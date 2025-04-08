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Microsoft Windows 8 Microsoft Windows RT

Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT

СОБЫТИЯ

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08.04.2025 Microsoft ломает ключевой компонент Windows 11. Мир возвращается во времена ненавистной всеми Windows 8. Опрос

P, к середине 2025 г. он превратился в монструозное меню на весь экран, да еще и с кнопкой посередине панели задач. На 13 лет назад Пользователи Windows ранее сталкивались с подобным. В 2012 г. вышла Windows 8 с новым плиточным интерфейсом Modern UI, который был призван заменить стандартную оконную концепцию. По крайней мере, так считала Microsoft. В этом интерфейсе стартовое меню занимало

11.10.2024 Случайный «эникейщик» за пять минут решил проблему, над которой Microsoft и Adobe безуспешно бились неделями

нт мучился неделями, и с которой ему не сумели помочь специалисты корпораций Adobe и Microsoft. Как пишет The Register, суть беды заключалась в том, что на ПК пользователя, работавшем под управлением Windows 8, никак не хотела устанавливаться и запускаться новая версия Acrobat – софта для работы с PDF-документами. Клиент каждый день в течение двух недель проводил несколько часов, общаясь со
30.12.2022 Microsoft «похоронит» частичку Windows, которую некогда считала сверхважной и очень удобной

го Корпорация Microsoft уберет из новой Windows 11 последние элементы интерфейса устаревшей системы Windows 8, пишет профильный ресурс Windows Latest. Единственное что в новой ОС осталось от

02.12.2019 Найден способ бесплатно превратить старую ОС Microsoft в Windows 10

я на тот, факт, что Microsoft завершила кампанию по бесплатному обновлению систем на ОС Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 еще в 2016 г., до сих пор существует как минимум один официальный с
19.04.2019 Microsoft «убьет» Windows 8 на четыре года раньше, чем обещала

Полное прекращение поддержки Windows 8 перестанет получать обновления приложений из Microsoft Store с 1 июля 2019 г., то е
22.03.2019 Обновление антивируса Microsoft сломало Windows 7 и Windows 8.1
02.02.2018 Новый Microsoft Office не будет работать c Windows 7 и Windows 8.1

Совместимость Office 2019Компания Microsoft вывесила список операционных систем, с которыми будет работать грядущий Microsoft Office 2019. В перечне отсутствуют Windows 7 и Windows 8.1, то есть Office 2019 можно будет использовать только с Windows 10. Полный список ОС имеет следующий вид: все поддерживаемые релизы Windows 10 SAC, релизы Windows 10 Enterprise LTSC

25.12.2017 Nvidia отказалась от поддержки 32-битных ОС. Под угрозой Windows 7, Windows 8 и Windows 10

й Release 390 или более ранними версиями». Список 32-битных операционных систем, которые останутся без дальнейшей поддержки Nvidia, включает все варианты Linux и FreeBSD, а также Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1 и Windows 10. 32-битные динозаврыСогласно информации портала ArsTechnica, официальный выпуск очередного универсального пакета драйверов Nvidia версии Release 390 ожидается ориенти
01.11.2017 Из Microsoft уходит автор дизайна Windows 8 и «ленты» в MS Office

возможности. В Microsoft Ларсон-Грин работала над разными проектами, начиная от софта Windows и заканчивая аппаратной частью Xbox и Surface. Она известна в первую очередь тем, что возглавила редизайн Windows 8, который пришелся по вкусу не всем пользователям, а также добавила набор панелей инструментов в виде ленты в верхней части главного окна Office.Некоторое время назад Ларсон-Грин верну
04.03.2016 Microsoft проговорилась о возрождении Windows RT

тказ от RT Первая операционная система с приставкой «RT» была выпущена Microsoft в 2012 г. вместе с Windows 8 и носила название «Windows 8 RT». Внешне операционные системы были одинаковы
30.10.2015 Microsoft Surface: долгая дорога к успеху

ресным агрегатом. В его основе лежит платформа Intel Haswell, а в качестве ОС выступает полноценная Windows 8.1 со всеми плюшками. Благодаря чехлу с клавиатурой он легко превращается в ультрабу
08.09.2015 Ноутбуки с сенсорным экраном: хроники провалов

благополучно забывали и периодически вспоминали в последующие годы. И толчок развитию придала новая Windows 8, где основным элементом управления были плитки Metro UI.Всемирный провалившийся заг
04.08.2015 Лучшие планшеты на Windows: выбор ZOOM

настольных ПК (включая ноутбуки), но и на смартфонах (имеем в виду Windows Phone), и на планшетах (Windows 8.1, Windows RT и Windows with Bing). Причем последняя ниша далеко не столько многочи
01.06.2015 Microsoft назвала дату выхода новой ОС и условия обновления. Скриншоты

