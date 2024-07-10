МТС почти вдвое ускорила интернет в Зеленокумске

МТС провела модернизацию сети сотовой связи в центре Советского округа города Зеленокумска. Рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, позволил практически вдове увеличить скорость передачи данных в городе на Куме.

Технические специалисты расширили покрытие и емкость сети LTE в среднем на 30%. Это значит, что интернет стал более быстрым и стабильным для сегодняшних пользователей, а также создан запас для развития и внедрения новых технологий на сети сотовой связи МТС без потери качества соединения.

Работа 4G-интернета улучшилась по всему городу: на территории Зеленокумского завода напитков, возле ж/д и автостанции, в местах отдыха жителей города – в Нижнем парке, на базах отдыха и пляжах на берегах Кумы, возле стадионов, старинного особняка, в котором работает районный ЗАГС. Покрытие сети LTE стало шире на популярной мотокроссовой трассе Каскад, где проходят соревнования и зрелищные выступления на экстремальном транспорте. Зрители смогут вести прямые эфиры с трассы и делиться своими снимками, а в случае необходимости оперативно позвать на помощь.

«Зеленокумск – один из старейших городов Ставропольского края с интересной историей. Сегодня он играет важную роль в экономике и промышленности региона. Рядом с городом находится Отказненское водохранилище, которое регулирует уровень воды в реке Кума. Зеленокумск известен также и своими промышленными и пищевыми предприятиями. Улучшенной связью в городе смогут пользоваться не только жители, но заводы и коммунальные предприятия. Например, устанавливать умные счетчики, датчики, камеры и системы контроля безопасности с передачей данных через мобильный интернет», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.