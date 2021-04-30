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ВОЗ Всемирная организация здравоохранения WHO World Health Organization

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization

СОБЫТИЯ


30.04.2021 Group-IB ликвидировала мошенническую кампанию, имитирующую опрос ВОЗ

распределенную сеть из 134 мошеннических сайтов, имитирующих Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и обещали пользователям вознаграждение за прохождение фейкового опроса, посвященного Дн
30.05.2017 ВОЗ: табачная промышленность вредит экологии

Широкое использование химических веществ в табачной промышленности наносит огромный вред окружающей среде. Кроме того, выращивание табака требует большого расхода энергии и воды. Таким образом, ВОЗ заключает, что производство табачных изделий является чрезвычайно разрушающим процессом для окружающей среды, а табачные компании должны компенсировать наносимый природе вред.  Новый доклад
18.07.2014 ГИС помогут победить опасные инфекции

Как сообщил помощник генерального директора ВОЗ доктор Брюс Эйлвард (Bruce Aylward), для полной победы над полиомиелитом необходимо вакцинировать каждого ребенка в возрасте до 5 лет, но сделать это крайне сложно, поскольку всегда остаютс
02.07.2013 Антитабачные законы спасут 7,4 млн. людей

еще не приняты) для спасения жизни граждан. Антитабачные меры эффективны - говорят исследователи из ВОЗ. К 2050 году благодаря мерам по борьбе против табака будет спасено около 7,4 млн. человек
01.06.2011 Окончательный вывод ученых: Мобильники стимулируют рак

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свое отношение к мобильным телефонам, заявив, что они могут быть причиной п
01.06.2011 Мобильные телефоны все же опасны - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свое отношение к мобильным телефонам, заявив, что они могут быть причиной п
23.07.2010 ВОЗ: ежегодно полмиллиона детей заражаются вирусом ВИЧ матерями

Как сообщает центр новостей ООН, в конце 2009 года медицинскими услугами было охвачено 355 тысяч детей с вирусом иммунодефицита. Это на 79 тысяч больше по сравнению с 2008 годом. Эксперты ВОЗ привлекли внимание к этой теме на 18-й Международной конференции по СПИДу, которая на этой неделе проходит в Вене. Специалисты ВОЗ полагают, что результаты могли бы быть более впечат
09.06.2010 ВОЗ отвергает обвинения в лоббировании интересов фармацевтов

При принятии решений относительно пандемии вируса А(H1N1) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) никогда не руководствовалась коммерческими интересами. Об этом говорится в письме гендир
04.06.2010 ВОЗ: пандемия гриппа А(H1N1) еще не прошла

арии. К такому выводу пришли эксперты Чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает центр новостей ООН. Члены этого комитата решили вновь собраться в середине июл
26.04.2010 ВОЗ обеспокоена вспышкой полиомиелита в Таджикистане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность вспышкой полиомиелита на юго-западе Таджикистана в пограничных

22.03.2010 ВОЗ обеспокоена ростом случаев заболеваний туберкулезом с лекарственной устойчивостью

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу роста случаев заболевания туберкулезом с лекарственно
19.02.2010 ВОЗ рекомендует включить вакцину против вируса А(H1N1) в состав зимней сезонной вакцины

Как сообщает центр новостей ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить вакцину против вируса А(H1N1) в состав зимней сезонной вакцины дл
05.02.2010 ВОЗ: 40% случаев онкологических заболеваний можно предотвратить

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращает внимание на то, что рак уносит больше человеческих жизней, чем малярия, СПИД и

27.01.2010 ВОЗ: пандемический грипп А(H1N1) — это не ложь

ию, и этот факт научно доказан. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейджи Фукуда, выступая на слушаниях Совета Европы, посвященных новому вирусу. Представи
26.01.2010 ВОЗ: коррупция пронизывает даже фармацевтическую отрасль

ь и здоровье людей. На этот печальный факт обращает внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает центр новостей ООН. Ежегодно во всем мире на здравоохранение расходуется $4,1

21.01.2010 ВОЗ: пищевые отравления ежегодно уносят 2,2 миллиона жизней

неве продолжает работу 126-я сессия Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ее повестке дня — проблема, связанная с безопасностью продуктов питания. Сегодня милл
11.01.2010 ВОЗ: среди лекарств в интернете контрафакта больше половины

Как сообщает центр новостей ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращает внимание на опасную тенденцию расширения торговли контрафактными лекарственными
25.12.2009 ВОЗ: на вирус гриппа А(H1N1) тестируется только небольшая часть всех больных

ия новым гриппом зафиксировано в Западном полушарии. Их по крайней мере 6600. В Европейском регионе ВОЗ, куда входят и государства Закавказья и страны Центральной Азии, лабораторно подтверждено
23.12.2009 ВОЗ просит не называть квинслендскую лихорадку "козьим гриппом"

ьего гриппа» вызваны случаями заражения квинслендской лихорадкой жителей Голландии. Пресс-секретарь ВОЗ Грегори Хартль подтвердил, что в Голландии в этом году было отмечено больше случаев этого
18.12.2009 ВОЗ ожидает рост заболеваемости гриппом А(H1N1)

бщает центр новостей ООН, 17 декабря 2009 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Кейджи Фукуда на пресс-конференции в Женеве заявил, что спустя восемь месяцев пос
25.11.2009 ВОЗ: эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине, Эстонии и России охватила уже более 1% населения

В новом докладе ЮНЭЙДС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ситуации с ВИЧ в мире говорится, что в Восточной Европе несколько лет назад наблюдался
29.10.2009 ВОЗ бесплатно предоставит 200 млн. вакцин против гриппа А (H1N1) 100 развивающимся странам

