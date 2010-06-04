Индексная книга CNews*
Здравоохранение ОРВИ H1N1 серотип вируса гриппа А
Публикаций - 105, упоминаний - 199
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Windows 7 1780 1
|Esri ArcGIS 127 1
|Samsung Jungfrau - кондиционер 3 1
|Samsung Boracay - кондиционер 1 1
|LG Art Cool 1 1
|VK - Mail.Ru Поиск 43 1
|Онищенко Геннадий 33 12
|Голикова Татьяна 49 4
|Скворцова Вероника 66 3
|Онищенко Владислав 57 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
|Левкевич Михаил 60 2
|Львов Дмитрий 6 2
|Зубков Виктор 49 1
|Киселев Олег 21 1
|Тимин Александр 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209592, в очереди разбора - 896938.
Создано именных указателей - 104689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209592, в очереди разбора - 896938.
Создано именных указателей - 104689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.