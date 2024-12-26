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Грудинин Дмитрий



26.12.2024 Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T. 1
05.12.2024 Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации 1
24.09.2024 ГК Softline интегрирует Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe 1
09.09.2024 Универсальная смарт-карта «Рутокен» для Avanpost MFA+ и работы со СКУД  1
02.07.2024 Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 1
29.05.2024 Avanpost упрощает аутентификацию: в Avanpost MFA+ 1.11 доступен беспарольный способ аутентификации по QR-коду 1
16.04.2024 Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1
16.04.2024 Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 1
10.04.2024 «Код Безопасности» и Avanpost подтвердили совместимость продуктов линейки «Континент» и системы двухфакторной аутентификации для обеспечения защиты корпоративных данных 1
18.03.2024 Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
14.12.2022 Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами 1
18.10.2022 «Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор 1
06.05.2022 Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей 1
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК 1
18.11.2021 Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix 1
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn 1
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 1
02.09.2021 Новая версия Avanpost FAM обеспечивает многофакторную аутентификацию в ОС Linux и Windows 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Грудинин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 15
Microsoft Corporation 24625 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
Telegram Group 1983 3
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
Citrix Systems 812 1
Apple Inc 12100 1
Google LLC 11775 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 41 1
T.Hunter 36 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Red Hat 1305 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 1
8213 1
Intel Corporation 12197 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Oracle Corporation 6688 1
Broadcom - VMware 2359 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 15 1
TeamViewer 119 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
ESET - ESET Software 1133 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Scalaxi Group - Скалакси Групп 2 1
MIND Software 18 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
UMA - United Music Agency 40 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Силовые машины 111 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 10
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 229 9
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 77 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 9
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 172 8
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 84 7
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Кибербезопасность - НСД - CredSSP - Credential Security Support Provider - провайдер поддержки безопасности учетных данных 11 6
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 6
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 6
Proxy-server Reverse - функциональность обратного прокси-сервера 21 5
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 79 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 5
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 5
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 5
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 145 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 4
WAM - Web Access Management 24 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 4
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 32 17
Linux OS 9937 10
Microsoft Windows 15657 10
Google Android 13994 5
Apple iOS 7809 5
Microsoft Windows Logon 7 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Web SSO 24 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Exchange 1714 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 30 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 1
Citrix Gateway 10 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 98 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 24 1
GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 11 1
Apple Safari - браузер 853 1
Apple macOS 2059 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 57 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Microsoft Office Excel 1197 1
MIND Software - MIND Guard 6 1
MIND Software - MIND Migrate 8 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
VK Teams 66 1
Microsoft Azure 1408 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 1
Citrix NetScaler 63 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 4 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Сергеев Михаил 108 1
Бедеров Игорь 54 1
Корсаков Константин 19 1
Евдокимов Игорь 50 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1008 1
Александров Александр 70 1
Кузеванов Дмитрий 17 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 1
Сгибнева Ольга 8 1
Семенов Александр 145 1
Булгаков Кирилл 104 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Ульянычев Матвей 36 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Бурилов Андрей 105 1
Груздев Антон 14 1
Стоянов Алексей 41 1
Мриль Станислав 14 1
Климов Андрей 72 1
Сергеева Наталья 39 1
Панченко Иван 138 1
Сивцев Илья 140 1
Заянц Илья 46 1
Рустамов Рустам 412 1
Леонов Алексей 79 1
Сазонов Максим 29 1
Гаврилов Евгений 43 1
Спирин Антон 61 1
Лукавенко Олег 35 1
Гуренков Михаил 30 1
Тятюшев Максим 97 1
фон Розен Александр 32 1
Сельдемиров Александр 43 1
Иванец Евгений 29 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Григоренко Вадим 40 1
Карпов Роман 60 1
Лебедев Дмитрий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Индия - Bharat 5433 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Образование в России 2191 1
Английский язык 6634 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews Инновация года - награда 111 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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