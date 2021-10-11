Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения
WHO
World Health Organization
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Публикаций - 86, упоминаний - 151
ВОЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|CNews Analytics 1990 1
|Pen Test Partners 6 1
|Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763658, в очереди разбора - 667345.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763658, в очереди разбора - 667345.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru