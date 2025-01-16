Стак Александр
Стак Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 26
|1С 8213 1
|МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
|МТС Сибирь макрорегион 48 1
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
|МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
|МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
|МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
|МТС Big Data 265 2
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
|МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
|МТС Premium 50 1
|Рылов Дмитрий 50 1
|Кочетов Сергей 1 1
|Ковалев Иван 4 1
|Пронь Артем 1 1
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