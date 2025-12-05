Сервис Red Security MFA подтвердил совместимость с VDI-системой Termidesk ршили тестирование технологической совместимости сервиса многофакторной аутентификации Red Security MFA и мультиплатформенного VDI-решения Termidesk. По данным центра мониторинга и реагирования

Обеспечена совместимость платформы RooX UIDM и аутентификаторов «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» Компании RooX и «Актив» подтвердили совместимость комплексной платформы управления доступом RooX UIDM с аутентификаторами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA». Факт совместимости подтвержден соответствующим сертификатом. RooX UIDM — российская платформа управления аутентификацией и авторизацией, предназначенная для централизованного управления д

Avanpost и IVA Technologies подтвердили совместимость своих решений продуктов: платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One с Avanpost FAM и Avanpost MFA+ (входят в линейку аутентификации Avanpost Access). Об этом CNews сообщили представители

RooX UIDM трансформирована в платформу: единый подход к управлению доступом DM. Из продукта она преобразована в платформу, которая объединяет ключевые направления — IAM, IDM и MFA — в единой архитектуре. На базе платформы доступна линейка продуктов для сотрудников и вн

MFA снижает эффективность брутфорс-атак до 1% Компании, использующие в своей информационной инфраструктуре многофакторную аутентификацию (MFA), значительно снижают риск успешных атак грубой силы. По данным экспертов «Информзащиты»,

Аутентификаторы «Рутокен MFA С Nano» для частных лиц С начала июля компания «Актив» приступила к продажам устройства «Рутокен MFA С Nano» в новой розничной упаковке, удобной для реализации аутентификаторов конечным пользователям. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Рутокен MFA С Nano - USB-то

Аутентификаторы «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA защищают доступ к корпоративному менеджеру паролей BearPass Специалисты компаний «Актив» и «Беарпасс» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы аппаратных аутентификаторов «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA в корпоративном менеджере паролей BearPass. С помощью двухфакторной аутентификации устройства «Рутокен» защищают доступ к данным о логинах и паролях, хранящихся в сервисе. Об этом CNews соо

Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T. Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, успешно прошла анализ защищенности своего программного обеспечения Avanpost FAM/MFA+. Работы выполнялись компанией F.A.C.C.T. Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Продукты Avanpost FAM и Avanpost MFA+ активно применяются для обеспечения безопасной удалённо

Сеть гипермаркетов «О’Кей» защитила учетные записи сотрудников с помощью сервиса RED Security MFA четных записей. В качестве решения для многофакторной аутентификации был выбран сервис RED Security MFA. Он заменил ранее использовавшееся конкурирующее решение и помог повысить уровень безопас

Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске версии 1.13 системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Обновление направлено на повышение уровня информационной безопасности и оптимизацию работы каждого компонента системы, обеспечивая бизнесу защиту данных и интеграцию с различными ИТ-инфра

ГК Softline интегрирует Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe н»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о включении российского решения Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe. Это партнерство открывает новые возможности для клиентов ГК Softline в области управления доступом и безопасности, а также соответствует стратегии группы ко

«Актив» приступила к производству миниатюрных аппаратных аутентификаторов «Рутокен MFA С Nano» Компания «Актив» приступила к производству новых устройств «Рутокен MFA С Nano», расширив продуктовую линейку аппаратных аутентификаторов. «Рутокен MFA С

Универсальная смарт-карта «Рутокен» для Avanpost MFA+ и работы со СКУД Avanpost MFA+ во всех сценариях позволяет обеспечить аутентификацию в различные сервисы при помощи смарт-карт «Рутокен». В смарт-карту «Рутокен» могут быть интегрированы радиочастотные RFID-метки, котор

Компания «Актив» выпустила вторую ревизию продуктовой линейки «Рутокен MFA» Компания «Актив» выпустила вторую ревизию продуктовой линейки «Рутокен MFA» – устройств для аутентификации в веб-приложениях, работающих на базе стека технологий FI

Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске обновленной версии системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 для защиты любых корпоративных систем и приложений. Релиз Avanpost FAM/MFA+ включил в себя улучшения, направленные на обеспечение корректной работы и повышение эргономики проду

MWS запустила сервис для защиты корпоративных учетных записей клиентов С) дополнила портфель решений по кибербезопасности облачным сервисом многофакторной аутентификации (MFA). Сервис позволяет защитить компании от взломов и утечек данных, вызванных атаками на уче

Avanpost упрощает аутентификацию: в Avanpost MFA+ 1.11 доступен беспарольный способ аутентификации по QR-коду Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый способ аутентификации в системе Avanpost MFA+ с помощью QR-кода. Теперь для аутентификации пользователя в любые веб-приложения в Avanpost MFA+ доступна функциональность входа путем сканирования QR-кода в мобильном приложении Av

Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизнеса с расширенным функционалом. Самое главное в релизе – возможность осуществления массовых операций с пользователями, позволяющая упростить управление кат

Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустил новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизнеса с расширенным функционалом. Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Самое главное в релизе – возможность осуществления массовых операций с польз

«Код Безопасности» и Avanpost подтвердили совместимость продуктов линейки «Континент» и системы двухфакторной аутентификации для обеспечения защиты корпоративных данных естимости своих продуктов – NGFW «Континент 4» и системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Интеграция продуктов произведена с использованием компонента Avanpost FAM LDAP Proxy, п

Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместима с устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» Специалисты компаний «Мультифактор» и «Актив» проверили на совместимость устройства «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» с системой двухфакторной аутентификации Multifactor для безопасного удаленного подключения к корпоративным информационным системам. По результатам тестирования стороны подписали сертификат

Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux «Группа Астра» и компания Avanpost, российский разработчик инновационных технологий в сфере безопасности идентификационных данных, сообщают об официальной сертификации актуальной версии ПО Avanpost MFA+/FAM Linux Logon 1.9 в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Avanpost MFA+/FAM Linux Logon 1.9 – это кли

Рутокен MFA обеспечивает двухфакторную аутентификацию при входе в локальные учетные записи «Ред ОС» Компании «Актив» и «Ред софт» подтвердили совместимость пользовательских устройств новой линейки «Рутокен MFA» и отечественной операционной системы «Ред ОС» для строгой аутентификации при входе в локальные учетные записи. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Работа устройств линейки «Ру

Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и устройств «Рутокен MFA» Компании «Актив» и Identity Blitz завершили тестовые испытания совместной работы устройств для аутентификации в веб-приложениях Рутокен MFA, работающих на базе стека технологий FIDO2, и сервера аутентификации Blitz Identity Provider. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Устройства линейки «Рутокен MFA»

Василий Огнев, МТС RED: В области многофакторной аутентификации заказчики переходят на облачные решения «Мировой рынок MFA активно развивается» CNews: Насколько сейчас актуально для компаний внедрение многофактор

Компания «Актив» приступила к серийному производству пользовательских аутентификаторов «Рутокен MFA» Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой линейки пользовательских устройств «Рутокен MFA» для аутентификации в веб-приложения. Устройства работают на базе стека технологий FIDO2 (CTAP2). Аутентификаторы выступают в качестве единого средства для защиты учетных записей онлайн-сер

Что такое многофакторная аутентификация MFA, варианты реализации и критерии выбора решения лько реквизитов, подтверждающих его право на доступ В корпоративной среде одной из причин внедрения MFA стал тренд на удаленную работу, вызванную пандемией. Доступ из-за пределов контролируемог