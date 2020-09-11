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Россия СКФО Северный Кавказ Северо-Кавказский регион Приэльбрусье

Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье


11.09.2020 Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе
04.12.2019 «Росэлектроника» займется цифровизацией электросетей на Северном Кавказе и в ЮФО
19.07.2018 «Мегафон» включил LTE-Advanced на скорости до 300 Мбит/с на Северном Кавказе
29.03.2018 На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем
18.01.2017 Энергосбытовые компании Северного Кавказа оптимизировали сервис дистанционной оплаты за электроэнергию
18.12.2014 «МегаФон» готовит горнолыжные курорты Сочи и Северного Кавказа к Новому году
22.10.2014 Министерство по делам Северного Кавказа провело первые электронные закупки
16.08.2013 Количество базовых станций 3G «МегаФона» на Северном Кавказе достигло 1100
05.02.2013 «Билайн» охватил сетью 3G более 1400 населенных пунктов на Юге и Северном Кавказе
28.11.2012 «Билайн» и правительство Ингушетии подписали соглашение в сфере развития сети LTE на Северном Кавказе
29.11.2011 Северный Кавказ дружно игнорирует электронное правительство России
17.11.2010 Олег Нуднов назначен региональным директором «ВымпелКома» на Северном Кавказе
11.11.2010 ЮТК в 2011 г. вложит 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи на Северном Кавказе
19.05.2010 TopS BI расширил функционал АСУД в «МРСК Северного Кавказа»
18.08.2008 Компании «Связьинвеста» восстанавливают связь на Северном Кавказе
14.08.2008 «Ростелеком» обеспечит бесперебойную связь в направлении Северного Кавказа
07.09.2007 ФУАД «Северный Кавказ» ищет ИТ-поставщика
05.07.2007 «МегаФон - Северный Кавказ» запустил интернет-магазин
22.06.2007 «МегаФон-Северный Кавказ» продал номер на аукционе за 100 тыс. рублей
29.03.2007 "МегаФон-Северный Кавказ" помог МЧС в спасательных работах
07.03.2007 "Мегафон" запускает в Чечне EDGE
27.02.2007 "Мегафон" поможет МЧС в оповещении граждан на Северном Кавказе
17.11.2005 "МРСК Центра и Северного Кавказа" внедряет платформу ARIS
24.01.2005 "МегаФон - Северный Кавказ" начал прием платежей через "КиберПлат"
04.07.2002 MAS Elektronik реализовала проект для ОДУ Северного Кавказа
18.09.2001 Компания "Школа-Инфо" адаптировала пакет TOPAZ Graphics в филиале РАО ЕЭС России ОДУ Северного Кавказа
22.08.2001 К сети "Мегафон GSM" на Северном Кавказе подключился 1000-й абонент
03.08.2001 "МегаФон GSM" стартовал на Северном Кавказе
04.05.2001 Поставщиком оборудования для сети "МегаФон" на Северном Кавказе определена Nokia

Публикаций - 256, упоминаний - 287

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 103
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 21
МегаФон - Мобиком 221 19
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 7
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 6
Telia Company - TeliaSonera 802 6
Software AG & IDS Scheer 196 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 446 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 5
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 5
Yandex - Яндекс 5015 5
Sonera 309 5
Siemens AG - Siemens Group 2311 5
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 4
Google LLC 10352 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
Ростелеком - Связьинвест 1698 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
Рустелеком ТК 257 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 3
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 122 3
Nival - Нивал - Nival Interactive - Nival Online - Nival Network 167 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 240 3
Cisco Systems 4720 2
6072 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 2
SAP SE 4595 2
Microsoft Corporation 22497 2
Конфидент 72 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго 104 12
Россети МРСК Северного Кавказа - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 25 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 8
Май - Российская торговая компания 416 4
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 189 4
Почта России ПАО 1853 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 32 3
РусГидро ПАО 206 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 3
Ингушэнерго 7 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 3
Почта Банк 319 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 2
Открытие ФК 2713 2
ВТБ - ВТБ24 658 2
Газпром ПАО 1008 2
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 2
Ford 386 2
Точка 1820 2
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 15 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 26 2
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 11 2
Роснефть НК 434 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Евросеть 1393 2
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 1
QIWI Банк - Киви Банк 82 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Геокосмос 37 1
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 4 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 81 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 75 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 23 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
Президент Российской Федерации 3770 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Правительство Москвы 1640 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Администрация Президента РФ 904 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
МЧС РФ - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 50 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 3
Федеральное казначейство России 1345 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 74 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 61 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 2
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 18 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 52 1
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МегаФон 3G-сеть 22 2
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Новые облачные технологии - МойОфис 381 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 2
OpenText Documentum 350 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 2
Rakuten Viber 491 2
МегаФон GSM 8 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
Nokia PureView - Смартфон 113 1
Marconi Digital Multipoint System - MDMS 0 1
Oracle Java - язык программирования 2554 1
Почта Банк Онлайн 21 1
Mozilla Firefox - браузер 1738 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 1
Samsung Pay 270 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 228 1
Apple Pay 427 1
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Microsoft SQL Server 1416 1
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Попов Алексей 329 3
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Брюквин Юрий 281 3
Путин Владимир 2542 3
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Чурсин Игорь 20 2
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Тамбовцев Виктор 2 2
Щеголев Игорь 685 2
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Суворов Владимир 17 2
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Иванов Сергей 360 1
Чубаров Олег 2 1
Скляр Алексей 51 1
Мордашов Алексей 36 1
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Бойко Елена 174 1
Терещенко Денис 51 1
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