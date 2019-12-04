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«Росэлектроника» займется цифровизацией электросетей на Северном Кавказе и в ЮФО

Интеграция Внедрения Инфраструктура

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» подписал соглашения с компаниями «Россети Юг» и «Россети Северный Кавказ» о сотрудничестве в области информационных технологий и связи, а также в сфере разработки и производства современного высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для объектов электросетевого комплекса.

В соответствии с договоренностями, «Росэлектроника» внедрит в инфраструктуру электросетевого комплекса современные системы диагностики и мониторинга технологического оборудования, системы релейной защиты и автоматики, инженерные системы, а также системы технического и коммерческого учета электроэнергии. Предприятия «Ростеха» будут также разрабатывать новые глобальные и локальные системы коммуникаций, видео-конференц-связи и телефонии для электросетевого комплекса.

«Цифровая трансформация электросетевого комплекса России – одна из ключевых задач страны. Совместная работа с "Россетями" ведется по целому ряду направлений: это информационная безопасность, построение систем интеллектуального учета электроэнергии, развитие технологий мониторинга объектов энергетического сектора. Внедрение современных цифровых решений в электросетевую инфраструктуру регионов России повысит стабильность и качество электроснабжения. Люди на местах почувствуют результат этой работы уже в ближайшей перспективе», – отметил первый заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника» Алексей Мельников.

В рамках подписанных соглашений также планируется создание совместного центра компетенции по вопросам информационной безопасности и защиты информации критически важных объектов инфраструктуры. Функциями центра станут экспертиза ИТ- и инфраструктурных проектов, разработка новых решений в области информационной безопасности, их сертификация и последующее внедрение.

«Применение продукции ОПК и внедрение новых разработок позволит повысить наблюдаемость оборудования электросетевого комплекса. Это, в свою очередь, скажется на надежности электроснабжения потребителей за счет своевременного реагирования на отклонения параметров оборудования, предотвращая большую часть аварий и технологических нарушений», – отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.

«Электросетевой комплекс Северного Кавказа сегодня находится на пути динамичного технологического развития в рамках цифровой трансформации. В интересах потребителей реализуются серьезные и амбициозные цифровые проекты. В этой связи крайне важно обеспечить информационную безопасность объектов отрасли макрорегиона, а следовательно – и всех потребителей наших услуг. Убежден, мы сможем этого достичь благодаря подписанному сегодня соглашению», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Северный Кавказ» Борис Мисиров.

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