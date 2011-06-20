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Земля Южное полушарие

СОБЫТИЯ


20.06.2011 Чилийский вулкан накрыл пеплом Южное полушарие

ивают путешествие пепельного шлейфа чилийского вулкана Пуйеуэ вокруг света. Аэрокосмическое агентство выложило в открытый доступ целую коллекцию изображений, которая показывает, как пепел движется по южному полушарию. Вулкан Пуйеуэ – самый беспокойный участник вулканического комплекса Пуйеуэ–Кордон Каулле (Puyehue-Cordon Caulle), в который кроме него входят вулканическая расщелина Кордон Ка
22.05.2009 В Южном полушарии Солнца образовалось пятно

По данным солнечных обсерваторий, в высоких широтах Южного полушария Солнца образовалась новая группа пятен. Данная локализация свидетельствует о принадлежности их к новому, 24 циклу активности светила. Пятна имеют микроскопический характер пяте
07.02.2008 В Южном полушарии наблюдалось кольцеобразное солнечное затмение

Сегодня, 7 февраля 2008 года, в Южном полушарии наблюдалось кольцеобразное солнечное затмение. Его частные фазы были видны в Австралии, Новой Зеландии и островах Южной части Тихого океана; кольцеобразное затмение наблюдалось

14.04.2006 Тайны оледенений хранит Южное полушарие

ные над Южным полюсом стратосферные полярные облака, «поедающие» озон, свидетельствуют о том, что в формировании климата планеты важную роль играют геологические и метеорологические процессы именно в Южном полушарии. Полученные в ходе работ свидетельства о динамике температур за миллионы лет имеют и практическое значение: данные могут быть использованы для создания прогностических моделей и
14.04.2006 Тайны оледенений хранит Южное полушарие

ные над Южным полюсом стратосферные полярные облака, «поедающие» озон, свидетельствуют о том, что в формировании климата планеты важную роль играют геологические и метеорологические процессы именно в Южном полушарии. Полученные в ходе работ свидетельства о динамике температур за миллионы лет имеют и практическое значение: данные могут быть использованы для создания прогностических моделей и

