Толстый клиент Rich client приложение в архитектуре клиент-сервер
Толстый клиент и организации, системы, технологии, персоны:
|Грудинин Дмитрий 19 4
|Ксенин Алекс 311 2
|Катрич Алексей 43 2
|Бейдер Александр 75 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Рахманов Максим 47 2
|Криницкий Игорь 26 2
|Sagan Carl - Саган Карл 11 2
|Sotin Christophe - Сотин Кристоф 2 2
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Боровиков Дмитрий 2 1
|Маслов Юрий 10 1
|Прескарьян Артем 10 1
|Симонов Игорь 102 1
|Андреев Артем 10 1
|Thaler Tom - Талер Том 1 1
|Мокеев Евгений 21 1
|Симаков Олег 113 1
|Краснов Федор 11 1
|Хайретдинов Марат 10 1
|Орловский Виктор 379 1
|Подкопаев Олег 30 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Артюхов Александр 19 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Боровиков Игорь 128 1
|Поляков Александр 53 1
|Царева Юлия 7 1
|Ковалев Юрий 4 1
|Хлызов Андрей 20 1
|Аншина Марина 78 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Пасечник Владислав 1 1
|Поддубный Алексей 6 1
|Иванов Сергей 388 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
|Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
|Савельев Александр 39 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 12
|Engadget - Блог о технологиях 422 3
|NYT - The New York Times 1054 2
|Nature 811 2
|DxOMark - Издание 36 2
|Space Daily 528 2
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
|The Observer 40 2
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 82 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
|DigiTimes - Издание 1310 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|The Verge - Издание 554 1
|Ведомости 996 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|9to5Mac 70 1
|SlashGear 134 1
|Korea Herald 44 1
|AppleInsider 395 1
|New Scientist 1448 1
|Commercial Times 94 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|Gamer Network 15 1
|Российская газета 270 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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