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Индексная книга (каталог) CNews*
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Толстый клиент Rich client приложение в архитектуре клиент-сервер



16.01.2025 МТС прокачала мобильный интернет в поселке самой знаменитой «минералки» 1
19.12.2024 ГК Softline обеспечила банку из топ-10 переход на облачную платформу Softline Universe 1
16.12.2024 «МТС Travel»: Иркутск, Вологда и Смоленск — самые бюджетные направления для поездок на новогодние праздники 1
29.11.2024 МТС запустила базовую станцию 4G на озере Чагытай в республике Тыва 1
05.07.2024 «Перфоманс Лаб» запустила новую услугу по оптимизации производительности «1С» 1
27.06.2024 Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России 1
17.06.2024 Caviar представил механические часы с частицей космического корабля Starship SpaceX 1
22.04.2024 Внезапный прорыв в изучении элементарных частиц позволит создать супербыстрые компьютеры и сверхобъемные накопители данных 1
17.11.2023 Принят в первом чтении закон о запрете пользоваться мобильниками во время уроков 1
24.04.2023 Денис Золотов -

Денис Золотов, Infinity: Импортозаместить контакт-центры и АТС зарубежных вендоров сегодня можно без проблем

 1
24.03.2023 Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ» 2
03.06.2022 Создан «неубиваемый» смартфон с батареей на 3 месяца работы 1
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК 1
18.11.2021 Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix 1
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn 1
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 1
24.09.2021 Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни 1
14.04.2021 Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных? 1
31.03.2021 Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3 1
11.11.2020 Презентация новых Apple MacBook: революция на рынке компьютеров? 1
29.07.2020 Avanpost FAM включен в реестр российского ПО 1
28.07.2020 Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM 1
30.01.2020 Лучшие Full HD телевизоры: хиты продаж 1
21.05.2019 Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS 1
20.05.2019 «Интерпроком» выпустила новую версию СЭД «Эскадо» 1
26.03.2019 Почему современные смартфоны фотографируют не хуже цифровых камер 1
18.03.2019 Обзор смартфона Motorola Moto G7: новинка легендарного бренда 1
22.02.2019 Mitsubishi Electric начала выпуск промышленных TFT-LCD-модулей с сенсорными панелями 1
08.11.2018 Samsung выпустила гибкий смартфон. Видео 1
20.07.2018 Гладильные приборы для дома. Выбор ZOOM 1
06.07.2017 Выбираем варочную панель. Рекомендации ZOOM 1
20.06.2017 «Энергопром Менеджмент» перешла на новую версию СЭД CompanyMedia 2
07.06.2017 HP Inc. представила новинки OMEN by НР для киберспортсменов. Цены 1
24.05.2017 МТС: Большие данные дают шанс для реинкарнации телеком-отрасли 1
02.02.2017 Самые дорогие смартфоны 2016 года 1
21.07.2016 Обзор PS VR: виртуальная реальность по версии PlayStation 1
27.06.2016 Руководители подразделений Администрации Читы получили доступ к СЭД «Дело» 1
21.06.2016 Apple прекратила продажи дешевого Macbook Pro 1
16.06.2016 Презентация защищенных планшетов Panasonic Toughpad FZ-A2 и не только 1
19.04.2016 «Газпром Кыргызстан» внедрил СЭД «Дело» в головном офисе и филиалах 1

