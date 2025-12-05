Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Кибербезопасность MFA Multi-factor Authentication Multifactor Authentication Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей


«По прогнозам аналитиков МТС RED, к 2027 году объем российского рынка многофакторной аутентификации может вырасти на 80% по сравнению с 2023 годом – до 5,6 млрд рублей. Основной спрос на решения MFA в России в настоящее время наблюдается со стороны финансового и нефтегазового секторов, а также сфер промышленности и энергетики. Эта технология – базовая мера защиты корпоративных учетных записей, и она доступна широкому кругу клиентов MWS, которые могут получить ее из единого окна – вместе с другими облачными сервисами, необходимыми для развития и защиты бизнеса от киберугроз», – подчеркнул в 2024 году  руководитель направления многофакторной аутентификации компании МТС RED Василий Огнев.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


05.12.2025 Сервис Red Security MFA подтвердил совместимость с VDI-системой Termidesk

ршили тестирование технологической совместимости сервиса многофакторной аутентификации Red Security MFA и мультиплатформенного VDI-решения Termidesk. По данным центра мониторинга и реагирования
20.11.2025 Обеспечена совместимость платформы RooX UIDM и аутентификаторов «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA»

Компании RooX и «Актив» подтвердили совместимость комплексной платформы управления доступом RooX UIDM с аутентификаторами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA». Факт совместимости подтвержден соответствующим сертификатом. RooX UIDM — российская платформа управления аутентификацией и авторизацией, предназначенная для централизованного управления д
29.10.2025 Avanpost и IVA Technologies подтвердили совместимость своих решений

продуктов: платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One с Avanpost FAM и Avanpost MFA+ (входят в линейку аутентификации Avanpost Access). Об этом CNews сообщили представители

28.10.2025 RooX UIDM трансформирована в платформу: единый подход к управлению доступом

DM. Из продукта она преобразована в платформу, которая объединяет ключевые направления — IAM, IDM и MFA — в единой архитектуре. На базе платформы доступна линейка продуктов для сотрудников и вн
23.10.2025 MFA снижает эффективность брутфорс-атак до 1%

Компании, использующие в своей информационной инфраструктуре многофакторную аутентификацию (MFA), значительно снижают риск успешных атак грубой силы. По данным экспертов «Информзащиты»,
07.07.2025 Аутентификаторы «Рутокен MFA С Nano» для частных лиц

С начала июля компания «Актив» приступила к продажам устройства «Рутокен MFA С Nano» в новой розничной упаковке, удобной для реализации аутентификаторов конечным пользователям. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Рутокен MFA С Nano - USB-то
23.06.2025 Аутентификаторы «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA защищают доступ к корпоративному менеджеру паролей BearPass  

Специалисты компаний «Актив» и «Беарпасс» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы аппаратных аутентификаторов «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA в корпоративном менеджере паролей BearPass. С помощью двухфакторной аутентификации устройства «Рутокен» защищают доступ к данным о логинах и паролях, хранящихся в сервисе. Об этом CNews соо
26.12.2024 Оценка защищенности ПО Avanpost FAM от F.A.C.C.T.

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, успешно прошла анализ защищенности своего программного обеспечения Avanpost FAM/MFA+. Работы выполнялись компанией F.A.C.C.T. Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Продукты Avanpost FAM и Avanpost MFA+ активно применяются для обеспечения безопасной удалённо
11.12.2024 Сеть гипермаркетов «О’Кей» защитила учетные записи сотрудников с помощью сервиса RED Security MFA

четных записей. В качестве решения для многофакторной аутентификации был выбран сервис RED Security MFA. Он заменил ранее использовавшееся конкурирующее решение и помог повысить уровень безопас
05.12.2024 Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске версии 1.13 системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Обновление направлено на повышение уровня информационной безопасности и оптимизацию работы каждого компонента системы, обеспечивая бизнесу защиту данных и интеграцию с различными ИТ-инфра
24.09.2024 ГК Softline интегрирует Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe

н»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о включении российского решения Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe. Это партнерство открывает новые возможности для клиентов ГК Softline в области управления доступом и безопасности, а также соответствует стратегии группы ко
16.09.2024 «Актив» приступила к производству миниатюрных аппаратных аутентификаторов «Рутокен MFA С Nano»

Компания «Актив» приступила к производству новых устройств «Рутокен MFA С Nano», расширив продуктовую линейку аппаратных аутентификаторов. «Рутокен MFA С

09.09.2024 Универсальная смарт-карта «Рутокен» для Avanpost MFA+ и работы со СКУД 

Avanpost MFA+ во всех сценариях позволяет обеспечить аутентификацию в различные сервисы при помощи смарт-карт «Рутокен». В смарт-карту «Рутокен» могут быть интегрированы радиочастотные RFID-метки, котор
04.09.2024 Компания «Актив» выпустила вторую ревизию продуктовой линейки «Рутокен MFA»

Компания «Актив» выпустила вторую ревизию продуктовой линейки «Рутокен MFA» – устройств для аутентификации в веб-приложениях, работающих на базе стека технологий FI
02.07.2024 Вышла обновленная версия системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске обновленной версии системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+ 1.12 для защиты любых корпоративных систем и приложений. Релиз Avanpost FAM/MFA+ включил в себя улучшения, направленные на обеспечение корректной работы и повышение эргономики проду
10.06.2024 MWS запустила сервис для защиты корпоративных учетных записей клиентов

С) дополнила портфель решений по кибербезопасности облачным сервисом многофакторной аутентификации (MFA). Сервис позволяет защитить компании от взломов и утечек данных, вызванных атаками на уче
29.05.2024 Avanpost упрощает аутентификацию: в Avanpost MFA+ 1.11 доступен беспарольный способ аутентификации по QR-коду

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет новый способ аутентификации в системе Avanpost MFA+ с помощью QR-кода. Теперь для аутентификации пользователя в любые веб-приложения в Avanpost MFA+ доступна функциональность входа путем сканирования QR-кода в мобильном приложении Av
16.04.2024 Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустила новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизнеса с расширенным функционалом. Самое главное в релизе – возможность осуществления массовых операций с пользователями, позволяющая упростить управление кат
16.04.2024 Вышла новая версия системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, выпустил новую версию системы многофакторной аутентификации Avanpost MFA+ 1.11 для крупного и среднего бизнеса с расширенным функционалом. Об этом CNews сообщили представители Avanpost. Самое главное в релизе – возможность осуществления массовых операций с польз
10.04.2024 «Код Безопасности» и Avanpost подтвердили совместимость продуктов линейки «Континент» и системы двухфакторной аутентификации для обеспечения защиты корпоративных данных

естимости своих продуктов – NGFW «Континент 4» и системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Интеграция продуктов произведена с использованием компонента Avanpost FAM LDAP Proxy, п
22.03.2024 Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместима с устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA»

Специалисты компаний «Мультифактор» и «Актив» проверили на совместимость устройства «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» с системой двухфакторной аутентификации Multifactor для безопасного удаленного подключения к корпоративным информационным системам. По результатам тестирования стороны подписали сертификат
18.03.2024 Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux

«Группа Астра» и компания Avanpost, российский разработчик инновационных технологий в сфере безопасности идентификационных данных, сообщают об официальной сертификации актуальной версии ПО Avanpost MFA+/FAM Linux Logon 1.9 в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Avanpost MFA+/FAM Linux Logon 1.9 – это кли
11.03.2024 Рутокен MFA обеспечивает двухфакторную аутентификацию при входе в локальные учетные записи «Ред ОС»

Компании «Актив» и «Ред софт» подтвердили совместимость пользовательских устройств новой линейки «Рутокен MFA» и отечественной операционной системы «Ред ОС» для строгой аутентификации при входе в локальные учетные записи. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Работа устройств линейки «Ру
06.03.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и устройств «Рутокен MFA»

