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МТС завершила модернизацию сети в Ставрополе

МТС провела рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, в Ставрополе. Теперь в краевом центре стало на треть больше оборудования, которое работает на сети 4G и обеспечивает жителей и гостей краевого центра скоростным мобильным интернетом.

За счет перевода частот МТС ускорила передачу данных в краевом центре до 30%, а также увеличила емкость сети LTE.

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Рефарминг частот в краевом центре – часть проекта по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России, в том числе и на Ставрополье. Компания уже перераспределила частоты в большинстве районных центров и крупных городов края. До конца 2025 г. МТС проведет рефарминг частот еще в трех крупных городах – Ессентуках, Минеральных Водах и Невинномысске и точечно в районах.

«Ставропольские абоненты все чаще используют современные гаджеты, для которых важен скоростной стандарт 4G. Параллельно с этим сокращается число пользователей наиболее простых смартфонов, которые используют только 3G. Например, в Ставрополе мы отмечаем, что количество 4G-гаджетов в 53 раза больше, чем 3G-устройств. Таким образом, мы оставили необходимую часть частот для 3G-абонентов и перераспределяем освободившиеся ресурсы под изменившиеся потребности ставропольцев», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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