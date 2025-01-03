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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Aalto University Университет имени Алвара Аалто



03.01.2025 Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз 1
23.12.2024 Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews 1
29.06.2022 Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте 1
29.11.2019 LG объявила о кадровых перестановках в топ-менеджменте на 2020 год 1
02.02.2016 Фотонная передача тепла — прорыв в технологиях охлаждения 1
11.11.2015 Российские программисты стали победителями хакатона Junction в Хельсинки 1
01.12.2014 Slush 2014: раздвигая границы 5
13.11.2014 Технологические тренды нового времени: видение Microsoft 1
04.08.2014 Российская команда Brainy Studio стала победителем Imagine Cup 2014 1
24.03.2014 Названы самый быстрый и самый медленный смартфоны 2
05.06.2013 Контактные видеолинзы можно носить много часов 1
25.10.2012 Наноконструкции в 3D: новая технология производства 1
19.10.2012 Руки помогают мозгу запомнить мелодию 1
10.09.2012 Капли-биты: реализована водяная логика 1
24.07.2012 Дисплеи будущего 2: обзор лучших голографических и гибких экранов 1
10.07.2012 Таинственные звуки Северного сияния: что показали записи ученых 1
21.06.2012 NVidia — Торвальдсу: «Мы будем поддерживать свой код, а не вашу инфраструктуру» 1
01.03.2012 Смартфоны будут проецировать изображения на стену 1
23.12.2011 Спирт поможет удешевить топливные ячейки в 2 раза 1
24.11.2011 Контактную линзу сделали экраном 1

Публикаций - 20, упоминаний - 25

Aalto University и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 3
Intel Corporation 12197 2
LG Electronics 3614 2
Google LLC 11775 2
Brainy Studio 6 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
SAP SE 5276 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Tencent 157 1
Alibaba Group 422 1
PAX Technology - PAX Global Technology 25 1
Git in sky - Жить в небе 10 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Samsung Electronics 10254 1
HP Inc. 5685 1
Canon 1397 1
Sony 6544 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Nvidia Corp 3487 1
Галактика - Корпорация 1467 1
LG Electronics Mobile Communications - LG Electronics MobileComm - LG Mobile Phones - LG Mobile Communication Company 24 1
Holografika 1 1
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 13 1
Microsoft Research Cambridge 4 1
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 9 1
TiVo Corporation - Rovi Corporation - Macrovision Solutions Corporation 13 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Runa Capital 158 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1136 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 2
Night Vision - режим ночного видения 358 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 2
Видеокамера - Camcorder 2263 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Microsoft Windows 15656 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Baidu 283 1
Microsoft DreamSpark 16 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 1
Microsoft Security Essentials - MSE 135 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Samsung Galaxy 955 1
Linux OS 9936 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 352 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Fly - Explay Crystal 3 1
Apple iPhone 5 772 1
Nvidia Optimus 183 1
Microsoft Kinect 199 1
LG G - серия смартфонов 140 1
HTC One - серия смартфонов 181 1
Microsoft Research Cambridge - Verneer 1 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 1
Sony Xperia Pureness 3 1
Тетрис 72 1
TiVo Corporation - Rovi Corporation - Macrovision ShowWX 4 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Ромин Евгений 2 1
Белов Василий 38 1
Рудычева Наталья 95 1
Ситников Алексей 6 1
Дворкович Аркадий 210 1
Арсентьев Андрей 67 1
Иванов Александр 101 1
Сачков Илья 122 1
Черномордиков Михаил 20 1
Житинский Сергей 14 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Кокорич Михаил 8 1
Бетсис Павел 100 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Агеева Анна 8 1
Ковлягина Татьяна 8 1
Wang Yang - Ван Ян 6 1
Осадчук Павел 1 1
Урман Борис 2 1
Пажитнов Алексей 6 1
Kwon Brian - Квон Брайан 4 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Cho William - Чо Уильям 2 1
Lee Morris - Ли Моррис 1 1
Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 3 1
Ду-Ён Бае - Doo-yong Bae 1 1
Антипов Евгений 6 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 8
Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Индия - Bharat 5432 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Финляндия - Хельсинки 247 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 2
Япония 13282 2
Швеция - Королевство 3619 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Европа 21767 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Канада 4881 2
США - Вашингтон - Сиэтл 400 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
США - Колумбия - Вашингтон 1389 2
Ирландия - Республика 1010 1
Китай - Тайвань 3984 1
Нидерланды 3517 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Индонезия - Республика 956 1
Сингапур - Республика 1849 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Таиланд - Королевство 816 1
Новая Зеландия 719 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Ближний Восток 2943 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 2
Металлы - Серебро - Silver 756 2
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Экономический эффект 1067 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Образование в России 2190 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 138 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 73 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Индий - Indium - химический элемент 27 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Reddit 312 1
РБК Инновации 47 1
Netradar 1 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Microsoft Research 139 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 95 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 46 1
KU - Korea University - Университет Корё - Корейский Университет 6 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 68 1
FMI - Finnish Meteorological Institute - Финский метеорологический институт 4 1
UNIST - National Institute of Science and Technology - Ulsan Gwahak Gisurwon - Национального института науки и технологий Ульсан - Ульсанский национальный институт науки и технологии 2 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 17 1
Keio University - Университет Кэйо 12 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 1
Microsoft Imagine Cup 60 2
Slush 4 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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