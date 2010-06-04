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Здравоохранение ОРВИ H1N1 серотип вируса гриппа А



04.06.2010 ВОЗ: пандемия гриппа А(H1N1) еще не прошла
08.04.2010 Грипп А(H1N1): 6 млн. переболевших в России
02.04.2010 Фармацевты заработали на эпидемии гриппа A(H1N1) около ?7 млрд.
19.02.2010 ВОЗ рекомендует включить вакцину против вируса А(H1N1) в состав зимней сезонной вакцины
27.01.2010 ВОЗ: пандемический грипп А(H1N1) — это не ложь
19.01.2010 Вирус гриппа А(H1N1) не мутировал в более опасную форму
25.12.2009 ВОЗ: на вирус гриппа А(H1N1) тестируется только небольшая часть всех больных
18.12.2009 ВОЗ ожидает рост заболеваемости гриппом А(H1N1)
26.11.2009 В России лабораторно подтверждены свыше 11 тыс. случаев гриппа А(H1N1)
24.11.2009 Обнаружен очередной случай мутации вируса пандемического гриппа А(H1N1)
18.11.2009 Вирус пандемического гриппа А(H1N1) на Украине не мутировал
18.11.2009 В России подтверждено 5613 случаев заболевания гриппом A(H1N1)
09.11.2009 В России началась вакцинация от вируса A (H1N1)
06.11.2009 Грипп А (H1N1): первая смерть в подмосковном научном центре
05.11.2009 Вирус гриппа А(H1N1) впервые выявлен у кота
29.10.2009 ВОЗ бесплатно предоставит 200 млн. вакцин против гриппа А (H1N1) 100 развивающимся странам
26.10.2009 Эпидемия гриппа А (H1N1) объявлена национальным бедствием США
26.10.2009 Роспотребнадзор: в России началась циркуляция гриппа А (H1N1)
21.10.2009 Официальная статистика гриппа А (H1N1) в РФ занижена на порядок
15.10.2009 В Москве зарегистрировано около 260 случаев заболевания гриппом А (H1N1)
30.09.2009 В России подтверждено 457 случаев заболевания гриппом А(H1N1)
22.09.2009 В России в этом году будет произведено 40 млн. доз вакцины против гриппа А(H1N1)
21.09.2009 Ни у кого из контактировавших с умершей от пневмонии женщиной не найден вирус гриппа А (H1N1)
18.09.2009 Восемь стран пообещали поделиться вакциной против гриппа А (H1N1)
07.09.2009 Вирус А(H1N1): абсолютная доминация во всех странах мира
04.09.2009 Грипп А(H1N1): количество жертв превысило 3 тыс.
28.08.2009 ФАО: заражение птиц вирусом А(H1N1) может усугубить пандемию
25.08.2009 A(H1N1) : лечить не медля
17.08.2009 Количество жертв гриппа А(H1N1) превысило 2000
07.08.2009 А(H1N1) шагает по свету
03.08.2009 Осенью в Европе гриппом А(H1N1) могут заразиться более 1 млн. человек
30.07.2009 Эпидемия гриппа A(H1N1) продолжается
20.07.2009 ВОЗ: пандемия гриппа A(H1N1) распространяется с беспрецедентной скоростью
07.07.2009 Эпидемия гриппа A(H1N1) продолжается
30.06.2009 Вирус гриппа А(H1N1) приступил к мутациям
26.06.2009 Количество заболевших гриппом А(H1N1) в США достигло 1 млн. человек
23.06.2009 ВОЗ: подтверждено свыше 52 000 заболеваний гриппом A(H1N1) в 99 странах
17.06.2009 В России есть проблемы с диагностикой при выявлении вируса гриппа A (H1N1)
16.06.2009 ВОЗ: гриппом A(H1N1) ежедневно заболевает свыше 2000 человек
15.06.2009 Новый вирус A(H1N1) продолжает свое шествие по Европе

Публикаций - 105, упоминаний - 199

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 1
LG Electronics 3372 1
Mitsubishi Electric 303 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 1
Google LLC 10352 1
VK - Mail.ru Group 3057 1
Райс - Rise Company 21 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 90 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Самолёт ГК 216 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Daikin 44 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 52
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 24
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 14 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 0 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 110 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Совет Европы 83 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организация интеллектуальной собственности 132 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 49
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2
НИР - Научно-исследовательская работа 442 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 1
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 1
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 181 1
Электротехника - инвертор 16 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 1
Microsoft Windows 7 1780 1
Esri ArcGIS 127 1
Samsung Jungfrau - кондиционер 3 1
Samsung Boracay - кондиционер 1 1
LG Art Cool 1 1
VK - Mail.Ru Поиск 43 1
Онищенко Геннадий 33 12
Голикова Татьяна 49 4
Скворцова Вероника 66 3
Онищенко Владислав 57 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
Левкевич Михаил 60 2
Львов Дмитрий 6 2
Зубков Виктор 49 1
Киселев Олег 21 1
Тимин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 21
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 13
Канада 3319 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 11
Испания - Королевство 2917 11
Германия - Федеративная Республика 8903 9
Европа 12319 8
Новая Зеландия 621 8
Франция - Французская Республика 5665 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 7
Чили - Республика 435 7
Италия - Итальянская Республика 3310 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 7
Нидерланды 2197 7
Болгария - Республика 657 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Турция - Турецкая республика 1708 7
Австрия - Австрийская Республика 1020 6
Таиланд - Королевство 671 6
Норвегия - Королевство 1155 6
Дания - Королевство 900 6
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Польша - Республика 1559 5
Украина 6212 5
Коста-Рика - Республика 63 5
Швеция - Королевство 2072 5
Ирландия - Республика 818 5
Япония 10069 5
Швейцария - Женева 316 5
Израиль 1756 5
Куба - Республика 249 4
Греция - Греческая Республика 744 4
Бельгия - Королевство 851 4
Португалия - Португальская Республика 788 4
Финляндия - Финляндская Республика 1816 4
Аргентина - Аргентинская Республика 483 4
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