Компании «Актив» и Identity Blitz завершили тестовые испытания совместной работы устройств для аутентификации в веб-приложениях Рутокен MFA, работающих на базе стека технологий FIDO2, и сервера аутентификации Blitz Identity Provider. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Устройства линейки «Рутокен MFA»

27.02.2024 Василий Огнев, МТС RED: В области многофакторной аутентификации заказчики переходят на облачные решения

«Мировой рынок MFA активно развивается» CNews: Насколько сейчас актуально для компаний внедрение многофактор
26.09.2023 Компания «Актив» приступила к серийному производству пользовательских аутентификаторов «Рутокен MFA»

Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой линейки пользовательских устройств «Рутокен MFA» для аутентификации в веб-приложения. Устройства работают на базе стека технологий FIDO2 (CTAP2). Аутентификаторы выступают в качестве единого средства для защиты учетных записей онлайн-сер
17.07.2023 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант»
17.04.2023 Что такое многофакторная аутентификация MFA, варианты реализации и критерии выбора решения

лько реквизитов, подтверждающих его право на доступ В корпоративной среде одной из причин внедрения MFA стал тренд на удаленную работу, вызванную пандемией. Доступ из-за пределов контролируемог
10.02.2023 «Госуслуги» переходят на обязательную двухфакторную идентификацию
16.11.2022 Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году
19.01.2022 Varonis обнаружила новую уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box

Компания Varonis Systems выявила новую уязвимость в системе многофакторной аутентификации (MFA) облачного хранилища Box, использующей дополнительную проверку пользователя при помощи sm
21.09.2021 Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать
01.03.2021 Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM
11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru
10.10.2016 «Почта Mail.Ru» выпустила «Код доступа» для iOS
14.05.2015 Webnames.ru внедрила двухфакторную аутентификацию
03.02.2015 «Яндекс» запустил двухфакторную аутентификацию без паролей
16.06.2014 «ВКонтакте» запускает двухфакторную аутентификацию
27.08.2012 Dropbox ввел двухфакторную авторизацию
18.12.2007 Новый PasswordKeeper обеспечивает двухфакторную аутентификацию

