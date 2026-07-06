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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197173
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KU Korea University Университет Корё Корейский Университет

СОБЫТИЯ


06.07.2026 MWS AI выложила «универсальный фильтр» для больших языковых моделей в открытый доступ 1
22.08.2025 Южная Корея и Малайзия — куда едут учиться орловские студенты 1
15.08.2025 Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии 1
10.09.2020 Intel AI усовершенствовала технологию Samsung Medison для ультразвукового обследования при беременности 1
29.11.2019 LG объявила о кадровых перестановках в топ-менеджменте на 2020 год 1
18.08.2015 Создан интерфейс мозг-компьютер для роботов. Видео 1
16.01.2009 Создана основа для гибкой и прозрачной электроники 1
01.12.2005 Фото дня: робот-армрестлер 1
28.11.2005 Фото дня: робот-армрестлер 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

KU и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10631 2
Intel Corporation 12778 1
LG Electronics 3725 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1674 1
Samsung Electronics 11007 1
LG Electronics Mobile Communications - LG Electronics MobileComm - LG Mobile Phones - LG Mobile Communication Company 25 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 392 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7359 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21830 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7798 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27182 1
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 67 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4204 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2226 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3774 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16921 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 301 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4737 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 276 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4293 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9641 1
Экзоскелет - Exoskeleton 114 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9826 1
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 58 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1184 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 1
Samsung Medison BiometryAssist 1 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 1
Орловский Виктор 406 1
Ду-Ён Бае - Doo-yong Bae 1 1
Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 3 1
Lee Morris - Ли Моррис 1 1
Kwon Brian - Квон Брайан 4 1
Cho William - Чо Уильям 2 1
Южная Корея - Республика 7020 7
Южная Корея - Сеул 374 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54491 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18984 2
Азия - Азиатский регион 5891 2
Япония 13765 2
Малайзия 917 2
Германия - Федеративная Республика 13159 1
Сингапур - Республика 1945 1
Россия - ЦФО - Орловская область 368 1
Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
Земля - планета Солнечной системы 10831 1
Италия - Итальянская Республика 4495 1
Франция - Французская Республика 8143 1
Бразилия - Федеративная Республика 2505 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Германия - Берлин 731 1
Россия - РФ - Российская федерация 164804 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33435 4
Образование в России 2760 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27064 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10224 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3010 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53060 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 509 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 51 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1903 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11216 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1317 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1121 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 881 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4606 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 313 2
РИА Новости 1029 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 2
Putra Universität Malaysia - University of Putra Malaysia (UPM) - Университет Путра Малайзия 3 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 2
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 2
Kyoto University - Киотский университет 29 2
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 2
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 57 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
Yonsei University - Университет Йонсей - Университет Ёнсе 8 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 21 1
Fudan University - Фуданьский университет 12 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 2
Future Tech Korea - Korea Future Technology 3 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
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