у в России 29 июля 2015 г. и будет доступна в виде бесплатного обновления пользователям Windows 7 и Windows 8.1, сообщили в Microsoft. В корпорации добавили, что бесплатное обновление будет дос
31.03.2015 Официально: Microsoft представила бюджетную модель планшета Surface

управлением полноценной Windows, а не Windows RT. Surface 3 поступит в продажу с предустановленной Windows 8.1. Впоследствии владелец сможет бесплатно выполнить переход на Windows 10. Новинка

27.03.2015 70 грамм настоящей Windows 8.1

лжна заинтересовать новика компании Unitcom, представившей модель Picoretta на операционной системе Windows 8.1. Компьютер Picoretta выполнен в привычном для микрокомпьютеров форм-факторе стика
19.03.2015 Paragon Software выпустила «Словари Slovoed» для Windows 8.1

х устройств, выпустила приложение «Словари Slovoed» для компьютеров и портативных устройств на базе Windows 8.1. Об этом CNews сообщили в Paragon. Приложение включает «Словари Slovoed» для самы
27.02.2015 Microsoft и Citi представили бизнес-приложение для планшетов на Windows 8.1

банковской корпоративной площадки и теперь доступно на трех основных мобильных платформах, включая Windows 8.1. Приложение на русском языке клиенты программы могут скачать бесплатно в магазине
04.02.2015 Microsoft убил Windows RT

поддержкой 3G, но не имел полноразмерного USB-порта. Windows RT — модификация операционной системы Windows 8, предназначенная для мобильных процессоров с архитектурой ARM. Из-за иной архитекту
28.01.2015 Microsoft сняла с производства планшеты на Windows RT

dows RT не последовало. Был представлен только Surface Pro 3 под управлением стандартной x86-версии Windows 8. Весь прошлый год зарубежные СМИ говорили о том, что дни Windows RT сочтены. А в ок
27.01.2015 Вышла PayDox с поддержкой Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2

СЭД PayDox оптимизирован так, чтобы для всех основных операций количество нажатий на экран или кликов мыши было минимальным, рассказали в компании. СЭД PayDox может устанавливаться на компьютеры с ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 (как и на более ранние версии Windows), при этом доступ к СЭД и работа со всеми основными функциями системы возможны практически с любых мобильных устройств
26.01.2015 Security Studio Endpoint Protection 7.7 с поддержкой ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 поступил в продажу

По словам разработчиков, в данной версии Security Studio Endpoint Protection содержатся исправления и улучшения, внесенные по результатам эксплуатации продукта, а также реализована поддержка новых ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2. В SSEP 7.7 увеличены показатели производительности и стабильности работы. Для пользователей предыдущих версий SSEP обновление продукта в рамках действующей
28.11.2014 «Тамак» внедрил «Windows 8 Профессиональную»

Производственный холдинг «Тамак» внедрил ОС «Windows 8 Профессиональная» для стандартизации своей ИТ-инфраструктуры. Как сообщили CNews в

29.09.2014 Владельцы Windows 8 получат Windows 9 бесплатно

Переход с Microsoft Windows 8 на Windows 9 будет бесплатным, сообщает Detik.com со ссылкой на Андреаса Дианторо (
23.09.2014 «Экодолье» обновила парк компьютеров и перешла на Windows 8.1

астройщик «Экодолье» обновила парк корпоративных компьютеров и перешла с Windows XP на новейшую ОС «Windows 8.1 Профессиональная». Инструменты, входящие в пакет «Office 365 профессиональный плю
18.09.2014 Digital Design анонсировала «АРМ руководителя» для Windows 8.1

сто руководителя» («АРМ руководителя») станет доступно заказчикам и на планшетах под управлением ОС Windows 8.1. Об этом CNews сообщили в компании Digital Design, разработчике системы. Функцион
22.08.2014 Названа дата появления Windows 9

Анонсировать следующую за Windows 8 версию операционной системы корпорация Microsoft планирует ориентировочно 30 сентяб
04.08.2014 Windows 8 начала терять рыночную долю

Доля операционной системы Microsoft Windows 8 (включая 8.1) в июне 2014 г. сократилась впервые с даты запуска этой системы в октя
24.07.2014 Планшет IRU Tablet PC C1101W на ОС Windows 8.1

сти использования планшета в удаленном от офисного центра режиме, но с поддержкой всех привычных офисных, дизайнерских, бухгалтерских и каких угодно приложений.  В этом и заключалась изначальная идея Windows 8 с её метро-интерфейсом — масштабируемость и преемственность от офисных десктопных компьютеров к ноутбукам, планшетам и смартфонам. И если смотреть на планшет IRU C1101W сквозь призму

09.07.2014 У Windows 9 будут привычный интерфейс, активация как у Apple и «фантастический бюджет на рекламу»

В последующих обновлениях Windows 8 не появится никаких новшеств, а при создании Windows 9 разработчики Microsoft после
03.06.2014 Планшет-трансформер на Windows 8.1 от IRU