Публикаций - 145, упоминаний - 148

Толстый клиент и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 12
Google LLC 11775 12
Samsung Electronics 10254 12
Microsoft Corporation 24624 9
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 9
Intel Corporation 12197 9
LG Electronics 3614 9
Philips 2053 8
Sony 6544 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 5
HTC Corporation 1499 5
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 5
Nvidia Corp 3487 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 5
InterTrust - ИнтерТраст 328 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
Huawei 3933 4
Oracle Corporation 6687 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 4
Toshiba Corporation 2927 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Yandex - Яндекс 7339 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 3
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
Haier Group 165 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 3
Qualcomm Technologies 1822 3
Lenovo Motorola 3501 3
Leica Camera 261 3
Галактика - Корпорация 1467 3
Системы документооборота 498 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
Lenovo Group 2292 2
X Corp - Twitter 2845 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
SAP SE 5276 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 2
Miele - Миле 134 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Carl Zeiss AG 303 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Абсолют Банк 230 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
BMW Group 446 1
Caterpillar - 89 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Beurer - Бойрер 18 1
RongTai 1 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Honda Motor Company 234 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Сбер - Сбербанк Северо-Восточный банк 4 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник 13 1
Gaggenau 34 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Газпром ПАО 1342 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 15 1
Эстет 14 1
Solgaz 1 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Администрация Читинской области - Читинская областная Дума - органы государственной власти 7 1
Администрация города Тольятти - Тольяттинская городская дума 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
DVD Forum 23 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 34
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 26
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 25
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 21
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 16
Наушники - Headphones 3999 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 14
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 10
USB micro 962 10
Google Android 13994 19
Microsoft Windows 15656 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 11
Linux OS 9936 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 9
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 8
ЭОС Дело-web 209 7
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 7
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 32 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 5
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 5
ЭОС Дело СЭД 207 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 4
Samsung Galaxy Note 695 4
Samsung Galaxy 955 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 4
Apple iPad 3860 4
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 4
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 4
Apple iOS 7809 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Microsoft Office 3734 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Web SSO 24 3
Samsung Galaxy Nexus 86 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
Microsoft Skype 2067 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 930 3
Яндекс.Маркет 937 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 3
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 3
Apple iPhone 5 772 3
Грудинин Дмитрий 19 4
Ксенин Алекс 311 2
Катрич Алексей 43 2
Бейдер Александр 75 2
Ипатов Вадим 84 2
Рахманов Максим 47 2
Криницкий Игорь 26 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Sotin Christophe - Сотин Кристоф 2 2
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Боровиков Дмитрий 2 1
Маслов Юрий 10 1
Прескарьян Артем 10 1
Симонов Игорь 102 1
Андреев Артем 10 1
Thaler Tom - Талер Том 1 1
Мокеев Евгений 21 1
Симаков Олег 113 1
Краснов Федор 11 1
Хайретдинов Марат 10 1
Орловский Виктор 379 1
Подкопаев Олег 30 1
Ершова Элеонора 67 1
Артюхов Александр 19 1
Мушаков Игорь 36 1
Боровиков Игорь 128 1
Поляков Александр 53 1
Царева Юлия 7 1
Ковалев Юрий 4 1
Хлызов Андрей 20 1
Аншина Марина 78 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Пасечник Владислав 1 1
Поддубный Алексей 6 1
Иванов Сергей 388 1
Пегасов Сергей 55 1
Аксельрод Александр 41 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Савельев Александр 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 32
Земля - планета Солнечной системы 10374 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 15
Европа 21767 15
Солнечная система - Solar system 2522 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 14
Япония 13282 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 11
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 8
Германия - Федеративная Республика 12682 7
Луна - спутник Земли 1475 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 6
Франция - Французская Республика 7845 5
Юпитер - планета Солнечной системы 547 5
Венера - планета Солнечной системы 277 5
Сатурн - Титан (спутник) 468 5
Азия - Азиатский регион 5528 5
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 5
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Южная Корея - Республика 6646 4
США - Калифорния 4625 4
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 3
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 3
Китай - Тайвань 3984 3
Индия - Bharat 5432 3
США - Yellowstone National Park - Йеллоустонский национальный парк - международный биосферный заповедник 25 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 2
Россия - Восточная Сибирь 264 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 11
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 7
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 6
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 5
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 521 5
Английский язык 6634 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 5
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 5
Закон Мура - Moore's law 206 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 4
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
CNews - ZOOM.CNews 1847 12
Engadget - Блог о технологиях 422 3
NYT - The New York Times 1054 2
Nature 811 2
DxOMark - Издание 36 2
Space Daily 528 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
The Observer 40 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 82 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
DigiTimes - Издание 1310 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
The Verge - Издание 554 1
Ведомости 996 1
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SlashGear 134 1
Korea Herald 44 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 49 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 17 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 6 1
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