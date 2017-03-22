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Земля
Южное полушарие



22.03.2017 Горбатые киты впервые стали собираться большими группами, чем озадачили ученых 1
14.08.2014 Rima Group выбрала TrueConf для проведения видеоконференций между офисами в Бразилии 1
22.10.2013 Почему в Северном полушарии больше осадков? 1
11.07.2013 Ученые создали полезную карту древней Земли 1
08.07.2013 Океанические вихри влияют на погоду 1
26.12.2012 В Антарктиду пришла "жара" 1
19.12.2012 Белые карлики притворяются черными дырами 1
23.08.2012 Млечный Путь и Магеллановы Облака не одиноки во Вселенной 1
13.04.2012 В 127 световых годах от Земли есть звезда с 9 планетами 1
07.11.2011 Скрупулезная проверка подтвердила изменчивость альфы 1
11.07.2011 Вселенная родилась вращающейся 1
08.07.2011 Остановится ли Гольфстрим? Страхи проверяются временем 1
18.02.2011 Подводные вулканы расскажут о формировании Земли 1
07.12.2010 В антарктическом льду обнаружен угарный газ 3
29.11.2010 Озера Земли нагреваются 1
13.10.2010 Ученые обнаружили - Земля высыхает 1
04.10.2010 Землеподобных планет может быть слишком много 1
28.09.2010 Самолеты убивают 8000 человек ежегодно 1
27.09.2010 На Луне обнаружили защитные силовые купола 1
22.09.2010 Метан на Марсе: следы жизни или вулканизм? 1
04.06.2010 ВОЗ: пандемия гриппа А(H1N1) еще не прошла 1
21.05.2010 Солнце: 12 дней без пятен 1
08.12.2009 В астрофизике грянул новый кризис 1
26.06.2009 Количество заболевших гриппом А(H1N1) в США достигло 1 млн. человек 1
09.06.2009 Расширены границы метрологии цефеид 1
09.06.2009 Kaguya: наступает кульминация 1
22.05.2009 В Южном полушарии Солнца образовалось пятно 1
20.02.2009 Исследована очередная странная гамма-вспышка 1
25.12.2008 Зафиксировано появление на Солнце пары пятен 1
27.10.2008 Италия пополнила группировку всепогодных разведспутников 1
05.06.2008 Получены свидетельства потепления тропосферы 1
16.05.2008 В Дании найдены останки древнего попугая 1
03.04.2008 Обнаружена черная "нанозвезда" 1
01.04.2008 Открыт новый тип аномальных звездных систем 1
18.03.2008 Обнаружен эффект возбуждения атмосферы Юпитера спутником Ио 1
07.02.2008 В Южном полушарии наблюдалось кольцеобразное солнечное затмение 1
02.11.2007 WASP обнаружил новые планеты 2
18.09.2007 Нанесен очередной удар по современной космологии 1
30.08.2007 В этом году озоновая дыра над Антарктидой появилась раньше времени 1
17.07.2007 "Тайна острова сокровищ" в продаже 1

Публикаций - 80, упоминаний - 87

Земля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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