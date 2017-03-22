Rima Group выбрала TrueConf для проведения видеоконференций между офисами в Бразилии 1

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Белые карлики притворяются черными дырами 1

Млечный Путь и Магеллановы Облака не одиноки во Вселенной 1

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Италия пополнила группировку всепогодных разведспутников 1

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Нанесен очередной удар по современной космологии 1