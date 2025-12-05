Получите все материалы CNews по ключевому слову
«По прогнозам аналитиков МТС RED, к 2027 году объем российского рынка многофакторной аутентификации может вырасти на 80% по сравнению с 2023 годом – до 5,6 млрд рублей. Основной спрос на решения MFA в России в настоящее время наблюдается со стороны финансового и нефтегазового секторов, а также сфер промышленности и энергетики. Эта технология – базовая мера защиты корпоративных учетных записей, и она доступна широкому кругу клиентов MWS, которые могут получить ее из единого окна – вместе с другими облачными сервисами, необходимыми для развития и защиты бизнеса от киберугроз», – подчеркнул в 2024 году руководитель направления многофакторной аутентификации компании МТС RED Василий Огнев.
|05.12.2025
|
Сервис Red Security MFA подтвердил совместимость с VDI-системой Termidesk
ршили тестирование технологической совместимости сервиса многофакторной аутентификации Red Security MFA и мультиплатформенного VDI-решения Termidesk. По данным центра мониторинга и реагирования
|20.11.2025
|
Обеспечена совместимость платформы RooX UIDM и аутентификаторов «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA»
Компании RooX и «Актив» подтвердили совместимость комплексной платформы управления доступом RooX UIDM с аутентификаторами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA». Факт совместимости подтвержден соответствующим сертификатом. RooX UIDM — российская платформа управления аутентификацией и авторизацией, предназначенная для централизованного управления д
|29.10.2025
|
Avanpost и IVA Technologies подтвердили совместимость своих решений
продуктов: платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One с Avanpost FAM и Avanpost MFA+ (входят в линейку аутентификации Avanpost Access). Об этом CNews сообщили представители
|28.10.2025
|
RooX UIDM трансформирована в платформу: единый подход к управлению доступом
DM. Из продукта она преобразована в платформу, которая объединяет ключевые направления — IAM, IDM и MFA — в единой архитектуре. На базе платформы доступна линейка продуктов для сотрудников и вн
|23.10.2025
|
MFA снижает эффективность брутфорс-атак до 1%
Компании, использующие в своей информационной инфраструктуре многофакторную аутентификацию (MFA), значительно снижают риск успешных атак грубой силы. По данным экспертов «Информзащиты»,
|07.07.2025
|
Аутентификаторы «Рутокен MFA С Nano» для частных лиц
С начала июля компания «Актив» приступила к продажам устройства «Рутокен MFA С Nano» в новой розничной упаковке, удобной для реализации аутентификаторов конечным пользователям. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Рутокен MFA С Nano - USB-то
|23.06.2025
|
Аутентификаторы «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA защищают доступ к корпоративному менеджеру паролей BearPass
Специалисты компаний «Актив» и «Беарпасс» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы аппаратных аутентификаторов «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA в корпоративном менеджере паролей BearPass. С помощью двухфакторной аутентификации устройства «Рутокен» защищают доступ к данным о логинах и паролях, хранящихся в сервисе. Об этом CNews соо
|26.12.2024
|
Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T.
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, успешно прошла анализ защищенности своего программного обеспечения Avanpost FAM/MFA+. Работы выполнялись компанией F.A.C.C.T. Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Продукты Avanpost FAM и Avanpost MFA+ активно применяются для обеспечения безопасной удалённо
|11.12.2024
|
Сеть гипермаркетов «О’Кей» защитила учетные записи сотрудников с помощью сервиса RED Security MFA
четных записей. В качестве решения для многофакторной аутентификации был выбран сервис RED Security MFA. Он заменил ранее использовавшееся конкурирующее решение и помог повысить уровень безопас
|05.12.2024
|
Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске версии 1.13 системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Обновление направлено на повышение уровня информационной безопасности и оптимизацию работы каждого компонента системы, обеспечивая бизнесу защиту данных и интеграцию с различными ИТ-инфра
|24.09.2024
|
ГК Softline интегрирует Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe
н»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о включении российского решения Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe. Это партнерство открывает новые возможности для клиентов ГК Softline в области управления доступом и безопасности, а также соответствует стратегии группы ко
|16.09.2024
|
«Актив» приступила к производству миниатюрных аппаратных аутентификаторов «Рутокен MFA С Nano»
Компания «Актив» приступила к производству новых устройств «Рутокен MFA С Nano», расширив продуктовую линейку аппаратных аутентификаторов. «Рутокен MFA С
|09.09.2024
|
Универсальная смарт-карта «Рутокен» для Avanpost MFA+ и работы со СКУД
Avanpost MFA+ во всех сценариях позволяет обеспечить аутентификацию в различные сервисы при помощи смарт-карт «Рутокен». В смарт-карту «Рутокен» могут быть интегрированы радиочастотные RFID-метки, котор
|04.09.2024
|
Компания «Актив» выпустила вторую ревизию продуктовой линейки «Рутокен MFA»
Компания «Актив» выпустила вторую ревизию продуктовой линейки «Рутокен MFA» – устройств для аутентификации в веб-приложениях, работающих на базе стека технологий FI
|02.07.2024
|
Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске обновленной версии системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 для защиты любых корпоративных систем и приложений. Релиз Avanpost FAM/MFA+ включил в себя улучшения, направленные на обеспечение корректной работы и повышение эргономики проду
|10.06.2024
|
MWS запустила сервис для защиты корпоративных учетных записей клиентов
С) дополнила портфель решений по кибербезопасности облачным сервисом многофакторной аутентификации (MFA). Сервис позволяет защитить компании от взломов и утечек данных, вызванных атаками на уче
|29.05.2024
|
Avanpost упрощает аутентификацию: в Avanpost MFA+ 1.11 доступен беспарольный способ аутентификации по QR-коду
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый способ аутентификации в системе Avanpost MFA+ с помощью QR-кода. Теперь для аутентификации пользователя в любые веб-приложения в Avanpost MFA+ доступна функциональность входа путем сканирования QR-кода в мобильном приложении Av
|16.04.2024
|
Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизнеса с расширенным функционалом. Самое главное в релизе – возможность осуществления массовых операций с пользователями, позволяющая упростить управление кат
|16.04.2024
|
Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустил новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизнеса с расширенным функционалом. Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Самое главное в релизе – возможность осуществления массовых операций с польз
|10.04.2024
|
«Код Безопасности» и Avanpost подтвердили совместимость продуктов линейки «Континент» и системы двухфакторной аутентификации для обеспечения защиты корпоративных данных
естимости своих продуктов – NGFW «Континент 4» и системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Интеграция продуктов произведена с использованием компонента Avanpost FAM LDAP Proxy, п
|22.03.2024
|
Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместима с устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA»
Специалисты компаний «Мультифактор» и «Актив» проверили на совместимость устройства «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» с системой двухфакторной аутентификации Multifactor для безопасного удаленного подключения к корпоративным информационным системам. По результатам тестирования стороны подписали сертификат
|18.03.2024
|
Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux
«Группа Астра» и компания Avanpost, российский разработчик инновационных технологий в сфере безопасности идентификационных данных, сообщают об официальной сертификации актуальной версии ПО Avanpost MFA+/FAM Linux Logon 1.9 в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Avanpost MFA+/FAM Linux Logon 1.9 – это кли
|11.03.2024
|
Рутокен MFA обеспечивает двухфакторную аутентификацию при входе в локальные учетные записи «Ред ОС»
Компании «Актив» и «Ред софт» подтвердили совместимость пользовательских устройств новой линейки «Рутокен MFA» и отечественной операционной системы «Ред ОС» для строгой аутентификации при входе в локальные учетные записи. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Работа устройств линейки «Ру
|06.03.2024
|
Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и устройств «Рутокен MFA»
Компании «Актив» и Identity Blitz завершили тестовые испытания совместной работы устройств для аутентификации в веб-приложениях Рутокен MFA, работающих на базе стека технологий FIDO2, и сервера аутентификации Blitz Identity Provider. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Устройства линейки «Рутокен MFA»
|27.02.2024
|
Василий Огнев, МТС RED: В области многофакторной аутентификации заказчики переходят на облачные решения
«Мировой рынок MFA активно развивается» CNews: Насколько сейчас актуально для компаний внедрение многофактор
|26.09.2023
|
Компания «Актив» приступила к серийному производству пользовательских аутентификаторов «Рутокен MFA»
Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой линейки пользовательских устройств «Рутокен MFA» для аутентификации в веб-приложения. Устройства работают на базе стека технологий FIDO2 (CTAP2). Аутентификаторы выступают в качестве единого средства для защиты учетных записей онлайн-сер
|17.07.2023
|USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант»
|17.04.2023
|
Что такое многофакторная аутентификация MFA, варианты реализации и критерии выбора решения
лько реквизитов, подтверждающих его право на доступ В корпоративной среде одной из причин внедрения MFA стал тренд на удаленную работу, вызванную пандемией. Доступ из-за пределов контролируемог
|10.02.2023
|«Госуслуги» переходят на обязательную двухфакторную идентификацию
|16.11.2022
|Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году
|19.01.2022
|
Varonis обнаружила новую уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box
Компания Varonis Systems выявила новую уязвимость в системе многофакторной аутентификации (MFA) облачного хранилища Box, использующей дополнительную проверку пользователя при помощи sm
|21.09.2021
|Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать
|01.03.2021
|Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM
|11.02.2021
|«Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru
|10.10.2016
|«Почта Mail.Ru» выпустила «Код доступа» для iOS
|14.05.2015
|Webnames.ru внедрила двухфакторную аутентификацию
|03.02.2015
|«Яндекс» запустил двухфакторную аутентификацию без паролей
|16.06.2014
|«ВКонтакте» запускает двухфакторную аутентификацию
|27.08.2012
|Dropbox ввел двухфакторную авторизацию
|18.12.2007
|Новый PasswordKeeper обеспечивает двухфакторную аутентификацию