Публикаций - 241, упоминаний - 283

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 33
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 18
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 336 18
Telegram Group 2571 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 15
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 110 12
Multifactor - Мультифактор 85 12
Broadcom - VMware 2490 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 12
Cisco Systems 5222 11
Информзащита 852 11
Google LLC 12255 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 10
Softline - Софтлайн 3261 8
Код Безопасности 702 8
Yandex - Яндекс 8434 8
Ростелеком 10306 8
2domains 4 7
Citrix Systems 840 7
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 7
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 6
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 70 5
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 54 5
Apple Inc 12628 5
InfoWatch - Инфовотч 1088 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
Oracle Corporation 6867 5
VK - Mail.ru Group 3532 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 5
Dropbox 511 5
Intel Corporation 12541 5
8983 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 5
Accellion 6 4
Box inc - box.com - box.net 367 4
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 80 4
Amazon Inc - Amazon.com 3132 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Почта России ПАО 2245 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 2
Bank of America - Банк Америки 268 2
Русагро Группа Компаний 339 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 2
Верный - торговая сеть 310 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Uber 337 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 69 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 25 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
Национальные приоритеты АНО 25 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
Силовые машины 142 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Технология здоровья 8 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 21 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Аэрокомпозит 3 1
Gamber-Johnson 2 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 48 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 77 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 46 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 140 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
TCG - Trusted Computing Group 31 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 2
OWASP - Open Web Application Security Project 118 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 199
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 160
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 143
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 87
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 72
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 66
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 65
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 49
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 48
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 41
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 41
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 40
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 37
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 36
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 34
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 33
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 33
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 32
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 31
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 951 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 31
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 494 30
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 30
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 27
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 25
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 25
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 25
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 24
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1690 23
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 23
Microsoft Windows 16327 28
Linux OS 10896 23
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 100 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 22
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 19
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 12
Google Android 14679 12
Актив - Рутокен MFA 13 11
Microsoft Azure 1460 11
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 10
Apple iOS 8242 10
Microsoft Office 365 981 9
Microsoft Windows 10 1874 8
Microsoft Outlook 1421 8
2Test Профишкаф 1 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 7
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 7
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 108 6
Microsoft Office 3952 6
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 6
Microsoft Windows BitLocker 938 6
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 49 6
Актив - Рутокен OTP 7 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 5
RooX UIDM 45 5
FreePik 1435 5
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 35 5
Apple macOS 2248 5
Apple iPhone 6 4862 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 5
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 80 5
Microsoft Windows 2000 8662 4
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 97 4
Linx Cloud 71 4
Accellion kiteworks 5 4
Реак Софт - Blitz Identity Provider 14 4
Т1 ТехноДиск 6 4
Microsoft Windows Hello 206 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 4
Грудинин Дмитрий 26 19
Шпаков Андрей 0 12
Огнев Василий 7 5
Зайцев Михаил 308 5
Дугин Андрей 32 4
Баранов Алексей 19 3
Башкатов Роман 19 3
Ванин Михаил 9 3
Мичурин Кирилл 8 3
Поленовская Надежда 3 3
Шадаев Максут 1146 3
Мельникова Анастасия 431 3
Анфимов Павел 54 3
Лукацкий Алексей 131 2
Матвеев Александр 18 2
Берзин Алексей 4 2
Камлюк Виталий 30 2
Степаненко Василий 48 2
Гордиенко Ростислав 28 2
Кузеванов Дмитрий 21 2
Ветров Михаил 17 2
Тутаев Михаил 55 2
Дбар Федор 48 2
Лебедев Дмитрий 26 2
Дородных Дмитрий 5 2
Лаптев Андрей 22 2
Педченко Сергей 5 2
Хмельницкий Алексей 16 2
Корсаков Константин 22 2
Чич Шамиль 19 2
Данченков Александр 7 2
Иванов Александр 104 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
Дергилёв Никита 44 2
Голованов Сергей 67 2
Натрусов Артем 312 2
Рустамов Рустам 513 2
Ляпунов Игорь 130 2
Савельев Михаил 44 1
Чурсин Дмитрий 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 149
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 17
Беларусь - Белоруссия 6023 9
Европа 24634 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Индия - Bharat 5697 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 3
Израиль 2784 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Швеция - Королевство 3715 2
Америка Латинская 1880 2
Грузия 1282 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Япония 13547 2
Украина 7793 2
Ближний Восток 3030 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Иран - Исламская Республика Иран 1115 2
Армения - Республика 2368 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 422 2
Армения - Ереван 210 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 281 1
Косово - Республика 38 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 115 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 47
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 33
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 33
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 23
Аудит - аудиторский услуги 3111 22
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 20
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 17
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 12
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 12
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 11
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 11
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 10
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 8
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 8
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 7
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 6
BleepingComputer - Издание 410 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 2
The Register - The Register Hardware 1696 2
Forbes - Форбс 910 2
Известия ИД 704 1
Harvard Business Review 21 1
VK - Mail.ru Hi-tech 47 1
InformationWeek 241 1
RTVi - Russian Television International 15 1
CyberNews 11 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Bloomberg 1417 1
РИА Новости 984 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 31 1
IDG - International Data Group 116 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Ведомости 1233 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Wired - Издание 270 1
Gartner - Гартнер 3608 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
Cisco CISO Benchmark Study - Cisco CISO Benchmark Report 3 2
Forrester Research 828 2
Forrester Wave 45 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
CNews Инновация года - награда 133 1
Mordor Intelligence 33 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Cybersecurity Ventures 10 1
Reports and Data 4 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Mobile Research Group 85 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
ONSIDE 15 1
VMR - Verified Market Research 7 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 18 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
IBM Research 108 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Fortune Global 500 287 1
Markets&Markets Research 113 1
ВолГАУ ФГБОУ ВО - Волгоградский ГАУ - Волгоградский государственный аграрный университет 6 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CeBIT 612 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
VMworld 29 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще