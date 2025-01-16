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Стак Александр



16.01.2025 МТС завершила модернизацию сети в Ставрополе 1
18.12.2024 МТС прокачала мобильный интернет в центре Ставрополя к новогодним праздникам 1
11.12.2024 МТС: ставропольский бизнес в два раза чаще стал переносить данные в облака 1
05.12.2024 МТС модернизировала сеть в 70 сельских населенных пунктах Ставропольского края 1
12.11.2024 МТС модернизировала сеть сотовой связи в городе-спутнике Ставрополя 1
16.10.2024 На Ставрополье назначен директор департамента МТС по работе с бизнес-рынком 1
03.10.2024 МТС прокачала мобильный интернет в самом восточном городе Ставрополья 1
01.08.2024 МТС на четверть ускорила интернет в Благодарном для жителей, аграриев и транзитников 1
17.07.2024 МТС обеспечила доступность сети LTE на трассе Элиста-Волгоград 1
10.07.2024 МТС почти вдвое ускорила интернет в Зеленокумске 1
02.07.2024 МТС разогнала интернет по самому длинному селу России 1
17.06.2024 МТС расширила сеть фиксированной связи на 15 новых ЖК Ставрополя 1
06.06.2024 МТС ускорила интернет в местах отдыха у Сенгилеевского водохранилища к летнему сезону 1
24.04.2024 МТС расширила сеть LTE в сельских территориях Ставрополья к сезону весенних полевых работ 1
19.04.2024 МТС ускорила интернет на берегах Кубани в Кочубеевском округе 1
04.04.2024 В СКФО стали чаще подключать защиту от киберугроз 1
27.03.2024 Антиспам-решения МТС на Ставрополье за год заблокировали 13 лет спама 1
28.02.2024 От окраин до центра: МТС на четверть ускорила мобильный интернет в Ставрополе 1
21.02.2024 МТС присоединила к сети 17 малых населенных пунктов 1
22.01.2024 МТС повысила устойчивость передачи данных теплосетей Ставрополя 1
07.12.2023 МТС улучшила интернет в воротах Кавказа 1
14.11.2023 МТС улучшила мобильный интернет в 20 малых населенных пунктах Ставрополья 1
14.01.2021 МТС приступила к модернизации сети в Тульской области 1
03.11.2020 В Тульской области в пять раз вырос спрос бизнеса на «облака» 1
10.06.2020 «Презент упаковка» перенесла ИТ-системы в облако МТС 1
10.04.2015 Назначен коммерческий директор по фиксированному бизнесу филиала МТС «Северо-Запад» 2

Публикаций - 26, упоминаний - 27

Стак Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 26
8213 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 98 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
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Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 41 2
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