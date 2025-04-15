Avanpost представляет новую технологию Unified SSO

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый продукт – Avanpost Unified SSO (USSO). Это решение обеспечивает прозрачную и бесшовную аутентификацию во всех приложениях в рамках рабочего места сотрудника, объединяя десктопные, веб-приложения и инфраструктурные сервисы в единую экосистему безопасного доступа за счет ряда технологических решений, представленных в легковесном и удобном агенте из состава решения. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Корпоративные ИТ-системы состоят из разнородных приложений: веб-сервисов, VPN, VDI, почтовых клиентов, ERP-систем и др. Интеграция этих систем с единой аутентификацией выходит за рамки классического SSO, представленного в виде WebSSO-подхода и SSO на основе домена. Компании сталкиваются с рядом проблем, включая разрозненность аутентификации для разных типов приложений, необходимость многократного ввода учетных данных для каждого сервиса, сложности при работе с BYOD-устройствами (личными ноутбуками и смартфонами), а также ограниченную поддержку традиционных SSO-технологий.

Avanpost USSO устраняет необходимость многократного ввода учетных данных, предоставляя сотрудникам прозрачный и безопасный доступ ко всем корпоративным ресурсам. Новый продукт поддерживает кросс-протокольную аутентификацию, включая OIDC, SAML, RADIUS, и другие механизмы, что делает его универсальным для любых ИТ-ландшафтов.

В отличие от традиционных SSO-решений, ограниченных веб-средой или Kerberos-инфраструктурой, Avanpost Unified SSO работает независимо от используемых протоколов и технологий. Avanpost USSO обеспечивает единый вход для операционных систем, веб-приложений и инфраструктурных компонентов, а также передачу сессии между устройствами и приложениями без повторной аутентификации. В рамках обеспечения безопасности критически важных данных реализована возможность обеспечить усиленную и строгую аутентификацию за счет ключевых носителей с аппаратной криптографией (FIDO2, PKI-токены), программных средств усиленной аутентификации (Push/усиленный TOTP/QR через мобильное приложение Avanpost Authenticator) и классические TOTP-генераторы одноразовых паролей (OTP).

Продукт поддерживает непрерывный контроль состояния текущей сессии и динамическую оценку контекста аутентификации при запросе доступа к любому из подключенных приложений и ресурсов, автоматически корректируя сценарий в зависимости от обстоятельств с возможностью применения технологии Unified SSO для бесшовной аутентификации, так и с автоматическим применением строгой или усиленной 2FA/MFA.

Unified SSO упрощает аутентификацию, обеспечивая автоматический и безопасный доступ ко всем корпоративным системам с любого устройства, повышая производительность и снижая стресс сотрудников от необходимости прохождения бесконечной аутентификации в классических 2FA/MFA-решениях.

Решение контролирует аутентификацию во все приложения в рамках рабочего места любого из сотрудников, повышая удовлетворенность пользователей от применения 2FA/MFA без снижения безопасности и информативности.

Unified SSO решает проблемы совместимости, предлагает интеграцию любых приложений, снижает нагрузку на поддержку и предоставляет инструменты мониторинга.

«Avanpost USSO — это новая фундаментальная технология, которая позволяет превратить рабочее место сотрудника в персональный Identity Provider с функциями SSO и 2FA/MFA. Она упрощает аутентификацию за счет отсутствия избыточного запроса второго фактора в рамках рабочего места сотрудника в определенных администратором сценариях, а также снижает нагрузку на ИТ-отделы, обеспечивая соответствие принципам Zero Trust. Помимо этого, USSO сглаживает все “шероховатости” ИТ-инфраструктуры и особенности приложений, делая возможным применение любых требуемых механизмов аутентификации для всех приложений. Благодаря своей масштабируемости, Avanpost USSO подходит для организаций любого размера с обширным парком разнородных приложений, позволяя гибко адаптироваться к растущим потребностям бизнеса», – сказал Дмитрий Грудинин, руководитель развития продуктовой линейки аутентификации Avanpost FAM/MFA+.