ия IRU представила на рынке планшет-трансформер, работающий под управлением операционной системы ОС Windows 8.1 SST, С114G. Солидный экран IRU С114G с диагональю 11,6 дюйма позволяет использова
28.05.2014 Запрет на Windows 8 способен оживить рынок открытых ОС в Китае

20 мая 2014 г. служба государственных закупок при правительстве Китая официально отказалась закупать новые ПК на базе Windows 8, обосновав это тем, что государство не хочет зависеть от иностранного поставщика ПО. К такому решению власти Поднебесной пришли после того, как Microsoft прекратила поддержку Windows

20.05.2014 В правительстве Китая запретили Windows 8

ляторы Китая запретили использование в правительственных структурах новых ПК на платформе Microsoft Windows 8. Решение было принято центральной службой обеспечения правительства, сообщает Reute
15.05.2014 Microsoft продлила срок обновления Windows Embedded 8.1

Версия Windows 8.1 Update увидела свет в середине апреля 2014 г. Тогда компания объявила, что к 13 м
29.04.2014 Обзор планшета Acer Iconia Tab W4: имеет ли Windows 8.1 право на жизнь?

полная совместимость с устройством всех "десктопных" программ, в том числе офисных пакетов. Также велика вероятность, что корпоративное ПО, совместимое хотя бы с Windows 7, заработает и на планшете с Windows 8. Acer Iconia Tab W4   Конечно, у Windows-планшетов в целом имеется ряд недостатков. Кроме выше перечисленных, это специфический интерфейс системы, который, на наш взгляд, не всегда уд
23.04.2014 Раскрыты первые подробности о Windows 8.2 и Windows 9

Кнопка «Пуск» с ярлыками приложений появится в Windows 8 осенью 2014 г., в очередном крупном обновлении операционной системы. Об этом сообщи
04.04.2014 Softline перевела ИТ-парк «Красносельского Ювелирпрома» на Microsoft Windows 8

Компания Softline выполнила поставку ПО Microsoft Windows 8 для завода «Красносельский Ювелирпром». Новые программные ресурсы позволили модерни
03.04.2014 Microsoft обновила IE 11 для Windows 7/8.1 и анонсировала IE 11 для Windows Phone

Корпорация Microsoft объявила о выходе обновлений IE 11 для Windows 7 и Windows 8.1, а также о выходе Internet Explorer 11 для Windows Phone. Обновление призвано уве
03.04.2014 Microsoft вернула в Windows 8 рабочий стол. Windows стала бесплатной, но не для всех

Microsoft в рамках конференции Build в Сан-Франциско официально представила обновление Update 1 для Windows 8.1, о котором издание CNews сообщало неоднократно. Это первое крупное обновление пос
02.04.2014 Бывший сотрудник Microsoft из России сознался в краже тайн Windows 8

Алексея Кибкало обвинениях стало известно в конце марта 2014 г. По данным следствия, в июле-августе 2012 г., будучи сотрудником Microsoft, Кибкало распространял через собственный аккаунт SkyDrive код Windows 8 RT и пакета инструментов Microsoft Activation Server SDK, который корпорация использует для системы активации. Кроме того, Кибкало передал созданный Microsoft код для распространения


Публикаций - 1440, упоминаний - 2145

Microsoft Windows 8 и организации, системы, технологии, персоны:

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Intel Corporation 12811 229
Apple Inc 13154 210
Google LLC 12688 145
Nvidia Corp 4002 134
Lenovo Group 2446 123
Samsung Electronics 11064 119
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 93
HP Inc. 5883 93
Acer Group - Acer Inc 2776 88
Dell EMC 5180 84
Sony 6739 68
AMD - Advanced Micro Devices 4641 67
X Corp - Twitter 2938 53
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 52
Toshiba Corporation 2980 50
VAIO 475 42
Meta Platforms - Facebook 4621 39
Qualcomm Technologies 1974 38
HP - Hewlett-Packard 3662 34
Dell Technologies - Dell Computer 2219 30
Amazon Inc - Amazon.com 3277 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Yandex - Яндекс 9216 26
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 25
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 24
Fujitsu 2105 23
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Oracle Corporation 7074 21
HTC Corporation 1512 21
Adobe Systems 1597 20
Broadcom - VMware 2610 20
Huawei 4676 20
LG Electronics 3735 20
Dropbox 527 18
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MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 15
SAP SE 5601 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 82
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 35
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Royal Dutch Shell - Шелл 233 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Carl Zeiss AG 307 8
Barnes & Noble 171 8
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Евросеть 1421 5
Совкомбанк Совесть 279 5
Россети Ленэнерго 1699 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Почта России ПАО 2370 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
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Белый Ветер 365 4
101Hotels.com 456 4
eBay Inc 1640 4
Связной ГК 1401 4
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Ford 434 2
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