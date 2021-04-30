ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization

Group-IB ликвидировала мошенническую кампанию, имитирующую опрос ВОЗ распределенную сеть из 134 мошеннических сайтов, имитирующих Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и обещали пользователям вознаграждение за прохождение фейкового опроса, посвященного Дн

ВОЗ: табачная промышленность вредит экологии Широкое использование химических веществ в табачной промышленности наносит огромный вред окружающей среде. Кроме того, выращивание табака требует большого расхода энергии и воды. Таким образом, ВОЗ заключает, что производство табачных изделий является чрезвычайно разрушающим процессом для окружающей среды, а табачные компании должны компенсировать наносимый природе вред. Новый доклад

ГИС помогут победить опасные инфекции Как сообщил помощник генерального директора ВОЗ доктор Брюс Эйлвард (Bruce Aylward), для полной победы над полиомиелитом необходимо вакцинировать каждого ребенка в возрасте до 5 лет, но сделать это крайне сложно, поскольку всегда остаютс

Антитабачные законы спасут 7,4 млн. людей еще не приняты) для спасения жизни граждан. Антитабачные меры эффективны - говорят исследователи из ВОЗ. К 2050 году благодаря мерам по борьбе против табака будет спасено около 7,4 млн. человек

Окончательный вывод ученых: Мобильники стимулируют рак Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свое отношение к мобильным телефонам, заявив, что они могут быть причиной п

Мобильные телефоны все же опасны - ВОЗ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свое отношение к мобильным телефонам, заявив, что они могут быть причиной п

ВОЗ: ежегодно полмиллиона детей заражаются вирусом ВИЧ матерями Как сообщает центр новостей ООН, в конце 2009 года медицинскими услугами было охвачено 355 тысяч детей с вирусом иммунодефицита. Это на 79 тысяч больше по сравнению с 2008 годом. Эксперты ВОЗ привлекли внимание к этой теме на 18-й Международной конференции по СПИДу, которая на этой неделе проходит в Вене. Специалисты ВОЗ полагают, что результаты могли бы быть более впечат

ВОЗ отвергает обвинения в лоббировании интересов фармацевтов При принятии решений относительно пандемии вируса А(H1N1) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) никогда не руководствовалась коммерческими интересами. Об этом говорится в письме гендир

ВОЗ: пандемия гриппа А(H1N1) еще не прошла арии. К такому выводу пришли эксперты Чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает центр новостей ООН. Члены этого комитата решили вновь собраться в середине июл

ВОЗ обеспокоена вспышкой полиомиелита в Таджикистане Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность вспышкой полиомиелита на юго-западе Таджикистана в пограничных

ВОЗ обеспокоена ростом случаев заболеваний туберкулезом с лекарственной устойчивостью Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу роста случаев заболевания туберкулезом с лекарственно

ВОЗ рекомендует включить вакцину против вируса А(H1N1) в состав зимней сезонной вакцины Как сообщает центр новостей ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить вакцину против вируса А(H1N1) в состав зимней сезонной вакцины дл

ВОЗ: 40% случаев онкологических заболеваний можно предотвратить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращает внимание на то, что рак уносит больше человеческих жизней, чем малярия, СПИД и

ВОЗ: пандемический грипп А(H1N1) — это не ложь ию, и этот факт научно доказан. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейджи Фукуда, выступая на слушаниях Совета Европы, посвященных новому вирусу. Представи

ВОЗ: коррупция пронизывает даже фармацевтическую отрасль ь и здоровье людей. На этот печальный факт обращает внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает центр новостей ООН. Ежегодно во всем мире на здравоохранение расходуется $4,1

ВОЗ: пищевые отравления ежегодно уносят 2,2 миллиона жизней неве продолжает работу 126-я сессия Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ее повестке дня — проблема, связанная с безопасностью продуктов питания. Сегодня милл

ВОЗ: среди лекарств в интернете контрафакта больше половины Как сообщает центр новостей ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращает внимание на опасную тенденцию расширения торговли контрафактными лекарственными

ВОЗ: на вирус гриппа А(H1N1) тестируется только небольшая часть всех больных ия новым гриппом зафиксировано в Западном полушарии. Их по крайней мере 6600. В Европейском регионе ВОЗ, куда входят и государства Закавказья и страны Центральной Азии, лабораторно подтверждено