Публикаций - 161, упоминаний - 171

Земля и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 25
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 4
Kometa - Комета 160 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1701 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
GFI Software 209 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 3
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 2
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 721 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15931 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
ФОРС - Центр разработки 705 2
China Mobile 437 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 2
Руссобит-М 266 2
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 2
Константа - Константа ИТ 51 1
Аксистем - Axistem 25 1
Ростелеком 10991 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
SAP SE 5609 1
Microsoft Corporation 25818 1
Huawei 4689 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
TrueConf - ТруКонф 457 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1103 1
ИКС - Форпост 78 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1125 1
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 253 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 126 1
Scansystem Ltda 1 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1944 5
Верный - торговая сеть 328 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
ЕКА Топливная компания 148 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 2
Веста 52 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 355 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 1
Carnegie Museums 1 1
Alfred P. Sloan Foundation - Фонд Альфреда Слоуна 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1268 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2439 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 38
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6581 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 430 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 64 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 116 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10275 47
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24546 20
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4904 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8704 2
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Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1225 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 22
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 10
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 9
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 6
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 6
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 3
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
NASA Pioneer Venus 16 2
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 2
ANU SkyMapper телескоп - SkyMapper Southern Survey 2 2
NASA SOFIA - Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - Стратосферная обсерватория ИК-астрономии - телескоп SOFIA - FORCAST - Faint Object InfraRed Camera for the SOFIA Telescope 5 2
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 2
ESO NTT - New Technology Telescope 6 2
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 2
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 2
NASA Viking Orbiter 14 2
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 2
NASA Mariner - американская автоматическая межпланетная станция 28 2
Microsoft Windows 16947 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 532 2
GAiA-X - европейская облачная система 54 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 172 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 41 1
NASA Swift - искусственный спутник 10 1
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 1
Nvidia Fermi 30 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
ASU MGO - Mount Graham International Observatory - Международная обсерватория Маунт-Грейам - The Large Binocular Telescope, LBT - Большой бинокулярный телескоп 4 1
Маринова Ирина 2 2
Jones Philip - Джоунз Филипп 2 2
Chicarro Agustin - Чикаро Августин 4 2
Griffin Caitlin - Гриффин Кэйтлин 4 2
Churchwell Edward - Чечвел Эдвард 2 2
Lawrence Kira - Лоуренс Кира 2 2
Svedhem Hakan - Сведхем Хакан 4 2
Mercer Emily - Мерсер Эмилией 2 2
Mann Michael - Манн Майкл 3 2
Chan Margaret - Чань Маргарет 12 2
Ingersoll Andrew - Ингерсолл Эндрю 7 2
Clemens Dan - Клеменс Дэн 2 2
Фрадков Михаил 161 2
Копосов Сергей 1 1
Бондаренко Наталья 4 1
Шапошников Николай 1 1
Waterhouse David - Уотерхаус Дэвид 1 1
Schneider Philipp - Шнейдер Филипп 1 1
Massey Phillip - Мэсси Филипп 1 1
Cohen Benjamin - Коэн Бенджамин 4 1
Stanek Krzysztof - Станек Криштоф 3 1
Белокуров Василий 1 1
Wesley Anthony - Уизли Энтони 8 1
Allen Robert - Аллен Роберт 3 1
Law Beverly - Лав Беверли 1 1
Chen Raymond - Чен Реймонд 8 1
McAfee Andrew - Макэфи Эндрю 2 1
Фаворская Алена 1 1
Quillen Alice - Квилин Элис 5 1
Архипов Александр 4 1
Соловенчук Александр 156 1
Боровиков Игорь 137 1
Родин Александр 8 1
Готальский Михаил 95 1
Левкевич Михаил 59 1
Земля - планета Солнечной системы 10887 85
Солнце - звезда Солнечной системы 5503 51
Солнечная система - Solar system 2572 39
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 685 35
Земля - Северное полушарие 153 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54889 28
Европа 24999 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 22
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 20
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 20
Россия - РФ - Российская федерация 167162 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 16
Венера - планета Солнечной системы 299 14
Чили - Республика 495 13
Сатурн - планета Солнечной системы 136 13
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1549 12
США - Калифорния 4836 11
Сатурн - Титан (спутник) 534 11
Америка Южная 884 10
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19244 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47788 9
Италия - Итальянская Республика 4512 9
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 470 8
Новая Зеландия 738 8
Мировой океан - World Ocean 529 8
Нептун - планета Солнечной системы 203 8
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 7
Франция - Французская Республика 8188 7
Арктика - Северный полюс 187 7
Япония 13824 6
Индия - Bharat 5887 6
Африка - Африканский регион 3646 6
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 6
США - Пасадина 169 6
Земля - Гондвана 22 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2614 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3417 5
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 5
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3818 51
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33982 40
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1748 22
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2024 18
Экватор - Equator 206 14
Газы - Метан - methanum - болотный газ 372 12
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 893 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2293 8
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 8
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 8
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 483 8
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 7
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 487 7
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1374 7
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1723 6
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 5
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 174 5
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 5
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 834 4
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 102 4
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6812 4
Здравоохранение - ОРВИ - H1N1 - серотип вируса гриппа А 113 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3046 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7614 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6199 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5537 3
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 99 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 791 3
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Металлы - Золото - Gold 1254 3
Молекула - Molecula 1104 3
Ботаника - Растения - Plantae 1174 3
Геология - Ледник - Glacier 218 3
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 563 3
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 165 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4582 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12368 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
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NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 10
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 7
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 6
SII - Space Science Institute - Космический институт в Боулдере 15 4
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 4
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 4
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 3
University of Rochester - Рочестерский университет 57 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1004 3
University of Virginia - Виргинский университет 33 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 2
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 16 2
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 2
ANU MSO - Mount Stromlo Observatory - Обсерватория Маунт-Стромло 2 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
BU - Boston University - Бостонский университет 63 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1243 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 164 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
НАН Украины - Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины - Главная астрономическая обсерватория НАНУ 2 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 1
UNIGE Geneva Observatory - Женевская обсерватория 9 1
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 11 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 1
ICRAR - International Centre for Radio Astronomy Research - Международный центр радиоастрономических исследований 2 1
CPUT - Cape Peninsula University of Technology - технологический университет в Кейптауне (ЮАР) 2 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 258 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
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