ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization

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ВОЗ
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11.10.2021 Маски дополненной реальности в Viber стали доступны в России 2
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 1
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 5
15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 1
03.09.2021 «Вконтакте» и «Одноклассники» тестируют предупреждение о потенциально недостоверной информации 1
30.06.2021 «Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare для детей с расстройством аутистического спектра 3
30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM 1
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни 1
26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей 1
11.05.2021 Pepsico протестировала искусственный интеллект для правильного мытья рук 2
30.04.2021 Group-IB ликвидировала мошенническую кампанию, имитирующую опрос ВОЗ 5
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 4
24.03.2021 Лаборатория «Сенсор-тех» создала бесплатный сервис для помощи людям с аутизмом и нарушениями речи 1
21.01.2021 Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода 1
09.10.2020 Как сохранить слух в мегаполисе и не потерять его навсегда 3
10.09.2020 Intel AI усовершенствовала технологию Samsung Medison для ультразвукового обследования при беременности 1
18.08.2020 «Мясницкий ряд» внедрил «умный рукомойник» от Connectome.ai 2
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
09.07.2020 Москва заказала исследование влияния 5G на здоровье человека 4
07.07.2020 Украинцы восстали против 5G: Они требуют запретить эти сети 4
10.06.2020 Англичанин уничтожил вышку 4G, перепутав ее с 5G 2
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции 1
29.05.2020 Eset: каждый десятый пользователь в России пострадал от шантажа во время самоизоляции 1
29.05.2020 Начались продажи чудо-флешки, защищающей от 5G и коронавируса. Ее можно заказать и в России 3
20.04.2020 Linksys принудительно сбросил пользовательские пароли роутеров из-за множества атак 1
17.04.2020 Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии 2
10.04.2020 Group-IB: шпионское ПО лидирует в рассылках, паразитирующих на теме коронавируса 2
10.04.2020 В киберпреступном мире обвал цен. Клиентов заманивают скидками и промокодами 2
09.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» зафиксировали розничные цены на социально значимую технику 1
06.04.2020 Eset: мошенники продолжают наживаться на пандемии 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 1
01.04.2020 ДИТ Москвы сообщил о росте числа мошенничеств на фоне пандемии COVID-2019 1
31.03.2020 «Почта Mail.ru» защитит пользователей от фишинговых писем про коронавирус 2
30.03.2020 Образовательный портал Минздрава помогает российским врачам бороться с коронавирусом 1
27.03.2020 Philips наращивает производство важнейших медицинских решений для борьбы с пандемией COVID-19 3
25.03.2020 «Цифровое телевидение» поддержит своих зрителей во время карантина 1
24.03.2020 M1Cloud представил VDI для удаленной работы в облачной среде 1
24.03.2020 «Билайн» отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб» 1
19.03.2020 От легкой депрессии до мощного спада. Опубликованы 4 сценария для рынка электроники в условиях пандемии 1