ВОЗ просит не называть квинслендскую лихорадку "козьим гриппом" ьего гриппа» вызваны случаями заражения квинслендской лихорадкой жителей Голландии. Пресс-секретарь ВОЗ Грегори Хартль подтвердил, что в Голландии в этом году было отмечено больше случаев этого

ВОЗ ожидает рост заболеваемости гриппом А(H1N1) бщает центр новостей ООН, 17 декабря 2009 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Кейджи Фукуда на пресс-конференции в Женеве заявил, что спустя восемь месяцев пос

ВОЗ: эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине, Эстонии и России охватила уже более 1% населения В новом докладе ЮНЭЙДС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ситуации с ВИЧ в мире говорится, что в Восточной Европе несколько лет назад наблюдался

ВОЗ бесплатно предоставит 200 млн. вакцин против гриппа А (H1N1) 100 развивающимся странам Всемирная Организация по Здравоохранению (ВОЗ) бесплатно предоставит 200 млн. вакцин против гриппа А (H1N1) 100 развивающимся странам,

ВОЗ: от инфарктов и инсультов ежегодно умирает более 17 млн. человек в год новостей ООН. К этой печальной статистике привлекла внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Для сохранения сердца здоровым она рекомендовала придерживаться разумной диеты, бросить

ВОЗ представила рекомендации для школ по снижению опасности пандемического гриппа 11 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила рекомендации для школ, призванные снизить опасность пандемического вируса А(

ВОЗ: за последние 50 лет число случаев самоубийств возросло на 60% бря отмечался Международный день предотвращения самоубийств. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращает внимание на тот факт, что ежегодно почти 900 тысяч человек в мире добровольно с

ВОЗ: рейтинг рисков для здоровья общает центр новостей ООН. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Глобальные факторы риска для здоровья». В нем речь идет о глобальных и региональных пок

ВОЗ призвала беречься от ультрафиолетового излучения Солнца 0 тыс. случаев злокачественной меланомы. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает центр новостей ООН. Эксперты ВОЗ считают, что основной причиной развити

A(H1N1) : лечить не медля 21 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила государствам рекомендации по применению медикаментов при лечении пациентов, ин

ВОЗ: пандемия гриппа A(H1N1) распространяется с беспрецедентной скоростью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла изменения в требования об отчетности государств по вирусной инфекции гриппа А(H1N

Глава ВОЗ призывает к использованию новых технологий для производства вакцины против гриппа на всех явно не хватит. Об этом заявила Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чань на заседании конференции Всемирной организации интеллектуальной собственно

ВОЗ: за 10 лет смертность от неинфекционных заболеваний и травм выросла на 17% ает центр новостей ООН. С тем, чтобы исправить эту ситуацию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 8 июля 2009 года о создании глобальной сети организаций и экспертов со всего ми

ВОЗ: подтверждено свыше 52 000 заболеваний гриппом A(H1N1) в 99 странах Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на 22 июня 2009 года в 99 странах официально подтверждено 52 160 случаев заболевания гр

ВОЗ: гриппом A(H1N1) ежедневно заболевает свыше 2000 человек Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на 15 июня 2009 года в 76 странах официально подтверждено 35 928 случаев заболевания гр

Новый вирус A(H1N1) продолжает свое шествие по Европе К 12 июня во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из 74 стран мира поступили официальные сообщения о 29 669 случаях заражения гриппом A(H1

ВОЗ готовится объявить о начале пандемии гриппа А(H1N1) ирус A(H1N1) продолжает свое шествие по планете. К 9 июня во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из 73 стран мира поступили официальные сообщения о 26 563 случаях инфицирования гриппом

В РФ зарегистрирован первый случай заражения вирусом A (H1N1) московскому времени. Затем эти результаты была направлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Д.Львов отметил, что "заболевание проходит относительно легко, и больной уже идет на по

Роспотребнадзор: заболевания гриппом A (H1N1) зарегистрированы в 40 странах мира благополучия человека (Роспотребнадзор) со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет РБК. Наибольшее число случаев заболевания вирусом гриппа А (H1N1) зарегистрирован

Эксперты опасаются скрещения гриппа А(H1N1) с другими вирусами атам. Обращаясь к участникам заседания, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чань выразила обеспокоенность появлением нового вируса гриппа А(H1N1), заявив,

Грипп A(H1N1): ВОЗ призывает людей не паниковать К 14 мая во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из 33 стран мира поступили официальные сообщения о 6500 случаях инфицирования гриппом A(