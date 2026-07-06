Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
KU Korea University Университет Корё Корейский Университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 9
KU и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10631 2
|Intel Corporation 12778 1
|LG Electronics 3725 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1674 1
|Samsung Electronics 11007 1
|LG Electronics Mobile Communications - LG Electronics MobileComm - LG Mobile Phones - LG Mobile Communication Company 25 1
|U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 1
|ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 392 1
|Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 1
|Samsung Medison BiometryAssist 1 1
|OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 1
|Орловский Виктор 406 1
|Ду-Ён Бае - Doo-yong Bae 1 1
|Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 3 1
|Lee Morris - Ли Моррис 1 1
|Kwon Brian - Квон Брайан 4 1
|Cho William - Чо Уильям 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.