Публикаций - 86, упоминаний - 151

ВОЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 4
Microsoft Corporation 11095 4
Philips 719 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
ESET 989 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Delta Системы безопасности 6 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 2
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
HID Global 70 1
Linksys 39 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Dbrain 10 1
Royal Philips 30 1
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 1
Bitdefender 101 1
НСТ - Новые сервисные технологии 35 1
Moonshot CVE 1 1
Shenzhen Galaxy Electronic Industrial Co 1 1
Reason Cybersecurity 1 1
Connectome.ai 3 1
LigoLab Information Systems 1 1
NetWire 2 1
DIVE-Medical Technology 1 1
Haulmont - Хоулмонт 71 1
Diasoft - Диасофт 354 1
SEC Consult Services 930 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2730 1
Intel Corporation 4180 1
Ericsson 860 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
Vodafone Group 380 1
Acronis - Акронис 364 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Dahua Technology 34 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Почта России ПАО 1574 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Почта Банк 289 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Роснефть НК 367 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Hansa - Ханса 59 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 8
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 2
Правительство РФ 2205 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Рязанской области 10 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 19 1
Правительство Свердловской области - Департамент информационной политики Свердловской области 2 1
Федеральное казначейство России 766 1
ГБУЗ ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ - Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения Москвы 1 1
Правительство Сахалинской области - Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области 1 1
Правительство Сахалинской области - Министерство экономического развития Сахалинской области 1 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Правительство Пермского края 15 1
ГКУ СО СОЦИ - Сахалинской областной центр информатизации - Региональной Цифровой Трансформации 2 1
Администрация города Тулы 3 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
Фишинг - Phishing 97 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 55 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 3 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Smart Wi-Fi - технология интеллектуального распределения беспроводных клиентов 6 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 9 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 61 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
BioShield USB Key 5G 3 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Java - Язык программирования 1177 2
VMware vCloud Director - VMware vCD 96 1
Philips HR - шнековые соковыжималки 3 1
ВымпелКом - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 6 1
БОСС-Кадровик 74 1
ReviVR - нейротренажер 8 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 1
Huawei DIVE - Devices for an Integral Visual Examination 1 1
VMware HA - VMware High Availability 12 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 9 1
Microsoft Kinect 42 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 19 1
TinyURL 6 1
Linksys Smart Wi-Fi 2 1
Архивный фонд РФ 11 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Microsoft AI for Accessibility 2 1
Samsung Medison BiometryAssist 1 1
OpenResty 2 1
Huawei Track AI 1 1
Nvidia VDI GRID 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Apple Mac 1458 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Skype 1469 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 1
WhatsApp Messenger 654 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Google Gmail 606 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 2
Kennedy Robert Jr. - Кеннеди Роберт 1 1
Колпакова Светлана 1 1
Pueyo Victoria - Пуэйо Виктория 1 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 14 1
Шарапова Александра 3 1
Шашмурина Ксения 5 1
Ingraham Laura - Ингрэм Лора 1 1
Цыварева Татьяна 3 1
Abrams J.J. - Абрамса Джей Джей 2 1
Котельников Геннадий 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Гребенщиков Кирилл 1 1
Гндолян Роберт 3 1
Pierce William - Пирс Уильям 1 1
Hall Toby - Холл Тоби 1 1
Гусев Михаил 6 1
McVeigh Timothy - Маквей Тимоти 1 1
Houten Frans van - Хаутен Франс ван 9 1
Planck Max - Планк Макс 3 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 4 1
Бородай Юлия 2 1
Ласкавый Сергей 17 1
Сафронов Роман 33 1
Островский Владимир 22 1
Даванков Владислав 2 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 272 1
Глазков Александр 57 1
Ананьева Татьяна 8 1
Залманов Дмитрий 22 1
Дворкович Аркадий 169 1
Калинин Александр 95 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Тынкован Александр 48 1
Кулиш Александр 12 1
Горохов Евгений 27 1
Горпинченко Роман 6 1
Лысенко Алексей 6 1
Бутов Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
Европа 3759 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Украина 3372 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Великобритания - Мерисайд 7 3
Великобритания - Бирмингем 28 3
Великобритания - Ливерпуль 12 3
Япония 2788 3
Китай - Ухань 32 3
Индия - Республика 2173 3
Северная Америка 1413 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Испания - Королевство 1255 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
США - Оклахома 17 1
Россия - Тюменская область 582 1
Нидерланды 975 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Россия - Рязанская область 314 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Южная Корея - Сеул 129 1
Россия - Тула 179 1
Земля - планета Солнечной системы 864 1
Москва - Воробьёвы горы 15 1
Россия - Одинцово 58 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - Махачкала 115 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 15
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РИА Новости 654 2
Sky News - Телеканал 15 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Register 344 1
NYT - The New York Times 509 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
The Guardian - Британская газета 190 1
Мульт Телеканал 2 1
IDC - International Data Corporation 2720 1
CNews Analytics 1990 1
Pen Test Partners 6 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
РАН - Российская академия наук 316 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
TED Talks 9 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 1 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763658, в очереди разбора - 667345.
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