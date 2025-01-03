Aalto University Университет имени Алвара Аалто
Aalto University и организации, системы, технологии, персоны:
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
|РВК - Российская венчурная компания 549 1
|Runa Capital 158 1
|Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Reddit 312 1
|РБК Инновации 47 1
|Netradar 1 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|BCG - Boston Consulting Group 107 1
|Microsoft Research 139 1
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