Всемирная Организация по Здравоохранению (ВОЗ) бесплатно предоставит 200 млн. вакцин против гриппа А (H1N1) 100 развивающимся странам,

29.09.2009 ВОЗ: от инфарктов и инсультов ежегодно умирает более 17 млн. человек в год

новостей ООН. К этой печальной статистике привлекла внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Для сохранения сердца здоровым она рекомендовала придерживаться разумной диеты, бросить
14.09.2009 ВОЗ представила рекомендации для школ по снижению опасности пандемического гриппа

11 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила рекомендации для школ, призванные снизить опасность пандемического вируса А(
11.09.2009 ВОЗ: за последние 50 лет число случаев самоубийств возросло на 60%

бря отмечался Международный день предотвращения самоубийств. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращает внимание на тот факт, что ежегодно почти 900 тысяч человек в мире добровольно с
07.09.2009 ВОЗ: рейтинг рисков для здоровья

общает центр новостей ООН. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Глобальные факторы риска для здоровья». В нем речь идет о глобальных и региональных пок
03.09.2009 ВОЗ призвала беречься от ультрафиолетового излучения Солнца

0 тыс. случаев злокачественной меланомы. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает центр новостей ООН. Эксперты ВОЗ считают, что основной причиной развити
25.08.2009 A(H1N1) : лечить не медля

21 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила государствам рекомендации по применению медикаментов при лечении пациентов, ин
20.07.2009 ВОЗ: пандемия гриппа A(H1N1) распространяется с беспрецедентной скоростью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла изменения в требования об отчетности государств по вирусной инфекции гриппа А(H1N
15.07.2009 Глава ВОЗ призывает к использованию новых технологий для производства вакцины против гриппа

на всех явно не хватит. Об этом заявила Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чань на заседании конференции Всемирной организации интеллектуальной собственно
09.07.2009 ВОЗ: за 10 лет смертность от неинфекционных заболеваний и травм выросла на 17%

ает центр новостей ООН. С тем, чтобы исправить эту ситуацию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 8 июля 2009 года о создании глобальной сети организаций и экспертов со всего ми
23.06.2009 ВОЗ: подтверждено свыше 52 000 заболеваний гриппом A(H1N1) в 99 странах

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на 22 июня 2009 года в 99 странах официально подтверждено 52 160 случаев заболевания гр
16.06.2009 ВОЗ: гриппом A(H1N1) ежедневно заболевает свыше 2000 человек

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на 15 июня 2009 года в 76 странах официально подтверждено 35 928 случаев заболевания гр
15.06.2009 Новый вирус A(H1N1) продолжает свое шествие по Европе

К 12 июня во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из 74 стран мира поступили официальные сообщения о 29 669 случаях заражения гриппом A(H1
10.06.2009 ВОЗ готовится объявить о начале пандемии гриппа А(H1N1)

ирус A(H1N1) продолжает свое шествие по планете. К 9 июня во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из 73 стран мира поступили официальные сообщения о 26 563 случаях инфицирования гриппом

22.05.2009 В РФ зарегистрирован первый случай заражения вирусом A (H1N1)

московскому времени. Затем эти результаты была направлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Д.Львов отметил, что "заболевание проходит относительно легко, и больной уже идет на по
19.05.2009 Роспотребнадзор: заболевания гриппом A (H1N1) зарегистрированы в 40 странах мира

благополучия человека (Роспотребнадзор) со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет РБК. Наибольшее число случаев заболевания вирусом гриппа А (H1N1) зарегистрирован
18.05.2009 Эксперты опасаются скрещения гриппа А(H1N1) с другими вирусами

атам. Обращаясь к участникам заседания, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чань выразила обеспокоенность появлением нового вируса гриппа А(H1N1), заявив,

15.05.2009 Грипп A(H1N1): ВОЗ призывает людей не паниковать

К 14 мая во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из 33 стран мира поступили официальные сообщения о 6500 случаях инфицирования гриппом A(
30.04.2009 ВОЗ повысила фазу готовности к борьбе со свиным гриппом с четвертой до пятой

емительно распространяться по планете. К концу дня 29 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила официальные сообщения о случаях инфицирования свиным гриппом A/H1N1 уже из девя

Публикаций - 395, упоминаний - 568

ВОЗ и организации, системы, технологии, персоны:

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IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
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International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
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РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
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Huawei Здоровье 29 2
Microsoft Internet Explorer Pocket - Microsoft Internet Mobile 37 2
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
New Scientist 1448 5
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 4
NYT - The New York Times 1099 3
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Phys.org 972 3
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РИА Новости 1033 2
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Nature 832 2
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Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Washington Profile 142 2
TerraDaily 141 2
The Times 75 2
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The Engineer 79 2
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New York Post 53 2
e4 Engineering 107 2
GesundheitPro 9 2
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
23ABC News 183 1
The Guardian - Британская газета 406 1
The Washington Post 350 1
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Мульт Телеканал 2 1
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B2B International 50 1
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Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Mobile Research Group 87 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Forrester Research 834 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 15
РАН - Российская академия наук 2122 11
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 9
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 7
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 5
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 3
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Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 2
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 2
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 8 2
РАМН Институт вирусологии имени Д.И. Ивановского - Консультативно-диагностический центр НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского 3 2
NIAID - National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний 8 2
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 2
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 2
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 2
Baylor College of Medicine, BCM - Медицинский колледж Бейлора 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
TED Talks 36 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
KU - Korea University - Университет Корё - Корейский Университет 9 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
День молодёжи - 27 июня 1087 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
CeBIT 614 1
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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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