 1616 19
Huawei 3132 18
VMware 1962 17
Adobe Systems 1329 15
Abbyy 1049 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 14
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 565 13
SAP SE 4365 13
ESET 1059 11
Parallels Holdings 485 11
Код Безопасности 378 11
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1587 11
Metro Cash&Carry - Metro C&C 285 75
Carl Zeiss 277 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4803 7
Barnes & Noble 87 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 183 5
РВК - Российская венчурная компания 505 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 690 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1549 5
LinkedIn 546 4
Евросеть 1342 4
Assist - Ассист 159 4
Связной ГК 1082 4
Почта России ПАО 1768 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 3
ВТБ Банк Москвы 432 3
Visa International 1639 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 3
UMG - Universal Music Group 248 3
Пробизнесбанк АКБ 122 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 285 2
Walmart - Wal-Mart Stores 318 2
Базэл Аэро - Аэродинамика 23 2
Белый Ветер 213 2
УЭК - Универсальная электронная карта 523 2
Jaguar Cars 99 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 209 2
Ford 350 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 90 2
Lego 174 2
Северсталь ПАО 260 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 83 2
Яндекс.Такси 280 2
Альфа-Банк 1323 2
SkyScanner 18 2
Credit Suisse 105 2
AliExpress 287 2
HeadHunter Group - HH Group 380 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2006 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1834 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7309 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2729 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 7
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1426 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 736 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1474 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 159 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1218 4
Президент Российской Федерации 1712 4
Правительство Москвы 814 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1100 3
Федеральное казначейство России 862 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 301 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 879 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1995 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1096 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 313 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 423 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 2
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 2
Правительство РФ 2639 2
Счётная палата РФ 554 1
U.S. Army - армия США 107 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 25 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 1
FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 4 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 362 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 54 2
Демократическая политическая партия США 50 1
OLPC - One Laptop per Child 71 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 193 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
Linux Foundation 161 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 257
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 192
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 148
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3491 133
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 133
ARM64 - Архитектура процессора 1223 121
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4849 119
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 110
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 104
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 73
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4189 66
DDR - Double data rate 2046 63
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 584 63
3G - Стандарт мобильной связи 5061 62
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 48
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3032 42
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 40
ARM - Advanced RISC Machine 240 40
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 513 37
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1266 36
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 418 34
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 402 33
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 972 29
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 27
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1332 26
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1384 24
Kensington lock 158 24
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 529 23
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 677 22
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 777 22
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 451 22
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 54 22
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 22
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 94 21
Micorosft Windows Insider 80 20
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 20
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2105 19
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 7
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2225 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 3
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 922 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 127 2
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НДС - Налог на добавленную стоимость 845 2
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Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 1
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Госзаказчик - Государственный заказчик 6 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 35 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
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