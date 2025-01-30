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Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)

Система аутентификации Avanpost FAM от российского вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошла проверку совместимости c ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит». Согласно результатам независимого тестирования, Avanpost FAM является полностью совместимой с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. По завершении тестирования система аутентификации Avanpost FAM получила соответствующий сертификат.

Методика испытаний включала: развертывание виртуальной машины с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9; подготовку сервера к установке; настройку и развертывание сервисов программного комплекса Avanpost FAM/MFA Server; интеграцию сервера аутентификации с Active Directory для обеспечения RDP-доступа и с сервером GitLab.

Панель управления функционирует корректно, включая такие аспекты как навигация, создание и удаление объектов (пользователей, приложений), интеграция с прикладными системами и настройка функций безопасности Avanpost FAM при работе в ОС «МСВСфера». Эксперты со стороны «Инферит» заключили, что Avanpost FAM предлагает возможности для интеграции со сторонними сервисами и отличается высокой гибкостью в настройках.

Avanpost FAM — решение класса Enterprise IAM (Enterprise Identity & Access Management) производства компании Avanpost с поддержкой федерации и масштабирования для крупных геораспределенных, гибридных и кластеризованных инфраструктур. С помощью Avanpost FAM можно организовать универсальную платформу корпоративной аутентификации, которая обеспечит пользователям единые правила входа во все приложения вне зависимости от технологии их исполнения (как веб-, так и «толстый клиент», инфраструктурный сервис, ОС и т. д.).

Решение позволяет организовать аутентификацию в любых корпоративных приложениях, как поддерживающих протоколы SAML, OpenID Connect, OAuth, так и использующих другие технологии интеграции. Для аутентификации в корпоративных решениях система обеспечивает аутентификацию по протоколам RADIUS, посредством технологии Microsoft Credential Provider и PAM Linux. А за счет наличия в Avanpost FAM технологий аутентификации Reverse Proxy и перехвата окон через Агент (ESSO/Enterprise SSO) проблема совместимости SSO и приложений трансформируется в задачу выбора подходящей технологии подключения приложения к SSO.

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«”Инферит” регулярно расширяет возможности пользователей ОС “МСВСфера”. Совместимость с решениями лидеров рынка, укрепляющих ИТ-инфраструктуру заказчиков, для нас в приоритете. Avanpost FAM — уникальная платформа аутентификации, которая обеспечивает единые правила входа во все приложения. По результатам тестирований можно рекомендовать Avanpost FAM пользователям ОС “МСВСфера”, аутентификация в администраторских панелях и приложениях функционирует корректно», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию ИТ-вендора «Инферит».

«Мы гордимся тем, что сотрудничаем с компанией «Инферит», которая демонстрирует такой уверенный рост на рынке операционных систем. Благодаря нашей работе по обеспечению совместимости мы можем предложить клиентам максимально безопасные и надежные решения. Надеемся, что наша совместимость с операционной системой «МСВСфера» расширит сферу применения ведущих средств защиты информации в самых востребованных отраслях экономики», — отметил Дмитрий Грудинин, руководитель развития продуктовой линейки аутентификации Avanpost FAM/MFA+.

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