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Земля Южное полушарие
СОБЫТИЯ
|20.06.2011
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Чилийский вулкан накрыл пеплом Южное полушарие
ивают путешествие пепельного шлейфа чилийского вулкана Пуйеуэ вокруг света. Аэрокосмическое агентство выложило в открытый доступ целую коллекцию изображений, которая показывает, как пепел движется по южному полушарию. Вулкан Пуйеуэ – самый беспокойный участник вулканического комплекса Пуйеуэ–Кордон Каулле (Puyehue-Cordon Caulle), в который кроме него входят вулканическая расщелина Кордон Ка
|22.05.2009
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В Южном полушарии Солнца образовалось пятно
По данным солнечных обсерваторий, в высоких широтах Южного полушария Солнца образовалась новая группа пятен. Данная локализация свидетельствует о принадлежности их к новому, 24 циклу активности светила. Пятна имеют микроскопический характер пяте
|07.02.2008
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В Южном полушарии наблюдалось кольцеобразное солнечное затмение
Сегодня, 7 февраля 2008 года, в Южном полушарии наблюдалось кольцеобразное солнечное затмение. Его частные фазы были видны в Австралии, Новой Зеландии и островах Южной части Тихого океана; кольцеобразное затмение наблюдалось
|14.04.2006
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Тайны оледенений хранит Южное полушарие
ные над Южным полюсом стратосферные полярные облака, «поедающие» озон, свидетельствуют о том, что в формировании климата планеты важную роль играют геологические и метеорологические процессы именно в Южном полушарии. Полученные в ходе работ свидетельства о динамике температур за миллионы лет имеют и практическое значение: данные могут быть использованы для создания прогностических моделей и
|14.04.2006
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Тайны оледенений хранит Южное полушарие
ные над Южным полюсом стратосферные полярные облака, «поедающие» озон, свидетельствуют о том, что в формировании климата планеты важную роль играют геологические и метеорологические процессы именно в Южном полушарии. Полученные в ходе работ свидетельства о динамике температур за миллионы лет имеют и практическое значение: данные могут быть использованы для создания прогностических моделей и
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